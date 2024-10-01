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Програмне забезпечення для планування співбесід - Найпопулярніші застосунки - Монголія
Програмне забезпечення для планування співбесід з кандидатами, яке також називають програмним забезпеченням для планування співбесід, автоматизує процес планування співбесід з кандидатами. Це підвищує ефективність кадрового персоналу та рекрутерів, оптимізуючи процес співбесіди та покращуючи досвід кандидатів. Ці інструменти замінюють потребу в тривалих обмінах електронною поштою та телефонних дзвінках, що забирають багато часу, дозволяючи відділам кадрів, менеджерам з найму та рекрутерам відстежувати майбутні співбесіди в режимі реального часу. Вони використовують календарі менеджерів з найму та інтерв’юерів, щоб визначити оптимальний час для планування телефонних розмов, інтерв’ю на місці та відеоінтерв’ю. Основні функції зазвичай включають інтеграцію з електронною поштою та календарями, попередньо заповнені шаблони електронних листів, варіанти перепланування та автоматичні нагадування для інтерв’юерів і кандидатів електронною поштою чи текстовими повідомленнями. Програмне забезпечення для планування співбесід часто бездоганно інтегрується з системами відстеження заявників (ATS) і зазвичай використовується разом із платформами відеоінтерв’ю.
Запит на новий застосунок
Calendly
calendly.com
Calendly допомагає окремим особам, командам і організаціям у всьому світі автоматизувати життєвий цикл наради, видаляючи запланування вперед і назад. Calendly дозволяє компаніям швидше укладати угоди, наймати кандидатів, налагоджувати відносини та розвивати свій бізнес. Понад 20 мільйонів користувач...
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — це єдиний комплексний хмарний HR-пакет, який адаптується до вашого способу роботи. Створений на основі єдиної бази даних, ADP Workforce Now включає в себе управління людськими ресурсами, нарахування заробітної плати, переваги, управління талантами, керування часом і працею, навча...
HireVue
hirevue.com
HireVue — це ваша наскрізна платформа для найму персоналу з програмним забезпеченням для відеоінтерв’ю, оцінюванням, текстовими інструментами найму та розмовними чат-ботами зі штучним інтелектом. Створіть швидший, справедливіший і зручніший процес найму за допомогою HireVue. Наше програмне забезпече...
Picktime
picktime.com
Picktime — це платформа для планування зустрічей, яка дозволяє компаніям без проблем керувати зустрічами, персоналом і послугами. Це універсальне рішення для компаній, які потребують будь-якого планування. Будь то управління приміщеннями, оренда обладнання, бронювання занять, організація подій чи ке...
Setmore
setmore.com
Setmore — це програмне забезпечення для онлайн-планування зустрічей, яке допомагає вам планувати зустрічі онлайн, керувати зустрічами, розкладами та клієнтами за допомогою простої у користуванні веб-програми.
YouCanBookMe
youcanbook.me
YouCanBookMe дозволяє створити найкращий досвід бронювання для ваших клієнтів — і вашого бізнесу. * Надайте своїм клієнтам кращий досвід бронювання Виділяйтеся серед своїх конкурентів завдяки повністю налаштованому плануванню, яке просто працює. * Бронювання - ваша справа. YouCanBookMe дозволяє ств...
Glider AI
glider.ai
Платформа Glider AI Skill Intelligence Platform, переможець 2021 SIA за найінноваційнішу HR-технологію, надає рішення для найму, включаючи віртуальне оцінювання, кодування/відеоінтерв’ю, екранних ботів тощо для масштабування найму висококваліфікованих спеціалістів для підприємств, кадрових фірм і MS...
Workstream
workstream.us
Workstream — це провідна платформа для кадрів, розрахунку заробітної плати та найму для погодинної робочої сили. Його інтелектуальна технологія оптимізує завдання відділу кадрів, щоб власники франчайзингу та бізнесу могли швидко рухатися, зменшувати витрати на робочу силу та спрощувати операції — ус...
ZenHR
zenhr.com
У ZenHR ми прагнемо забезпечити спокій наших користувачів. ZenHR — це не просто чергове програмне забезпечення для кадрів; це трансформаційний HR-досвід, створений, щоб допомогти відділам кадрів і співробітникам досягти стану дзен. З нашими локалізованими функціями та інтерфейсом, включаючи трудове ...
Ashby
ashbyhq.com
Ashby дає змогу командам талантів запускати процеси найму світового рівня за допомогою дієвої аналітики, вбудованих найкращих практик і комплексного рішення, яке усуває додаткові компоненти. Вплив — надійні дані в режимі реального часу, незмінно чудовий досвід кандидатів і рекрутерів, а також єдине ...
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing від VidCruiter — найдосконаліша у світі платформа відеоінтерв’ю. Наша система пропонує попередньо записані відеоінтерв’ю та відеоінтерв’ю в прямому ефірі, які можна налаштувати відповідно до будь-якого сценарію найму, і допомогла компаніям будь-якого розміру знайти кращих кандидатів ...
Cronofy
cronofy.com
Компанії покладаються на Cronofy для забезпечення свого планування, використовуючи інструменти планування співбесід, вбудовані компоненти та API. Для рекрутерів Рекрутинг – це стосунки. Йдеться не про управління адміністрацією для підтримки ваших стосунків. Це також не про боротьбу з календарями та ...
Evie
evie.ai
Еві — найкращий у світі координатор із підбору персоналу зі штучним інтелектом, який допомагає рекрутерам взяти на себе трудомістку роботу з планування співбесід, зберігаючи людський контакт. Марта Броквелл, консультант із залучення талантів компанії Siemens, так сказала про Еві: «Я призначаю близьк...
HigherMe
higherme.com
HigherMe дозволяє легко знаходити, перевіряти, співбесідувати та вводити співробітників з будь-якого місця на будь-якому пристрої. Скоротіть свій час і витрати на наймання за допомогою інструментів і технологій, щоб швидко переглядати кандидатів, планувати співбесіди, керувати всіма дописами на дошк...
Pinpoint
pinpointhq.com
робочі процеси, красиві звіти та спрощений процес найму — не лише для ваших кандидатів, але й для вашої команди. Приймайте кращі рішення щодо найму — швидше — із Pinpoint.
Lyssna
lyssna.com
Lyssna (офіційно UsabilityHub) — це віддалена платформа для дослідження користувачів, яка дозволяє компаніям наймати, досліджувати, проводити інтерв’ю та розуміти свою аудиторію, щоб вони могли створювати кращий досвід. Найкращі команди використовують Lyssna, щоб вони могли глибоко зрозуміти свою ау...
Emi
emilabs.ai
Усуньте тертя, пов’язане з прийомом на роботу на першому місці. Emi — це передова платформа автоматизації рекрутингу, яка допомагає рекрутерам і менеджерам з найму швидко заповнювати великі робочі місця та забезпечує оперативне реагування кандидатів.
Longlist
longlist.io
Longlist — це рекрутингова CRM і ATS для швидкозростаючих компаній з підбору персоналу.
candidate.fyi
candidate.fyi
Ласкаво просимо до кандидата.fyi, найкращої платформи досвіду кандидатів, яка революційно змінює спосіб взаємодії з талантами. Бездоганно інтегрована з вашим ATS, наша платформа автоматизує та оптимізує всі аспекти спілкування кандидатів, від персоналізованих повідомлень до листів із пропозиціями, п...
GoodTime
goodtime.io
GoodTime вдосконалює весь процес найму за допомогою штучного інтелекту, орієнтованого на людину, і водночас автоматизує 90% завдань з керування співбесідами. Наша платформа, якій довіряють міжнародні команди талантів у таких компаніях, як Hubspot, Spotify, Priceline і Lyft, не лише автоматизує плану...
ModernLoop
modernloop.com
ModernLoop допомагає підвищити ефективність операцій з найму персоналу за допомогою планування співбесід, навчання інтерв’юерів і комплексної аналітики. Рішення інтегрується з електронною поштою, календарем, Slack, Zoom/Google Meets і системою відстеження кандидатів, щоб допомогти вам забезпечити на...
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Hire — це система відстеження претендентів (ATS) від Trakstar. Легко керуйте резюме, залучайте кандидатів із різноманітних джерел, керуйте своїм веб-сайтом про кар’єру, співпрацюйте з командою найму та створюйте звіти про свої зусилля з підбору персоналу – усе за допомогою одного рішення. Hire допом...
Rolebot
rolebot.io
Rolebot — це ваша Plug & Play Framework для вихідних робіт із набору персоналу. Керований штучним інтелектом, Rolebot дає змогу вам і вашій команді технічної допомоги масштабувати вихідні джерела та залучення зусиль без ручного підйому чи витрат часу та вимірювати щоденну віддачу. Попрощайтеся з нуд...
myInterview
myinterview.com
Відео варте тисячі резюме. З більш ніж 7 000 000 оброблених співбесід myInterview надає малому бізнесу, великим компаніям і підприємствам інтуїтивно зрозумілу, спільну та надійну платформу найму. Познайомтеся з особистістю, що стоїть за резюме, і познайомтеся зі своїми кандидатами, перш ніж вони про...
Hellohire
tryhellohire.com
Hellohire — це помічник із підбору персоналу на базі штучного інтелекту, який значно скорочує час (і вартість) найму шляхом автоматичного залучення, перевірки та планування співбесід із найкращими кандидатами за лічені хвилини.
Sense
sensehq.com
Sense — провідна платформа залучення талантів на базі штучного інтелекту — переосмислює процес найму, бездоганно поєднуючи персоналізований, багатоканальний досвід кандидатів із підвищеною ефективністю рекрутера. Sense, якому довіряють понад 1000 організацій, пропонує комплексний набір функцій, вклю...
Rakuna
rakuna.co
Rakuna — це рекрутингова платформа, яка переосмислює, як кращі роботодавці наймають молодих людей. Платформа Rakuna включає Rakuna Recruit, найпростіший мобільний додаток для набору офлайн-подій, і Rakuna Recruit Dashboard, інформаційну панель керування подіями та керування взаємовідносинами з канди...