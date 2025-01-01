Міжнародні послуги PEO - Найпопулярніші застосунки

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Послуги Міжнародної професійної організації роботодавців (PEO) допомагають компаніям, які прагнуть глобального розширення. Ці послуги дозволяють компаніям легально бути присутніми на іноземних ринках без необхідності створювати власну юридичну особу та брати на себе супутні ризики. Взаємодіючи з міжнародними постачальниками PEO, компанії можуть отримати підтримку для різних аспектів своєї глобальної діяльності, включаючи наймання, управління персоналом, адміністрування пільг, управління заробітною платою, дотримання податкового законодавства та інші відповідні вимоги.
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dabblewriter.com
Dabble - зручний хмарний інструмент для письма, що допомагає авторам організовувати, планувати та створювати історії.
WordAI
wordai.com
WordAI - це додаток для переписування тексту, який зберігає первісне значення, генеруючи унікальні версії контенту для покращення якості письма.
Easy-Peasy.AI
easy-peasy.ai
Easy-Peasy.AI - це асистент контенту на основі AI, який допомагає у створенні текстів, транскрипції аудіо та генерації зображень.
NexMind
nexmind.ai
NexMind - це платформа для генерації контенту та автоматизації SEO, що створює оптимізований вміст на 17 мовах для покращення видимості в Інтернеті.
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent – це платформа для спрощення міжнародного найму та управління заробітною платою без створення місцевих компаній у 160 країнах.
INS Global
ins-globalconsulting.com
INS Global – платформа для управління міжнародними операціями, яка допомагає бізнесу з виходом на нові ринки, управлінням персоналом та дотриманням регуляцій.
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