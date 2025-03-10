Програмне забезпечення для внутрішніх комунікацій - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

OurPeople

ourpeople.com

Проблема з командними комунікаціями? Не дивіться далі - учіси забезпечать саме те, що потрібно! Наші люди-це інноваційна технологія мобільних пристроїв, яка дозволяє малому, середній та підприємствам краще спілкуватися з усіма. Платформа пропонує ексклюзивні методи доставки, які орієнтовані на потрібну аудиторію, використовуючи теги, щоб переконатися, що кожен, хто потребує отримання повідомлення, робить. Наші люди надають численні інструменти для покращення спілкування, залучення та навчання для команд Frontline. Навіщо користуватися нашими людьми? * Важливі оновлення, прямо до вас. Користувачі можуть попрощатися з прокручуванням та привіт до цільових повідомлень. Більше нескінченних електронних листів "до всіх" - просто подивіться, що актуально. Термінові сповіщення про зустріч або вирішальні оновлення безпеки миттєво надаються на їхній телефон або пристрій на вибір. * Миттєвий чат. Користувачі можуть потрапити до відповідей, які їм потрібні, з командним чатом для груп чи людей, розроблених з урахуванням зайнятих людей. Чатів можна організувати за місцем розташування, проектом чи командою лише за кілька секунд на своєму телефоні - просто завантажити та почати спілкуватися. * Все в одному місці. Користувачі можуть знайти та ділитися файлами з того, де вони працюють. Доступ до Центру знань нашого віку з їхнього телефону забезпечує останні версії важливих відеороликів, PDF -файлів, текстових документів тощо. Все в їхніх пальцях, не потребуючи столу чи комп’ютера. * Форми та контрольні списки. Щоденні завдання спрощуються, що дозволяє користувачам швидко записувати важливу інформацію. Платформа усуває паперовий хаос, втрачені документи та погану подачу. Команда використовує однакові форми однаково щодня - просто заповнюють форму та виконуйте роботу. * Поміняйте зміни з телефону. Користувачі можуть залишатися в курсі змін та свопів, не перевіряючи електронні листи. Функція відкритих зрушень нашого віку дозволяє всій команді реєструвати, відстежувати та обкладатися. Вони можуть забронювати це, підтвердити це, і воно зареєстроване - доступне з будь -якого пристрою.