Магазин вебзастосунків Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

Пошук

✨ WebCatalog Desktop ✨ Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності. Завантажити WebCatalog Desktop Дізнатися більше

Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення для планування співбесід - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для планування співбесід з кандидатами, яке також називають програмним забезпеченням для планування співбесід, автоматизує процес планування співбесід з кандидатами. Це підвищує ефективність кадрового персоналу та рекрутерів, оптимізуючи процес співбесіди та покращуючи досвід кандидатів. Ці інструменти замінюють потребу в тривалих обмінах електронною поштою та телефонних дзвінках, що забирають багато часу, дозволяючи відділам кадрів, менеджерам з найму та рекрутерам відстежувати майбутні співбесіди в режимі реального часу. Вони використовують календарі менеджерів з найму та інтерв’юерів, щоб визначити оптимальний час для планування телефонних розмов, інтерв’ю на місці та відеоінтерв’ю. Основні функції зазвичай включають інтеграцію з електронною поштою та календарями, попередньо заповнені шаблони електронних листів, варіанти перепланування та автоматичні нагадування для інтерв’юерів і кандидатів електронною поштою чи текстовими повідомленнями. Програмне забезпечення для планування співбесід часто бездоганно інтегрується з системами відстеження заявників (ATS) і зазвичай використовується разом із платформами відеоінтерв’ю.