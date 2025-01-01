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Внутрішнє програмне забезпечення для розсилки новин
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Внутрішнє програмне забезпечення для розсилки новин - Найпопулярніші застосунки

Внутрішнє програмне забезпечення для розсилки інформаційних бюлетенів спрощує створення, розповсюдження та керування інформаційними бюлетенями в межах організації. Ці інформаційні бюлетені, призначені для внутрішньої аудиторії, як-от співробітників і зовнішніх зацікавлених сторін, відіграють життєво важливу роль у підвищенні залученості співробітників і розвитку сильнішої організаційної культури. Спрощуючи передачу важливої ​​інформації, оновлень, оголошень та іншого відповідного вмісту, це програмне забезпечення підтримує ефективну внутрішню комунікацію. Внутрішнє програмне забезпечення для розсилки новин, яке часто інтегроване в комплексні комунікаційні платформи для співробітників, які сприяють спілкуванню як зверху вниз, так і знизу вгору, також можна використовувати як окреме рішення. Це ідеально підходить для компаній, які віддають перевагу інформаційним бюлетеням над іншими методами внутрішньої комунікації, такими як особисте оновлення, інтранет або мобільні програми. Окрім новин і оголошень для всієї компанії, інформаційні бюлетені можуть бути налаштовані окремими відділами або командами для більш цілеспрямованого та сегментованого спілкування. Вони також універсальні, здатні охопити офісних, гібридних, віддалених і прямих співробітників.

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Guru

Guru

getguru.com

Гуру - платформа для пошуку, управління та обміну знаннями в рамках організації, інтегрована з існуючими інструментами.

Simpplr

Simpplr

simpplr.com

Simpplr — сучасна внутрішня платформа для комунікації, яка покращує залучення працівників та обслуговує організаційні потреби в спілкуванні.

Fellow

Fellow

fellow.app

Fellow - це програма для транскрипції та управління зустрічами з AI. Вона інтегрується з популярними інструментами для організації ефективних зустрічей.

ContactMonkey

ContactMonkey

contactmonkey.com

ContactMonkey — програмне забезпечення для внутрішньої комунікації, яке дозволяє надсилати оновлення співробітникам через електронну пошту або SMS.

Axios HQ

Axios HQ

axioshq.com

Axios HQ-це платформа для внутрішніх комунікацій, що покращує спілкування шляхом створення стислих і зрозумілих повідомлень.

Poppulo

Poppulo

poppulo.com

Poppulo - це додаток для гібридного робочого місця, який спрощує бронювання робочих столів, управління офісом та комунікацію між працівниками.

SnapComms

SnapComms

snapcomms.com

SnapComms - платформа для внутрішньої комунікації, що дозволяє організаціям ефективно обмінюватися інформацією через різні формати повідомлень.

Sociabble

Sociabble

sociabble.com

Sociabble - платформа для внутрішньої комунікації, залучення працівників та соціальної пропаганди, що дозволяє обмінюватись контентом та брати участь у опитуваннях.

Cerkl

Cerkl

cerkl.com

Cerkl - це платформа для управління комунікаціями в організаціях, що об'єднує різні канали спілкування та надає аналітику для оптимізації процесів.

Publicate

Publicate

publicate.it

Publicate — це SaaS-додаток, який допомагає маркетологам створювати куратований контент для залучення нових клієнтів і формування лідів.

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