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Аналітичні платформи IoT - Найпопулярніші застосунки - Польща
Аналітичні платформи IoT дозволяють компаніям аналізувати та візуалізувати дані з пристроїв, підключених до Інтернету. Ці платформи допомагають інтерпретувати безперервний потік структурованих, неструктурованих і часових рядів даних, створених цими пристроями, дозволяючи підприємствам розуміти історичні тенденції та передбачати майбутні результати. Компанії можуть використовувати аналітичні рішення Інтернету речей, щоб відстежувати продуктивність обладнання, надавати прогнозні рекомендації щодо технічного обслуговування та отримувати розуміння конкретних даних, таких як температура, рух і звук. Аналітики даних можуть використовувати аналітичні платформи IoT для підготовки, фільтрації, трансформації та дослідження даних датчиків подібно до того, як вони аналізували б структуровані дані за допомогою платформи бізнес-аналітики.
Запит на новий застосунок
Datadog
datadoghq.com
Datadog — це платформа для моніторингу, безпеки та аналітики для розробників, ІТ-операційних команд, інженерів із безпеки та бізнес-користувачів у хмарну епоху. Платформа SaaS інтегрує та автоматизує моніторинг інфраструктури, моніторинг продуктивності додатків і керування журналами, щоб забезпечити уніфіковане спостереження в режимі реального часу за всім набором технологій наших клієнтів. Datadog використовується організаціями будь-якого розміру та в широкому діапазоні галузей, щоб уможливити цифрову трансформацію та хмарну міграцію, стимулювати співпрацю між командами розробки, операцій, безпеки та бізнесу, прискорити час виходу програм на ринок, скоротити час вирішення проблем, захистити програми та інфраструктури, розуміти поведінку користувачів і відстежувати ключові бізнес-метрики.
Elastic Cloud
elastic.co
Пошук підприємства, можливість спостереження та безпека для хмари. Швидко та легко знаходьте інформацію, отримуйте статистику та захищайте свої інвестиції в технології, незалежно від того, працюєте ви в Amazon Web Services, Microsoft Azure або Google Cloud.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — це хмарна платформа, яка об’єднує людей і речі з простором, перетворюючи будівлі на розумні простори. Використовуючи потужність пристроїв Cisco як датчиків (Catalyst, Meraki, Webex) та екосистему Spaces, платформа прагне зробити будівлі безпечними, розумними, стійкими та бездоганними. Cisco Spaces використовує потужність апаратного забезпечення та датчиків Cisco (Catalyst, Meraki, Webex), що робить будівлі безпечними, розумними та стійкими з безперебійним обслуговуванням людей.
Blue Bite
bluebite.com
Наша запатентована платформа дає змогу творцям створювати динамічний цифровий досвід і направляти його через фізичні елементи за допомогою таких технологій, як NFC, QR і геозонування. Оскільки фізичні речі стали розумнішими, користувачі можуть отримати доступ до цінного вмісту одним дотиком або скануванням смартфона.
Knowi
knowi.com
Knowi — це сучасна платформа бізнес-аналітики, спеціально створена для сучасних сучасних даних, що дозволяє підприємствам будь-якого розміру значно скоротити відстань від необроблених даних до передбачення та дії. Завдяки вбудованій інтеграції практично з будь-яким джерелом даних, включаючи NoSQL, SQL, RDBMS, файли та API, Knowi усуває потребу в драйверах ETL, ODBC або процесах перетворення даних, які вимагають альтернативні рішення. Інженери з даних можуть об’єднувати структуровані та неструктуровані джерела даних, щоб створювати змішані набори даних і миттєво візуалізувати результати, застосовувати алгоритми машинного навчання, вбудовувати результати в програми обробки даних, ділитися інформаційними панелями з бізнес-користувачами або запускати дії для інших додатків або систем сповіщень.
Kinetica
kinetica.com
Kinetica - це база даних для часу та простору. Kinetica дозволяє легко та швидко: - завантажувати величезні обсяги даних IoT та інших наборів контекстних даних - об'єднувати набори даних за допомогою просторових і часових з'єднань - аналізувати дані за допомогою аналітики на основі SQL для просторової, графічної та часової аналітики або запуску контейнерного ML моделі
Tractian
tractian.com
Tractian надає спрощених апаратних програмних програм для тих, хто перебуває на передових лініях галузей та виробничих потужностей: техніки з технічного обслуговування та виробників промислових рішень. Окрім мобільних пристроїв, дані в режимі реального часу, зібрані з машин віддалено та автоматично, менеджери також отримують всебічний нагляд за своєю діяльністю. Наша технологія також має патенти на виявлення несправностей під USPTO, а також сертифікацію SAP, як партнер SAP Silver.
Airthings
airthings.com
Рішення Airthings for Business надає вам дані про якість повітря, необхідні для вжиття заходів якнайшвидше. Завдяки доступу на вимогу до поточних і історичних даних ви можете оптимізувати вентиляцію та якість повітря у своїй будівлі, гарантуючи здорове та продуктивне середовище для всіх користувачів.
Metrikus
metrikus.io
Незалежно від того, використовуєте ви будівельні дані для аналізу, візуалізації чи будівництва, хаотичний стан цих даних витрачає ваш час, гроші та інші ресурси. Наше рішення перетворює цей хаос на ясність, агрегуючи та нормалізуючи дані з ряду надійних джерел, і надає вам доступ саме до того, що вам потрібно. За допомогою нашого веб-додатку або наших API ви отримаєте значущу інформацію, яка допоможе вам і вашим зацікавленим сторонам приймати кращі рішення та зосереджуватися на великих викликах.
Initial State
initialstate.com
Initial State — це платформа IoT для візуалізації даних. Передайте дані зі свого пристрою та служб у красиві хмарні візуалізації даних.