Програмне забезпечення для планування співбесід - Найпопулярніші застосунки - Узбекистан

Evie

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Еві — найкращий у світі координатор із підбору персоналу зі штучним інтелектом, який допомагає рекрутерам взяти на себе трудомістку роботу з планування співбесід, зберігаючи людський контакт. Марта Броквелл, консультант із залучення талантів компанії Siemens, так сказала про Еві: «Я призначаю близько сотні співбесід на місяць, і з Еві я економлю 30% свого часу! Це дозволило мені зосередитися на справді важливих завданнях, таких як пошук кандидатів, і приділити більше часу перевірці найкращих талантів, щоб приєднатися до нашої компанії. Я також використовую Evie, щоб автоматично надсилати потрібну інформацію (додатки, інструкції тощо) кандидатам і менеджерам з найму, що економить мені ще більше часу та забезпечує стабільну роботу для всіх наших кандидатів та інтерв’юерів. Еві також добре спілкувалася з нашими кандидатами, забезпечуючи безперебійну роботу з кандидатами. Команда Evie неймовірно чуйна, і з нею приємно працювати». Навіть з автоматизацією рекрутерам сьогодні все ще важко жонглювати співбесідами, вражати кандидатів і вигравати війну за таланти. 54% рекрутерів хочуть, щоб планування співбесід було автоматизованим. Звільніть рекрутерів від проблем із плануванням співбесід за допомогою Evie, найкращої в своєму класі системи планування співбесід на основі штучного інтелекту, яка дає змогу співробітничати між інтерв’юерами та кандидатами та досягати: • У 10 разів швидше планування співбесід • Удвічі скорочує час перепланування • 30% економії часу День рекрутера Зв’яжіться з [email protected], щоб запланувати демонстрацію та безкоштовну пробну версію.