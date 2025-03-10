Trakstar Hire

hire.trakstar.com

Онлайн-програмне забезпечення для відстеження заявників для безпроблемних та спільних наймання. Включає один клацання розміщення роботи в найкращі дошки для роботи, налаштовані робочі процеси на роботу, звітність про відповідність тощо. Найм - це система відстеження заявників (ATS) від Trakstar. Легко керувати резюме, залучати кандидатів з різних джерел, керувати веб -сайтом кар'єри, співпрацювати з вашою командою з найму та створювати звіти про ваші зусилля набору персоналу - все з одним рішенням. Найм допомагає компаніям автоматизувати процес найму в кінці, від розміщення роботи до вибору ідеального кандидата. Керуйте кожним резюме. Резюме перетікає в прокат і розбирається на стабільно форматувані профілі кандидатів. Співпрацюйте з командою з найму. Менеджери та інтерв'юери з найму можуть надати відгуки кандидатів та приймати запити на інтерв'ю безпосередньо з їх електронної пошти та календаря. Виміряйте свій успіх на роботу: Створіть звіти в Trakstar Insights з тестуванням, які допомагають визначити вузькі місця у процесі набору та те, як ви ставитесь до подібних груп однолітків. Опис товару Найм - це система відстеження заявників від Trakstar. Керуйте кожним кроком процесу найму від набору талантів до вибору правильного кандидата.