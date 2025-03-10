Програмне забезпечення для внутрішніх комунікацій - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Програмне забезпечення для внутрішніх комунікацій, яке часто називають програмним забезпеченням обміну бізнес-повідомленнями, пропонує платформи обміну миттєвими повідомленнями як для прямого, так і для групового спілкування всередині організації. Ці інструменти розроблені таким чином, щоб бути зручними та ефективними, забезпечуючи швидку взаємодію між членами команди. Співробітникам більше не потрібно надсилати довгі електронні листи, щоб отримати короткі відповіді. Інструменти обміну діловими повідомленнями спрощують спілкування колег, роблячи його таким же легким, як спілкування з друзями в соціальних мережах або за допомогою текстових повідомлень. Багато з цих платформ включають такі функції, як емодзі та GIF, щоб сприяти справжнім і природним розмовам на робочому місці.
Запит на новий застосунок
Textellent
textellent.com
Textellent - платформа для бізнес-повідомлень, що забезпечує SMS та MMS для обслуговування клієнтів, продажів та маркетингових кампаній з аналітикою та інтеграцією з CRM.
Steeple
steeple.com
Steeple – інструмент для внутрішньої комунікації, що замінює дошку оголошень інтерактивними екранами для всіх працівників.
Copilot
copilot.com
Додаток Copilot пропонує бізнесам рішення для комунікації з клієнтами, платежів, обміну файлами та управління контрактами через брендований портал.
Statflo
statflo.com
Statflo надає провідну сумісну платформу ділових текстових повідомлень один на один для команд, які працюють із клієнтами. Ми дозволяємо компаніям радувати своїх клієнтів за допомогою персоналізованого спілкування та двосторонніх розмов за допомогою текстових повідомлень. Завдяки вбудованим інструментам продажів і базам даних CRM, автоматизованим правилам відповідності та цільовим кампаніям охоплення Statflo дозволяє компаніям залучати, утримувати та розширювати свою клієнтську базу на одній платформі.
Moxo
moxo.com
Moxo - це платформа для управління взаємодією з клієнтами, яка спрощує комунікацію та координацію завдань між бізнесом і його клієнтами.
Aritic
aritic.com
Збільште свій процес продажів, оптимізувавши всю воронку продажів у Aritic CRM. Дізнайтеся, який потенційний клієнт має найвищу цінність конверсії. Керуйте своїми контактами на основі їхньої стадії продажів, поведінки та наміру купувати. Автоматично розподіляйте та розподіляйте завдання та контролюйте весь процес, поки угода не буде виграна або програна. Платформа Aritic — це уніфікована платформа автоматизації. Він включає автоматизацію маркетингу, автоматизацію зв’язку, програму CRM для конвеєра продажів, програму служби підтримки та стек автоматизації бізнесу, призначений для бізнесу B2B. Зараз існує понад 1800 компаній у всьому світі, які використовують DataAegis Software Pvt. Продукція ТОВ; яка є материнською компанією Aritic. Деякі з відомих клієнтів включають: Wunderman, Abbott, BTCC, Dunlop, Manipal Global, Pearson, Paradise Property, Snaplogy, Citrix, Moovely, Avisolve, Magnum і кілька компаній зі списку Fortune 500.
Workiro
workiro.com
Workiro - це платформа для управління завданнями, спілкуванням та документами, що включає електронний підпис, для покращення співпраці в командах.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby — хмарна платформа для бізнес-комунікацій, що включає SMS-маркетинг, автоматизовані нагадування та управління зустрічами.
Prokeep
prokeep.com
Prokeep — це програмне забезпечення для управління взаємовідносинами з клієнтами, яке централізує комунікацію та автоматизує процеси для оптових дистриб'юторів.
Senter
senterhq.com
Senter — просте програмне забезпечення для управління відгуками та SMS-маркетингу, яке легко налаштувати та інтегрувати.
Webex
webex.com
Webex Webinars — це платформа для вебінарів, яка дозволяє організовувати заходи для різної аудиторії з можливістю інтерактивності та багатомовності.
Brosix
brosix.com
Програмне забезпечення для обміну повідомленнями все в одному, Brosix-це додаток для чату, який допомагає бізнесу вдосконалити внутрішню комунікацію та оптимізувати робочі процеси, гарантуючи безпеку та конфіденційність даних. Спілкування - ключ до підвищення ефективності на робочому місці. Канали обміну повідомленнями Brosix в реальному часі сприяють значущому розмові в практиці в будь-якій ситуації. Чатайте один до одного або в групах та здійснюйте кристально чисті аудіо та відеодзвінки. Трансляція повідомлень для обраних аудиторій, створення спеціальних чатів та спілкування в ходу завдяки універсальному мобільному додатку. Кожна мережа команди Brosix має набір інструментів співпраці для покращення роботи в команді. Обмін екраном з віддаленим керуванням робочим столом, переказами файлів, віртуальною дошкою та миттєвими скріншотами легко поєднуються з каналами зв'язку для впорядкування робочих процесів та співпраці. Brosix - це безпечне, повністю адміністраційне та гнучке рішення. Командні мережі зашифровані в кінці. Керуйте всім, від доступу користувачів до платформи до простору, функцій та доступу до даних користувачів. Доступ до веб -сайтів та додатків для пристроїв та операційних систем та операційних систем MAC, Android, iOS та Linux забезпечують миттєве зв'язок з будь -якого місця на будь -якому пристрої. Багатомовна підтримка дозволяє міжкультурним командам більш ефективно передавати свої ідеї один одному, дозволяючи їм легко працювати та співпрацювати над проектами.
TextMarks
textmarks.com
TextMarks - це SMS-сервіс, що дозволяє бізнесам надсилати масові повідомлення, залучати клієнтів та ділитися інформацією через текстові повідомлення.
MessageDesk
messagedesk.com
MessageDesk - це програма для текстових повідомлень, яка дозволяє бізнесам спілкуватися через SMS, автоматизувати відповіді та управляти повідомленнями на різних платформах.
Nrby
nrby.com
Nrby — це розумніший спосіб спілкування мобільних команд. Створений ветеранами польових операцій із десятирічним досвідом, Nrby розроблено таким чином, щоб персоналом, підрядниками та менеджерами на мобільних пристроях, планшетах і настільних комп’ютерах було легко та інтуїтивно зрозуміло користуватися ним. Додаток має потужні можливості Location Intelligence, надаючи керівникам, директорам і менеджерам повний огляд усіх проектів, їх статусу, завдань, безпеки працівників тощо. Для отримання додаткової інформації відвідайте: https://nrby.com або надішліть електронний лист на [email protected], щоб дізнатися більше.
Thirdlane
thirdlane.com
Thirdlane Connect — це додаток для комунікації та співпраці, що підтримує чат, голосові та відеодзвінки, конференції і інтеграцію з CRM.
Edworking
edworking.com
Edworking - платформа для командної роботи, що об'єднує управління завданнями, комунікацію та документи в єдине місце для ефективної дистанційної співпраці.
Samesurf
samesurf.com
Samesurf - платформа для спільної роботи в режимі реального часу, що дозволяє користувачам одночасно переглядати та взаємодіяти з онлайн-контентом з будь-якого пристрою.
Appward
appward.com
Appward надає понад 80 додатків для управління різними функціями бізнесу в одному швидкому робочому середовищі.
CommBox
commbox.io
CommBox — це корпоративна багатоканальна платформа взаємодії зі штучним інтелектом, яка дозволяє брендам залучати клієнтів через усі канали за допомогою єдиного інтерфейсу, використовуючи багатоканальний зв’язок, цифрове залучення, автоматизацію бізнесу, розмовний ШІ та генеративні чат-боти ШІ. CommBox допомагає організаціям автоматизувати повторювану роботу, оптимізувати шляхи клієнтів, підвищити продуктивність команд обслуговування клієнтів і випереджати очікування клієнтів, що розвиваються, у цифровому ландшафті. CommBox дає змогу командам підтримки та продажів краще взаємодіяти з клієнтами через їхні улюблені канали обміну повідомленнями, такі як SMS, Messenger, WhatsApp, Google Business Messages тощо, за допомогою єдиної автономної комунікаційної платформи. Понад 350 корпоративних клієнтів CommBox отримують переваги від зниження операційних витрат у кол-центрах, підвищення задоволеності клієнтів і підвищення продуктивності агентів. Відкрийте для себе досвід CommBox: відвідайте www.commbox.io
Chatway
chatway.app
Chatway — це додаток для живого чату, який полегшує взаємодію підприємств з клієнтами на веб-сайтах у режимі реального часу.
Midlap
midlap.com
Midlap — це онлайн-інструмент для співпраці та мозкового штурму, де ми вирішуємо проблему, яка виникає через перемикання між кількома програмами для співпраці з вашою командою. Ми вирішуємо цю проблему, надаючи такі інструменти, як дошки, дошки Kanban, блок-схеми, файли, чат, події, діаграми Ганта тощо в одній програмі. Тож більше не потрібно перемикатися між різними програмами та робіть більше з Midlap.
Engynn
engynn-intranet.com
Інтранет, який вам сподобається. Шукаєте просте та соціальне програмне забезпечення внутрішньої мережі компанії? Тут ваш пошук в інтранеті закінчується! Почніть роботу з безкоштовною пробною версією за дві хвилини та дізнайтеся, чому компанії по всьому світу довіряють інтранет-програмному забезпеченню Engynn.
Superworks
superworks.com
Superworks - це платформа HRMS, що автоматизує управління персоналом, заробітною платою та відстеженням заявок для малого та середнього бізнесу.
TalkFreely
talkfreely.com
Talkfreely забезпечує внутрішній канал зв’язку в режимі реального часу, який з’єднує кожного співробітника з усіма функціями, місцями та часовими поясами. Його легко розгорнути, і він надасть вашій організації інструменти, необхідні для формування та вимірювання залученості співробітників.
Cynoia
cynoia.com
Команди втомилися відстежувати потік інформації. Cynoia інтегрує безболісний процес із впровадженням синхронного зв’язку.
Oneteam
oneteam.io
Це може не здивувати вас, що з'єднання з робочою силою без стільниці є головним завданням. Вони розповсюджуються по декількох місцях, не сидять за комп’ютером, не мають ділової електронної адреси і часто працюють лише за сумісництвом, щоб назвати кілька причин. Такі методи старої школи, як інтранети, вибухи електронною поштою, паперові путівники та дошки оголошень, просто не вирізають їх. Вони створюють те, що ми дублюємо "розрив у стільниці". А вгадайте, що? Цей розрив може висунути залучення, вірність та успіх вашої команди, висунути найкращі таланти у двері та негативно впливати на зростання вашого бізнесу. У Oneteam ми створили Ultimate App для подолання цієї розриву. Подумайте про це як про свій всеосяжний інструментарій: безшовне спілкування, плавне на борту, інтерактивне eLearning, проникливі опитування та зручні контрольні списки: все, що вам потрібно, все в Oneteam. Сьогодні Oneteam прагне розкрити весь потенціал безлішних працівників у всьому світі і вже досяг успіху в подоланні безлічі для організацій, включаючи H&M, інструментарій, IBIS, Westcord Hotels та DPD. Центр працівників Oneteam, зручний для користувачів, полегшує доступ до необхідних оновлень та інформації на ходу. Переваги Oneteam: • Вбудовані функції програми для спілкування, навчання та залучення • Повністю налаштовано на потреби вашої організації • Легко в реалізації та управління
Matilda Workspace
matilda.io
Matilda Workspace – це інтегрована платформа для управління проектами, співпраці команди та автоматизації завдань з використанням технологій AI.
Crypho
crypho.com
Crypho — це рішення «Програмне забезпечення як послуга» для корпоративного обміну файлами та зв’язку з наскрізним шифруванням.
Eko
ekoapp.com
Eko — це універсальна платформа для компаній з віддаленими працівниками. Переконайтесь, що ваші співробітники залишаються на зв’язку, залученими та продуктивними, працюючи вдома. Ефективно працюйте та співпрацюйте з будь-якого місця за допомогою функцій спільноти, засобів комунікації, управління проектами та центрів обміну знаннями. За допомогою Eko ви можете посилити комунікацію та співпрацю (чати та дзвінки 1-1/групи, обмін файлами, управління проектами, оголошення для всієї компанії), забезпечити навчання та розвиток (система управління знаннями компанії), підвищити операційну ефективність (цифрові робочі процеси, делегування завдань) ) та модернізувати управління людьми (база даних співробітників, форми та процеси HR). Eko є мультиплатформенним, настроюваним і зручним для інтеграції.
OurPeople
ourpeople.com
Проблема з командними комунікаціями? Не дивіться далі - учіси забезпечать саме те, що потрібно! Наші люди-це інноваційна технологія мобільних пристроїв, яка дозволяє малому, середній та підприємствам краще спілкуватися з усіма. Платформа пропонує ексклюзивні методи доставки, які орієнтовані на потрібну аудиторію, використовуючи теги, щоб переконатися, що кожен, хто потребує отримання повідомлення, робить. Наші люди надають численні інструменти для покращення спілкування, залучення та навчання для команд Frontline. Навіщо користуватися нашими людьми? * Важливі оновлення, прямо до вас. Користувачі можуть попрощатися з прокручуванням та привіт до цільових повідомлень. Більше нескінченних електронних листів "до всіх" - просто подивіться, що актуально. Термінові сповіщення про зустріч або вирішальні оновлення безпеки миттєво надаються на їхній телефон або пристрій на вибір. * Миттєвий чат. Користувачі можуть потрапити до відповідей, які їм потрібні, з командним чатом для груп чи людей, розроблених з урахуванням зайнятих людей. Чатів можна організувати за місцем розташування, проектом чи командою лише за кілька секунд на своєму телефоні - просто завантажити та почати спілкуватися. * Все в одному місці. Користувачі можуть знайти та ділитися файлами з того, де вони працюють. Доступ до Центру знань нашого віку з їхнього телефону забезпечує останні версії важливих відеороликів, PDF -файлів, текстових документів тощо. Все в їхніх пальцях, не потребуючи столу чи комп’ютера. * Форми та контрольні списки. Щоденні завдання спрощуються, що дозволяє користувачам швидко записувати важливу інформацію. Платформа усуває паперовий хаос, втрачені документи та погану подачу. Команда використовує однакові форми однаково щодня - просто заповнюють форму та виконуйте роботу. * Поміняйте зміни з телефону. Користувачі можуть залишатися в курсі змін та свопів, не перевіряючи електронні листи. Функція відкритих зрушень нашого віку дозволяє всій команді реєструвати, відстежувати та обкладатися. Вони можуть забронювати це, підтвердити це, і воно зареєстроване - доступне з будь -якого пристрою.
Unipile
unipile.com
Unipile — платформа для інтеграції каналів комунікації, яка спрощує управління LinkedIn, електронною поштою та повідомленнями.
Tipi
tipihub.com
Відповідайте у власний час, будь-де, у повній мірі, зберігаючи повну історію рішень.
TIMU
timu.com
Чат, зустрічі, завдання та зберігання файлів все в одному місці. TIMU - це найкращий спосіб співпрацювати та зустрітися зі своїми колегами, продавцями та клієнтами.
Journyz
journyz.com
Journyz — це платформа SaaS, яка допомагає CXO налаштовувати унікальні бізнес-рішення та залучати до цих рішень усіх зацікавлених сторін. Journyz допомагає керівникам оцифрувати бізнес-процеси, які є унікальними для кожного підприємства (або навіть команди всередині підприємства), з’єднуючи користувачів із цінною інформацією для керівників, які будуть краще підготовлені для прийняття рішень на основі даних. Керівники можуть налаштувати користувальницький досвід, щоб залучити команди до бізнес-процесів за допомогою «збірників ігор», які включають керування завданнями, форми введення даних, чати, опитування, гейміфіковані виклики, внутрішні соціальні мережі тощо. Перегляди та інформаційні панелі Journyz забезпечують видимість і візуалізацію даних для всієї організації.
Jumppl
jumppl.com
Потужні та централізовані інструменти для того, щоб ваша команда була зосереджена та клієнтів. Jumppl зупиняє дані ваших команд по поширенню всюди.
Nynja
nynja.io
Вбудовані рішення для зустрічей на вашому веб -сайті $ 9,99 на місяць, клієнти безкоштовні! Повна платформа інструментів для зустрічі з вашим брендом на ньому! Що ви отримуєте ... конференції з аудіо та відео - обмін екраном великі перекази файлів - миттєвий привід для зберігання даних один до одного та групу - автоматичний переклад у черзі на понад 101 мовах. Подивіться, як це працює на вашому веб -сайті ninjaworkspace.com https://youtu.be/pgznf2ok954
Coast
coastapp.com
Coast - це додаток для управління завданнями та комунікацією команд, що забезпечує централізований доступ до робочих замовлень та планування.
BiPTT
biptt.com.br
BiPTT — це рішення Push To Talk із додатком для смартфонів і операційним програмним забезпеченням для керування місцезнаходженням користувача, записом повідомлень і багатьом іншим. Це спілкування в реальному часі в одній потужній програмі «Натисни і говори» (PTT). BiPTT ідеально підходить для компаній, у яких працюють безстільні працівники, яким потрібен ефективний і безпечний зв’язок у реальному часі.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble пропонує найвищі мобільні, перші підприємницькі рішення для внутрішньої комунікації, адвокації працівників та залучення працівників. Як програмне забезпечення як послуга (SaaS), платформа агрегує вміст, отриманий з офіційних каналів компанії (соціальні мережі, веб -сайти компанії тощо) та кураційні платформи, а також вміст, запропонований користувачами платформи (UGC) та адміністраторами. Вміст персоналізується та організовується в тематичні канали і його можна переглянути на мобільних пристроях, настільних ПК, інтранетах, підприємницьких соціальних мережах та екранах дисплеїв. Авторизований вміст можна поділитися одним клацанням до профілів соціальних медіа користувача. Крім споживання вмісту, працівники також можуть займатися вбудованими вікторинами та опитуваннями. Особливості включають: * Повідомлення про нові новини вмісту та внутрішньої компанії * Один клацання обміну всіма вашими улюбленими платформами соціальних медіа * Внутрішній вміст "як" та "коментар" функцій * Створіть власні повідомлення та вміст * Беріть участь та перегляньте останні виклики та призи * Доступність дошки лідерів, щоб побачити, як ви та ваші колеги займаєтесь * Створіть та відповідайте на вікторини та опитування Sociabble використовує активацію користувачів, винагороду та розпізнавання на різних рівнях досвіду користувачів для максимального залучення. Його унікальна платформа комунікацій та адвокації працівників робить комунікації легкими, швидкими та захоплюючими. Співробітники краще поінформовані про новини компанії, оновлення та їх робоче місце, що призводить до більш залученої та впливової робочої сили. Компанії можуть поширити використання Sociabble своїм партнерам, зовнішніми впливовими або фанатами бренду. Запущений у 2014 році командою досвідчених підприємців з технологій управління цифровими активами, соціальних медіа та контент -маркетингу, Sociabble в даний час використовується у понад 80 країнах і придбав деяких найпрестижніших клієнтів у світі, включаючи Microsoft, BNP Paribas, L'Oréal та PwC. Штаб -квартира в Парижі, Франції, Соцібла також проводить операції в Нью -Йорку, Лондоні та Мумбаї.
Zello
zello.com
Zello - додаток для голосового спілкування, що перетворює смартфони та ПК у Walkie-Talkie з можливістю запису повідомлень та відправки термінових сповіщень.
Legion
legion.co
Legion — це платформа управління робочою силою, яка оптимізує планування, управління трудовими ресурсами та покращує залучення працівників.
WorkStep
workstep.com
WorkStep - це провідне програмне забезпечення для залучення працівників, розроблене для того, щоб допомогти HR та операціям зменшити оборот працівників, підвищити продуктивність та підвищити взаємодію для їх погодинної робочої сили. WorkStep пропонує програмне забезпечення для залучення працівників, що працюють на AI, розроблене спеціально для команд Frontline. Розширення можливостей керівників управління персоналом та операцій з розумінням у режимі реального часу, робочий крок допомагає визначити та вирішити ризики, перш ніж вони стануть дорогими проблемами, і тримає операції безперебійно. Рішення досвіду працівників WorkStep забезпечує комплексне прослуховування працівників, залучення, голос працівника та функціональність комунікації, включаючи: *Зворотній зв'язок працівників: WorkStep збирає відомості про працівників у режимі реального часу за допомогою віхового імпульсу, завжди в рамках, щорічних опитувань та двонаправлених каналів зворотного зв'язку. *Звіт про працівників: Звітність надає лідерам HR та OPS дані про поведінку працівників, які можуть бути сегментовані різними фільтрами, включаючи тип ролі, місцезнаходження, демографічні показники та перебування на посаді для виявлення тенденцій та моделей, які можуть вплинути на утримання *Прогностична аналітика: WorkStep використовує машинне навчання, щоб визначити найвищі сфери вдосконалення, на рівні закладу чи ролі, та запропонувати дії з високим впливом для зменшення обороту працівників *Аналіз впливу: Роботодавці можуть виміряти успіх будь -якої ініціативи, що реалізується, відстежуючи зміну настроїв та утримання працівників у постійному населенні *Спілкування: Лідери можуть відповісти на термінові коментарі та сповіщення, зберігаючи анонімність працівників або широко спілкуватися з сегментами робочої сили, щоб привернути увагу до нових програм, поділитися критичними оновленнями, святкувати команди або вимагати відгуки. Поєднуючи дані в режимі реального часу з аналітикою, що працює на AI та вбудованими інструментами комунікації, робочий крок допомагає лідерам EHR та операцій визначити та безпосередньо звертатися до можливостей у своїх операціях передньої лінії. Це призводить до покращення рівня утримання, підвищення продуктивності та зниження витрат.
Joincube
joincube.com
Проста, інтуїтивно зрозуміла співпраця Мережева компанія отримує результати швидше. Будь сильнішим разом з Joincube.
Guru
getguru.com
Гуру - платформа для пошуку, управління та обміну знаннями в рамках організації, інтегрована з існуючими інструментами.
Thrive.App
thrive.app
Thrive.App Ltd, створений у 2011 році, надає технологію та підтримку для надання допомоги організаціям у «живленні» їх внутрішніх комунікацій та залучення працівників. Його інтуїтивна система управління контентом дозволяє будь -кому в організації брати на себе відповідальність за комунікації компанії, створення та додавання вмісту до однієї платформи комунікацій для співробітників та розповсюдження її на мобільні пристрої команд. Клієнти варіюються від малих та середніх підприємств до найбільших багатонаціональних організацій, все, що використовує платформу Thrive для створення та адаптації власних додатків для комунікацій для співробітників для покращення внутрішніх комунікацій та додаткового залучення своїх розподілених команд. Це програмне забезпечення як сервісне рішення дозволяє HR, маркетингу, внутрішніми комісіями, корпоративними командами, ІТ та іншими фахівцями для створення та просування важливих, релевантних, своєчасних та індивідуальних команд для своїх команд «Важко досягти» - тих, хто не має доступу чи обмеженого доступу до електронної пошти. На відміну від інших, Thrive спеціалізується на натхненні та навчанні клієнтів у їхній цифровій трансформації через свою платформу SaaS, успіх клієнтів на борту та постійну підтримку. Платформа Communications Wrime's Communications використовується в усьому світі клієнтами в багатьох галузях. Клієнти включають Deloitte, SSE, Biffa, Medical Center Fairchild, Air France KLM, Santos Brasil, Post, SGN та багато іншого. Надихайте, інформувати та залучати працівників з платформою комунікацій та залучення, яка є економічно вигідною та смішно простим у використанні.
goHappy
gohappyhub.com
Gohappy революціонує, як роботодавці спілкуються та взаємодіють зі своїми працівниками, надаючи їм найбільш інклюзивну та просту у використанні технологію без додатків. У світі, де постійне спілкування з працівниками Frontline є важливим, Goofappy зрозумів, що рішення на основі додатків, щоденні худі та повідомлення на дошках PIN-коду просто не працюють. Ключовим фактором успіху Gohappy є можливість роботодавцям досягти 100% своїх працівників, де вони вже є - у своїх текстових повідомленнях. Автоматизована канал від системи запису роботодавця означає, що їхні активні працівники завжди є секундами від отримання миттєвого спілкування. Вони здатні охопити всіх своїх співробітників або конкретних груп зі стандартними текстами або включати відео, зображення, посилання, опитування та інше - усі перекладати на їхню мову на вибір. Заснований Шоном Бойєром, який також заснував Snagajob - найбільший ринок в країні на щогодинній роботі - і команда, яка приносить понад 100 років комбінованого досвіду залучення працівників, місією Гехаппі - допомогти всім працівникам Frontline відчути себе більш цінними та пов'язаними, щоб вони могли досягти повного потенціалу. Завдяки надійним повідомленням обміну повідомленнями та зворотним зв'язком, Goohappy веде просування участі працівників Frontline та прагне бути найкращою компанією у світі, допомагаючи роботодавцям максимізувати цю взаємодію.
Social Seeder
socialseeder.com
Social Seeder — це SaaS-рішення, яке допомагає HR-менеджерам, менеджерам із комунікацій і головним спеціалістам із забезпечення щастя: - підвищувати залученість співробітників за допомогою захисту інтересів співробітників, - створювати автентичний вплив за допомогою цифрового радіомовлення, - залучати нових талантів і посилювати зусилля з продажу в соціальних мережах. Наш високий рівень задоволеності клієнтів досягається рівними частинами завдяки простій у використанні платформі та базовій методології, яка уникає дешевої тактики гейміфікації та короткострокових результатів.
Cleary
gocleary.com
Вітайте своїх співробітників у цифровому лобі для розподілених команд. Cleary виконує важку роботу, допомагаючи найкращим компаніям світу забезпечити найважливіші компоненти цифрового досвіду співробітників. - Куратор комунікацій. Керуйте змінами, керуйте залученням, зменшуйте перевантаження співробітників і зміцнюйте довіру за допомогою індивідуальних комунікацій. - Підключена культура. Створіть культуру, у якій кожен почуватиметься частиною компанії, будучи більш зв’язаним, менш ізольованим у цифровому середовищі. - Ефективність між командами. Надайте центральний віртуальний центр для швидкого пошуку та обміну найважливішою інформацією, щоб команди могли швидко співпрацювати. - Цілісно. Забезпечте цифровий досвід світового рівня для співробітників у будь-який момент, який має значення для розподілених команд, починаючи від дистанційної реєстрації та не тільки. Компанія Cleary, заснована у 2017 році зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, створює майбутнє роботи для деяких із найвідоміших імен у Кремнієвій долині. Нас підтримують Quiet, Crosslink Capital та інші потужні інвестори, як-от Дік Костоло, колишній генеральний директор Twitter, і Джордж Ху, операційний директор Twilio. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.gocleary.com.
Zelos Team Management
getzelos.com
Найпростіший у використанні додаток для управління командою з простим плануванням, завданнями та чатами. Ідеально підходить для самопасування робочої сили, волонтерів або фрілансерів - на робочому столі та мобільному! - Прості графіки - Диспетчер та відстеження завдань - Чат живлення - Внутрішня вікі - Гаміфікація Zelos є дуже простою для використання членами, все ще потужними для адміністраторів.
ChangeEngine
changeengine.com
Створення внутрішніх комунікацій та вмісту HR непросто. HR та маркетингові команди часто стикаються з викликом жонглювання декількома інструментами або покладаються на основні шаблони, які не захоплюють голос їх організації. Це призводить до непослідовного брендингу, трудомістких ручних процесів та повідомлень, які не можуть зв’язатися з працівниками. Але це не повинно бути таким. ChangeEngine поєднує в собі програмне забезпечення для внутрішнього комунікації, що працює на AI, з Creative Design Services для вирішення цих проблем. Він приносить інструменти автоматизації та персоналізації в одну платформу, що дозволяє командам безперешкодно доставляти повідомлення через Slack, команди, електронну пошту та SMS під час відстеження залучення до аналітики в режимі реального часу. У той же час, віддана творча команда ChangeEngine співпрацює з вами, щоб розробити відшліфовані, на бренді матеріали-як бюлетені, посібники та важливі кампанії-які виходять далеко за рамки того, що можуть запропонувати лише шаблони. Незалежно від того, що ви невелика команда з персоналу чи керуєте глобальними комунікаціями, ChangeEngine впорядковує ваш робочий процес і економить цінний час. Завдяки правильному поєднанні розумних технологій та людської творчості, ChangeEngine допомагає вам створити послідовні, змістовні комунікації, які зміцнюють зв’язки працівників та тримати всіх залучених. Йдеться не лише про інструменти; Йдеться про трансформацію того, як спілкується ваша команда. ChangeEngine дає вам все необхідне для створення продуманих, вражаючих повідомлень, все в одному місці.
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop перетворює ваш пристрій iOS, Android або Windows на потужний набір інструментів для продажу, презентацій і навчання. Створюйте приголомшливі інтерактивні презентації, які ваші колеги можуть завантажувати, презентувати та ділитися прямо зі своїх пристроїв. Підтримуйте свій вміст актуальним, відповідним бренду та готовим до будь-яких дистанційних презентацій продажів або показу з екрану на екран, які трапляються на вашому шляху. - Імпортуйте наявні активи з продажу та маркетингу та почніть створювати за лічені хвилини. Створюйте цікаві презентації з фотографіями, PDF-документами, посиланнями, відео, анімацією та інтерактивними формами чи калькуляторами. - Завантажуйте презентації для перегляду та презентації в автономному режимі — більше ніколи не турбуйтеся про ненадійний Wi-Fi! - Надсилайте вміст потенційним клієнтам прямо зі свого пристрою — потім відстежуйте, коли вони його відкривають, що дивляться та як довго. Доповніть свій наступний дзвінок спеціальним уявленням про те, що насправді цікавить вашого клієнта! - Підтримуйте свою команду продажів в курсі подій за допомогою push-повідомлень щоразу, коли ви оновлюєте презентацію. Більше не потрібно шукати останню версію або плутати клієнтів застарілим матеріалом. - Заощаджуйте витрати на друк, зменшуйте свій вуглецевий слід і садіть місцеві дерева в Новій Зеландії, перейшовши на цифрові презентації. Дізнайтеся більше на showcaseworkshop.com або отримайте безкоштовне демонстраційне відео на bit.ly/my-showcase-demo.
Spokn
getspokn.com
Spokn Stories дозволяє швидко створювати автентичні корпоративні відео, що спрощує внутрішні комунікації та допомагає у навчанні та наборі персоналу.
Socxly
socxly.com
Socxly - це набір інструментів для органічного маркетингу у соціальних мережах, який допомагає оптимізувати обмін вмістом та стежити за його ефективністю.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — це хмарна платформа, що перетворює будівлі на розумні простори за допомогою сенсорів Cisco, забезпечуючи безпечний та зручний досвід.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ-це платформа для внутрішніх комунікацій, що покращує спілкування шляхом створення стислих і зрозумілих повідомлень.
Visibly
visibly.io
У світі, який споживає продукти, послуги та робочі місця на основі усних уст, організаціям потрібно забезпечити винятковий досвід для пошуків роботи, працівників, клієнтів, партнерів та випускників. Через одну єдину платформу помітно з'єднує крапки між залученими та інформованими працівниками, щасливими та євангельськими клієнтами. Очевидно допомагає організаціям керувати залученням, комунікацією, досвідом та адвокацією для всіх своїх співробітників та груп клієнтів.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP – це платформа захисту інтересів співробітників, розроблена для того, щоб допомогти вам досягти бізнес-результатів, полегшивши обмін вмістом у соціальних мережах. Наша платформа дає нашим менеджерам Gaggle можливість підбирати вміст, яким їхні співробітники можуть поділитися. Ми також використовуємо новітню технологію на основі штучного інтелекту, щоб допомогти Gaggle Managers створювати один раз і назавжди поширювати унікальний вміст для кожного співробітника-захисника. Завдяки активізації соціальних медіа ваші співробітники створюють свої особисті бренди, одночасно розширюючи впізнаваність бренду компанії, можливості преси, залучення потенційних клієнтів і ефективність маркетингової кампанії. Учасники GaggleAMP отримують переваги від гейміфікації, таблиць лідерів і винагород за участь у заходах із захисту інтересів своїх співробітників, завдяки чому учасники можуть швидко та легко побачити переваги участі. Щоб дізнатися, наскільки ефективною для вашої компанії може бути програма захисту інтересів працівників, відвідайте наш калькулятор рентабельності інвестицій (електронна адреса не потрібна): https://www.gaggleamp.com/roi-calculator
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial — це платформа захисту інтересів працівників, яка перетворює працівників на впливових осіб, дозволяючи їм легко створювати та ділитися автентичним контентом. Деякі з найефективніших організацій у світі, включно з Qualtrics, Meta та Highspot, є клієнтами EveryoneSocial, які довіряють нам допомогу в розповсюдженні контенту в масштабах, розширюють впізнаваність їхнього бренду та сприяють розвитку бізнесу завдяки потужності мереж співробітників. Незалежно від того, чи ви невеликий стартап, чи глобальна компанія з тисячами співробітників, ваші потреби однакові. Вам потрібно рости, а щоб рости: Вам потрібно наймати. Вам потрібно продавати. Вам потрібно продавати.
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