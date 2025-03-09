Програмне забезпечення для внутрішніх комунікацій - Найпопулярніші застосунки - Узбекистан

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Програмне забезпечення для внутрішніх комунікацій, яке часто називають програмним забезпеченням обміну бізнес-повідомленнями, пропонує платформи обміну миттєвими повідомленнями як для прямого, так і для групового спілкування всередині організації. Ці інструменти розроблені таким чином, щоб бути зручними та ефективними, забезпечуючи швидку взаємодію між членами команди. Співробітникам більше не потрібно надсилати довгі електронні листи, щоб отримати короткі відповіді. Інструменти обміну діловими повідомленнями спрощують спілкування колег, роблячи його таким же легким, як спілкування з друзями в соціальних мережах або за допомогою текстових повідомлень. Багато з цих платформ включають такі функції, як емодзі та GIF, щоб сприяти справжнім і природним розмовам на робочому місці.
Запит на новий застосунок
Zoom
zoom.us
Zoom – програма для відеоконференцій, що дозволяє спілкуватися до 100 учасників безкоштовно з обмеженням у 40 хвилин.
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams - це платформа для спілкування та співпраці, яка поєднує чат, відеозустрічі, зберігання файлів та інтеграцію додатків.
ClickUp
clickup.com
ClickUp - це універсальна платформа для управління проектами, яка дозволяє командам планувати, організовувати та співпрацювати над завданнями та проектами.
Otter
otter.ai
Otter - це додаток для запису та транскрипції голосових бесід, що допомагає користувачам фіксувати, шукати та ділитися інформацією з зустрічей і інтерв'ю.
TIMU
timu.com
Чат, зустрічі, завдання та зберігання файлів все в одному місці. TIMU - це найкращий спосіб співпрацювати та зустрітися зі своїми колегами, продавцями та клієнтами.
Odoo
odoo.com
Odoo - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що включає CRM, облік, виробництво, складське управління та проекти, з модульною структурою.
Slack
slack.com
Slack - це платформа для бізнес-комунікацій, що дозволяє обмінюватися повідомленнями, організовувати дискусії в каналах та інтегруватись з іншими додатками.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam - мобільний додаток для управління працівниками без робочих столів, що покращує комунікацію, слідкує за часом роботи та управляє завданнями.
Dex
getdex.com
Dex — це персональна CRM, яка нагадує вам про необхідність залишатися на зв’язку. Згадайте, де ви зупинилися, встановіть нагадування, щоб зв’язатися з нами, і побудуйте міцніші стосунки.
Keeper
keepersecurity.com
Keeper - це платформа для управління паролями, яка забезпечує зберігання та захист конфіденційної інформації на всіх пристроях.
Grape Messenger
chatgrape.com
Grape дозволяє вашій команді безпечно спілкуватися на всіх пристроях. Він використовує глибоку інтеграцію сервісів, щоб ви могли отримати доступ до всіх даних компанії в одному місці, що робить його найефективнішим бізнес-чатом на ринку.
Element
element.io
Element — це безпечна комунікаційна платформа для чату, відеодзвінків і співпраці з шифруванням даних та контролем доступу.
Rewatch
rewatch.com
Попрощайтеся з нескінченними зустрічами та конспектуванням. Rewatch — єдине рішення, яке поєднує в собі нотатник на основі штучного інтелекту, запис екрану та спільний відеоцентр, тож ви можете відмовитися від марних зустрічей, зменшити витрати та зосередитися на своїй роботі. Від загальних зустрічей до оновлень проектів Rewatch надає інформацію, яка потрібна вашій команді, під рукою. Залишайтеся на зв’язку, співпрацюйте швидше та просувайтеся вперед із Rewatch.
Mattermost
mattermost.com
Mattermost - платформа з відкритим кодом для безпечної співпраці в розробці ПЗ, що включає комунікацію, управління завданнями та проєктами.
Guru
getguru.com
Гуру - платформа для пошуку, управління та обміну знаннями в рамках організації, інтегрована з існуючими інструментами.
Deskree
deskree.com
Deskree — це хмарна платформа, яка спрощує й оптимізує розробку серверної частини та керування інфраструктурою для компаній і розробників.
Aritic
aritic.com
Збільште свій процес продажів, оптимізувавши всю воронку продажів у Aritic CRM. Дізнайтеся, який потенційний клієнт має найвищу цінність конверсії. Керуйте своїми контактами на основі їхньої стадії продажів, поведінки та наміру купувати. Автоматично розподіляйте та розподіляйте завдання та контролюйте весь процес, поки угода не буде виграна або програна. Платформа Aritic — це уніфікована платформа автоматизації. Він включає автоматизацію маркетингу, автоматизацію зв’язку, програму CRM для конвеєра продажів, програму служби підтримки та стек автоматизації бізнесу, призначений для бізнесу B2B. Зараз існує понад 1800 компаній у всьому світі, які використовують DataAegis Software Pvt. Продукція ТОВ; яка є материнською компанією Aritic. Деякі з відомих клієнтів включають: Wunderman, Abbott, BTCC, Dunlop, Manipal Global, Pearson, Paradise Property, Snaplogy, Citrix, Moovely, Avisolve, Magnum і кілька компаній зі списку Fortune 500.
Workiro
workiro.com
Додаток нового покоління, яке унікально поєднує можливості завдання, спілкування та управління документами, включаючи електронну підписку-допомагає вам зробити будь-яку роботу з будь-ким, кращим чином. Надайте можливість своїй команді співпрацювати, спілкуватися та працювати без компромісів, забезпечуючи інтуїтивну, безпечну платформу, все в одному, щоб розблокувати безшовну продуктивність. Ніколи не втрачайте треку. Workiro інтегрується з NetSuite, щоб команди могли співпрацювати, затверджувати та записувати роботу швидше, ніж будь -коли раніше.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby — це провідна хмарна комунікаційна платформа, яка дає змогу обмінюватися миттєвими повідомленнями для бізнесу для покращення командної співпраці, виняткового обслуговування клієнтів і запитів на мобільні платежі. Це допомагає відділам бізнес-обслуговування звертатися до потрібної людини в потрібний час. Використовуючи дані та ресурси, які компанії вже мають під рукою, Kimoby дозволяє легко підвищити залученість і продажі за допомогою миттєвих маркетингових кампаній, автоматичних нагадувань, мультимедійних файлів тощо.
Prokeep
prokeep.com
Заснована в 2016 році, Proceepe - це провідне програмне забезпечення для управління досвідом дистрибуції для оптових дистриб'юторів. Proceepe зростає відносини та бізнес, перетворюючи спілкування на комерцію; Збільшення продажів за допомогою централізованої комунікації, покращення досвіду клієнтів завдяки кращому розумінню та можливостям залучення та додавання продуктивності через автоматизацію систем. Proceepe використовується понад 8000 дистриб'юторів по всій Північній Америці, що дозволяє понад 11+ мільйонів розмов та 6+ мільярд доходу. РОЗВИТАТИ СВОЙ ДЛЯ ДЛЯ ДЛЯ. Побудувати сильніші відносини з клієнтами. Збільшити продуктивність робочої сили. Все з програмним забезпеченням для управління клієнтами Proceep, побудованим спеціально для дистриб'юторів, щоб процвітати на сучасних ринках. Дотримуйтесь: - використовується дистриб'юторами у 50 штатах, 10 провінціях та 2 територіях. - 11+ мільйонів розмов проходять через - 82% розмов у процесі, що призводять до продажів або стосуються доходу - Економить 9 годин на одного працівника щомісяця - економить 3000 доларів у розбіжностях підрядників на користувача на місяць За допомогою Proceepe ви будете централізувати комунікації, щоб зробити замовлення більш ефективним, підключіть свої сторонні системи для створення автоматизації операцій та використовуйте розуміння клієнтів, щоб забезпечити більше залучення та заробити більше грошей.
Senter
senterhq.com
Senter — це просте програмне забезпечення для керування оглядами та SMS-маркетингу, яке підключається до повсякденних програм. Його легко налаштувати, швидко інтегрувати та легко надсилати потужні маркетингові SMS-кампанії.
Webex
webex.com
Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерованих запитань і відповідей, живих опитувань, чату, реакцій emoji та розпізнавання жестів • Дозвольте учасникам слухати їхньою мовою з живими перекладачами, які включені до сеансу • Занурюйтеся глибше в теми або заохочуйте зв’язки із секційними сесіями Проводьте професійні та спеціальні вебінари в масштабі • Керуйте сценою та вмістом, який бачить ваша аудиторія до, під час і після події • Керуйте реєстрацією відвідувачів за допомогою індивідуальних варіантів брендингу та тем • Відрепетируйте всю презентацію зі співучасниками перед прямим ефіром • Приймайте до 100 000 відвідувачів • Охоплюйте глобальну аудиторію за допомогою перекладів у режимі реального часу на понад 100 мов
Brosix
brosix.com
Програмне забезпечення для обміну повідомленнями все в одному, Brosix-це додаток для чату, який допомагає бізнесу вдосконалити внутрішню комунікацію та оптимізувати робочі процеси, гарантуючи безпеку та конфіденційність даних. Спілкування - ключ до підвищення ефективності на робочому місці. Канали обміну повідомленнями Brosix в реальному часі сприяють значущому розмові в практиці в будь-якій ситуації. Чатайте один до одного або в групах та здійснюйте кристально чисті аудіо та відеодзвінки. Трансляція повідомлень для обраних аудиторій, створення спеціальних чатів та спілкування в ходу завдяки універсальному мобільному додатку. Кожна мережа команди Brosix має набір інструментів співпраці для покращення роботи в команді. Обмін екраном з віддаленим керуванням робочим столом, переказами файлів, віртуальною дошкою та миттєвими скріншотами легко поєднуються з каналами зв'язку для впорядкування робочих процесів та співпраці. Brosix - це безпечне, повністю адміністраційне та гнучке рішення. Командні мережі зашифровані в кінці. Керуйте всім, від доступу користувачів до платформи до простору, функцій та доступу до даних користувачів. Доступ до веб -сайтів та додатків для пристроїв та операційних систем та операційних систем MAC, Android, iOS та Linux забезпечують миттєве зв'язок з будь -якого місця на будь -якому пристрої. Багатомовна підтримка дозволяє міжкультурним командам більш ефективно передавати свої ідеї один одному, дозволяючи їм легко працювати та співпрацювати над проектами.
TextMarks
textmarks.com
TextMarks – це SMS-сервіс, який дає компаніям можливість миттєво охоплювати свою аудиторію безпосередньо на мобільних телефонах. Платформа обміну текстовими повідомленнями TextMarks дозволяє легко надсилати та планувати масові повідомлення, розповсюджувати інформацію та залучати потенційних клієнтів за допомогою SMS. З 2006 року надійна та надійна SMS-платформа TextMarks дозволила тисячам клієнтів розвивати свій бізнес, підвищувати залученість клієнтів і співробітників і надавати своєчасну інформацію понад 10 мільйонам користувачів у США. SMS-продукти включають: -SMS-маркетинг -Масовий обмін текстовими повідомленнями -Текст -for-Info -SMS Lead Generation -SMS для внутрішніх комунікацій
MessageDesk
messagedesk.com
MessageDesk — це розумніша та простіша програма для обміну текстовими повідомленнями для бізнесу. Ми допомагаємо організаціям будь-якого розміру виконувати роботу за допомогою простого у користуванні додатка для обміну текстовими повідомленнями, створеного для обслуговування, продажів і підтримки. Додайте текстові повідомлення на будь-який робочий номер телефону, включаючи VoIP і стаціонарні телефони. Використовуйте спільну командну скриньку SMS-повідомлень і масові текстові розсилки MessageDesk, щоб отримати потрібне повідомлення потрібним людям у потрібний час. Оптимізуйте спілкування через SMS і заощаджуйте час за допомогою запланованих текстових повідомлень, автовідповідачів на основі ключових слів, автоматизації та попередньо збережених шаблонів текстових повідомлень.
Nrby
nrby.com
Nrby — це розумніший спосіб спілкування мобільних команд. Створений ветеранами польових операцій із десятирічним досвідом, Nrby розроблено таким чином, щоб персоналом, підрядниками та менеджерами на мобільних пристроях, планшетах і настільних комп’ютерах було легко та інтуїтивно зрозуміло користуватися ним. Додаток має потужні можливості Location Intelligence, надаючи керівникам, директорам і менеджерам повний огляд усіх проектів, їх статусу, завдань, безпеки працівників тощо. Для отримання додаткової інформації відвідайте: https://nrby.com або надішліть електронний лист на [email protected], щоб дізнатися більше.
Thirdlane
thirdlane.com
Thirdlane Connect служить універсальним додатком для спілкування з клієнтами та командної співпраці, пропонуючи вашій команді набір функцій, включаючи чат, голосові та відеодзвінки, конференції, спільний доступ до екрана, спільний доступ до файлів та бездоганну інтеграцію з CRM та різними іншими бізнес-додатками. Забезпечуючи багатоканальне спілкування з клієнтами та командну співпрацю, Thirdlane Connect розроблений як для локальних, так і для віддалених співробітників, підтримує веб-браузери, пристрої iPhone, Android, а також комп’ютери Windows, Linux і Mac. Ця потужна програма повністю інтегрована з платформами Thirdlane Business Phone System або Thirdlane Multi Tenant PBX і працює на них. Ці платформи можна безпечно розгортати в різних налаштуваннях, як на місці, так і в приватних чи публічних хмарах, забезпечуючи гнучкість і безпеку вашої комунікаційної інфраструктури.
Edworking
edworking.com
Edworking - це платформа для вашої команди та вашої роботи. Одне рішення для команд із усім необхідним для роботи віддалено. Усі ваші завдання, файли, зображення та розмови в одному місці та лише унікальна підписка. Команди використовують Edworking для координації, спілкування та управління роботою. Наші клієнти перейшли від використання багатьох платформ для співпраці зі своєю командою, таких як Trello та Jira для управління завданнями, Slack та збільшення для спілкування, або Dropbox та їздити на передачу файлів, щоб просто Edworking. Це означає більше перемикання між програмами! Приєднуйтесь до нашої спільноти: https://t.me/edworkingapp
Samesurf
samesurf.com
Samesurf — це запатентована платформа для співпраці в режимі реального часу, яка дозволяє кільком людям взаємодіяти з однаковими онлайн-досвідами в режимі реального часу з будь-якого пристрою чи браузера без інсталяції чи кодування. Samesurf, який широко вважається винахідником сучасного спільного перегляду, також дозволяє учасникам (1) Миттєво завантажуйте та діліться документами та відео (2) Розмова або відеочат через VOIP і телефонні лінії (3) Відредагуйте конфіденційні поля введення або інші елементи екрана (4) Діліться офлайн-контентом (5) Отримайте поглиблену аналітику (6) Запис сеансів Samesurf підтримує різноманітні варіанти використання, які включають продажі, підтримку, навчання, телемедицину та віртуальні зустрічі.
Appward
appward.com
Розробники програмного забезпечення не розуміють ваш бізнес. З однієї групи ви отримуєте жорстке рішення, яке потребує дорогого та трудомісткого впровадження. З іншого ви отримуєте солянку відключених програм. Вони відчувають ваш біль. Appward пропонує інтелектуальний набір із понад 80 додатків у надзвичайно швидкому приватному робочому просторі, який допомагає вам керувати й покращувати всі функції у вашій організації, включаючи ERP, CRM, управління проектами, комунікації, управління співробітниками, операційну діяльність, якість, виробництво та ланцюг постачання.
CommBox
commbox.io
CommBox — це корпоративна багатоканальна платформа взаємодії зі штучним інтелектом, яка дозволяє брендам залучати клієнтів через усі канали за допомогою єдиного інтерфейсу, використовуючи багатоканальний зв’язок, цифрове залучення, автоматизацію бізнесу, розмовний ШІ та генеративні чат-боти ШІ. CommBox допомагає організаціям автоматизувати повторювану роботу, оптимізувати шляхи клієнтів, підвищити продуктивність команд обслуговування клієнтів і випереджати очікування клієнтів, що розвиваються, у цифровому ландшафті. CommBox дає змогу командам підтримки та продажів краще взаємодіяти з клієнтами через їхні улюблені канали обміну повідомленнями, такі як SMS, Messenger, WhatsApp, Google Business Messages тощо, за допомогою єдиної автономної комунікаційної платформи. Понад 350 корпоративних клієнтів CommBox отримують переваги від зниження операційних витрат у кол-центрах, підвищення задоволеності клієнтів і підвищення продуктивності агентів. Відкрийте для себе досвід CommBox: відвідайте www.commbox.io
Chatway
chatway.app
Chatway — це додаток для живого чату, який полегшує взаємодію підприємств з клієнтами на веб-сайтах у режимі реального часу.
Midlap
midlap.com
Midlap — це онлайн-інструмент для співпраці та мозкового штурму, де ми вирішуємо проблему, яка виникає через перемикання між кількома програмами для співпраці з вашою командою. Ми вирішуємо цю проблему, надаючи такі інструменти, як дошки, дошки Kanban, блок-схеми, файли, чат, події, діаграми Ганта тощо в одній програмі. Тож більше не потрібно перемикатися між різними програмами та робіть більше з Midlap.
Engynn
engynn-intranet.com
Інтранет, який вам сподобається. Шукаєте просте та соціальне програмне забезпечення внутрішньої мережі компанії? Тут ваш пошук в інтранеті закінчується! Почніть роботу з безкоштовною пробною версією за дві хвилини та дізнайтеся, чому компанії по всьому світу довіряють інтранет-програмному забезпеченню Engynn.
Superworks
superworks.com
Заголовок: Перетворіть своє робоче місце за допомогою HRMS Superworks: підвищення продуктивності та щастя працівників Superworks надає підприємствам та малий таголових верстатів створювати процвітаючі, продуктивні робочі місця, впорядковуючи HR та оперативні процеси. Наш всеосяжний Super HRMS Suite призначений для спрощення складних завдань та підвищення залучення працівників, що сприяє здійсненню відчутних результатів для вашого бізнесу. Ось що Superworks HRM може зробити для вас: * Обробка заробітної плати: автоматизувати завдання з оплати праці, усунути помилки та забезпечити своєчасні платежі для ваших працівників. * Безшовне управління командою: спростити на борту, відстежувати ефективність, сприяти співпраці та тримати свою команду. * Посилений досвід працівників: Superworks HRMS надає вашим працівникам інструментами самообслуговування та впорядкованим спілкуванням. * Підвищена ефективність: звільнити цінний час та ресурси шляхом автоматизації повторюваних завдань та здобуття цінних розумінь. * Масштабне зростання: Superworks HRMS зростає у вашому бізнесі, забезпечуючи гнучкість та підтримку, необхідну для досягнення успіху. Чому обирати суперворків? 1. Комплексний набір: одна інтегрована платформа для всіх ваших HR та оперативних потреб. 2. Інтерфейс, зручний для користувачів: простий у навчанні та використання, мінімізація часу тренувань та максимізації прийняття. 3. Масштабоване рішення: росте разом із вашим бізнесом, адаптуючись до ваших змін. 4. Спеціальна підтримка: її експертна команда тут, щоб підтримати вас на кожному кроці.
TalkFreely
talkfreely.com
Talkfreely забезпечує внутрішній канал зв’язку в режимі реального часу, який з’єднує кожного співробітника з усіма функціями, місцями та часовими поясами. Його легко розгорнути, і він надасть вашій організації інструменти, необхідні для формування та вимірювання залученості співробітників.
Cynoia
cynoia.com
Команди втомилися відстежувати потік інформації. Cynoia інтегрує безболісний процес із впровадженням синхронного зв’язку.
Oneteam
oneteam.io
Це може не здивувати вас, що з'єднання з робочою силою без стільниці є головним завданням. Вони розповсюджуються по декількох місцях, не сидять за комп’ютером, не мають ділової електронної адреси і часто працюють лише за сумісництвом, щоб назвати кілька причин. Такі методи старої школи, як інтранети, вибухи електронною поштою, паперові путівники та дошки оголошень, просто не вирізають їх. Вони створюють те, що ми дублюємо "розрив у стільниці". А вгадайте, що? Цей розрив може висунути залучення, вірність та успіх вашої команди, висунути найкращі таланти у двері та негативно впливати на зростання вашого бізнесу. У Oneteam ми створили Ultimate App для подолання цієї розриву. Подумайте про це як про свій всеосяжний інструментарій: безшовне спілкування, плавне на борту, інтерактивне eLearning, проникливі опитування та зручні контрольні списки: все, що вам потрібно, все в Oneteam. Сьогодні Oneteam прагне розкрити весь потенціал безлішних працівників у всьому світі і вже досяг успіху в подоланні безлічі для організацій, включаючи H&M, інструментарій, IBIS, Westcord Hotels та DPD. Центр працівників Oneteam, зручний для користувачів, полегшує доступ до необхідних оновлень та інформації на ходу. Переваги Oneteam: • Вбудовані функції програми для спілкування, навчання та залучення • Повністю налаштовано на потреби вашої організації • Легко в реалізації та управління
Matilda Workspace
matilda.io
Абсолютно нове робоче середовище «все в одному» для сучасних команд Впроваджуючи концепцію єдиного робочого простору, Matilda об’єднує потужний набір найкращих у своєму класі програм в одному місці, дозволяючи командам по всьому світу без зусиль об’єднуватися, створювати, координувати роботу та радувати своїх клієнтів. Завдяки своїй місії зі спрощення технологій Matilda дозволяє організаціям робити більше з меншими витратами, що робить його важливим інструментом як для стартапів, так і для компаній зі списку Fortune 500. Основні характеристики: - Потужні програми в комплекті: Matilda поставляється з набором потужних програм, включаючи Документи, Проекти, Таблиці, Чат, Клієнти та Copilot, що гарантує, що команди мають усі інструменти, необхідні для досягнення успіху. - Створюйте з легкістю: за допомогою Документів команди можуть спільно редагувати в режимі реального часу, що робить створення та координацію документів безперебійними. Ця функція має на меті замінити Google Docs, Notion і Coda, забезпечуючи більш інтегрований і ефективний досвід. - Спрощене керування проектами: функція Matilda Projects дозволяє легко керувати та відстежувати кожен аспект ваших проектів. Завдяки таким можливостям, як автоматичне планування, він розроблений, щоб замінити такі інструменти, як Jira, Trello та Asana. - Розширене керування даними: незважаючи на те, що таблиці з’являться незабаром, вони обіцяють перевизначити обробку даних шляхом синхронізації даних із сотень джерел або створення нових колекцій, щоб замінити такі інструменти, як Airtable, Notion і Segment. - Безперебійне спілкування: чат об’єднує всі командні комунікації в одне місце, інтегроване між проектами, завданнями та документами, забезпечуючи альтернативу Slack і MS Teams. - Управління взаємовідносинами з клієнтами: функція «Клієнти», яка незабаром буде випущена, дозволить командам без зусиль відстежувати потенційних клієнтів і керувати взаємодією з клієнтами в одному вдосконаленому інтерфейсі, щоб замінити Salesforce і Hubspot. - Допомога на основі штучного інтелекту: Copilot пропонує спеціальні помічники штучного інтелекту, які допомагають автоматизувати та оптимізувати робочі процеси, щоб замінити такі інструменти штучного інтелекту, як ChatGPT і Google Bard. Висновок: Matilda Workspace виділяється як всеохоплююче рішення, яке не тільки обіцяє оптимізувати та спростити роботу команд, але й охоплює майбутнє завдяки можливостям на базі штучного інтелекту та прихильності до сталого розвитку. Незалежно від того, керуєте ви проектами, координуєте роботу зі своєю командою, підтримуєте відносини з клієнтами чи використовуєте штучний інтелект для автоматизації, Matilda Workspace надає інтуїтивно зрозумілу, потужну та адаптовану платформу для процвітання будь-якої команди. Спробуйте Matilda сьогодні та відчуйте майбутнє роботи, створене, щоб допомогти вам виконувати проекти вчасно та щоразу.
Crypho
crypho.com
Crypho — це рішення «Програмне забезпечення як послуга» для корпоративного обміну файлами та зв’язку з наскрізним шифруванням.
Eko
ekoapp.com
Eko — це універсальна платформа для компаній з віддаленими працівниками. Переконайтесь, що ваші співробітники залишаються на зв’язку, залученими та продуктивними, працюючи вдома. Ефективно працюйте та співпрацюйте з будь-якого місця за допомогою функцій спільноти, засобів комунікації, управління проектами та центрів обміну знаннями. За допомогою Eko ви можете посилити комунікацію та співпрацю (чати та дзвінки 1-1/групи, обмін файлами, управління проектами, оголошення для всієї компанії), забезпечити навчання та розвиток (система управління знаннями компанії), підвищити операційну ефективність (цифрові робочі процеси, делегування завдань) ) та модернізувати управління людьми (база даних співробітників, форми та процеси HR). Eko є мультиплатформенним, настроюваним і зручним для інтеграції.
OurPeople
ourpeople.com
Проблема з командними комунікаціями? Не дивіться далі - учіси забезпечать саме те, що потрібно! Наші люди-це інноваційна технологія мобільних пристроїв, яка дозволяє малому, середній та підприємствам краще спілкуватися з усіма. Платформа пропонує ексклюзивні методи доставки, які орієнтовані на потрібну аудиторію, використовуючи теги, щоб переконатися, що кожен, хто потребує отримання повідомлення, робить. Наші люди надають численні інструменти для покращення спілкування, залучення та навчання для команд Frontline. Навіщо користуватися нашими людьми? * Важливі оновлення, прямо до вас. Користувачі можуть попрощатися з прокручуванням та привіт до цільових повідомлень. Більше нескінченних електронних листів "до всіх" - просто подивіться, що актуально. Термінові сповіщення про зустріч або вирішальні оновлення безпеки миттєво надаються на їхній телефон або пристрій на вибір. * Миттєвий чат. Користувачі можуть потрапити до відповідей, які їм потрібні, з командним чатом для груп чи людей, розроблених з урахуванням зайнятих людей. Чатів можна організувати за місцем розташування, проектом чи командою лише за кілька секунд на своєму телефоні - просто завантажити та почати спілкуватися. * Все в одному місці. Користувачі можуть знайти та ділитися файлами з того, де вони працюють. Доступ до Центру знань нашого віку з їхнього телефону забезпечує останні версії важливих відеороликів, PDF -файлів, текстових документів тощо. Все в їхніх пальцях, не потребуючи столу чи комп’ютера. * Форми та контрольні списки. Щоденні завдання спрощуються, що дозволяє користувачам швидко записувати важливу інформацію. Платформа усуває паперовий хаос, втрачені документи та погану подачу. Команда використовує однакові форми однаково щодня - просто заповнюють форму та виконуйте роботу. * Поміняйте зміни з телефону. Користувачі можуть залишатися в курсі змін та свопів, не перевіряючи електронні листи. Функція відкритих зрушень нашого віку дозволяє всій команді реєструвати, відстежувати та обкладатися. Вони можуть забронювати це, підтвердити це, і воно зареєстроване - доступне з будь -якого пристрою.
Unipile
unipile.com
Включіть API для електронної пошти та обміну повідомленнями, щоб сприяти прямим розмовам через LinkedIn, Gmail і WhatsApp у вашій програмі, підвищуючи продуктивність і задоволення користувачів.
Tipi
tipihub.com
Відповідайте у власний час, будь-де, у повній мірі, зберігаючи повну історію рішень.
Legion
legion.co
Legion Technologies забезпечує найбільш інноваційну платформу управління робочою силою в галузі. Це дозволяє бізнесу одночасно максимізувати ефективність праці та залучення працівників. Платформа Legion WFM є розумною, автоматизованою та орієнтованою на працівників. Доведено, що він забезпечує 13 -кратну рентабельність рентабельності інвестицій за допомогою оптимізації розкладу, зниження виснаження, підвищення продуктивності та підвищення ефективності експлуатації. Легіон забезпечує передові технології на простому користуванні платформі та мобільному додатку, який люблять працівники. Підтримується Norwest Venture Partners, Stripes, першого раунду, Xyz Ventures, Webb Investment Network, Workday Ventures та NTT Docomo Ventures, Легіон визнаний одним із найшвидше зростаючих приватних компаній в Америці згідно з 2022 Inc. Deloitte 500 рейтинг. <> Покращене планування: -Strategic Insights -Вистування бюджетування -Деманди прогнозування <> Оптимізація виконання: -Полізація оптимізації -Атувоматрування планування -Тайм та відвідування <> Розширення можливостей працівників: -Frontline Communications -Вегіон Миттєвий -Полдоступні продуктивність та винагорода
Journyz
journyz.com
Journyz — це платформа SaaS, яка допомагає CXO налаштовувати унікальні бізнес-рішення та залучати до цих рішень усіх зацікавлених сторін. Journyz допомагає керівникам оцифрувати бізнес-процеси, які є унікальними для кожного підприємства (або навіть команди всередині підприємства), з’єднуючи користувачів із цінною інформацією для керівників, які будуть краще підготовлені для прийняття рішень на основі даних. Керівники можуть налаштувати користувальницький досвід, щоб залучити команди до бізнес-процесів за допомогою «збірників ігор», які включають керування завданнями, форми введення даних, чати, опитування, гейміфіковані виклики, внутрішні соціальні мережі тощо. Перегляди та інформаційні панелі Journyz забезпечують видимість і візуалізацію даних для всієї організації.
Jumppl
jumppl.com
Потужні та централізовані інструменти для того, щоб ваша команда була зосереджена та клієнтів. Jumppl зупиняє дані ваших команд по поширенню всюди.
Nynja
nynja.io
Вбудовані рішення для зустрічей на вашому веб -сайті $ 9,99 на місяць, клієнти безкоштовні! Повна платформа інструментів для зустрічі з вашим брендом на ньому! Що ви отримуєте ... конференції з аудіо та відео - обмін екраном великі перекази файлів - миттєвий привід для зберігання даних один до одного та групу - автоматичний переклад у черзі на понад 101 мовах. Подивіться, як це працює на вашому веб -сайті ninjaworkspace.com https://youtu.be/pgznf2ok954
Coast
coastapp.com
Coast-це всеосяжна робоча область для команд, які хочуть краще керувати командними комунікаціями, завданнями, контрольними списками, плануванням та робочими процесами. Від вашого телефону до робочого столу узбережжя легко доступний з будь -якого місця в будь -який час. Тисячі команд та підприємств використовують узбережжя для заміни електронних листів, текстових повідомлень, електронних таблиць та контрольних списків та графіків паперу. Зважаючи на те, що всі ваші співробітники працюють в одному місці, узбережжя підвищує продуктивність та підзвітність вашої команди та економить години часу щотижня.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ — це єдина внутрішня комунікаційна платформа на базі Smart Brevity® — формули кращої комунікації. Понад 600 організацій використовують штаб-квартиру для планування, написання, надсилання та вимірювання більш ефективних комунікацій сьогодні.
Gnowbe
gnowbe.com
Створіть інтерактивні, групові, мікрокровернії за лічені хвилини! Нагороджений інструмент авторства Gnowbe надає творцям розробити, полегшити та аналізувати спільний досвід навчання- ідеально підходить для навчання та на борту. Основні функції включають: - MicroLearning - Соціальне навчання - Потужність та повідомлення електронною поштою - Офлайн -доступ - Дизайн мобільних пристроїв - Доступно на будь -якому пристрої - Дані про глибину та аналітику - Гаміфікація - Сертифікація - Персоналізація - Заплановане розгортання сеансу - Інтеграція з> 200 платформами Gnowbe розроблена на основі поточних досліджень, що перебувають у вживанні, що вживають вживання. Завдяки безперебійному робочому столі/мобільному досвіді та підтримці понад 100 мов, Gnowbe надає творцям та підтримує учнів у будь -який час і в будь -якому місці. Творці найчастіше створюють: - Дослідження на борту для віддалених команд - безпеки, оздоровлення та оздоровлення - підготовка до сертифікації - Новий досвід навчання (змішаний, в Інтернеті) - цифрові робочі книжки - курси електронного навчання - програми коучінгу та зворотного зв'язку - продажі та ігрові книжки для продуктів - залучення команд, веселощів та ігор - щоденні програми формування звичок
Cerkl
cerkl.com
Cerkl Broadcast-це провідний, передуючий комунікаційний набір працівників. На відміну від існуючих мобільних рішень, орієнтованих на електронну пошту або платформи, Broadcast об'єднує існуючі канали Comms Comms для забезпечення сучасного досвіду працівників. Співробітники можуть отримувати цільові комунікації на свою електронну пошту, SharePoint, команди, трансляцію мобільного додатка тощо. Перехресний досвід трансляції спонукає працівників споживати вміст на своїй бажаній платформі. Поділіться в режимі реального часу, міжканальної аналітики зі своєю командою та керівництвом, щоб відстежувати цілі організаційних комісій. Особливості трансляції, які зроблять ваших співробітників щасливішими, впорядковують процеси та допоможуть вам досягти статусу Rockstar.
DSMN8
dsmn8.com
Затверджений бренд, готовий до переслідування вмісту у кінчиках пальців ваших працівників. Розподіл вмісту через найбільш надійних впливових людей у вашій галузі - ваших працівників: ✓ Підвищення вмісту доступу, не збільшуючи бюджет реклами ✓ Проведіть трубопровід і скорочуйте цикли продажів ✓ Досягніть найкращого таланту та зменшення витрат на прокат DSMN8 - це рейтингова платформа пропаганди працівників. DSMN8 допомагає брендам скористатися потужністю свого активу номер один - їх працівників, надаючи працівникам упорядкованого способу обміну вмістом, затвердженим брендом у своїх професійних та особистих мережах. Досягніть більше залучення до вмісту, більш вхідних продажів та знайдіть свого наступного працівника Superstar з DSMN8.
Sociabble
sociabble.com
Sociabble пропонує найвищі мобільні, перші підприємницькі рішення для внутрішньої комунікації, адвокації працівників та залучення працівників. Як програмне забезпечення як послуга (SaaS), платформа агрегує вміст, отриманий з офіційних каналів компанії (соціальні мережі, веб -сайти компанії тощо) та кураційні платформи, а також вміст, запропонований користувачами платформи (UGC) та адміністраторами. Вміст персоналізується та організовується в тематичні канали і його можна переглянути на мобільних пристроях, настільних ПК, інтранетах, підприємницьких соціальних мережах та екранах дисплеїв. Авторизований вміст можна поділитися одним клацанням до профілів соціальних медіа користувача. Крім споживання вмісту, працівники також можуть займатися вбудованими вікторинами та опитуваннями. Особливості включають: * Повідомлення про нові новини вмісту та внутрішньої компанії * Один клацання обміну всіма вашими улюбленими платформами соціальних медіа * Внутрішній вміст "як" та "коментар" функцій * Створіть власні повідомлення та вміст * Беріть участь та перегляньте останні виклики та призи * Доступність дошки лідерів, щоб побачити, як ви та ваші колеги займаєтесь * Створіть та відповідайте на вікторини та опитування Sociabble використовує активацію користувачів, винагороду та розпізнавання на різних рівнях досвіду користувачів для максимального залучення. Його унікальна платформа комунікацій та адвокації працівників робить комунікації легкими, швидкими та захоплюючими. Співробітники краще поінформовані про новини компанії, оновлення та їх робоче місце, що призводить до більш залученої та впливової робочої сили. Компанії можуть поширити використання Sociabble своїм партнерам, зовнішніми впливовими або фанатами бренду. Запущений у 2014 році командою досвідчених підприємців з технологій управління цифровими активами, соціальних медіа та контент -маркетингу, Sociabble в даний час використовується у понад 80 країнах і придбав деяких найпрестижніших клієнтів у світі, включаючи Microsoft, BNP Paribas, L'Oréal та PwC. Штаб -квартира в Парижі, Франції, Соцібла також проводить операції в Нью -Йорку, Лондоні та Мумбаї.
goHappy
gohappyhub.com
Gohappy революціонує, як роботодавці спілкуються та взаємодіють зі своїми працівниками, надаючи їм найбільш інклюзивну та просту у використанні технологію без додатків. У світі, де постійне спілкування з працівниками Frontline є важливим, Goofappy зрозумів, що рішення на основі додатків, щоденні худі та повідомлення на дошках PIN-коду просто не працюють. Ключовим фактором успіху Gohappy є можливість роботодавцям досягти 100% своїх працівників, де вони вже є - у своїх текстових повідомленнях. Автоматизована канал від системи запису роботодавця означає, що їхні активні працівники завжди є секундами від отримання миттєвого спілкування. Вони здатні охопити всіх своїх співробітників або конкретних груп зі стандартними текстами або включати відео, зображення, посилання, опитування та інше - усі перекладати на їхню мову на вибір. Заснований Шоном Бойєром, який також заснував Snagajob - найбільший ринок в країні на щогодинній роботі - і команда, яка приносить понад 100 років комбінованого досвіду залучення працівників, місією Гехаппі - допомогти всім працівникам Frontline відчути себе більш цінними та пов'язаними, щоб вони могли досягти повного потенціалу. Завдяки надійним повідомленням обміну повідомленнями та зворотним зв'язком, Goohappy веде просування участі працівників Frontline та прагне бути найкращою компанією у світі, допомагаючи роботодавцям максимізувати цю взаємодію.
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial — це платформа захисту інтересів працівників, яка перетворює працівників на впливових осіб, дозволяючи їм легко створювати та ділитися автентичним контентом. Деякі з найефективніших організацій у світі, включно з Qualtrics, Meta та Highspot, є клієнтами EveryoneSocial, які довіряють нам допомогу в розповсюдженні контенту в масштабах, розширюють впізнаваність їхнього бренду та сприяють розвитку бізнесу завдяки потужності мереж співробітників. Незалежно від того, чи ви невеликий стартап, чи глобальна компанія з тисячами співробітників, ваші потреби однакові. Вам потрібно рости, а щоб рости: Вам потрібно наймати. Вам потрібно продавати. Вам потрібно продавати.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP – це платформа захисту інтересів співробітників, розроблена для того, щоб допомогти вам досягти бізнес-результатів, полегшивши обмін вмістом у соціальних мережах. Наша платформа дає нашим менеджерам Gaggle можливість підбирати вміст, яким їхні співробітники можуть поділитися. Ми також використовуємо новітню технологію на основі штучного інтелекту, щоб допомогти Gaggle Managers створювати один раз і назавжди поширювати унікальний вміст для кожного співробітника-захисника. Завдяки активізації соціальних медіа ваші співробітники створюють свої особисті бренди, одночасно розширюючи впізнаваність бренду компанії, можливості преси, залучення потенційних клієнтів і ефективність маркетингової кампанії. Учасники GaggleAMP отримують переваги від гейміфікації, таблиць лідерів і винагород за участь у заходах із захисту інтересів своїх співробітників, завдяки чому учасники можуть швидко та легко побачити переваги участі. Щоб дізнатися, наскільки ефективною для вашої компанії може бути програма захисту інтересів працівників, відвідайте наш калькулятор рентабельності інвестицій (електронна адреса не потрібна): https://www.gaggleamp.com/roi-calculator
Visibly
visibly.io
У світі, який споживає продукти, послуги та робочі місця на основі усних уст, організаціям потрібно забезпечити винятковий досвід для пошуків роботи, працівників, клієнтів, партнерів та випускників. Через одну єдину платформу помітно з'єднує крапки між залученими та інформованими працівниками, щасливими та євангельськими клієнтами. Очевидно допомагає організаціям керувати залученням, комунікацією, досвідом та адвокацією для всіх своїх співробітників та груп клієнтів.
ChangeEngine
changeengine.com
Створення внутрішніх комунікацій та вмісту HR непросто. HR та маркетингові команди часто стикаються з викликом жонглювання декількома інструментами або покладаються на основні шаблони, які не захоплюють голос їх організації. Це призводить до непослідовного брендингу, трудомістких ручних процесів та повідомлень, які не можуть зв’язатися з працівниками. Але це не повинно бути таким. ChangeEngine поєднує в собі програмне забезпечення для внутрішнього комунікації, що працює на AI, з Creative Design Services для вирішення цих проблем. Він приносить інструменти автоматизації та персоналізації в одну платформу, що дозволяє командам безперешкодно доставляти повідомлення через Slack, команди, електронну пошту та SMS під час відстеження залучення до аналітики в режимі реального часу. У той же час, віддана творча команда ChangeEngine співпрацює з вами, щоб розробити відшліфовані, на бренді матеріали-як бюлетені, посібники та важливі кампанії-які виходять далеко за рамки того, що можуть запропонувати лише шаблони. Незалежно від того, що ви невелика команда з персоналу чи керуєте глобальними комунікаціями, ChangeEngine впорядковує ваш робочий процес і економить цінний час. Завдяки правильному поєднанні розумних технологій та людської творчості, ChangeEngine допомагає вам створити послідовні, змістовні комунікації, які зміцнюють зв’язки працівників та тримати всіх залучених. Йдеться не лише про інструменти; Йдеться про трансформацію того, як спілкується ваша команда. ChangeEngine дає вам все необхідне для створення продуманих, вражаючих повідомлень, все в одному місці.
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