Магазин вебзастосунків

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

WebCatalog Desktop

Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.

Завантажити WebCatalog Desktop
Дізнатися більше
Усі
Книги
Бізнес
Освіта
Розваги
Фінанси
Їжа і напої
Графіка та дизайн
Здоровʼя та фітнес
Стиль життя
Медицина
Музика та аудіо
Новини
Фото і відео
Продуктивність
Посилання
Покупки
Соціальні мережі
Розробка програмного забезпечення
Спорт
Подорожі
Утиліти
Погода
Програмне забезпечення для планування співбесід
Категорії
Найпопулярніші
Нещодавно додані

Програмне забезпечення для планування співбесід - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Програмне забезпечення для планування співбесід з кандидатами, яке також називають програмним забезпеченням для планування співбесід, автоматизує процес планування співбесід з кандидатами. Це підвищує ефективність кадрового персоналу та рекрутерів, оптимізуючи процес співбесіди та покращуючи досвід кандидатів. Ці інструменти замінюють потребу в тривалих обмінах електронною поштою та телефонних дзвінках, що забирають багато часу, дозволяючи відділам кадрів, менеджерам з найму та рекрутерам відстежувати майбутні співбесіди в режимі реального часу. Вони використовують календарі менеджерів з найму та інтерв’юерів, щоб визначити оптимальний час для планування телефонних розмов, інтерв’ю на місці та відеоінтерв’ю. Основні функції зазвичай включають інтеграцію з електронною поштою та календарями, попередньо заповнені шаблони електронних листів, варіанти перепланування та автоматичні нагадування для інтерв’юерів і кандидатів електронною поштою чи текстовими повідомленнями. Програмне забезпечення для планування співбесід часто бездоганно інтегрується з системами відстеження заявників (ATS) і зазвичай використовується разом із платформами відеоінтерв’ю.

Запит на новий застосунок


Trakstar Hire

Trakstar Hire

hire.trakstar.com

Онлайн-програмне забезпечення для відстеження заявників для безпроблемних та спільних наймання. Включає один клацання розміщення роботи в найкращі дошки для роботи, налаштовані робочі процеси на роботу, звітність про відповідність тощо. Найм - це система відстеження заявників (ATS) від Trakstar. Легко керувати резюме, залучати кандидатів з різних джерел, керувати веб -сайтом кар'єри, співпрацювати з вашою командою з найму та створювати звіти про ваші зусилля набору персоналу - все з одним рішенням. Найм допомагає компаніям автоматизувати процес найму в кінці, від розміщення роботи до вибору ідеального кандидата. Керуйте кожним резюме. Резюме перетікає в прокат і розбирається на стабільно форматувані профілі кандидатів. Співпрацюйте з командою з найму. Менеджери та інтерв'юери з найму можуть надати відгуки кандидатів та приймати запити на інтерв'ю безпосередньо з їх електронної пошти та календаря. Виміряйте свій успіх на роботу: Створіть звіти в Trakstar Insights з тестуванням, які допомагають визначити вузькі місця у процесі набору та те, як ви ставитесь до подібних груп однолітків. Опис товару Найм - це система відстеження заявників від Trakstar. Керуйте кожним кроком процесу найму від набору талантів до вибору правильного кандидата.

Rolebot

Rolebot

rolebot.io

Rolebot — це ваша Plug & Play Framework для вихідних робіт із набору персоналу. Керований штучним інтелектом, Rolebot дає змогу вам і вашій команді технічної допомоги масштабувати вихідні джерела та залучення зусиль без ручного підйому чи витрат часу та вимірювати щоденну віддачу. Попрощайтеся з нудним пошуком по профілю. Досягніть такої ж продуктивності та навіть більше за менш ніж 10/хв на день. Серед клієнтів Rolebot: Snowflake, Sandvik і USC

Longlist

Longlist

longlist.io

Longlist — це рекрутингова CRM і ATS для швидкозростаючих компаній з підбору персоналу.

candidate.fyi

candidate.fyi

candidate.fyi

Ласкаво просимо до кандидата.fyi, найкращої платформи досвіду кандидатів, яка революційно змінює спосіб взаємодії з талантами. Бездоганно інтегрована з вашим ATS, наша платформа автоматизує та оптимізує всі аспекти спілкування кандидатів, від персоналізованих повідомлень до листів із пропозиціями, попередньої реєстрації, вступу та опитувань кандидатів у реальному часі. Завдяки нашому індивідуальному фірмовому порталу кандидати потрапляють у світ інформації та розширення можливостей. Вони можуть без особливих зусиль відстежувати свій прогрес, бути в курсі майбутніх кроків, дізнаватися, з ким і коли вони зустрінуться, а також занурюватися в захоплюючий вміст бренду роботодавця. Від підготовки до співбесіди до вивчення культури компанії наш портал для кандидатів пропонує комплексний досвід, який залишає незабутнє враження. За допомогою кандидата.fyi ви можете збирати відгуки про настрої кандидата на кожному етапі процесу співбесіди, а також відстежувати залучення кандидата протягом усього шляху співбесіди. Кандидат.fyi вірить у те, що процес співбесіди можна перетворити на щось незабутнє. Ми тут, щоб зробити подорож кожного кандидата надзвичайною, де вони відчують, що їх цінують, підтримують і радіють майбутнім можливостям.

myInterview

myInterview

myinterview.com

Відео варте тисячі резюме. З більш ніж 7 000 000 оброблених співбесід myInterview надає малому бізнесу, великим компаніям і підприємствам інтуїтивно зрозумілу, спільну та надійну платформу найму. Познайомтеся з особистістю, що стоїть за резюме, і познайомтеся зі своїми кандидатами, перш ніж вони пройдуть через двері! Завдяки настроюваному бренду, інтеграціям ATS і інтелектуальному формуванню короткого списку шлях до пошуку вашої наступної зірки став ще простішим. Налаштуйте та розпочніть співбесіду за лічені хвилини. Почніть БЕЗКОШТОВНО сьогодні.

Hellohire

Hellohire

tryhellohire.com

Hellohire — це помічник із підбору персоналу на базі штучного інтелекту, який значно скорочує час (і вартість) найму шляхом автоматичного залучення, перевірки та планування співбесід із найкращими кандидатами за лічені хвилини.

GoodTime

GoodTime

goodtime.io

GoodTime вдосконалює весь процес найму за допомогою штучного інтелекту, орієнтованого на людину, і водночас автоматизує 90% завдань з керування співбесідами. Наша платформа, якій довіряють міжнародні команди талантів у таких компаніях, як Hubspot, Spotify, Priceline і Lyft, не лише автоматизує планування співбесід, але й підтримує глибоку зацікавленість кандидатів та інтерв’юерів протягом усього шляху найму. Отримайте доступ до потужної інформації та рекомендацій на основі штучного інтелекту, щоб оптимізувати процеси та переконатися, що кожен інтерв’юер завжди добре підготовлений. Результат? Винятковий досвід кандидата, який постійно приносить вам найкращий талант. Завдяки таким розширеним функціям, як автоматичне багатоденне планування співбесід, спілкування через SMS і WhatsApp, автоматизація робочого процесу, інтелектуальний вибір інтерв’юерів, потужні дані та звіти про порівняльні показники, ми допомагаємо корпоративним компаніям скоротити час, необхідний для найму. Дізнайтесь більше на goodtime.io

Glider AI

Glider AI

glider.ai

Glider AI - платформа для оцінки навичок кандидатів, що пропонує інструменти для відеоінтерв'ю, кодінгу та проведення тестів для ефективного набору персоналу.

Emi

Emi

emilabs.ai

Усуньте тертя, пов’язане з прийомом на роботу на першому місці. Emi — це передова платформа автоматизації рекрутингу, яка допомагає рекрутерам і менеджерам з найму швидко заповнювати великі робочі місця та забезпечує оперативне реагування кандидатів.

Sense

Sense

sensehq.com

Sense — провідна платформа залучення талантів на базі штучного інтелекту — переосмислює процес найму, бездоганно поєднуючи персоналізований, багатоканальний досвід кандидатів із підвищеною ефективністю рекрутера. Sense, якому довіряють понад 1000 організацій, пропонує комплексний набір функцій, включаючи автоматизацію підбору персоналу, CRM з талантами, кампанії, підрахунок балів і підбір кандидатів, чат-бот AI, обмін текстовими повідомленнями, планування співбесід і рекомендації. Оптимізуйте кожен крок у пошуку талантів за допомогою Sense, де передові технології поєднуються з інтуїтивно зрозумілою функціональністю.

Evie

Evie

evie.ai

Evie — це AI-помічник для рекрутерів, що автоматизує планування інтерв'ю, економлячи час і покращуючи досвід кандидатів.

ModernLoop

ModernLoop

modernloop.com

ModernLoop допомагає підвищити ефективність операцій з найму персоналу за допомогою планування співбесід, навчання інтерв’юерів і комплексної аналітики. Рішення інтегрується з електронною поштою, календарем, Slack, Zoom/Google Meets і системою відстеження кандидатів, щоб допомогти вам забезпечити найкращий досвід кандидатів і внутрішній досвід найму для вашої команди. Наша платформа допомагає командам найму, невеликим командам і командам з обмеженим часом працювати ефективніше. Ви зможете: - Знайти ідеальний розклад співбесід і виконати його миттєво - Забезпечити найкращий у своєму класі досвід кандидата - Швидше навчити внутрішніх інтерв'юерів - Налаштувати потреби інтерв'юерів - Приймати рішення на основі даних, використовуючи показники ефективності підбору персоналу Перевірте нас на modernloop.io

Lyssna

Lyssna

lyssna.com

Lyssna – це платформа для віддалених досліджень користувачів, яка допомагає компаніям отримувати відгуки, проводити опитування та тестування зручності.

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue - платформа для найму, що пропонує відеоінтерв'ю, оцінки, інструменти рекрутингу та чат-боти для автоматизації процесу підбору персоналу.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now - хмарна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та ефективністю працівників у компаніях середнього розміру.

ZenHR

ZenHR

zenhr.com

ZenHR - хмарне ПЗ для управління людськими ресурсами, що автоматизує процеси HR, дотримується місцевих норм і підтримує підприємства на Близькому Сході.

YouCanBookMe

YouCanBookMe

youcanbook.me

YouCanBookMe - це платформа для організації бронювання зустрічей, яка інтегрується з календарями і дозволяє автоматизувати процеси бронювання.

Workstream

Workstream

workstream.us

Workstream - це платформа, яка спрощує управління персоналом, заробітною платою та наймом для годинних працівників.

VidCruiter

VidCruiter

vidcruiter.com

VidCruiter - платформа для відеоінтерв'ю, яка пропонує попередньо записані та живі інтерв'ю для оптимізації процесу найму в організаціях.

Setmore

Setmore

setmore.com

Setmore — це онлайн-додаток для планування зустрічей, що дозволяє легко бронювати та управляти зустрічами, клієнтами і графіками.

Rakuna

Rakuna

rakuna.co

Rakuna — це рекрутингова платформа, яка переосмислює, як кращі роботодавці наймають молодих людей. Платформа Rakuna включає Rakuna Recruit, найпростіший мобільний додаток для набору офлайн-подій, і Rakuna Recruit Dashboard, інформаційну панель керування подіями та керування взаємовідносинами з кандидатами для рекрутингу на кампусі/подіях. Ми продовжуємо розширювати набори наших продуктів, включаючи інструменти рекрутингу, які допомагають оптимізувати операції рекрутингу та активізувати маркетингові зусилля компаній із рекрутингу, як-от планування співбесід, рекрутинг через SMS, рекрутинг CRM тощо. Ми – те, як компанії наймають міленіалів: https://www.rakuna .co/

Pinpoint

Pinpoint

pinpointhq.com

робочі процеси, красиві звіти та спрощений процес найму — не лише для ваших кандидатів, але й для вашої команди. Приймайте кращі рішення щодо найму — швидше — із Pinpoint.

Picktime

Picktime

picktime.com

Picktime - платформа для планування зустрічей, що дозволяє бізнесам управляти бронюваннями, командами та послугами без труднощів.

HigherMe

HigherMe

higherme.com

HigherMe - це додаток для управління процесом найму, що полегшує пошук, інтерв'ю та оформлення нових працівників для бізнесів з погодинною оплатою.

Cronofy

Cronofy

cronofy.com

Cronofy є інструментом для автоматизації планування інтерв'ю, який інтегрується з існуючими додатками для підбору персоналу.

Calendly

Calendly

calendly.com

Calendly - це програма для автоматизації планування зустрічей, що дозволяє користувачам ділитися доступністю та бронювати час для зустрічей без зайвого спілкування.

Ashby

Ashby

ashbyhq.com

Ashby - це система для набору персоналу, яка об'єднує аналітику, автоматизовані робочі процеси та зручний інтерфейс для ефективного управління наймом.

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.

Програмне забезпечення для планування співбесід - Найпопулярніші застосунки - Ватикан - WebCatalog