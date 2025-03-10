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Програмне забезпечення для планування співбесід з кандидатами, яке також називають програмним забезпеченням для планування співбесід, автоматизує процес планування співбесід з кандидатами. Це підвищує ефективність кадрового персоналу та рекрутерів, оптимізуючи процес співбесіди та покращуючи досвід кандидатів. Ці інструменти замінюють потребу в тривалих обмінах електронною поштою та телефонних дзвінках, що забирають багато часу, дозволяючи відділам кадрів, менеджерам з найму та рекрутерам відстежувати майбутні співбесіди в режимі реального часу. Вони використовують календарі менеджерів з найму та інтерв’юерів, щоб визначити оптимальний час для планування телефонних розмов, інтерв’ю на місці та відеоінтерв’ю. Основні функції зазвичай включають інтеграцію з електронною поштою та календарями, попередньо заповнені шаблони електронних листів, варіанти перепланування та автоматичні нагадування для інтерв’юерів і кандидатів електронною поштою чи текстовими повідомленнями. Програмне забезпечення для планування співбесід часто бездоганно інтегрується з системами відстеження заявників (ATS) і зазвичай використовується разом із платформами відеоінтерв’ю.
Запит на новий застосунок
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Онлайн-програмне забезпечення для відстеження заявників для безпроблемних та спільних наймання. Включає один клацання розміщення роботи в найкращі дошки для роботи, налаштовані робочі процеси на роботу, звітність про відповідність тощо. Найм - це система відстеження заявників (ATS) від Trakstar. Легко керувати резюме, залучати кандидатів з різних джерел, керувати веб -сайтом кар'єри, співпрацювати з вашою командою з найму та створювати звіти про ваші зусилля набору персоналу - все з одним рішенням. Найм допомагає компаніям автоматизувати процес найму в кінці, від розміщення роботи до вибору ідеального кандидата. Керуйте кожним резюме. Резюме перетікає в прокат і розбирається на стабільно форматувані профілі кандидатів. Співпрацюйте з командою з найму. Менеджери та інтерв'юери з найму можуть надати відгуки кандидатів та приймати запити на інтерв'ю безпосередньо з їх електронної пошти та календаря. Виміряйте свій успіх на роботу: Створіть звіти в Trakstar Insights з тестуванням, які допомагають визначити вузькі місця у процесі набору та те, як ви ставитесь до подібних груп однолітків. Опис товару Найм - це система відстеження заявників від Trakstar. Керуйте кожним кроком процесу найму від набору талантів до вибору правильного кандидата.
Rolebot
rolebot.io
Rolebot — це ваша Plug & Play Framework для вихідних робіт із набору персоналу. Керований штучним інтелектом, Rolebot дає змогу вам і вашій команді технічної допомоги масштабувати вихідні джерела та залучення зусиль без ручного підйому чи витрат часу та вимірювати щоденну віддачу. Попрощайтеся з нудним пошуком по профілю. Досягніть такої ж продуктивності та навіть більше за менш ніж 10/хв на день. Серед клієнтів Rolebot: Snowflake, Sandvik і USC
Longlist
longlist.io
Longlist — це рекрутингова CRM і ATS для швидкозростаючих компаній з підбору персоналу.
candidate.fyi
candidate.fyi
Ласкаво просимо до кандидата.fyi, найкращої платформи досвіду кандидатів, яка революційно змінює спосіб взаємодії з талантами. Бездоганно інтегрована з вашим ATS, наша платформа автоматизує та оптимізує всі аспекти спілкування кандидатів, від персоналізованих повідомлень до листів із пропозиціями, попередньої реєстрації, вступу та опитувань кандидатів у реальному часі. Завдяки нашому індивідуальному фірмовому порталу кандидати потрапляють у світ інформації та розширення можливостей. Вони можуть без особливих зусиль відстежувати свій прогрес, бути в курсі майбутніх кроків, дізнаватися, з ким і коли вони зустрінуться, а також занурюватися в захоплюючий вміст бренду роботодавця. Від підготовки до співбесіди до вивчення культури компанії наш портал для кандидатів пропонує комплексний досвід, який залишає незабутнє враження. За допомогою кандидата.fyi ви можете збирати відгуки про настрої кандидата на кожному етапі процесу співбесіди, а також відстежувати залучення кандидата протягом усього шляху співбесіди. Кандидат.fyi вірить у те, що процес співбесіди можна перетворити на щось незабутнє. Ми тут, щоб зробити подорож кожного кандидата надзвичайною, де вони відчують, що їх цінують, підтримують і радіють майбутнім можливостям.
myInterview
myinterview.com
Відео варте тисячі резюме. З більш ніж 7 000 000 оброблених співбесід myInterview надає малому бізнесу, великим компаніям і підприємствам інтуїтивно зрозумілу, спільну та надійну платформу найму. Познайомтеся з особистістю, що стоїть за резюме, і познайомтеся зі своїми кандидатами, перш ніж вони пройдуть через двері! Завдяки настроюваному бренду, інтеграціям ATS і інтелектуальному формуванню короткого списку шлях до пошуку вашої наступної зірки став ще простішим. Налаштуйте та розпочніть співбесіду за лічені хвилини. Почніть БЕЗКОШТОВНО сьогодні.
Hellohire
tryhellohire.com
Hellohire — це помічник із підбору персоналу на базі штучного інтелекту, який значно скорочує час (і вартість) найму шляхом автоматичного залучення, перевірки та планування співбесід із найкращими кандидатами за лічені хвилини.
GoodTime
goodtime.io
GoodTime вдосконалює весь процес найму за допомогою штучного інтелекту, орієнтованого на людину, і водночас автоматизує 90% завдань з керування співбесідами. Наша платформа, якій довіряють міжнародні команди талантів у таких компаніях, як Hubspot, Spotify, Priceline і Lyft, не лише автоматизує планування співбесід, але й підтримує глибоку зацікавленість кандидатів та інтерв’юерів протягом усього шляху найму. Отримайте доступ до потужної інформації та рекомендацій на основі штучного інтелекту, щоб оптимізувати процеси та переконатися, що кожен інтерв’юер завжди добре підготовлений. Результат? Винятковий досвід кандидата, який постійно приносить вам найкращий талант. Завдяки таким розширеним функціям, як автоматичне багатоденне планування співбесід, спілкування через SMS і WhatsApp, автоматизація робочого процесу, інтелектуальний вибір інтерв’юерів, потужні дані та звіти про порівняльні показники, ми допомагаємо корпоративним компаніям скоротити час, необхідний для найму. Дізнайтесь більше на goodtime.io
Glider AI
glider.ai
Glider AI - платформа для оцінки навичок кандидатів, що пропонує інструменти для відеоінтерв'ю, кодінгу та проведення тестів для ефективного набору персоналу.
Emi
emilabs.ai
Усуньте тертя, пов’язане з прийомом на роботу на першому місці. Emi — це передова платформа автоматизації рекрутингу, яка допомагає рекрутерам і менеджерам з найму швидко заповнювати великі робочі місця та забезпечує оперативне реагування кандидатів.
Sense
sensehq.com
Sense — провідна платформа залучення талантів на базі штучного інтелекту — переосмислює процес найму, бездоганно поєднуючи персоналізований, багатоканальний досвід кандидатів із підвищеною ефективністю рекрутера. Sense, якому довіряють понад 1000 організацій, пропонує комплексний набір функцій, включаючи автоматизацію підбору персоналу, CRM з талантами, кампанії, підрахунок балів і підбір кандидатів, чат-бот AI, обмін текстовими повідомленнями, планування співбесід і рекомендації. Оптимізуйте кожен крок у пошуку талантів за допомогою Sense, де передові технології поєднуються з інтуїтивно зрозумілою функціональністю.
Evie
evie.ai
Evie — це AI-помічник для рекрутерів, що автоматизує планування інтерв'ю, економлячи час і покращуючи досвід кандидатів.
ModernLoop
modernloop.com
ModernLoop допомагає підвищити ефективність операцій з найму персоналу за допомогою планування співбесід, навчання інтерв’юерів і комплексної аналітики. Рішення інтегрується з електронною поштою, календарем, Slack, Zoom/Google Meets і системою відстеження кандидатів, щоб допомогти вам забезпечити найкращий досвід кандидатів і внутрішній досвід найму для вашої команди. Наша платформа допомагає командам найму, невеликим командам і командам з обмеженим часом працювати ефективніше. Ви зможете: - Знайти ідеальний розклад співбесід і виконати його миттєво - Забезпечити найкращий у своєму класі досвід кандидата - Швидше навчити внутрішніх інтерв'юерів - Налаштувати потреби інтерв'юерів - Приймати рішення на основі даних, використовуючи показники ефективності підбору персоналу Перевірте нас на modernloop.io
Lyssna
lyssna.com
Lyssna – це платформа для віддалених досліджень користувачів, яка допомагає компаніям отримувати відгуки, проводити опитування та тестування зручності.
HireVue
hirevue.com
HireVue - платформа для найму, що пропонує відеоінтерв'ю, оцінки, інструменти рекрутингу та чат-боти для автоматизації процесу підбору персоналу.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now - хмарна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та ефективністю працівників у компаніях середнього розміру.
ZenHR
zenhr.com
ZenHR - хмарне ПЗ для управління людськими ресурсами, що автоматизує процеси HR, дотримується місцевих норм і підтримує підприємства на Близькому Сході.
YouCanBookMe
youcanbook.me
YouCanBookMe - це платформа для організації бронювання зустрічей, яка інтегрується з календарями і дозволяє автоматизувати процеси бронювання.
Workstream
workstream.us
Workstream - це платформа, яка спрощує управління персоналом, заробітною платою та наймом для годинних працівників.
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter - платформа для відеоінтерв'ю, яка пропонує попередньо записані та живі інтерв'ю для оптимізації процесу найму в організаціях.
Setmore
setmore.com
Setmore — це онлайн-додаток для планування зустрічей, що дозволяє легко бронювати та управляти зустрічами, клієнтами і графіками.
Rakuna
rakuna.co
Rakuna — це рекрутингова платформа, яка переосмислює, як кращі роботодавці наймають молодих людей. Платформа Rakuna включає Rakuna Recruit, найпростіший мобільний додаток для набору офлайн-подій, і Rakuna Recruit Dashboard, інформаційну панель керування подіями та керування взаємовідносинами з кандидатами для рекрутингу на кампусі/подіях. Ми продовжуємо розширювати набори наших продуктів, включаючи інструменти рекрутингу, які допомагають оптимізувати операції рекрутингу та активізувати маркетингові зусилля компаній із рекрутингу, як-от планування співбесід, рекрутинг через SMS, рекрутинг CRM тощо. Ми – те, як компанії наймають міленіалів: https://www.rakuna .co/
Pinpoint
pinpointhq.com
робочі процеси, красиві звіти та спрощений процес найму — не лише для ваших кандидатів, але й для вашої команди. Приймайте кращі рішення щодо найму — швидше — із Pinpoint.
Picktime
picktime.com
Picktime - платформа для планування зустрічей, що дозволяє бізнесам управляти бронюваннями, командами та послугами без труднощів.
HigherMe
higherme.com
HigherMe - це додаток для управління процесом найму, що полегшує пошук, інтерв'ю та оформлення нових працівників для бізнесів з погодинною оплатою.
Cronofy
cronofy.com
Cronofy є інструментом для автоматизації планування інтерв'ю, який інтегрується з існуючими додатками для підбору персоналу.
Calendly
calendly.com
Calendly - це програма для автоматизації планування зустрічей, що дозволяє користувачам ділитися доступністю та бронювати час для зустрічей без зайвого спілкування.
Ashby
ashbyhq.com
Ashby - це система для набору персоналу, яка об'єднує аналітику, автоматизовані робочі процеси та зручний інтерфейс для ефективного управління наймом.
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