Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для планування співбесід з кандидатами, яке також називають програмним забезпеченням для планування співбесід, автоматизує процес планування співбесід з кандидатами. Це підвищує ефективність кадрового персоналу та рекрутерів, оптимізуючи процес співбесіди та покращуючи досвід кандидатів. Ці інструменти замінюють потребу в тривалих обмінах електронною поштою та телефонних дзвінках, що забирають багато часу, дозволяючи відділам кадрів, менеджерам з найму та рекрутерам відстежувати майбутні співбесіди в режимі реального часу. Вони використовують календарі менеджерів з найму та інтерв’юерів, щоб визначити оптимальний час для планування телефонних розмов, інтерв’ю на місці та відеоінтерв’ю. Основні функції зазвичай включають інтеграцію з електронною поштою та календарями, попередньо заповнені шаблони електронних листів, варіанти перепланування та автоматичні нагадування для інтерв’юерів і кандидатів електронною поштою чи текстовими повідомленнями. Програмне забезпечення для планування співбесід часто бездоганно інтегрується з системами відстеження заявників (ATS) і зазвичай використовується разом із платформами відеоінтерв’ю.
Запит на новий застосунок
Calendly
calendly.com
Calendly - це програма для автоматизації планування зустрічей, що дозволяє користувачам ділитися доступністю та бронювати час для зустрічей без зайвого спілкування.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now - хмарна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та ефективністю працівників у компаніях середнього розміру.
HireVue
hirevue.com
HireVue - платформа для найму, що пропонує відеоінтерв'ю, оцінки, інструменти рекрутингу та чат-боти для автоматизації процесу підбору персоналу.
Picktime
picktime.com
Picktime - платформа для планування зустрічей, що дозволяє бізнесам управляти бронюваннями, командами та послугами без труднощів.
Glider AI
glider.ai
Glider AI - платформа для оцінки навичок кандидатів, що пропонує інструменти для відеоінтерв'ю, кодінгу та проведення тестів для ефективного набору персоналу.
ZenHR
zenhr.com
ZenHR - хмарне ПЗ для управління людськими ресурсами, що автоматизує процеси HR, дотримується місцевих норм і підтримує підприємства на Близькому Сході.
Workstream
workstream.us
Workstream - це платформа, яка спрощує управління персоналом, заробітною платою та наймом для годинних працівників.
Setmore
setmore.com
Setmore — це онлайн-додаток для планування зустрічей, що дозволяє легко бронювати та управляти зустрічами, клієнтами і графіками.
YouCanBookMe
youcanbook.me
YouCanBookMe - це платформа для організації бронювання зустрічей, яка інтегрується з календарями і дозволяє автоматизувати процеси бронювання.
Ashby
ashbyhq.com
Ashby - це система для набору персоналу, яка об'єднує аналітику, автоматизовані робочі процеси та зручний інтерфейс для ефективного управління наймом.
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter - платформа для відеоінтерв'ю, яка пропонує попередньо записані та живі інтерв'ю для оптимізації процесу найму в організаціях.
Evie
evie.ai
Evie — це AI-помічник для рекрутерів, що автоматизує планування інтерв'ю, економлячи час і покращуючи досвід кандидатів.
HigherMe
higherme.com
HigherMe - це додаток для управління процесом найму, що полегшує пошук, інтерв'ю та оформлення нових працівників для бізнесів з погодинною оплатою.
Emi
emilabs.ai
Emi — автоматизована платформа для найму, що допомагає рекрутерам та менеджерам швидко заповнювати багато вакансій і покращувати досвід кандидатів.
Lyssna
lyssna.com
Lyssna – це платформа для віддалених досліджень користувачів, яка допомагає компаніям отримувати відгуки, проводити опитування та тестування зручності.
Cronofy
cronofy.com
Cronofy є інструментом для автоматизації планування інтерв'ю, який інтегрується з існуючими додатками для підбору персоналу.
Longlist
longlist.io
Longlist — це CRM та ATS для швидко зростаючих рекрутингових та кадрових фірм.
candidate.fyi
candidate.fyi
candidate.fyi - це платформа для управління досвідом кандидатів, що автоматизує комунікацію та надає інформацію про процес співбесід.
Sense
sensehq.com
Sense — це платформа для залучення талантів, яка оптимізує процес рекрутингу через автоматизацію, CRM, планування інтерв'ю та оцінку кандидатів.
Rolebot
rolebot.io
Rolebot - це AI-платформа для автоматизації пошуку та залучення кандидатів, що інтегрується з системами відстеження заявників.
myInterview
myinterview.com
MyInterview – це платформа для відеоінтерв'ю, яка спрощує процес найму, дозволяючи кандидатам записувати відповіді та оцінювати їх за допомогою AI.
GoodTime
goodtime.io
GoodTime автоматизує керування інтерв'ю, спрощує процеси найму та забезпечує взаємодію між кандидатами і роботодавцями.
ModernLoop
modernloop.com
ModernLoop оптимізує процес набору, плануючи інтерв'ю, тренуючи інтерв'юерів та надаючи аналітику для покращення взаємодії з кандидатами.
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Trakstar Hire - це онлайн-система для відстеження заявників, що спрощує процес найму та дозволяє управління резюме і співпрацею в команді.
Pinpoint
pinpointhq.com
Pinpoint — це додаток для управління процесом найму, який полегшує роботу команди, дозволяє створювати звіти та покращує рішення щодо найму.
Hellohire
tryhellohire.com
HelloHire - це AI-асистент для набору персоналу, який автоматизує комунікацію, відбір та організацію інтерв'ю з кандидатами, спрощуючи процес найму.
Rakuna
rakuna.co
Rakuna - платформа для набору молоді, що містить інструменти для управління подіями, кандидатами та планування інтерв’ю.
Desktop
Підтримка
Юридична інформація
© 2025 WebCatalog, Inc.