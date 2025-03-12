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Програмне забезпечення для планування співбесід
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Програмне забезпечення для планування співбесід - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для планування співбесід з кандидатами, яке також називають програмним забезпеченням для планування співбесід, автоматизує процес планування співбесід з кандидатами. Це підвищує ефективність кадрового персоналу та рекрутерів, оптимізуючи процес співбесіди та покращуючи досвід кандидатів. Ці інструменти замінюють потребу в тривалих обмінах електронною поштою та телефонних дзвінках, що забирають багато часу, дозволяючи відділам кадрів, менеджерам з найму та рекрутерам відстежувати майбутні співбесіди в режимі реального часу. Вони використовують календарі менеджерів з найму та інтерв’юерів, щоб визначити оптимальний час для планування телефонних розмов, інтерв’ю на місці та відеоінтерв’ю. Основні функції зазвичай включають інтеграцію з електронною поштою та календарями, попередньо заповнені шаблони електронних листів, варіанти перепланування та автоматичні нагадування для інтерв’юерів і кандидатів електронною поштою чи текстовими повідомленнями. Програмне забезпечення для планування співбесід часто бездоганно інтегрується з системами відстеження заявників (ATS) і зазвичай використовується разом із платформами відеоінтерв’ю.

Запит на новий застосунок


Calendly

Calendly

calendly.com

Calendly - це програма для автоматизації планування зустрічей, що дозволяє користувачам ділитися доступністю та бронювати час для зустрічей без зайвого спілкування.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now - хмарна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та ефективністю працівників у компаніях середнього розміру.

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue - платформа для найму, що пропонує відеоінтерв'ю, оцінки, інструменти рекрутингу та чат-боти для автоматизації процесу підбору персоналу.

Picktime

Picktime

picktime.com

Picktime - платформа для планування зустрічей, що дозволяє бізнесам управляти бронюваннями, командами та послугами без труднощів.

Glider AI

Glider AI

glider.ai

Glider AI - платформа для оцінки навичок кандидатів, що пропонує інструменти для відеоінтерв'ю, кодінгу та проведення тестів для ефективного набору персоналу.

ZenHR

ZenHR

zenhr.com

ZenHR - хмарне ПЗ для управління людськими ресурсами, що автоматизує процеси HR, дотримується місцевих норм і підтримує підприємства на Близькому Сході.

Workstream

Workstream

workstream.us

Workstream - це платформа, яка спрощує управління персоналом, заробітною платою та наймом для годинних працівників.

Setmore

Setmore

setmore.com

Setmore — це онлайн-додаток для планування зустрічей, що дозволяє легко бронювати та управляти зустрічами, клієнтами і графіками.

YouCanBookMe

YouCanBookMe

youcanbook.me

YouCanBookMe - це платформа для організації бронювання зустрічей, яка інтегрується з календарями і дозволяє автоматизувати процеси бронювання.

Ashby

Ashby

ashbyhq.com

Ashby - це система для набору персоналу, яка об'єднує аналітику, автоматизовані робочі процеси та зручний інтерфейс для ефективного управління наймом.

VidCruiter

VidCruiter

vidcruiter.com

VidCruiter - платформа для відеоінтерв'ю, яка пропонує попередньо записані та живі інтерв'ю для оптимізації процесу найму в організаціях.

Evie

Evie

evie.ai

Evie — це AI-помічник для рекрутерів, що автоматизує планування інтерв'ю, економлячи час і покращуючи досвід кандидатів.

HigherMe

HigherMe

higherme.com

HigherMe - це додаток для управління процесом найму, що полегшує пошук, інтерв'ю та оформлення нових працівників для бізнесів з погодинною оплатою.

Emi

Emi

emilabs.ai

Emi — автоматизована платформа для найму, що допомагає рекрутерам та менеджерам швидко заповнювати багато вакансій і покращувати досвід кандидатів.

Lyssna

Lyssna

lyssna.com

Lyssna – це платформа для віддалених досліджень користувачів, яка допомагає компаніям отримувати відгуки, проводити опитування та тестування зручності.

Cronofy

Cronofy

cronofy.com

Cronofy є інструментом для автоматизації планування інтерв'ю, який інтегрується з існуючими додатками для підбору персоналу.

Longlist

Longlist

longlist.io

Longlist — це CRM та ATS для швидко зростаючих рекрутингових та кадрових фірм.

candidate.fyi

candidate.fyi

candidate.fyi

candidate.fyi - це платформа для управління досвідом кандидатів, що автоматизує комунікацію та надає інформацію про процес співбесід.

Sense

Sense

sensehq.com

Sense — це платформа для залучення талантів, яка оптимізує процес рекрутингу через автоматизацію, CRM, планування інтерв'ю та оцінку кандидатів.

Rolebot

Rolebot

rolebot.io

Rolebot - це AI-платформа для автоматизації пошуку та залучення кандидатів, що інтегрується з системами відстеження заявників.

myInterview

myInterview

myinterview.com

MyInterview – це платформа для відеоінтерв'ю, яка спрощує процес найму, дозволяючи кандидатам записувати відповіді та оцінювати їх за допомогою AI.

GoodTime

GoodTime

goodtime.io

GoodTime автоматизує керування інтерв'ю, спрощує процеси найму та забезпечує взаємодію між кандидатами і роботодавцями.

ModernLoop

ModernLoop

modernloop.com

ModernLoop оптимізує процес набору, плануючи інтерв'ю, тренуючи інтерв'юерів та надаючи аналітику для покращення взаємодії з кандидатами.

Trakstar Hire

Trakstar Hire

hire.trakstar.com

Trakstar Hire - це онлайн-система для відстеження заявників, що спрощує процес найму та дозволяє управління резюме і співпрацею в команді.

Pinpoint

Pinpoint

pinpointhq.com

Pinpoint — це додаток для управління процесом найму, який полегшує роботу команди, дозволяє створювати звіти та покращує рішення щодо найму.

Hellohire

Hellohire

tryhellohire.com

HelloHire - це AI-асистент для набору персоналу, який автоматизує комунікацію, відбір та організацію інтерв'ю з кандидатами, спрощуючи процес найму.

Rakuna

Rakuna

rakuna.co

Rakuna - платформа для набору молоді, що містить інструменти для управління подіями, кандидатами та планування інтерв’ю.

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