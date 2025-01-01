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Внутрішнє програмне забезпечення для розсилки новин - Найпопулярніші застосунки - Панама
Внутрішнє програмне забезпечення для розсилки інформаційних бюлетенів спрощує створення, розповсюдження та керування інформаційними бюлетенями в межах організації. Ці інформаційні бюлетені, призначені для внутрішньої аудиторії, як-от співробітників і зовнішніх зацікавлених сторін, відіграють життєво важливу роль у підвищенні залученості співробітників і розвитку сильнішої організаційної культури. Спрощуючи передачу важливої інформації, оновлень, оголошень та іншого відповідного вмісту, це програмне забезпечення підтримує ефективну внутрішню комунікацію. Внутрішнє програмне забезпечення для розсилки новин, яке часто інтегроване в комплексні комунікаційні платформи для співробітників, які сприяють спілкуванню як зверху вниз, так і знизу вгору, також можна використовувати як окреме рішення. Це ідеально підходить для компаній, які віддають перевагу інформаційним бюлетеням над іншими методами внутрішньої комунікації, такими як особисте оновлення, інтранет або мобільні програми. Окрім новин і оголошень для всієї компанії, інформаційні бюлетені можуть бути налаштовані окремими відділами або командами для більш цілеспрямованого та сегментованого спілкування. Вони також універсальні, здатні охопити офісних, гібридних, віддалених і прямих співробітників.
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Guru
getguru.com
Enterprise AI Search, Intranet і Wiki на одній платформі. Гуру живе в інструментах, якими ви вже користуєтеся, тому не потрібно перемикати контекст. Знаходьте інформацію в будь-якій програмі, зверніться за допомогою експерта, якщо ви не можете її знайти, і дозвольте Гуру завчасно виявляти прогалини ...
Fellow
fellow.app
Fellow — це єдине комплексне програмне забезпечення для розшифровки та керування нарадами зі штучним інтелектом для віддалених і гібридних команд. Проводьте менше й ефективніші зустрічі та особисті зустрічі за допомогою штучного інтелекту, функцій керування поведінкою та бездоганної інтеграції. Fell...
Simpplr
simpplr.com
Simpplr — це платформа досвіду співробітників на базі штучного інтелекту, яка базується на найповнішій інтрамережі. Simpplr — це єдина платформа, яка об’єднує залучення співробітників, підтримку та послуги, використовуючи найсучасніші моделі штучного інтелекту, щоб забезпечити безперебійну, згуртова...
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey — це потужне програмне забезпечення для внутрішніх комунікацій, яке дає змогу своєчасно надсилати оновлення співробітникам через клієнт електронної пошти (Outlook і Gmail) або SMS. ContactMonkey модернізує спосіб зв’язку, спілкування та взаємодії провідних світових організацій зі своїм...
Poppulo
poppulo.com
Уявіть собі, що ви доносите саме те повідомлення, яке потрібно кожній людині — саме як, коли та де це для неї найбільше важливо. Повідомлення ефективніші, якщо вони релевантні, персоналізовані та піддаються вимірюванню. Poppulo робить це легко. Платформа Poppulo Harmony допомагає корпоративним орган...
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ — це єдина внутрішня комунікаційна платформа на базі Smart Brevity® — формули кращої комунікації. Понад 600 організацій використовують штаб-квартиру для планування, написання, надсилання та вимірювання більш ефективних комунікацій сьогодні.
Sociabble
sociabble.com
Sociable пропонує першокласні мобільні корпоративні рішення для внутрішньої комунікації, захисту інтересів і залучення працівників. Програмне забезпечення як послуга (SaaS), наша платформа об’єднує вміст, отриманий з офіційних каналів компанії (соціальних мереж, веб-сайтів компаній тощо) і платформ ...
SnapComms
snapcomms.com
SnapComms — компанія Everbridge — єдине в світі рішення для управління критичними подіями та комунікації співробітників. Розроблене з урахуванням усіх робочих місць, наше програмне забезпечення обходить електронну пошту, щоб інформувати та залучати кожного працівника. Динамічні візуальні інструменти...
Cerkl
cerkl.com
Cerkl Broadcast прагне допомогти вам надіслати потрібну комунікацію з потрібним працівником через їхні улюблені канали. Cerkl Broadcast — це комплексний підхід до комунікацій між співробітниками, який керується в одному місці. На відміну від існуючих рішень для відстеження електронної пошти чи робот...
Publicate
publicate.it
Publicate — це програма SaaS, яка допомагає маркетологам контенту використовувати підібраний вміст для залучення нових потенційних клієнтів і досягнення реальних маркетингових результатів. Створюйте підібрані ресурси вмісту, як-от інформаційні бюлетені електронною поштою, оглядові публікації в блога...