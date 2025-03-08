Внутрішнє програмне забезпечення для розсилки новин - Найпопулярніші застосунки - Уругвай

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Внутрішнє програмне забезпечення для розсилки інформаційних бюлетенів спрощує створення, розповсюдження та керування інформаційними бюлетенями в межах організації. Ці інформаційні бюлетені, призначені для внутрішньої аудиторії, як-от співробітників і зовнішніх зацікавлених сторін, відіграють життєво важливу роль у підвищенні залученості співробітників і розвитку сильнішої організаційної культури. Спрощуючи передачу важливої інформації, оновлень, оголошень та іншого відповідного вмісту, це програмне забезпечення підтримує ефективну внутрішню комунікацію. Внутрішнє програмне забезпечення для розсилки новин, яке часто інтегроване в комплексні комунікаційні платформи для співробітників, які сприяють спілкуванню як зверху вниз, так і знизу вгору, також можна використовувати як окреме рішення. Це ідеально підходить для компаній, які віддають перевагу інформаційним бюлетеням над іншими методами внутрішньої комунікації, такими як особисте оновлення, інтранет або мобільні програми. Окрім новин і оголошень для всієї компанії, інформаційні бюлетені можуть бути налаштовані окремими відділами або командами для більш цілеспрямованого та сегментованого спілкування. Вони також універсальні, здатні охопити офісних, гібридних, віддалених і прямих співробітників.
Запит на новий застосунок
Fellow
fellow.app
Fellow — це єдине комплексне програмне забезпечення для розшифровки та керування нарадами зі штучним інтелектом для віддалених і гібридних команд. Проводьте менше й ефективніші зустрічі та особисті зустрічі за допомогою штучного інтелекту, функцій керування поведінкою та бездоганної інтеграції. Fellow ідеально вписується в існуючу щоденну роботу вашої команди завдяки інтеграціям, розширенням для веб-переглядача та додатку для комп’ютера, тож усе, що вам потрібно до, під час і після зустрічі, буде саме там, де вам це потрібно, коли вам це потрібно. Прогресивні компанії, такі як Shopify, Aledade, Vidyard і GoCardless, довіряють Fellow заощадити час і гроші своїх команд, змінивши спосіб зустрічі.
Guru
getguru.com
Enterprise AI Search, Intranet і Wiki на одній платформі. Гуру живе в інструментах, якими ви вже користуєтеся, тому не потрібно перемикати контекст. Знаходьте інформацію в будь-якій програмі, зверніться за допомогою експерта, якщо ви не можете її знайти, і дозвольте Гуру завчасно виявляти прогалини в знаннях, дублювати знання та перекладати їх на 100 мов. Це як розумний друг для вас та решти ваших компанії.
Simpplr
simpplr.com
SIMPPLR - це сучасна інтранет, яка перетворює досвід роботи для всіх працівників - де б і, як би вони не працювали. SIMPPLR-єдина платформа, яка об'єднує залучення працівників, сприяння та послуги, використовуючи найсучасніші моделі AI для забезпечення безперебійного, згуртованого та персоналізованого досвіду працівників. Довіри 700+ глобальних брендів, включаючи Moderna, Snowflake, Splunk, Penske, Eurostar та AAA, клієнти SIMPPLR досягають значного покращення продуктивності, утримання та загального задоволення своїх працівників.
Poppulo
poppulo.com
Уявіть, що передаєте точне повідомлення, яке потребує кожна людина - точно, як, коли і де це найбільше важливо для них. Повідомлення є більш ефективними, коли вони є релевантними, персоналізованими та вимірюваними. Поппуло робить це легко. Платформа Poppulo Harmony допомагає підприємствам організаціям досягти більше, без особливих зусиль з'єднуючи своїх працівників, клієнтів та робочих місць за допомогою комунікацій для співробітників Omnichannel, цифрових вивісок та управління робочим місцем.
Cerkl
cerkl.com
Cerkl Broadcast-це провідний, передуючий комунікаційний набір працівників. На відміну від існуючих мобільних рішень, орієнтованих на електронну пошту або платформи, Broadcast об'єднує існуючі канали Comms Comms для забезпечення сучасного досвіду працівників. Співробітники можуть отримувати цільові комунікації на свою електронну пошту, SharePoint, команди, трансляцію мобільного додатка тощо. Перехресний досвід трансляції спонукає працівників споживати вміст на своїй бажаній платформі. Поділіться в режимі реального часу, міжканальної аналітики зі своєю командою та керівництвом, щоб відстежувати цілі організаційних комісій. Особливості трансляції, які зроблять ваших співробітників щасливішими, впорядковують процеси та допоможуть вам досягти статусу Rockstar.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble пропонує найвищі мобільні, перші підприємницькі рішення для внутрішньої комунікації, адвокації працівників та залучення працівників. Як програмне забезпечення як послуга (SaaS), платформа агрегує вміст, отриманий з офіційних каналів компанії (соціальні мережі, веб -сайти компанії тощо) та кураційні платформи, а також вміст, запропонований користувачами платформи (UGC) та адміністраторами. Вміст персоналізується та організовується в тематичні канали і його можна переглянути на мобільних пристроях, настільних ПК, інтранетах, підприємницьких соціальних мережах та екранах дисплеїв. Авторизований вміст можна поділитися одним клацанням до профілів соціальних медіа користувача. Крім споживання вмісту, працівники також можуть займатися вбудованими вікторинами та опитуваннями. Особливості включають: * Повідомлення про нові новини вмісту та внутрішньої компанії * Один клацання обміну всіма вашими улюбленими платформами соціальних медіа * Внутрішній вміст "як" та "коментар" функцій * Створіть власні повідомлення та вміст * Беріть участь та перегляньте останні виклики та призи * Доступність дошки лідерів, щоб побачити, як ви та ваші колеги займаєтесь * Створіть та відповідайте на вікторини та опитування Sociabble використовує активацію користувачів, винагороду та розпізнавання на різних рівнях досвіду користувачів для максимального залучення. Його унікальна платформа комунікацій та адвокації працівників робить комунікації легкими, швидкими та захоплюючими. Співробітники краще поінформовані про новини компанії, оновлення та їх робоче місце, що призводить до більш залученої та впливової робочої сили. Компанії можуть поширити використання Sociabble своїм партнерам, зовнішніми впливовими або фанатами бренду. Запущений у 2014 році командою досвідчених підприємців з технологій управління цифровими активами, соціальних медіа та контент -маркетингу, Sociabble в даний час використовується у понад 80 країнах і придбав деяких найпрестижніших клієнтів у світі, включаючи Microsoft, BNP Paribas, L'Oréal та PwC. Штаб -квартира в Парижі, Франції, Соцібла також проводить операції в Нью -Йорку, Лондоні та Мумбаї.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ — це єдина внутрішня комунікаційна платформа на базі Smart Brevity® — формули кращої комунікації. Понад 600 організацій використовують штаб-квартиру для планування, написання, надсилання та вимірювання більш ефективних комунікацій сьогодні.
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey - це потужне програмне забезпечення для внутрішніх комунікацій, яке дозволяє надсилати своєчасне оновлення працівникам через клієнта електронної пошти (Outlook та Gmail) або SMS. ContactMonkey модернізує те, як провідні світові організації з'єднуються, спілкуються та спілкуються зі своїми працівниками. У швидко мінливому світі роботи наш інструмент полегшує компаніям залучати віддалених, гібридних та безмежних робітників - все це через одну платформу. Ми допомагаємо командам внутрішніх комунікацій створювати, надсилати та відстежувати інформаційні бюлетені працівників, оновлення SMS та кризові комунікації з метою підвищення залучення працівників та продуктивності. За допомогою ContactMonkey ви можете надіслати прекрасні інформаційні бюлетені електронної пошти HTML або кризові комунікації через SMS, збирати відгуки працівників та виміряти аналітику електронної пошти працівників (відкриті ставки, тарифи, ставки читання, ENPS), щоб зрозуміти, що справді залучає ваших співробітників.
Publicate
publicate.it
Publicate — це програма SaaS, яка допомагає маркетологам контенту використовувати підібраний вміст для залучення нових потенційних клієнтів і досягнення реальних маркетингових результатів. Створюйте підібрані ресурси вмісту, як-от інформаційні бюлетені електронною поштою, оглядові публікації в блогах, центри ресурсів і фірмові публікації в соціальних мережах, за лічені хвилини, а потім додайте форму для захоплення потенційних клієнтів до будь-якої частини вмісту. Це просто: підбирайте вміст, залучайте потенційних клієнтів.
SnapComms
snapcomms.com
SnapComms - провідний постачальник програмного забезпечення для внутрішнього зв'язку. Це допомагає організаціям привернути увагу працівників за допомогою ряду яскравих інструментів, які обходять електронну пошту для максимальної ефективності. Сучасні візуальні, багатоцільові засоби комунікації доставляються безпосередньо працівникам, де б вони не були, і виконують у всьому спектрі комунікації-від нав'язливих, повноекранних аварійних сповіщень про більш пасивні канали для загальної обізнаності. Свіжі, захоплюючі формати включають: * Настільні (та мобільні) попереджають про термінові або важливі комунікації працівників * Прокручення повідомлень (тикерів) доставляється на робочий стіл із посиланнями на додаткову інформацію та повніші вікна повідомлень * Бюлетені для упаковки вмісту у високоякісному, красивому фірмовому та захоплюючому форматі * Інтерактивні цифрові вивіски та обмін повідомленнями, що надаються на екранах * Інструменти вікторини та опитування для гейміфікації та відгуків працівників * Повідомлення про паніку для надзвичайних ситуацій Універсальне програмне забезпечення використовується Communications, IT, HR, безпекою, дотриманням та іншими бізнес -функціями по всьому світу. Створений у 2007 році, Snapcomms має мільйони платних користувачів у 75+ країнах. Ці клієнти охоплюють кожну промисловість і включають кілька компаній Fortune 500 та торгові посередники, розповсюджені по Північній Америці, Європі, Південно -Східній Азії, Австралії, Близькому Сході, Африці, Карибському басейні та Південній Америці. Компанія знаходиться в штаті Окленд, Нова Зеландія, з офісами у США та Великобританії та центрах обробки даних у всьому світі. Snapcomms-це компанія Everbridge, яка пропонує єдине критичне управління подіями та рішення щодо комунікації працівників у світі.
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