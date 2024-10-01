Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Аналітичні платформи IoT - Найпопулярніші застосунки - Північні Маріанські Острови Найпопулярніші Нещодавно додані

Аналітичні платформи IoT дозволяють компаніям аналізувати та візуалізувати дані з пристроїв, підключених до Інтернету. Ці платформи допомагають інтерпретувати безперервний потік структурованих, неструктурованих і часових рядів даних, створених цими пристроями, дозволяючи підприємствам розуміти історичні тенденції та передбачати майбутні результати. Компанії можуть використовувати аналітичні рішення Інтернету речей, щоб відстежувати продуктивність обладнання, надавати прогнозні рекомендації щодо технічного обслуговування та отримувати розуміння конкретних даних, таких як температура, рух і звук. Аналітики даних можуть використовувати аналітичні платформи IoT для підготовки, фільтрації, трансформації та дослідження даних датчиків подібно до того, як вони аналізували б структуровані дані за допомогою платформи бізнес-аналітики.