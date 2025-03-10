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Послуги Міжнародної професійної організації роботодавців (PEO) допомагають компаніям, які прагнуть глобального розширення. Ці послуги дозволяють компаніям легально бути присутніми на іноземних ринках без необхідності створювати власну юридичну особу та брати на себе супутні ризики. Взаємодіючи з міжнародними постачальниками PEO, компанії можуть отримати підтримку для різних аспектів своєї глобальної діяльності, включаючи наймання, управління персоналом, адміністрування пільг, управління заробітною платою, дотримання податкового законодавства та інші відповідні вимоги.
Запит на новий застосунок
Dabble
dabblewriter.com
Dabble - зручний хмарний інструмент для письма, що допомагає авторам організовувати, планувати та створювати історії.
Easy-Peasy.AI
easy-peasy.ai
Easy-Peasy.AI - це асистент контенту на основі AI, який допомагає у створенні текстів, транскрипції аудіо та генерації зображень.
WordAI
wordai.com
WordAI - це додаток для переписування тексту, який зберігає первісне значення, генеруючи унікальні версії контенту для покращення якості письма.
NexMind
nexmind.ai
NexMind - це платформа для генерації контенту та автоматизації SEO, що створює оптимізований вміст на 17 мовах для покращення видимості в Інтернеті.
INS Global
ins-globalconsulting.com
INS Global пропонує досвід, який допоможе вашому бізнесу вийти на нові ринки. Наш комплексний спектр послуг, який включає PEO, підбір персоналу та аутсорсинг заробітної плати, дозволяє вашій компанії безперешкодно вийти на новий ринок, а ми беремо на себе всі ваші адміністративні зобов’язання.
Omnipresent
omnipresent.com
Omnipresent — це глобальне рішення для підвищення ефективності операцій, яке дає змогу зосередитися на розвитку бізнесу та команди світового рівня. Як ваш партнер, ми надаємо вам можливість наймати найкращих міжнародних спеціалістів без необхідності засновувати дорогу місцеву компанію. Як ваш зареєстрований роботодавець, ми полегшуємо дистанційне наймання в будь-якій точці світу. Ми виконуємо всі обов’язки щодо адміністрування працевлаштування та дотримання законодавства в 160 країнах, водночас забезпечуючи ваших співробітників інструментами та підтримкою, щоб вони відчували себе частиною вашої команди. Ми розуміємо, що ваш час цінний, і вам потрібен партнер, якому ви можете довіряти, щоб зробити все якомога простіше, щоб ви могли продовжувати вести свій бізнес. Працевлаштуйте будь-де. Будь всюдисущим.
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