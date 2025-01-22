Програмне забезпечення для планування співбесід - Найпопулярніші застосунки - Росія

Cronofy

cronofy.com

Компанії покладаються на Cronofy для забезпечення свого планування, використовуючи інструменти планування співбесід, вбудовані компоненти та API. Для рекрутерів Рекрутинг – це стосунки. Йдеться не про управління адміністрацією для підтримки ваших стосунків. Це також не про боротьбу з календарями та нескінченне ведення щоденників. З потужним програмним забезпеченням планування Cronofy попрощайтеся з подвійними бронюваннями та конфліктами планування. Привітайтеся з плавнішим плануванням, яке подобається інтерв’юерам і кандидатам. Призначайте співбесіди швидше – у 12 разів швидше. Використовуйте ці функції, що економлять час, безпосередньо з вашого ATS. Ми інтегруємося з понад 80 ATS. - Наш Планувальник співбесід дозволяє вам махати на прощання електронною поштою вперед і назад. Створіть одноразове посилання для запрошення на нараду, яке може включати доступність кількох людей і спеціальні налаштування. Ваша команда може ділитися інформацією про доступність у реальному часі з кандидатами та менеджерами з найму, пропонуючи їм час для зустрічей, зустрічей або співбесід. Ви також можете планувати, де б ви не були в Інтернеті, використовуючи наші розширення, у ваших улюблених браузерах, програмах та електронній пошті. - Наші API пропонують постачальникам програмного забезпечення можливість інтегрувати складні функції планування, підключаючись до всіх основних календарів і базуючись на доступності в реальному часі. Cronofy дуже серйозно ставиться до безпеки, конфіденційності та відповідності даних. Кілька центрів обробки даних, де ви перебуваєте, щоб ваші дані могли безпечно зберігатися в регіоні, який ви виберете. Ми постійно працюємо над тим, щоб відповідати галузевим і географічним стандартам, гарантуючи, що наші операції виходять за межі, дотримуючись не лише мінімальних вимог. Ми постійно вдосконалюємо наші операції та практику та пишаємося тим, що відповідаємо вимогам GDPR, SOC2, ISO27001, ISO2701, HIPAA та CCPA. Дізнайтеся більше про нашу політику тут: https://www.cronofy.com/privacy