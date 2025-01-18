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Внутрішнє програмне забезпечення для розсилки новин - Найпопулярніші застосунки - Парагвай
Внутрішнє програмне забезпечення для розсилки інформаційних бюлетенів спрощує створення, розповсюдження та керування інформаційними бюлетенями в межах організації. Ці інформаційні бюлетені, призначені для внутрішньої аудиторії, як-от співробітників і зовнішніх зацікавлених сторін, відіграють життєво важливу роль у підвищенні залученості співробітників і розвитку сильнішої організаційної культури. Спрощуючи передачу важливої інформації, оновлень, оголошень та іншого відповідного вмісту, це програмне забезпечення підтримує ефективну внутрішню комунікацію. Внутрішнє програмне забезпечення для розсилки новин, яке часто інтегроване в комплексні комунікаційні платформи для співробітників, які сприяють спілкуванню як зверху вниз, так і знизу вгору, також можна використовувати як окреме рішення. Це ідеально підходить для компаній, які віддають перевагу інформаційним бюлетеням над іншими методами внутрішньої комунікації, такими як особисте оновлення, інтранет або мобільні програми. Окрім новин і оголошень для всієї компанії, інформаційні бюлетені можуть бути налаштовані окремими відділами або командами для більш цілеспрямованого та сегментованого спілкування. Вони також універсальні, здатні охопити офісних, гібридних, віддалених і прямих співробітників.
Запит на новий застосунок
Fellow
fellow.app
Fellow — це єдине комплексне програмне забезпечення для розшифровки та керування нарадами зі штучним інтелектом для віддалених і гібридних команд. Проводьте менше й ефективніші зустрічі та особисті зустрічі за допомогою штучного інтелекту, функцій керування поведінкою та бездоганної інтеграції. Fellow ідеально вписується в існуючу щоденну роботу вашої команди завдяки інтеграціям, розширенням для веб-переглядача та додатку для комп’ютера, тож усе, що вам потрібно до, під час і після зустрічі, буде саме там, де вам це потрібно, коли вам це потрібно. Прогресивні компанії, такі як Shopify, Aledade, Vidyard і GoCardless, довіряють Fellow заощадити час і гроші своїх команд, змінивши спосіб зустрічі.
Guru
getguru.com
Enterprise AI Search, Intranet і Wiki на одній платформі. Гуру живе в інструментах, якими ви вже користуєтеся, тому не потрібно перемикати контекст. Знаходьте інформацію в будь-якій програмі, зверніться за допомогою експерта, якщо ви не можете її знайти, і дозвольте Гуру завчасно виявляти прогалини в знаннях, дублювати знання та перекладати їх на 100 мов. Це як розумний друг для вас та решти ваших компанії.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr — це платформа досвіду співробітників на базі штучного інтелекту, яка базується на найповнішій інтрамережі. Simpplr — це єдина платформа, яка об’єднує залучення співробітників, підтримку та послуги, використовуючи найсучасніші моделі штучного інтелекту, щоб забезпечити безперебійну, згуртовану та персоналізовану роботу співробітників. Наші клієнти, яким довіряють понад 1000+ провідних брендів, у тому числі Snowflake, Moderna, Eurostar, DocuSign і AAA, досягають відчутних покращень у залученні співробітників, продуктивності та прискоренні ефективності бізнесу.
Poppulo
poppulo.com
Уявіть собі, що ви доносите саме те повідомлення, яке потрібно кожній людині — саме як, коли та де це для неї найбільше важливо. Повідомлення ефективніші, якщо вони релевантні, персоналізовані та піддаються вимірюванню. Poppulo робить це легко. Платформа Poppulo Harmony допомагає корпоративним організаціям досягти більшого, легко з’єднуючи своїх співробітників, клієнтів і робочі місця за допомогою багатоканального зв’язку між співробітниками, цифрових вивісок і управління робочими місцями.
Cerkl
cerkl.com
Cerkl Broadcast прагне допомогти вам надіслати потрібну комунікацію з потрібним працівником через їхні улюблені канали. Cerkl Broadcast — це комплексний підхід до комунікацій між співробітниками, який керується в одному місці. На відміну від існуючих рішень для відстеження електронної пошти чи роботи без робочих столів, наша платформа розвивається разом із вашими поточними та майбутніми ініціативами щодо залучення співробітників. Лише кількома клацаннями миші ви можете майстерно розподілити внутрішній вміст по електронній пошті, Teams, Sharepoint або своїй мобільній програмі. Cerkl Broadcast дозволяє легко ділитися своїми успіхами за допомогою централізованої статистики та інформаційних панелей у реальному часі. Підприємства в усьому світі використовують Cerkl Broadcast, щоб інформувати та розвивати потенціал своєї робочої сили.
Sociabble
sociabble.com
Sociable пропонує першокласні мобільні корпоративні рішення для внутрішньої комунікації, захисту інтересів і залучення працівників. Програмне забезпечення як послуга (SaaS), наша платформа об’єднує вміст, отриманий з офіційних каналів компанії (соціальних мереж, веб-сайтів компаній тощо) і платформ кураторів, а також вміст, запропонований користувачами платформи (UGC) і адміністраторами. Вміст персоналізовано та організовано в тематичні канали, і його можна переглядати на мобільних пристроях, настільних комп’ютерах, в інтрамережах, корпоративних соціальних мережах і на екранах. Авторизованим вмістом можна одним клацанням поділитися в профілях користувачів у соціальних мережах. Окрім використання вмісту, співробітники також можуть брати участь у вбудованих тестах і опитуваннях. Sociabble використовує активацію користувачів, винагороди та визнання на різних рівнях взаємодії з користувачем, щоб максимізувати залучення. Унікальна платформа спілкування та захисту інтересів співробітників Sociabble робить спілкування легким, швидким і привабливим. Співробітники краще поінформовані про новини компанії, оновлення та своє робоче місце, що веде до більш зацікавленої та впливової робочої сили. Компанії можуть поширити використання Sociabble на своїх партнерів, зовнішніх впливових осіб або шанувальників бренду. Запущений у 2014 році командою досвідчених підприємців у сфері технологій управління цифровими активами, соціальних медіа та контент-маркетингу, Sociabble наразі використовується у понад 80 країнах і придбав деяких із найпрестижніших клієнтів у світі, зокрема Microsoft, BNP Paribas, L' Oréal і PwC. Штаб-квартира Sociabble розташована в Парижі (Франція), а також працює в Нью-Йорку, Лондоні та Мумбаї.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ — це єдина внутрішня комунікаційна платформа на базі Smart Brevity® — формули кращої комунікації. Понад 600 організацій використовують штаб-квартиру для планування, написання, надсилання та вимірювання більш ефективних комунікацій сьогодні.
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey — це потужне програмне забезпечення для внутрішніх комунікацій, яке дає змогу своєчасно надсилати оновлення співробітникам через клієнт електронної пошти (Outlook і Gmail) або SMS. ContactMonkey модернізує спосіб зв’язку, спілкування та взаємодії провідних світових організацій зі своїми співробітниками. У світі роботи, який швидко змінюється, наш інструмент полегшує компаніям залучення дистанційних, гібридних і нестаціонарних працівників за допомогою єдиної платформи. Ми допомагаємо командам із внутрішніх комунікацій створювати, надсилати та відстежувати інформаційні бюлетені для співробітників, оновлення через SMS та повідомлення про кризові ситуації з метою підвищення залученості та продуктивності працівників. За допомогою ContactMonkey ви можете надсилати чудові інформаційні бюлетені електронною поштою у форматі HTML або повідомлення про кризові ситуації через SMS, збирати відгуки співробітників і вимірювати аналітику електронної пошти співробітників (частота відкриття, частота кліків, частота читання, eNPS), щоб зрозуміти, що справді зацікавлює ваших співробітників. Дізнайтеся більше про функції ContactMonkey тут: https://www.contactmonkey.com/features/
Publicate
publicate.it
Publicate — це програма SaaS, яка допомагає маркетологам контенту використовувати підібраний вміст для залучення нових потенційних клієнтів і досягнення реальних маркетингових результатів. Створюйте підібрані ресурси вмісту, як-от інформаційні бюлетені електронною поштою, оглядові публікації в блогах, центри ресурсів і фірмові публікації в соціальних мережах, за лічені хвилини, а потім додайте форму для захоплення потенційних клієнтів до будь-якої частини вмісту. Це просто: підбирайте вміст, залучайте потенційних клієнтів.
SnapComms
snapcomms.com
SnapComms — компанія Everbridge — єдине в світі рішення для управління критичними подіями та комунікації співробітників. Розроблене з урахуванням усіх робочих місць, наше програмне забезпечення обходить електронну пошту, щоб інформувати та залучати кожного працівника. Динамічні візуальні інструменти забезпечують 100% читання повідомлень на комп’ютерах, цифрових дисплеях і мобільних пристроях, незалежно від того, чи працюють співробітники вдома чи на робочому місці. Настроювані функції гарантують, що співробітники бачитимуть ваші повідомлення в потрібний час і щоразу. Платформа SnapComms включає низку каналів, які можна комбінувати для будь-яких внутрішніх комунікаційних потреб – від термінових сповіщень до обізнаності та зміни поведінки. Ми допомагаємо вам інформувати та залучати співробітників за допомогою потужних сповіщень і тікерів, пасивних, але потужних заставок і шпалер, а також інтерактивних опитувань і вікторин. SnapComms допомагає таким спеціалістам із внутрішніх комунікацій, як ви, привернути увагу співробітників. SnapComms пропонує альтернативні способи інформування та залучення співробітників, зменшуючи перевантаження електронною поштою та зменшуючи шум на робочому місці. Доведено, що багатоканальні кампанії є більш ефективними. Наша платформа гарантує, що ваші пріоритетні повідомлення ніколи не будуть пропущені, культурні та просвітницькі кампанії будуть успішними, а залучення співробітників підвищиться. Ціни починаються від 100+ співробітників.