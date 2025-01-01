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Аналітичні платформи IoT
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Аналітичні платформи IoT - Найпопулярніші застосунки

Аналітичні платформи IoT дозволяють компаніям аналізувати та візуалізувати дані з пристроїв, підключених до Інтернету. Ці платформи допомагають інтерпретувати безперервний потік структурованих, неструктурованих і часових рядів даних, створених цими пристроями, дозволяючи підприємствам розуміти історичні тенденції та передбачати майбутні результати. Компанії можуть використовувати аналітичні рішення Інтернету речей, щоб відстежувати продуктивність обладнання, надавати прогнозні рекомендації щодо технічного обслуговування та отримувати розуміння конкретних даних, таких як температура, рух і звук. Аналітики даних можуть використовувати аналітичні платформи IoT для підготовки, фільтрації, трансформації та дослідження даних датчиків подібно до того, як вони аналізували б структуровані дані за допомогою платформи бізнес-аналітики.

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Datadog

Datadog

datadoghq.com

Datadog - платформа для моніторингу, безпеки та аналітики, яка забезпечує видимість продуктивності та надійності додатків і інфраструктури в реальному часі.

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces — це хмарна платформа, що перетворює будівлі на розумні простори за допомогою сенсорів Cisco, забезпечуючи безпечний та зручний досвід.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Elastic Cloud - платформа для пошуку, спостереження та безпеки в хмарах, що забезпечує моніторинг і захист технологій для AWS, Azure та Google Cloud.

Airthings

Airthings

airthings.com

Додаток Airthings моніторить якість повітря, надаючи дані про радон, CO2, ЛОС, температуру й вологість для покращення середовища в приміщенні.

Kinetica

Kinetica

kinetica.com

Kinetica — база даних для обробки та аналізу великих обсягів даних у режимі реального часу, використовуючи просторові та тимчасові з'єднання.

Tractian

Tractian

tractian.com

Додаток Tractian забезпечує моніторинг активів у реальному часі, управління технічним обслуговуванням та аналітику для оптимізації виробничих процесів.

Knowi

Knowi

knowi.com

Knowi - це платформа для бізнес-аналітики, що інтегрує різноманітні джерела даних, спрощує візуалізацію та аналіз даних без потреби в ETL чи спеціальних кодах.

Blue Bite

Blue Bite

bluebite.com

Додаток Blue Bite дозволяє користувачам взаємодіяти з цифровим вмістом через фізичні об'єкти за допомогою NFC, QR-кодів і геофенсингу.

Initial State

Initial State

initialstate.com

Початковий стан - це платформа IoT для візуалізації даних, яка дозволяє користувачам збирати, аналізувати та організовувати дані в режимі реального часу.

Metrikus

Metrikus

metrikus.io

Metrikus - платформа для управління робочим місцем, яка аналізує дані з різних джерел, допомагаючи оптимізувати простір та підвищити продуктивність працівників.

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