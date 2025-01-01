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Найпопулярніші Нещодавно додані Міжнародні послуги PEO - Найпопулярніші застосунки

Послуги Міжнародної професійної організації роботодавців (PEO) допомагають компаніям, які прагнуть глобального розширення. Ці послуги дозволяють компаніям легально бути присутніми на іноземних ринках без необхідності створювати власну юридичну особу та брати на себе супутні ризики. Взаємодіючи з міжнародними постачальниками PEO, компанії можуть отримати підтримку для різних аспектів своєї глобальної діяльності, включаючи наймання, управління персоналом, адміністрування пільг, управління заробітною платою, дотримання податкового законодавства та інші відповідні вимоги.