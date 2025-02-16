Програмне забезпечення для планування співбесід - Найпопулярніші застосунки - Сінт-Мартен

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Програмне забезпечення для планування співбесід з кандидатами, яке також називають програмним забезпеченням для планування співбесід, автоматизує процес планування співбесід з кандидатами. Це підвищує ефективність кадрового персоналу та рекрутерів, оптимізуючи процес співбесіди та покращуючи досвід кандидатів. Ці інструменти замінюють потребу в тривалих обмінах електронною поштою та телефонних дзвінках, що забирають багато часу, дозволяючи відділам кадрів, менеджерам з найму та рекрутерам відстежувати майбутні співбесіди в режимі реального часу. Вони використовують календарі менеджерів з найму та інтерв’юерів, щоб визначити оптимальний час для планування телефонних розмов, інтерв’ю на місці та відеоінтерв’ю. Основні функції зазвичай включають інтеграцію з електронною поштою та календарями, попередньо заповнені шаблони електронних листів, варіанти перепланування та автоматичні нагадування для інтерв’юерів і кандидатів електронною поштою чи текстовими повідомленнями. Програмне забезпечення для планування співбесід часто бездоганно інтегрується з системами відстеження заявників (ATS) і зазвичай використовується разом із платформами відеоінтерв’ю.
Запит на новий застосунок
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Онлайн-програмне забезпечення для відстеження заявників для безпроблемних та спільних наймання. Включає один клацання розміщення роботи в найкращі дошки для роботи, налаштовані робочі процеси на роботу, звітність про відповідність тощо. Найм - це система відстеження заявників (ATS) від Trakstar. Легко керувати резюме, залучати кандидатів з різних джерел, керувати веб -сайтом кар'єри, співпрацювати з вашою командою з найму та створювати звіти про ваші зусилля набору персоналу - все з одним рішенням. Найм допомагає компаніям автоматизувати процес найму в кінці, від розміщення роботи до вибору ідеального кандидата. Керуйте кожним резюме. Резюме перетікає в прокат і розбирається на стабільно форматувані профілі кандидатів. Співпрацюйте з командою з найму. Менеджери та інтерв'юери з найму можуть надати відгуки кандидатів та приймати запити на інтерв'ю безпосередньо з їх електронної пошти та календаря. Виміряйте свій успіх на роботу: Створіть звіти в Trakstar Insights з тестуванням, які допомагають визначити вузькі місця у процесі набору та те, як ви ставитесь до подібних груп однолітків. Опис товару Найм - це система відстеження заявників від Trakstar. Керуйте кожним кроком процесу найму від набору талантів до вибору правильного кандидата.
Rolebot
rolebot.io
Rolebot — це ваша Plug & Play Framework для вихідних робіт із набору персоналу. Керований штучним інтелектом, Rolebot дає змогу вам і вашій команді технічної допомоги масштабувати вихідні джерела та залучення зусиль без ручного підйому чи витрат часу та вимірювати щоденну віддачу. Попрощайтеся з нудним пошуком по профілю. Досягніть такої ж продуктивності та навіть більше за менш ніж 10/хв на день. Серед клієнтів Rolebot: Snowflake, Sandvik і USC
Longlist
longlist.io
Longlist — це рекрутингова CRM і ATS для швидкозростаючих компаній з підбору персоналу.
candidate.fyi
candidate.fyi
Ласкаво просимо до кандидата.fyi, найкращої платформи досвіду кандидатів, яка революційно змінює спосіб взаємодії з талантами. Бездоганно інтегрована з вашим ATS, наша платформа автоматизує та оптимізує всі аспекти спілкування кандидатів, від персоналізованих повідомлень до листів із пропозиціями, попередньої реєстрації, вступу та опитувань кандидатів у реальному часі. Завдяки нашому індивідуальному фірмовому порталу кандидати потрапляють у світ інформації та розширення можливостей. Вони можуть без особливих зусиль відстежувати свій прогрес, бути в курсі майбутніх кроків, дізнаватися, з ким і коли вони зустрінуться, а також занурюватися в захоплюючий вміст бренду роботодавця. Від підготовки до співбесіди до вивчення культури компанії наш портал для кандидатів пропонує комплексний досвід, який залишає незабутнє враження. За допомогою кандидата.fyi ви можете збирати відгуки про настрої кандидата на кожному етапі процесу співбесіди, а також відстежувати залучення кандидата протягом усього шляху співбесіди. Кандидат.fyi вірить у те, що процес співбесіди можна перетворити на щось незабутнє. Ми тут, щоб зробити подорож кожного кандидата надзвичайною, де вони відчують, що їх цінують, підтримують і радіють майбутнім можливостям.
myInterview
myinterview.com
Відео варте тисячі резюме. З більш ніж 7 000 000 оброблених співбесід myInterview надає малому бізнесу, великим компаніям і підприємствам інтуїтивно зрозумілу, спільну та надійну платформу найму. Познайомтеся з особистістю, що стоїть за резюме, і познайомтеся зі своїми кандидатами, перш ніж вони пройдуть через двері! Завдяки настроюваному бренду, інтеграціям ATS і інтелектуальному формуванню короткого списку шлях до пошуку вашої наступної зірки став ще простішим. Налаштуйте та розпочніть співбесіду за лічені хвилини. Почніть БЕЗКОШТОВНО сьогодні.
Hellohire
tryhellohire.com
Hellohire — це помічник із підбору персоналу на базі штучного інтелекту, який значно скорочує час (і вартість) найму шляхом автоматичного залучення, перевірки та планування співбесід із найкращими кандидатами за лічені хвилини.
GoodTime
goodtime.io
GoodTime вдосконалює весь процес найму за допомогою штучного інтелекту, орієнтованого на людину, і водночас автоматизує 90% завдань з керування співбесідами. Наша платформа, якій довіряють міжнародні команди талантів у таких компаніях, як Hubspot, Spotify, Priceline і Lyft, не лише автоматизує планування співбесід, але й підтримує глибоку зацікавленість кандидатів та інтерв’юерів протягом усього шляху найму. Отримайте доступ до потужної інформації та рекомендацій на основі штучного інтелекту, щоб оптимізувати процеси та переконатися, що кожен інтерв’юер завжди добре підготовлений. Результат? Винятковий досвід кандидата, який постійно приносить вам найкращий талант. Завдяки таким розширеним функціям, як автоматичне багатоденне планування співбесід, спілкування через SMS і WhatsApp, автоматизація робочого процесу, інтелектуальний вибір інтерв’юерів, потужні дані та звіти про порівняльні показники, ми допомагаємо корпоративним компаніям скоротити час, необхідний для найму. Дізнайтесь більше на goodtime.io
Glider AI
glider.ai
Платформа Glider AI Skill Intelligence Platform, переможець 2021 SIA за найінноваційнішу HR-технологію, надає рішення для найму, включаючи віртуальне оцінювання, кодування/відеоінтерв’ю, екранних ботів тощо для масштабування найму висококваліфікованих спеціалістів для підприємств, кадрових фірм і MSP. Глобальні бренди, такі як Intuit, PwC, Amazon і Capital One, довіряють Glider перевірці якості кандидатів і відповідності будь-якій посаді в будь-якій галузі. У середньому клієнти відзначають 3-кратну кількість працевлаштувань, 50% скорочення часу до заповнення та 98% підвищення задоволеності кандидатів. Для отримання додаткової інформації відвідайте Glider AI.
Emi
emilabs.ai
Усуньте тертя, пов’язане з прийомом на роботу на першому місці. Emi — це передова платформа автоматизації рекрутингу, яка допомагає рекрутерам і менеджерам з найму швидко заповнювати великі робочі місця та забезпечує оперативне реагування кандидатів.
Sense
sensehq.com
Sense — провідна платформа залучення талантів на базі штучного інтелекту — переосмислює процес найму, бездоганно поєднуючи персоналізований, багатоканальний досвід кандидатів із підвищеною ефективністю рекрутера. Sense, якому довіряють понад 1000 організацій, пропонує комплексний набір функцій, включаючи автоматизацію підбору персоналу, CRM з талантами, кампанії, підрахунок балів і підбір кандидатів, чат-бот AI, обмін текстовими повідомленнями, планування співбесід і рекомендації. Оптимізуйте кожен крок у пошуку талантів за допомогою Sense, де передові технології поєднуються з інтуїтивно зрозумілою функціональністю.
Evie
evie.ai
Еві — найкращий у світі координатор із підбору персоналу зі штучним інтелектом, який допомагає рекрутерам взяти на себе трудомістку роботу з планування співбесід, зберігаючи людський контакт. Марта Броквелл, консультант із залучення талантів компанії Siemens, так сказала про Еві: «Я призначаю близько сотні співбесід на місяць, і з Еві я економлю 30% свого часу! Це дозволило мені зосередитися на справді важливих завданнях, таких як пошук кандидатів, і приділити більше часу перевірці найкращих талантів, щоб приєднатися до нашої компанії. Я також використовую Evie, щоб автоматично надсилати потрібну інформацію (додатки, інструкції тощо) кандидатам і менеджерам з найму, що економить мені ще більше часу та забезпечує стабільну роботу для всіх наших кандидатів та інтерв’юерів. Еві також добре спілкувалася з нашими кандидатами, забезпечуючи безперебійну роботу з кандидатами. Команда Evie неймовірно чуйна, і з нею приємно працювати». Навіть з автоматизацією рекрутерам сьогодні все ще важко жонглювати співбесідами, вражати кандидатів і вигравати війну за таланти. 54% рекрутерів хочуть, щоб планування співбесід було автоматизованим. Звільніть рекрутерів від проблем із плануванням співбесід за допомогою Evie, найкращої в своєму класі системи планування співбесід на основі штучного інтелекту, яка дає змогу співробітничати між інтерв’юерами та кандидатами та досягати: • У 10 разів швидше планування співбесід • Удвічі скорочує час перепланування • 30% економії часу День рекрутера Зв’яжіться з [email protected], щоб запланувати демонстрацію та безкоштовну пробну версію.
ModernLoop
modernloop.com
ModernLoop допомагає підвищити ефективність операцій з найму персоналу за допомогою планування співбесід, навчання інтерв’юерів і комплексної аналітики. Рішення інтегрується з електронною поштою, календарем, Slack, Zoom/Google Meets і системою відстеження кандидатів, щоб допомогти вам забезпечити найкращий досвід кандидатів і внутрішній досвід найму для вашої команди. Наша платформа допомагає командам найму, невеликим командам і командам з обмеженим часом працювати ефективніше. Ви зможете: - Знайти ідеальний розклад співбесід і виконати його миттєво - Забезпечити найкращий у своєму класі досвід кандидата - Швидше навчити внутрішніх інтерв'юерів - Налаштувати потреби інтерв'юерів - Приймати рішення на основі даних, використовуючи показники ефективності підбору персоналу Перевірте нас на modernloop.io
Lyssna
lyssna.com
Lyssna (офіційно UsabilityHub) — це віддалена платформа для дослідження користувачів, яка дозволяє компаніям наймати, досліджувати, проводити інтерв’ю та розуміти свою аудиторію, щоб вони могли створювати кращий досвід. Найкращі команди використовують Lyssna, щоб вони могли глибоко зрозуміти свою аудиторію та рухатися в правильному напрямку — швидше.
HireVue
hirevue.com
HireVue — це ваша наскрізна платформа для найму персоналу з програмним забезпеченням для відеоінтерв’ю, оцінюванням, текстовими інструментами найму та розмовними чат-ботами зі штучним інтелектом. Створіть швидший, справедливіший і зручніший процес найму за допомогою HireVue. Наше програмне забезпечення корпоративного рівня автоматизує робочі процеси, щоб спростити масштабування найму. Разом ми можемо покращити спосіб виявлення, залучення та найму талантів. Докладніше: https://www.hirevue.com/
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — це єдиний комплексний хмарний HR-пакет, який адаптується до вашого способу роботи. Створений на основі єдиної бази даних, ADP Workforce Now включає в себе управління людськими ресурсами, нарахування заробітної плати, переваги, управління талантами, керування часом і працею, навчання та аналітику, а також можливості повернення до офісу. Керувати своїми людьми ще ніколи не було так просто. ADP Workforce Now надає вам інструменти не лише для відстеження кадрової інформації, але й для того, щоб допомогти вам керувати своєю робочою силою та приймати рішення на основі даних. І, коли ви ростете, ви можете додавати необхідні вам функції. Розширте можливості всіх рівнів вашої організації за допомогою інструментів і можливостей, розроблених спеціально для того, щоб забезпечити привабливий досвід для бізнес-лідерів, менеджерів і працівників. • Все-в-одному: HR-платформа з можливістю конфігурації для ефективного керування всіма функціями управління персоналом — нарахуванням заробітної плати, персоналом, часом, талантами та перевагами — в одній базі даних. • Впевнена відповідність вимогам: наша провідна в галузі система безпеки зберігає ваші дані, а наші глибокі знання та рішення щодо відповідності допоможуть вам захистити ваш бізнес. • Простота використання: інноваційні, прості у використанні функції у вас під рукою, що полегшує роботу відповідно до ваших потреб, а також забезпечує кращий досвід для вашої робочої сили • Анотація в процесі роботи: приймайте рішення з впевненістю, на основі інформації з найбагатшої та найнадійнішої бази даних робочої сили в бізнесі. • Інтегрована та підключена екосистема: розширте свої можливості з управління персоналом за допомогою найбільшої екосистеми HR, яка легко та безпечно інтегрується з провідними сторонніми рішеннями. Легко зв’язуйтеся з важливими партнерами, такими як бухгалтери, брокери та фінансові постачальники. ЗАРПЛАТИ. Заощаджуйте час і зменшуйте кількість помилок за допомогою комплексного пакету, створеного цілеспрямовано, щоб допомогти вам керувати бізнесом і задовольнити потреби щодо відповідності.
ZenHR
zenhr.com
У ZenHR ми прагнемо забезпечити спокій наших користувачів. ZenHR — це не просто чергове програмне забезпечення для кадрів; це трансформаційний HR-досвід, створений, щоб допомогти відділам кадрів і співробітникам досягти стану дзен. З нашими локалізованими функціями та інтерфейсом, включаючи трудове законодавство, положення про емігрантів, соціальне страхування та податкове законодавство, HRMS ZenHR обслуговує всіх, від малого та середнього бізнесу до корпоративних клієнтів на ринку MENA.
YouCanBookMe
youcanbook.me
YouCanBookMe дозволяє створити найкращий досвід бронювання для ваших клієнтів — і вашого бізнесу. * Надайте своїм клієнтам кращий досвід бронювання Виділяйтеся серед своїх конкурентів завдяки повністю налаштованому плануванню, яке просто працює. * Бронювання - ваша справа. YouCanBookMe дозволяє створити найкращий досвід бронювання для ваших клієнтів — і вашого бізнесу. * Налаштуйте свою сторінку бронювання відповідно до способу роботи. Створіть унікальний для вашого бізнесу спосіб планування за допомогою кількох параметрів відображення та настроюваних сповіщень, щоб ваші клієнти мали найкращий досвід планування. * Легке планування, яке економить ваш час. Більше не потрібно ходити вперед і назад, щоб знайти час для зустрічі. Дозвольте клієнтам забронювати вас, коли їм це зручно, за допомогою сайту бронювання, який працює цілодобово та без вихідних для планування, скасування та перенесення. * Усуньте ручні завдання. Залиште планування нам із автоматичними відеопосиланнями, оновленнями CRM, нагадуваннями, подальшими спостереженнями та відстеженням неявок. * Ідеально вписується у вашу роботу YCBM пропонує багато інтеграцій, щоб заощадити ваш час, зменшити дублювання та підвищити вашу продуктивність.
Workstream
workstream.us
Workstream — це провідна платформа для кадрів, розрахунку заробітної плати та найму для погодинної робочої сили. Його інтелектуальна технологія оптимізує завдання відділу кадрів, щоб власники франчайзингу та бізнесу могли швидко рухатися, зменшувати витрати на робочу силу та спрощувати операції — усе в одному місці. 46 із 50 найкращих брендів ресторанів швидкого обслуговування, включно з Burger King, Jimmy John’s, Taco Bell, покладаються на Workstream для найму, утримання та оплати праці своїх команд. Дізнайтесь більше на workstream.us.
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing від VidCruiter — найдосконаліша у світі платформа відеоінтерв’ю. Наша система пропонує попередньо записані відеоінтерв’ю та відеоінтерв’ю в прямому ефірі, які можна налаштувати відповідно до будь-якого сценарію найму, і допомогла компаніям будь-якого розміру знайти кращих кандидатів швидше та економічно ефективніше.
Setmore
setmore.com
Setmore — це програмне забезпечення для онлайн-планування зустрічей, яке допомагає вам планувати зустрічі онлайн, керувати зустрічами, розкладами та клієнтами за допомогою простої у користуванні веб-програми.
Rakuna
rakuna.co
Rakuna — це рекрутингова платформа, яка переосмислює, як кращі роботодавці наймають молодих людей. Платформа Rakuna включає Rakuna Recruit, найпростіший мобільний додаток для набору офлайн-подій, і Rakuna Recruit Dashboard, інформаційну панель керування подіями та керування взаємовідносинами з кандидатами для рекрутингу на кампусі/подіях. Ми продовжуємо розширювати набори наших продуктів, включаючи інструменти рекрутингу, які допомагають оптимізувати операції рекрутингу та активізувати маркетингові зусилля компаній із рекрутингу, як-от планування співбесід, рекрутинг через SMS, рекрутинг CRM тощо. Ми – те, як компанії наймають міленіалів: https://www.rakuna .co/
Pinpoint
pinpointhq.com
робочі процеси, красиві звіти та спрощений процес найму — не лише для ваших кандидатів, але й для вашої команди. Приймайте кращі рішення щодо найму — швидше — із Pinpoint.
Picktime
picktime.com
Picktime — це платформа для планування зустрічей, яка дозволяє компаніям без проблем керувати зустрічами, персоналом і послугами. Це універсальне рішення для компаній, які потребують будь-якого планування. Будь то управління приміщеннями, оренда обладнання, бронювання занять, організація подій чи керування курсами, ми за вами. Зареєструйтеся БЕЗКОШТОВНО та побачите, як дохід вашого бізнесу різко зростає
HigherMe
higherme.com
HigherMe дозволяє легко знаходити, перевіряти, співбесідувати та вводити співробітників з будь-якого місця на будь-якому пристрої. Скоротіть свій час і витрати на наймання за допомогою інструментів і технологій, щоб швидко переглядати кандидатів, планувати співбесіди, керувати всіма дописами на дошках вакансій і заповнювати документи для нових співробітників. HigherMe створено для підприємств, які наймають погодинну роботу, наприклад для ресторанів і роздрібної торгівлі. Наймайте на ходу за допомогою автоматичної публікації вакансій, мобільної системи відстеження першого кандидата, технології Text-To-Apply, планування співбесід одним клацанням миші, відеосупровідних листів, фірмової сторінки кар’єри, спеціальних програм і хмарного документообігу. Зареєструйтеся сьогодні, щоб заощадити шість годин на наймі, зменшити кількість неявок на співбесіди на 67% і заощадити до 3600 доларів США на рік.
Cronofy
cronofy.com
Компанії покладаються на Cronofy для забезпечення свого планування, використовуючи інструменти планування співбесід, вбудовані компоненти та API. Для рекрутерів Рекрутинг – це стосунки. Йдеться не про управління адміністрацією для підтримки ваших стосунків. Це також не про боротьбу з календарями та нескінченне ведення щоденників. З потужним програмним забезпеченням планування Cronofy попрощайтеся з подвійними бронюваннями та конфліктами планування. Привітайтеся з плавнішим плануванням, яке подобається інтерв’юерам і кандидатам. Призначайте співбесіди швидше – у 12 разів швидше. Використовуйте ці функції, що економлять час, безпосередньо з вашого ATS. Ми інтегруємося з понад 80 ATS. - Наш Планувальник співбесід дозволяє вам махати на прощання електронною поштою вперед і назад. Створіть одноразове посилання для запрошення на нараду, яке може включати доступність кількох людей і спеціальні налаштування. Ваша команда може ділитися інформацією про доступність у реальному часі з кандидатами та менеджерами з найму, пропонуючи їм час для зустрічей, зустрічей або співбесід. Ви також можете планувати, де б ви не були в Інтернеті, використовуючи наші розширення, у ваших улюблених браузерах, програмах та електронній пошті. - Наші API пропонують постачальникам програмного забезпечення можливість інтегрувати складні функції планування, підключаючись до всіх основних календарів і базуючись на доступності в реальному часі. Cronofy дуже серйозно ставиться до безпеки, конфіденційності та відповідності даних. Кілька центрів обробки даних, де ви перебуваєте, щоб ваші дані могли безпечно зберігатися в регіоні, який ви виберете. Ми постійно працюємо над тим, щоб відповідати галузевим і географічним стандартам, гарантуючи, що наші операції виходять за межі, дотримуючись не лише мінімальних вимог. Ми постійно вдосконалюємо наші операції та практику та пишаємося тим, що відповідаємо вимогам GDPR, SOC2, ISO27001, ISO2701, HIPAA та CCPA. Дізнайтеся більше про нашу політику тут: https://www.cronofy.com/privacy
Calendly
calendly.com
Calendly-це найпростіший спосіб для того, щоб команди планували, підготувати та подальші на зовнішніх зустрічах. Calendly - єдина централізована платформа автоматизації планування, побудована для масштабування в організації, щоб допомогти людям закрити угоди, наземні кандидатів, будувати стосунки та швидше розвивати свій бізнес. Calendly допомагає людям, командам та організаціям в усьому світі автоматизувати життєвий цикл зустрічей, видаливши назад і назад за допомогою планування. Calendly дозволяє компаніям закривати угоди, найняти кандидатів, будувати стосунки та розвивати свій бізнес - володар. Більше 20 мільйонів користувачів у 230 країнах використовують календарі для спрощення зустрічей та ефективніше співпраці.
Ashby
ashbyhq.com
Ashby дає змогу командам талантів запускати процеси найму світового рівня за допомогою дієвої аналітики, вбудованих найкращих практик і комплексного рішення, яке усуває додаткові компоненти. Вплив — надійні дані в режимі реального часу, незмінно чудовий досвід кандидатів і рекрутерів, а також єдине джерело правди. Консолідація без компромісів, масштабування без обмежень. Консолідоване комплексне рішення Ashby поєднує ATS, CRM, планування та аналітику в одне масштабоване рішення з найкращими у своєму класі функціями. Усуньте додаткові компоненти та зменшіть витрати на програмне забезпечення для найму. Навчіть свою команду використовувати лише один інструмент для впровадження операційних процесів найму світового рівня. Потужна аналітика рекрутингу Отримуйте надійні дані в режимі реального часу та практичну інформацію для своєї команди, щоб покращити робочі процеси, безперешкодно спілкуватися із зацікавленими сторонами та стимулювати вдосконалення процесів у масштабі. Використовуйте аналітику Ashby, щоб стати оповідачем стратегічних даних, прогнозувати потенціал найму персоналу, відстежувати та оптимізувати досягнення цілей найму. Усуньте застарілі електронні таблиці, тривалий час очікування для створення звіту та будь-які сумніви щодо точності ваших даних. Вбудовані найкращі методи Ashby надає вам вбудовану структуру та автоматизовані робочі процеси, необхідні для послідовних і справедливих результатів найму. Завжди забезпечуйте винятковий досвід кандидатів, заощаджуючи час завдяки перевіреним шаблонам, настроюваним сповіщенням і візуалізаціям конвеєрів, якими можна ділитися. Допоможіть своїй команді зосередитися на корисних, складних аспектах підбору персоналу, які їм подобаються.
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