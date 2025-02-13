Внутрішнє програмне забезпечення для розсилки новин - Найпопулярніші застосунки - Південний Судан

Sociabble

sociabble.com

Sociable пропонує першокласні мобільні корпоративні рішення для внутрішньої комунікації, захисту інтересів і залучення працівників. Програмне забезпечення як послуга (SaaS), наша платформа об’єднує вміст, отриманий з офіційних каналів компанії (соціальних мереж, веб-сайтів компаній тощо) і платформ кураторів, а також вміст, запропонований користувачами платформи (UGC) і адміністраторами. Вміст персоналізовано та організовано в тематичні канали, і його можна переглядати на мобільних пристроях, настільних комп’ютерах, в інтрамережах, корпоративних соціальних мережах і на екранах. Авторизованим вмістом можна одним клацанням поділитися в профілях користувачів у соціальних мережах. Окрім використання вмісту, співробітники також можуть брати участь у вбудованих тестах і опитуваннях. Sociabble використовує активацію користувачів, винагороди та визнання на різних рівнях взаємодії з користувачем, щоб максимізувати залучення. Унікальна платформа спілкування та захисту інтересів співробітників Sociabble робить спілкування легким, швидким і привабливим. Співробітники краще поінформовані про новини компанії, оновлення та своє робоче місце, що веде до більш зацікавленої та впливової робочої сили. Компанії можуть поширити використання Sociabble на своїх партнерів, зовнішніх впливових осіб або шанувальників бренду. Запущений у 2014 році командою досвідчених підприємців у сфері технологій управління цифровими активами, соціальних медіа та контент-маркетингу, Sociabble наразі використовується у понад 80 країнах і придбав деяких із найпрестижніших клієнтів у світі, зокрема Microsoft, BNP Paribas, L' Oréal і PwC. Штаб-квартира Sociabble розташована в Парижі (Франція), а також працює в Нью-Йорку, Лондоні та Мумбаї.