Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows, Linux. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Внутрішнє програмне забезпечення для розсилки новин - Найпопулярніші застосунки
Внутрішнє програмне забезпечення для розсилки інформаційних бюлетенів спрощує створення, розповсюдження та керування інформаційними бюлетенями в межах організації. Ці інформаційні бюлетені, призначені для внутрішньої аудиторії, як-от співробітників і зовнішніх зацікавлених сторін, відіграють життєво важливу роль у підвищенні залученості співробітників і розвитку більш міцної організаційної культури. Спрощуючи передачу важливої інформації, оновлень, оголошень та іншого відповідного вмісту, це програмне забезпечення підтримує ефективну внутрішню комунікацію. Внутрішнє програмне забезпечення для розсилки новин, яке часто інтегроване в комплексні комунікаційні платформи для співробітників, які сприяють спілкуванню як зверху вниз, так і знизу вгору, також можна використовувати як окреме рішення. Це ідеально підходить для компаній, які віддають перевагу інформаційним бюлетеням над іншими методами внутрішньої комунікації, такими як особисте оновлення, інтранет або мобільні програми. Окрім новин і оголошень для всієї компанії, інформаційні бюлетені можуть бути налаштовані окремими відділами або командами для більш цілеспрямованого та сегментованого спілкування. Вони також універсальні, здатні охопити офісних, гібридних, віддалених і прямих співробітників.
Запит на новий застосунок
Guru
getguru.com
Почніть роботу безкоштовно з Guru, потужною корпоративною вікіпедією, яка усуває шум чату, щоб надати вам інформацію, яка вам дійсно потрібна для виконання вашої роботи.
Fellow
fellow.app
Fellow – найкращий інструмент для зустрічей. Від особистих зустрічей до командних зустрічей, створюйте порядок денний спільних зустрічей, призначайте завдання та записуйте рішення.
ContactMonkey
contactmonkey.com
ContactMonkey — це потужне програмне забезпечення для внутрішніх комунікацій, яке дає змогу своєчасно надсилати оновлення співробітникам через клієнт електронної пошти (Outlook і Gmail) або SMS. ContactMonkey модернізує спосіб підключення, спілкування та взаємодії провідних світових організацій зі с...
Simpplr
simpplr.com
Трансформуйте внутрішні комунікації за допомогою програмного забезпечення внутрішньої мережі. Дізнайтеся, як Simpplr зв’язує та залучає співробітників для підвищення продуктивності та утримання.
Sociabble
sociabble.com
Sociable пропонує першокласні мобільні корпоративні рішення для внутрішньої комунікації, захисту прав і залучення працівників. Програмне забезпечення як послуга (SaaS), наша платформа об’єднує вміст, отриманий з офіційних каналів компанії (соціальні мережі, веб-сайти компанії тощо) і платформ курато...
SnapComms
snapcomms.com
SnapComms — компанія Everbridge — єдине в світі рішення для управління критичними подіями та комунікації співробітників. Розроблене з урахуванням усіх робочих місць, наше програмне забезпечення обходить електронну пошту, щоб інформувати та залучати кожного працівника. Динамічні візуальні інструменти...
Publicate
publicate.it
Publicate — це програма SaaS, яка допомагає маркетологам контенту використовувати підібраний вміст для залучення нових потенційних клієнтів і досягнення реальних маркетингових результатів. Створюйте об’єкти підібраного вмісту, як-от інформаційні бюлетені електронною поштою, підсумкові публікації в б...
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ — це єдина внутрішня комунікаційна платформа на базі Smart Brevity® — формули кращої комунікації. Понад 600 організацій використовують штаб-квартиру для планування, написання, надсилання та вимірювання більш ефективних комунікацій сьогодні.
Cerkl
cerkl.com
Програмне забезпечення для внутрішнього зв’язку зроблено правильно Програмне забезпечення для внутрішнього зв’язку будь-якого розміру чи структури. Подивіться, як платформа Broadcast може допомогти вашій організації об’єднатися. Від електронної пошти до мобільного – ми допоможемо вам.
Poppulo
poppulo.com
Покращуйте досвід спілкування з клієнтами та співробітниками за допомогою багатоканальних рішень Poppulo, включаючи електронну пошту, цифрові вивіски, мобільні програми тощо.