Міжнародні послуги PEO - Найпопулярніші застосунки - Судан

Omnipresent

omnipresent.com

Omnipresent — це глобальне рішення для підвищення ефективності операцій, яке дає змогу зосередитися на розвитку бізнесу та команди світового рівня. Як ваш партнер, ми надаємо вам можливість наймати найкращих міжнародних спеціалістів без необхідності засновувати дорогу місцеву компанію. Як ваш зареєстрований роботодавець, ми полегшуємо дистанційне наймання в будь-якій точці світу. Ми виконуємо всі обов’язки щодо адміністрування працевлаштування та дотримання законодавства в 160 країнах, водночас забезпечуючи ваших співробітників інструментами та підтримкою, щоб вони відчували себе частиною вашої команди. Ми розуміємо, що ваш час цінний, і вам потрібен партнер, якому ви можете довіряти, щоб зробити все якомога простіше, щоб ви могли продовжувати вести свій бізнес. Працевлаштуйте будь-де. Будь всюдисущим.