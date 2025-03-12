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Програмне забезпечення для внутрішніх комунікацій
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Програмне забезпечення для внутрішніх комунікацій - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для внутрішніх комунікацій, яке часто називають програмним забезпеченням обміну бізнес-повідомленнями, пропонує платформи обміну миттєвими повідомленнями як для прямого, так і для групового спілкування всередині організації. Ці інструменти розроблені таким чином, щоб бути зручними та ефективними, забезпечуючи швидку взаємодію між членами команди. Співробітникам більше не потрібно надсилати довгі електронні листи, щоб отримати короткі відповіді. Інструменти обміну діловими повідомленнями спрощують спілкування колег, роблячи його таким же легким, як спілкування з друзями в соціальних мережах або за допомогою текстових повідомлень. Багато з цих платформ включають такі функції, як емодзі та GIF, щоб сприяти справжнім і природним розмовам на робочому місці.

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Zoom

Zoom

zoom.us

Zoom – програма для відеоконференцій, що дозволяє спілкуватися до 100 учасників безкоштовно з обмеженням у 40 хвилин.

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Microsoft Teams - це платформа для спілкування та співпраці, яка поєднує чат, відеозустрічі, зберігання файлів та інтеграцію додатків.

Slack

Slack

slack.com

Slack - це платформа для бізнес-комунікацій, що дозволяє обмінюватися повідомленнями, організовувати дискусії в каналах та інтегруватись з іншими додатками.

Otter

Otter

otter.ai

Otter - це додаток для запису та транскрипції голосових бесід, що допомагає користувачам фіксувати, шукати та ділитися інформацією з зустрічей і інтерв'ю.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp - це універсальна платформа для управління проектами, яка дозволяє командам планувати, організовувати та співпрацювати над завданнями та проектами.

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam - мобільний додаток для управління працівниками без робочих столів, що покращує комунікацію, слідкує за часом роботи та управляє завданнями.

monday.com

monday.com

monday.com

Понеділок.com - це інструмент управління проектами, що дозволяє організовувати завдання, співпрацювати у командах та відстежувати прогрес.

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom - платформа для обслуговування клієнтів, що забезпечує автоматизацію комунікацій та підтримку через чат. Підтримує інтеграцію і управління даними клієнтів.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що включає CRM, облік, виробництво, складське управління та проекти, з модульною структурою.

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

Zoho Cliq - це програма для комунікації в бізнесі, що пропонує миттєві повідомлення, голосові та відеодзвінки, організацію дискусій та інтеграцію з іншими інструментами.

Podbean

Podbean

podbean.com

Podbean - це платформа для хостингу, управління та монетизації подкастів, що має додатки для iOS та Android, дозволяючи записувати та публікувати подкасти.

Verizon

Verizon

verizon.com

Додаток Verizon дозволяє керувати обліковими записами, платити рахунки, змінювати плани і контролювати використання даних в одному місці.

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Basecamp – це платформа для управління проектами, що об'єднує комунікації, завдання та файли для віддалених команд.

Workplace

Workplace

workplace.com

Workplace - це платформа для комунікації та співпраці в організаціях, що дозволяє працювати разом через чати, відео та групи, навіть віддалено.

Workvivo

Workvivo

workvivo.com

Workvivo - це платформа для покращення комунікації та залучення працівників, що об'єднує новини, опитування та соціальні функції в одному додатку.

Element

Element

element.io

Element — це безпечна комунікаційна платформа для чату, відеодзвінків і співпраці з шифруванням даних та контролем доступу.

Guru

Guru

getguru.com

Гуру - платформа для пошуку, управління та обміну знаннями в рамках організації, інтегрована з існуючими інструментами.

Microsoft Kaizala

Microsoft Kaizala

microsoft.com

Microsoft Kaizala - мобільний додаток для зв'язку та управління роботою у великих групах, що підтримує комунікацію з зовнішніми сторонами.

FuseBase

FuseBase

nimbusweb.me

FuseBase — платформа для співпраці з клієнтами, що пропонує інструменти управління проектами та комунікацією в одному місці з підтримкою AI.

Spike

Spike

spikenow.com

Спайк об'єднує електронну пошту, чат, відео дзвінки та документи в єдиному інтерфейсі для зручної комунікації та співпраці.

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Bitrix24 – це програмне забезпечення для управління бізнес-операціями, включаючи CRM, управління проектами, комунікацію та онлайн-продажі.

Chatwork

Chatwork

chatwork.com

Chatwork - це додаток для групового чату для бізнесу, що дозволяє безпечно спілкуватися, управляти завданнями, відео- та голосовими дзвінками.

WorkJam

WorkJam

workjam.com

WorkJam - цифрове рішення для управління працівниками без робочих місць, що полегшує комунікацію, управління завданнями та навчання.

Webex

Webex

webex.com

Webex Webinars — це платформа для вебінарів, яка дозволяє організовувати заходи для різної аудиторії з можливістю інтерактивності та багатомовності.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для взаємодії з клієнтами, що включає голосовий зв'язок та понад 30 цифрових каналів.

Lark

Lark

larksuite.com

Lark - це платформа для співпраці, що об'єднує комунікацію, управління проектами, документи та завдання для ефективної роботи команд.

Workplace Chat

Workplace Chat

workplace.com

Чат на робочому місці – це інструмент для комунікації в командах, що підтримує групові та приватні повідомлення для покращення співпраці.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Teamwork - платформа для управління проектами, що допомагає планувати, відстежувати та керувати проектами командно.

Keeper

Keeper

keepersecurity.com

Keeper - це платформа для управління паролями, яка забезпечує зберігання та захист конфіденційної інформації на всіх пристроях.

Beekeeper

Beekeeper

beekeeper.io

Beekeeper — це мобільна платформа для автоматизації комунікацій і робочих процесів, призначена для працівників без офісів.

IRCClou‪d‬

IRCClou‪d‬

irccloud.com

IRCCloud — сучасний клієнт IRC для безперервного доступу до спільнот, з функціями редагування повідомлень і інтеграцією з Slack.

Copilot

Copilot

copilot.com

Додаток Copilot пропонує бізнесам рішення для комунікації з клієнтами, платежів, обміну файлами та управління контрактами через брендований портал.

Mattermost

Mattermost

mattermost.com

Mattermost - платформа з відкритим кодом для безпечної співпраці в розробці ПЗ, що включає комунікацію, управління завданнями та проєктами.

Chatway

Chatway

chatway.app

Chatway — це додаток для живого чату, який полегшує взаємодію підприємств з клієнтами на веб-сайтах у режимі реального часу.

Blink

Blink

joinblink.com

Додаток Blink покращує комунікацію та залучення працівників, інтегруючи різні інструменти для оптимізації співпраці в організаціях.

Nifty

Nifty

nifty.pm

Nifty — це все-в-одному робочий простір для управління проектами, що об'єднує завдання, чат, документи та автоматизацію в одному місці.

Legion

Legion

legion.co

Legion — це платформа управління робочою силою, яка оптимізує планування, управління трудовими ресурсами та покращує залучення працівників.

Threema Work

Threema Work

threema.ch

Threema Work - це безпечний месенджер для бізнесу, що забезпечує конфіденційний обмін повідомленнями без потреби у телефонних номерах.

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Rocket.Chat — платформа для командної комунікації з функціями обміну повідомленнями, голосового та відеозв'язку, що забезпечує безпеку та контроль за даними.

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Rewatch об'єднує записи екрана, нотатки за допомогою ШІ та спільний відеохаб для ефективної комунікації та співпраці в командах.

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces — це хмарна платформа, що перетворює будівлі на розумні простори за допомогою сенсорів Cisco, забезпечуючи безпечний та зручний досвід.

Missive

Missive

missiveapp.com

Missive – це додаток для спільної роботи, який об'єднує вхідні скриньки команди та чат, спрощуючи управління комунікацією та завданнями.

Zello

Zello

zello.com

Zello - додаток для голосового спілкування, що перетворює смартфони та ПК у Walkie-Talkie з можливістю запису повідомлень та відправки термінових сповіщень.

ProofHub

ProofHub

proofhub.com

ProofHub - це хмарна платформа для управління проектами та співпраці команд, що допомагає організовувати робочі процеси та комунікувати з усіх пристроїв.

Gitter

Gitter

gitter.im

Gitter-це система миттєвих повідомлень для розробників, яка інтегрується з GitHub і GitLab, дозволяючи створювати публічні та приватні кімнати для обговорення проектів.

Moxo

Moxo

moxo.com

Moxo - це платформа для управління взаємодією з клієнтами, яка спрощує комунікацію та координацію завдань між бізнесом і його клієнтами.

Speakap

Speakap

speakap.com

Speakap - це платформа для внутрішнього спілкування, яка забезпечує обмін інформацією між працівниками компанії в будь-який час і з будь-якого місця.

Pumble

Pumble

pumble.com

Pumble - це безкоштовний додаток для командного чату, що дозволяє командам будь-якого розміру співпрацювати в онлайн-форматі.

Stackfield

Stackfield

stackfield.com

Stackfield - універсальний інструмент для команди, який забезпечує управління проектами, спільну роботу, чат та відеоконференції з високим рівнем безпеки даних.

Hive

Hive

hive.com

Hive — додаток для управління проектами, що дозволяє командам планувати завдання, відстежувати терміни та спілкуватися в реальному часі.

Happeo

Happeo

happeo.com

Happeo - інтранет для команд, що об'єднує управління знаннями та внутрішньою комунікацією в одному місці, з простими в користуванні інструментами.

Dex

Dex

getdex.com

Dex – це особистий CRM, який допомагає підтримувати зв'язок. Нагадує про важливі контакти та дозволяє зберігати інформацію про стосунки.

Simpplr

Simpplr

simpplr.com

Simpplr — сучасна внутрішня платформа для комунікації, яка покращує залучення працівників та обслуговує організаційні потреби в спілкуванні.

Front

Front

front.com

Front - це платформа обслуговування клієнтів, що централізує комунікацію та співпрацю команд, полегшуючи вирішення запитів та аналітику взаємодій.

Zulip

Zulip

zulip.com

Zulip — це комунікаційна платформа з відкритим кодом, що дозволяє організовану групову переписку з нитковими розмовами для покращення співпраці.

Jostle

Jostle

jostle.us

Jostle – це платформа для внутрішньої комунікації, що полегшує з'єднання, обмін інформацією та залучення працівників в організаціях.

Twist

Twist

twist.com

Twist - це додаток для командного спілкування, що забезпечує організовані розмови та асинхронне спілкування, зменшуючи відволікання.

Flock

Flock

flock.com

Flock - це додаток для комунікації та співпраці команд, що підтримує обмін повідомленнями, відеодзвінки, спільні нотатки та інтеграцію з іншими сервісами.

Hibox

Hibox

hibox.co

Hibox — це інструмент управління завданнями, що дозволяє командам організовувати проекти, співпрацювати в реальному часі та взаємодіяти через відеозв'язок.

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