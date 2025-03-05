Програмне забезпечення для внутрішніх комунікацій - Найпопулярніші застосунки - Україна

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для внутрішніх комунікацій, яке часто називають програмним забезпеченням обміну бізнес-повідомленнями, пропонує платформи обміну миттєвими повідомленнями як для прямого, так і для групового спілкування всередині організації. Ці інструменти розроблені таким чином, щоб бути зручними та ефективними, забезпечуючи швидку взаємодію між членами команди. Співробітникам більше не потрібно надсилати довгі електронні листи, щоб отримати короткі відповіді. Інструменти обміну діловими повідомленнями спрощують спілкування колег, роблячи його таким же легким, як спілкування з друзями в соціальних мережах або за допомогою текстових повідомлень. Багато з цих платформ включають такі функції, як емодзі та GIF, щоб сприяти справжнім і природним розмовам на робочому місці.
Запит на новий застосунок
Zoom
zoom.us
Zoom - це програмна програма відеозапису, розроблену Zoom Video Communications. Безкоштовна версія надає послугу відеочатів, яка дозволяє відразу до 100 пристроїв, з обмеженням часу на 40 хвилин на безкоштовні рахунки, що мають зустрічі з трьох або більше учасників. Користувачі мають можливість оновити, підписавшись на один із своїх планів, найвищий, що дозволяє до 1000 людей одночасно, без обмеження часу. Виконуючи пандемію Ковіда-19, було значне збільшення використання зуму та подібних продуктів для Віддалена робота, дистанційна освіта та соціальні відносини в Інтернеті.
Microsoft Teams
microsoft.com
Команди Microsoft - це платформа комунікацій та співпраці, яка поєднує чат на робочому місці, відео -зустрічі, зберігання файлів та інтеграцію додатків. Сервіс інтегрується з Suite Office Office Office Office Office та має розширення, які можуть інтегруватися з продуктами, що не належать до Microsoft. Команди Microsoft є конкурентом таких служб, як Slack, і це шлях еволюції та оновлення з Microsoft Skype for Business.Microsoft оголосив команди на заході в Нью -Йорку та запустив послугу по всьому світу 14 березня 2017 року. Він був створений під час внутрішнього Хакатон у штаб -квартирі компанії, і в даний час очолює Брайан Макдональд, корпоративний віце -президент у Microsoft.
Slack
slack.com
Slack - це власна платформа ділової комунікації, розроблена американською програмною компанією Slack Technologies. Slack пропонує безліч функцій у стилі IRC, включаючи стійкі чати (канали), організовані за темою, приватними групами та прямими повідомленнями.
ClickUp
clickup.com
Clickup-це всеосяжна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організувати та співпрацювати над роботою, використовуючи завдання, документи, чат, цілі, дошки тощо. Легко налаштовано лише за допомогою декількох кліків, ClickUp дозволяє командам усіх типів та розмірів, що забезпечують роботу більш ефективно, підвищуючи продуктивність до нових висот.
monday.com
monday.com
Понеділок.com - це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія зібрала 150 мільйонів доларів, виходячи з оцінки 1,9 мільярда доларів. Понеділок.com виграв нагороду Webby 2020 за продуктивність у програмах категорії, мобільних та голосових.
Otter
otter.ai
Otter-це розумний додаток для запису, який дає можливість вам запам'ятати, шукати та ділитися голосових розмовами. Otter створює розумні голосові нотатки, що поєднують аудіо, транскрипцію, ідентифікацію динаміків, вбудовані фотографії та ключові фрази. Це допомагає діловим людям, журналістам та студентам бути більш зосередженими, спільними та ефективними у зустрічах, інтерв'ю, лекціях та де б не траплялися важливі розмови.
Element
element.io
Element — це безпечна комунікаційна платформа, побудована на Matrix: децентралізований протокол із наскрізним шифруванням. Об’єднайте свої команди, підвищте продуктивність і задоволеність робочим місцем, зберігаючи повне право власності на свої дані. Element є лідером у звіті Forrester Wave: Secure Communications. Легко співпрацюйте зі своїми партнерами, постачальниками чи клієнтами за допомогою відеодзвінків і обміну миттєвими повідомленнями: як електронна пошта для 21 століття. Ви навіть можете підключити свої облікові записи Slack, MS Teams, WhatsApp. З іншого боку, Element можна закрити для середовищ із високим рівнем безпеки, використовуючи безпечні прикордонні та міждоменні шлюзи та навіть розгортання з повітряним розривом. Оскільки мережа побудована на базі Matrix, завдяки децентралізованій архітектурі мережі немає єдиної точки відмови, що робить її ідеальною для критично важливих середовищ. Будь ласка, зв’яжіться з нами, щоб дізнатися, як ваш бізнес може отримати користь від Element.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
Intercom
intercom.com
Домофон - єдине повне рішення щодо обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійний досвід клієнтів у автоматизації та підтримці людини, забезпечуючи підвищення задоволеності клієнтів, зменшуючи витрати. Ми будуємо майбутнє, де більшість розмов клієнтів успішно вирішуються, не потребуючи підтримки людини, звільняючи команду, щоб працювати над розмовами з клієнтами з більш високою цінністю. Понад 25 000 глобальних організацій, включаючи Atlassian, Amazon та Lyft Business, покладаються на домофон, щоб забезпечити неперевершений досвід користувачів у будь -якому масштабі. Платформа Intercom використовується для надсилання понад 500 мільйонів повідомлень на місяць і забезпечує взаємодію з понад 600 мільйонами щомісячних активних кінцевих користувачів. Заснований у 2011 році та підтриманий провідними венчурними капіталістами, включаючи Клейнера Перкінса, Bessemer Venture Partners та соціальний капітал, домофон виконує місію зробити Інтернет -бізнес особистим.
Spike
spikenow.com
Спайк вирішує хаос командування та людей, об'єднавши електронну пошту, командний чат, документи про спільну роботу та зустрічі, в один канал. Спайк для особистого використання: Отримайте кращий досвід електронної пошти за допомогою програми розмовної електронної пошти Спайка, який перетворює ваші електронні листи на чат. Це як мати платформу для обміну повідомленнями, яка надає пріоритет ваші найважливіші повідомлення, тому ви можете зосередитись на найважливіших речах. Використовуйте наявну електронну пошту та насолоджуйтесь безглуздою електронною поштою. Спайк для команд: Чіткість спілкування для команд! Спайк пропонує комплексний набір продуктивності для команд. Він поєднує в собі чат, електронну пошту, відео -зустрічі, інструменти AI та спільні документи в єдиному каналі. Спілкуватися та співпрацювати з внутрішніми командами та зовнішніми зацікавленими сторонами, включаючи колег, партнерів, клієнтів та постачальників, чи користуються вони шипом чи ні. Spike - це перша послуга електронної пошти бізнесу, розроблена для змістовних взаємодій команди. Підтримуйте узгодженість бренду за допомогою власного домену електронної пошти або придбання власного домену у Spike. Насолоджуйтесь захищеними, надійними та архівними електронними повідомленнями та повідомленнями, що забезпечують плавне спілкування.
Threema Work
threema.ch
Threema Work — це безпечний бізнес-месенджер, який відповідає вимогам GDPR, який полегшує мобільне спілкування в компаніях і організаціях. Додаток для обміну повідомленнями простий у використанні та не потребує номеру телефону чи електронної адреси. За допомогою Threema Broadcast компанії можуть охопити весь свій персонал, окремих одержувачів і зовнішніх партнерів одним клацанням миші. Threema MDM дозволяє адміністраторам попередньо налаштувати програму та переконатися, що вона використовується відповідно до корпоративної політики. Відео: Безпечний бізнес-повідомлення з Threema Work: https://threema.ch/work/secure-instant-messaging
Rewatch
rewatch.com
Попрощайтеся з нескінченними зустрічами та конспектуванням. Rewatch — єдине рішення, яке поєднує в собі нотатник на основі штучного інтелекту, запис екрану та спільний відеоцентр, тож ви можете відмовитися від марних зустрічей, зменшити витрати та зосередитися на своїй роботі. Від загальних зустрічей до оновлень проектів Rewatch надає інформацію, яка потрібна вашій команді, під рукою. Залишайтеся на зв’язку, співпрацюйте швидше та просувайтеся вперед із Rewatch.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp - американська компанія з веб -програмного забезпечення, що базується в Чикаго, штат Іллінойс. Фірма була співзаснована в 1999 році Джейсоном Фрідом, Карлосом Сегурою та Ернестом Кімом як компанія з веб -дизайну під назвою 37Signals. Оскільки в середині 2004 року компанія перейшла від веб -дизайну до розробки веб -додатків. Першим його комерційним застосуванням було Basecamp, за ним - рюкзак, багаття та високий рівень. Рамка з відкритим кодом Ruby на Rails була спочатку створена для внутрішнього використання на 37Signals, перш ніж публічно випустити в 2004 році в лютому 2014 року, компанія прийняла нову стратегію, повністю зосередившись на своєму флагманському продукті, програмне забезпечення також під назвою BaseCamp, і перейменувати компанію з 37Signals до BaseCamp. Джейсон Фрід та Девід Хайнемеєр Ханссон опублікували кілька книг під назвою 37Signals.
Webex
webex.com
Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерованих запитань і відповідей, живих опитувань, чату, реакцій emoji та розпізнавання жестів • Дозвольте учасникам слухати їхньою мовою з живими перекладачами, які включені до сеансу • Занурюйтеся глибше в теми або заохочуйте зв’язки із секційними сесіями Проводьте професійні та спеціальні вебінари в масштабі • Керуйте сценою та вмістом, який бачить ваша аудиторія до, під час і після події • Керуйте реєстрацією відвідувачів за допомогою індивідуальних варіантів брендингу та тем • Відрепетируйте всю презентацію зі співучасниками перед прямим ефіром • Приймайте до 100 000 відвідувачів • Охоплюйте глобальну аудиторію за допомогою перекладів у режимі реального часу на понад 100 мов
Workplace
workplace.com
Workplace – це інструмент спілкування, який об’єднує всіх у вашій компанії, навіть якщо вони працюють віддалено. Використовуйте такі знайомі функції, як групи, чат і трансляція відео в прямому ефірі, щоб люди спілкувалися та працювали разом. Workplace – це корпоративна платформа підключення, розроблена Facebook, Inc., яка включає використання груп, обмін миттєвими повідомленнями та стрічку новин. Розробкою керують Жюльєн Кодорніу, віце-президент Workplace, і Карандіп Ананд, керівник Workplace.
WorkJam
workjam.com
Workjam - це єдине цифрове рішення на робочому місці, призначене для підключення та розширення можливостей працівників стільниць через єдину комплексну платформу. Цей інноваційний інструмент спеціально обслуговує командування фронтових команд у різних галузях, включаючи роздрібну торгівлю, гостинність, виробництво, логістику та охорону здоров'я. Спрощуючи операції та покращуючи спілкування, Workjam підвищує продуктивність та ефективність, безперешкодно інтегруючись із існуючими системами управління робочою силою (WFM). Платформа обслуговує різноманітну цільову аудиторію, зосереджуючись на організаціях зі значною кількістю працівників без стільниць, які потребують ефективних інструментів для управління своїми щоденними завданнями. Workjam вирішує унікальні проблеми, з якими стикаються ці працівники, такі як обмежений доступ до інформації та ресурсів, надаючи централізований центр для всіх їх оперативних потреб. Це особливо вигідно в швидкоплинних умовах, де своєчасне управління комунікацією та завданням є критично важливим для успіху. Workjam охоплює цілий ряд функцій, які задовольняють конкретні потреби працівників фронту. Платформа включає управління завданнями для організації щоденних обов'язків, інструменти комунікації для оновлень та співпраці в режимі реального часу, а також ресурси навчання та розвитку для полегшення постійного навчання. Крім того, функції самообслуговування дають можливість працівникам керувати своїми графіками та завданнями самостійно, тоді як унікальний ринок відкритих змін дозволяє гнучкий обмін змінами та покриттям. Ці функції колективно посилюють досвід працівників, сприяючи почуттям власності та залучення між робочою силою. Вирівнюючи фронт -команди з організаційними цілями, Workjam впорядковує щоденні операції та посилює загальну залучення. Платформа не тільки сприяє кращому спілкуванню та управління завданнями, але й сприяє культурі постійного навчання та розвитку. Цей цілісний підхід до управління робочою силою дозволяє організаціям розвивати більш щасливішу, продуктивнішу робочу силу, в кінцевому рахунку, сприяючи успіху бізнесу та підвищення лояльності клієнтів. Довіри глобальними брендами, такими як Shell, Starbucks, Ulta, Couche-Tard, TJX, AEO та Woolworths, Workjam виділяється у своїй категорії, пропонуючи інтегроване рішення, яке відповідає конкретним потребам безмежних працівників. Його здатність створювати підключений досвід для працівників Frontline є ключовим диференціатором, що робить його неоціненним інструментом для організацій, які хочуть оптимізувати їхні операції та розширити можливості їх робочої сили.
RingCentral
ringcentral.com
Контактний центр RingCentral-це рішення для залучення клієнтів із всюдичанентом з голосовими та 30+ цифровими каналами, вдосконаленими варіантами AI для самообслуговування, таких як боти, проактивні інструменти пропаганди та інтелектуальні віртуальні агенти, які розуміють наміри клієнтів. Він пропонує понад 300 попередньо вбудованих інтеграції (включаючи провідні CRM) та повністю інтегроване, AI-силове управління робочою силою та аналітичне рішення. Контактний центр Ringcentral щільно інтегрований з рішенням MVP RingCentral, пропонуючи клієнтам переваги голосової інфраструктури підприємства та інтегрованих єдиних комунікацій, що дозволяють безперебійній міжфункціональній співпраці.
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq — це програмне забезпечення для ділового спілкування, яке допомагає спростити та оптимізувати ваше спілкування за допомогою організованих розмов та інформації, яку легко знайти. Cliq створено для створення гібридного стилю роботи, коли ви можете ввійти в систему, щоб працювати з будь-якого пристрою з будь-якого місця. Це допомагає підвищити загальну продуктивність вашої команди та, у свою чергу, позитивно впливає на ефективність вашого бізнесу.
Connecteam
connecteam.com
Компанія ConnecteAm-це перший додаток для управління робочою силою, що містить надійний набір інструментів, розроблених для того, щоб допомогти організаціям з безліччю команд покращити спілкування, утримувати персонал та сприяти ефективності роботи. Connecteam дозволяє менеджерам поставити свої бізнес -процеси на автопілоті та зосередитись на зростанні бізнесу, а також звільнити працівників бути більш продуктивними, професійними та задоволеними. Заощадити час та підвищити продуктивність за допомогою мобільних перших спеціальних списків, форм та звітів; Розклад змін та відстеження робочого часу з годинником GPS; Спростіть спілкування працівників, підвищення професійних навичок, керування щоденними завданнями та багато іншого, все в одному додатку. Слідкуйте за безпечним та простим входом для адміністраторів системи з входом Active Directory (SSO).
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 - це програмне забезпечення, яке допомагає компаніям та підприємцям підвищувати свою ефективність всередині та зовні. Наша платформа пропонує CRM, контактний центр, будівельник веб -сайтів, інтернет -магазин, маркетингові кампанії та інші інструменти продажів. Крім того, є безпечна інтранет, завдання та управління проектами, обмін файлами в режимі реального часу, інструменти комунікацій та організація. HR Essentials та AI вбудовані в структуру Bitrix24. Bitrix24-це ініціатива ініціативи Bitrix, Inc., запущена як хмарна послуга в квітні 2012 року. Тепер вона доступна у хмарі та в приміщенні. У 2024 році наша компанія має понад 12 мільйонів організацій. Bitrix24 пишається тим, що обслуговує клієнтів від малих організацій до компаній Fortune 500.
Copilot
copilot.com
Набір продуктів Copilot надає бізнесу комплексне рішення для спілкування з клієнтами, платежів, обміну файлами, контрактів, форм, довідкових служб тощо. Крім того, Copilot дозволяє компаніям пропонувати своїм клієнтам уніфікований досвід роботи з фірмовим порталом клієнтів. Сьогодні на Copilot працюють сотні компаній, що надають технічні послуги та працюють у сферах технологій, маркетингу, фінансових послуг та інших. Компанія Copilot була заснована в 2020 році, залучила 10 мільйонів доларів Серії А в 2022 році, її штаб-квартира знаходиться в Нью-Йорку.
Workplace Chat
workplace.com
Чат на робочому місці - це веселий, інтуїтивний та швидкий спосіб зв’язатися з будь -ким, будь -коли і в будь -якому місці. Workplace - це платформа підключення підприємства, розроблена Facebook, Inc. і включає використання груп, миттєві повідомлення та канал новин. Розвиток очолює Жульєн Кодоніу, віце -президент на робочому місці, та Карандіп Ананд, керівник робочого місця.
Front
front.com
Front — це сучасна платформа обслуговування клієнтів, яка допомагає компаніям радувати своїх клієнтів, залучати свої команди та будувати міцніший бізнес. Вони переосмислили службу підтримки для командної співпраці в реальному часі по кожному каналу зв’язку з клієнтами, а потім доповнили її штучним інтелектом і автоматизацією, щоб вирішувати проблеми та допомагати командам працювати швидше. Клієнти отримують винятковий сервіс, незалежно від того, чи шукають вони просту, миттєву відповідь або персоналізовану допомогу з найскладніших питань, — і вони отримують аналітику й уявлення, необхідні їхньому бізнесу для оптимізації взаємодії з клієнтами. Понад 8500 компаній усіх форм і розмірів, від ClickUp до Branch Insurance, Echo Global Logistics до Reed & Mackay, покладаються на Front, щоб надати кардинальні послуги, які завойовують і утримують клієнтів на все життя.
Gmelius
gmelius.com
GMELIUS - це перша платформа співпраці, яка інтегрується в Google Workspace Google (раніше G Suite) і з'єднує її з іншими додатками, якими користуються ваша компанія, як Slack або Trello. Gmelius дозволяє командам співпрацювати під час роботи з інструментів, які вони вже знають і люблять. Не потрібно переміщувати дані на інше стороннє рішення, а також навчитися використовувати іншу програму. Gmelius робить чудову командну роботу відбуватися прямо з вхідної скриньки gmail користувача. Починаючи з потужних спільних вхідних скриньок, спільних лейблів Gmail, візуальних дощок Kanban та розумних автоматизацій робочого процесу прямо всередині Gmail, Gmelius пропонує унікальну платформу співпраці, яка інтегрується з рештою щоденних додатків користувача. Користувач може з'єднати свої улюблені інструменти разом з унікальними двосторонніми інтеграціями (включаючи Slack та Trello), публічний API або через Zapier. * Спростити управління електронною поштою * Збільшити прозорість та підзвітність * Автоматизувати та оптимізувати розподіл навантаження * Впорядкувати робочі процеси та автоматизувати будь -які бурхливі роботи Gmelius пропонує провідне спільне рішення для вхідних ящиків на ринку, і ось чому: 1. Гмелій безперешкодно інтегрується з існуючими інструментами. Gmelius живе прямо у вхідній скриньці gmail користувача, дозволяючи їм працювати в екосистемі, з якою їм зручна. Це економить час і гроші на міграції, адміністрації та навчанні. 2. Гмеліус шкала з потребами. Його унікальна архітектура щодня підтримує як невеликі, так і великі організації. Найбільші його клієнти враховують 8000+ активних вхідних ульок та десятків тисяч користувачів. 3. Гмелій забезпечує сувору конфіденційність за дизайнерською моделлю. Її штаб -квартира знаходиться в Швейцарії, Європі, і конфіденційність завжди була активно інтегрована в платформу. На відміну від інших служб, Gmelius ніколи не зберігає вміст електронних листів користувача.
Verizon
verizon.com
Verizon - американський оператор бездротової мережі, який раніше працював як окремий підрозділ зв'язку Verizon під назвою Verizon Wireless.
Trengo
trengo.com
Trengo — це всеосяжна платформа для залучення клієнтів, розроблена для оптимізації спілкування за кількома каналами, покращення взаємодії з клієнтами та командної співпраці. З акцентом на ефективність і автоматизацію Trengo дозволяє підприємствам легко керувати взаємодією з клієнтами з єдиного інтерфейсу.
Teamwork
teamwork.com
Командна робота-це провідна світова платформа управління проектами, розроблена для організацій вільно планувати, відстежувати, керувати та здійснювати різні складні проекти. Довіряють понад 20 000 підприємств та 6000 агентств по всьому світу. Команда постійно працює з клієнтами, пропонуючи найсучаснішу платформу управління продуктами на ринку. Незалежно від того, чи є ви власником компанії, керівником команди, менеджером проекту чи індивідуальним учасником, робота в команді оснащує вас усіма інструментами для безперешкодного управління щоденними діями. Додаток пропонує функції, необхідні для співпраці з колегами над проектами, підтримувати цілісний погляд на робочі процеси, керувати завданнями, відстежувати ресурси, час журналу та, головне, виконувати проекти вчасно.
Nifty
nifty.pm
Nifty — це універсальний робочий простір для узгодження людей, проектів і функцій у вашій організації. З чатом, завданнями, цілями, документами та файлами в одному місці — Nifty дозволяє зосередитися на роботі, а не жонглювати інструментами. Nifty допомагає скоротити цикли розробки проекту та покращити продуктивність команди, об’єднавши всі важливі функції керування проектами в одному програмному забезпеченні. Кінцевим результатом є автоматизація прогресу, орієнтована на віхи, яка підтримує узгодженість усіх зацікавлених сторін, забезпечуючи дотримання організаційних цілей за графіком. Програмне забезпечення Nifty дозволяє вам керувати завданнями за допомогою подання Kanban, List і Timeline. Співпраця над Nifty є природною, оскільки кожен проект має окрему тему для обговорення, що заохочує проекти мати спеціальний центр знань. Nifty створено для заохочення міжвідомчої співпраці, як ніхто інший. Завдяки вбудованому календарю Nifty можна інтегрувати з Google, Outlook, а також обмінюватися файлами та документами.
Chanty
chanty.com
Chanty-це хмарна платформа співпраці, яка поєднує комунікацію, управління проектами та автоматизацію, щоб допомогти командам працювати разом ефективніше. Цей інструмент дозволяє вам: * Поспілкуватися з членами вашої команди; * Спілкуйтеся за допомогою групи та 1 на 1 аудіо/відеодзвінки та діліться своїм екраном; * Поділитися миттєвими повідомленнями, файлами або будь -яким іншим вмістом, який вам подобається; * Створіть, призначте, встановлюйте терміни та обговорюйте завдання безпосередньо в Chanty; * Інтегруйте обмін повідомленнями з різноманітними додатками, такими як Google Drive, Dropbox, Trello, Github, Zapier, Jira, Asana та багатьох інших; * Відстежувати робочий процес команди за допомогою дошки Kanban; * Перегляньте відео YouTube, GIF та вміст соціальних медіа; * Швидкий доступ до всіх своїх чатів, завдань та файлів через Teambook. Chanty допомагає командам підвищити продуктивність та ділове спілкування. Необмежена історія повідомлень, управління завданнями, обмін файлами та потужні сповіщення організовують та зберігають свій день. Співпрацюйте та ефективно спілкуйтеся в одному місці.
Zello
zello.com
Zello — це провідна програма для обміну голосовими повідомленнями «Натисни і говори» для команд і компаній у всьому світі, яка перетворює пристрої iOS, Android і Windows на рації, які також записують повідомлення, відстежують місцезнаходження та надсилають екстрені сповіщення. Адміністратори облікових записів додають, видаляють і групують команди за допомогою централізованої веб-консолі керування. Канали є гнучкими, щоб задовольнити потреби кожного клієнта, особливо тих, хто працює у сфері гостинності, виробництва, будівництва, транспорту та роздрібної торгівлі. Zello ідеально підходить для компаній, у яких працюють безстільні працівники, польові працівники, віддалені працівники та працівники-одинаки. Варіанти використання в цій категорії включають готелі з різними співробітниками, будівельні бригади на шумних робочих майданчиках і роздрібних продавців у торговому залі. Приєднуйтеся до мільйонів користувачів Zello, які спілкуються в режимі реального часу через будь-яку бездротову мережу або мережу передачі даних, щоб обмінюватися оновленнями, підключатися в надзвичайних ситуаціях і вирішувати проблеми. Zello обслуговує тисячі компаній і має понад 130 мільйонів користувачів по всьому світу. Поточні клієнти включають Honda, Restoration Hardware, Starwood/Marriott Hotels, Uniqlo, Waste Management (WM) і YRC Freight. Такі авторитетні джерела, як Wall Street Journal, New York Times, CBS, CNBC, USA Today і TechCrunch, визнають Zello надійним комунікаційним рішенням.
Gnowbe
gnowbe.com
Створюйте інтерактивні, групові мікронавчання за лічені хвилини! Відзначений нагородами авторський інструмент Gnowbe дає змогу творцям розробляти, полегшувати та аналізувати спільний досвід навчання – ідеально підходить для навчання та адаптації. Основні функції включають: - Мікронавчання - Соціальне навчання - Сповіщення Push і електронною поштою - Доступ в автономному режимі - Дизайн, орієнтований на мобільні пристрої - Доступ на будь-якому пристрої - Глибокі дані та аналітика - Гейміфікація - Сертифікація - Персоналізація - Розгортання запланованого сеансу - Інтеграція з >200 платформами Gnowbe розроблено на основі передових досліджень і науки про навчання, завдяки чому неймовірно легко створювати дуже захоплюючі та ефективні тренінги, які відходять від пасивного споживання контенту до рефлексивного застосування. Завдяки безперебійному настільному/мобільному досвіду та підтримці понад 100 мов Gnowbe дає змогу творцям і підтримує учнів у будь-який час і в будь-якому місці. Творці найчастіше створюють: - Навчальні програми для віддалених команд - Обладнання для безпеки, здоров'я та здоров'я - Підготовку до сертифікації - Нові навчальні програми (змішані, онлайн) - Цифрові робочі зошити - Електронні навчальні курси - Програми тренінгів і зворотного зв'язку - Посібники з продажів і продуктів - Команда залучення, розваги та ігри - Щоденні програми формування звички
Oneteam
oneteam.io
Це може не здивувати вас, що з'єднання з робочою силою без стільниці є головним завданням. Вони розповсюджуються по декількох місцях, не сидять за комп’ютером, не мають ділової електронної адреси і часто працюють лише за сумісництвом, щоб назвати кілька причин. Такі методи старої школи, як інтранети, вибухи електронною поштою, паперові путівники та дошки оголошень, просто не вирізають їх. Вони створюють те, що ми дублюємо "розрив у стільниці". А вгадайте, що? Цей розрив може висунути залучення, вірність та успіх вашої команди, висунути найкращі таланти у двері та негативно впливати на зростання вашого бізнесу. У Oneteam ми створили Ultimate App для подолання цієї розриву. Подумайте про це як про свій всеосяжний інструментарій: безшовне спілкування, плавне на борту, інтерактивне eLearning, проникливі опитування та зручні контрольні списки: все, що вам потрібно, все в Oneteam. Сьогодні Oneteam прагне розкрити весь потенціал безлішних працівників у всьому світі і вже досяг успіху в подоланні безлічі для організацій, включаючи H&M, інструментарій, IBIS, Westcord Hotels та DPD. Центр працівників Oneteam, зручний для користувачів, полегшує доступ до необхідних оновлень та інформації на ходу. Переваги Oneteam: • Вбудовані функції програми для спілкування, навчання та залучення • Повністю налаштовано на потреби вашої організації • Легко в реалізації та управління
CommBox
commbox.io
CommBox — це корпоративна багатоканальна платформа взаємодії зі штучним інтелектом, яка дозволяє брендам залучати клієнтів через усі канали за допомогою єдиного інтерфейсу, використовуючи багатоканальний зв’язок, цифрове залучення, автоматизацію бізнесу, розмовний ШІ та генеративні чат-боти ШІ. CommBox допомагає організаціям автоматизувати повторювану роботу, оптимізувати шляхи клієнтів, підвищити продуктивність команд обслуговування клієнтів і випереджати очікування клієнтів, що розвиваються, у цифровому ландшафті. CommBox дає змогу командам підтримки та продажів краще взаємодіяти з клієнтами через їхні улюблені канали обміну повідомленнями, такі як SMS, Messenger, WhatsApp, Google Business Messages тощо, за допомогою єдиної автономної комунікаційної платформи. Понад 350 корпоративних клієнтів CommBox отримують переваги від зниження операційних витрат у кол-центрах, підвищення задоволеності клієнтів і підвищення продуктивності агентів. Відкрийте для себе досвід CommBox: відвідайте www.commbox.io
Text Request
textrequest.com
Text Request — це платформа для ділових текстових повідомлень, створена для залучення клієнтів. Ми розробили рішення для обміну повідомленнями, що підключаються та працюють, щоб вирішити ваші повсякденні проблеми спілкування, тож ви можете прорізати шум і спілкуватися з клієнтами будь-коли та будь-де. Текстовий запит створено для масштабування з вами: від однієї людини, яка обробляє кілька розмов, до тисяч співробітників, які надсилають мільйони повідомлень, до спеціальних рішень, створених на основі нашого API. Дізнайтеся більше про те, як ми допомагаємо таким зайнятим бізнес-лідерам, як ви, надсилаючи розмовні повідомлення та залучаючи клієнтів, на textrequest.com.
Swit
swit.io
Swit — це робочий центр кожної команди, який об’єднує в одному місці основні елементи співпраці — завдання, чат, цілі, схвалення та інтеграцію з Google Workspace і Microsoft 365. Його спеціально створено для забезпечення зв’язку між працівниками там, де це важливо. Об’єднайте всю свою компанію на єдиній платформі, яка підтримує спілкування, керування роботою, відстеження завдань, встановлення цілей і багато іншого! Swit є гнучким і масштабованим для задоволення потреб будь-якої організації будь-якого розміру. Перетягніть електронні листи в канали або перетворите їх на картки завдань. Перетягніть картки завдань у канали або DM. Додайте схвалення або OKR безпосередньо до карток завдань. Дізнайтеся, чому Swit люблять організації будь-якого розміру, від малого бізнесу до корпоративних клієнтів.
Stackfield
stackfield.com
Stackfield — це універсальний інструмент для співпраці з Німеччини з усіма функціями, необхідними для спільної роботи команд: керування завданнями та проектами, відеоконференції, командний чат, спільна робота над документами тощо. Stackfield не тільки сумісний з DSGVO, але й відповідає найвищим стандартам конфіденційності та безпеки даних. Усі дані зберігаються в Німеччині, доступ за межами ЄС неможливий. Крім того, Stackfield є єдиним постачальником, який захищає все керування проектами та цілі робочі процеси за допомогою наскрізного шифрування. Таким чином, ніхто не може бачити вміст повідомлень чату, завдань або файлів - навіть співробітники Stackfield. Понад 10 000 компаній використовують універсальний інструмент для співпраці, щоб керувати своїми проектами, краще спілкуватися в команді та досягати своїх цілей.
Slenke
slenke.com
Ми створили Slenke, щоб усунути бар’єри між командами, щоб ваші команди могли зосередитися на виконанні роботи. Що ти можеш зробити зі Сленке? Організовуйте та керуйте проектами Спілкуйтеся зі своєю командою Керуйте та призначайте завдання Відстежуйте свій час Керуйте своїм бізнесом із Slenke
ProofHub
proofhub.com
ProofHub, заснований у 2012 році, є хмарною платформою для керування проектами та командної співпраці, яку використовують команди по всьому світу. ProofHub — це програма для керування роботою з найвищим рейтингом, яка була розроблена, щоб допомогти командам у повсякденній роботі та використовується понад 85 000 команд у всьому світі, включаючи Netflix, Google, NASA, Nike та Trip Advisor. ProofHub — це напрочуд просте, але потужне програмне забезпечення для керування проектами, яке забезпечує консолідоване уявлення про завдання та прогрес. Це програмне забезпечення для керування проектами дозволяє командам спілкуватися під час роботи з будь-якого місця за допомогою будь-якого пристрою. З багатим набором функцій, розміщених в одному місці, цей онлайн-інструмент SaaS розроблений, щоб допомогти компаніям швидко планувати, координувати, організовувати та виконувати проекти будь-якого розміру. ProofHub — це економічно ефективне рішення, яке використовують команди та підприємства будь-якого розміру в різних секторах. ProofHub може допомогти компаніям структурувати свій робочий процес, заощаджуючи час і ресурси, завдяки функціям, починаючи від керування завданнями до відстеження часу, індивідуальних робочих процесів до онлайн-перевірки та багато іншого. ProofHub пропонує безліч функцій для співпраці, таких як чат, обговорення, оголошення, інтеграція сторонніх розробників, передача файлів тощо. ProofHub має зрозумілий, простий макет із невеликою кривою навчання, завдяки якому користувачі почуваються як удома. Окрім англійської, ProofHub доступний німецькою, іспанською, португальською, французькою, російською, італійською, голландською, китайською (Тайвань), турецькою та польською мовами. ProofHub — це економічно ефективне рішення, яке можуть використовувати команди та підприємства в різних секторах. ProofHub надає всі функції, необхідні для ефективного виконання роботи, від створення проекту до призначення завдань, відстеження прогресу, взаємодії з вашою командою та, зрештою, завершення проектів вчасно.
Chatwork
chatwork.com
Робота в чаті - це груповий додаток для бізнесу. Безпечні повідомлення, відеочат, управління завданнями та обмін файлами. Спілкування в режимі реального часу та підвищення продуктивності для команд.
Flock
flock.com
Flock — це програма для спілкування та співпраці для сучасних команд і компаній. Flock розширює можливості команд, надаючи їм низку вбудованих інструментів продуктивності, таких як спільні нотатки, нагадування, завдання, опитування. Користувачі можуть спілкуватися з віддаленими командами через аудіо- та відеодзвінки. Спільний доступ до екрана дозволяє командам краще співпрацювати та обмінюватися інформацією. Flock також має глибоку інтеграцію з Google Drive. Інші популярні інтеграції сторонніх розробників включають Google Calendar, Analytics, JIRA, Asana, Github, Twitter, Facebook і багато іншого. Магазин додатків Flock дозволяє командам підключати програми до Flock і позбавляє від необхідності перемикатися між кількома інструментами для виконання роботи. Такі функції Flock, як розгортання останніх розмов, прості комбінації клавіш і попередній перегляд останнього повідомлення, дозволяють командам легко використовувати чати, а не окремо натискати вкладки чату. Чарівний пошук Flock автоматично відображає важливі особисті канали та контакти без необхідності вводити текст. Flock дозволяє легко перемикатися між командами, розмовами, програмами та багато іншого. Flock Apps ідеально поєднується з основним продуктом, забезпечуючи більш інтегрований досвід.
heycollab
heycollab.com
Heycollab — це інструмент, який допомагає вам залишатися організованим, керувати завданнями та допомагає співробітникам співпрацювати, надаючи можливість командам працювати разом. Це універсальний інструмент керування продуктивністю для команд і фрілансерів, який поєднує в собі співпрацю з розширеними функціями, щоб допомогти вам керувати ресурсами та підтримувати видимість проектів. Ви можете спілкуватися в режимі реального часу, обмінюватися файлами, керувати робочим процесом і організовувати свою команду. За допомогою Heycollab ви можете легко розбивати проекти на завдання, встановлювати терміни виконання, відстежувати навантаження команди та ділитися файлами та зображеннями з членами команди. Використовуйте один інструмент від 1 дня до кінцевого терміну, щоб планувати та організовувати проекти, спілкуватися та співпрацювати.
Hive
hive.com
Hive допомагає командам рухатися швидше. Найкраща платформа управління проектами Hive включає всі необхідні та потрібні інструменти-а якщо ні, це створить їх для вас. За допомогою гнучких поглядів на проект та нескінченних налаштувань, Hive пропонує управління проектами на своїх умовах, успіх гарантовано. З такими функціями, як завдання завдання, відстеження термінів та спілкування в режимі реального часу, Hive допомагає тисячам команд у всьому світі виконувати свою роботу більш ефективно та вчасно. Використовуйте мобільний додаток, щоб легко переглядати проекти, коментувати завдання, товаришів по команді та керувати своїм списком справ. Основні особливості: - Пряма та постійна синхронізація з додатком -Створіть завдання та проекти на ходу - Прямий та груповий чат для зручності спілкування - вкладення, які дозволяють завантажувати файли безпосередньо з вашого телефону - Можливість коментувати та позначати товаришів по команді безпосередньо на картках дій - Налаштуйте свій досвід роботи у своїх проектах Hive використовується тисячами команд, що швидко рухаються, щоб допомогти: - Управління проектами - Інтеграція інструментів - ресурси - Час відстеження - Пробію та схвалення - Примітка - Управління завданнями - звітність та аналітика
Hibox
hibox.co
Hibox — це інструмент керування завданнями, який переосмислює спосіб спільної роботи команд. Hibox дозволяє створювати проекти, переглядати статус завдань, візуалізувати та планувати терміни за допомогою календаря, створювати підзавдання та повторювані завдання, отримувати сповіщення про завдання та багато іншого. Hibox інтегрує командний обмін повідомленнями та відеоконференції в одному інструменті, тож ви можете співпрацювати зі своїми колегами в режимі реального часу, не піднімаючи трубку та не координуючи особисті зустрічі. У Hibox є мобільний додаток для Android та iOS, тож ви можете керувати своїми завданнями та проектами з будь-якого місця.
Guru
getguru.com
Enterprise AI Search, Intranet і Wiki на одній платформі. Гуру живе в інструментах, якими ви вже користуєтеся, тому не потрібно перемикати контекст. Знаходьте інформацію в будь-якій програмі, зверніться за допомогою експерта, якщо ви не можете її знайти, і дозвольте Гуру завчасно виявляти прогалини в знаннях, дублювати знання та перекладати їх на 100 мов. Це як розумний друг для вас та решти ваших компанії.
Blink
joinblink.com
Blink-це платформа для досвіду роботи з мобільним мобільним мобільним, яка з'єднує ваших людей, систем та культури в одному супер-додатку. Він подолає цифровий розрив між робочими та робочими робочими робочими роботами, що надходять комунікації працівників та залучення в провідних галузях, таких як McDonald's, Nokia, Domino's, JD Sports, Ratp Dev та Stagecoach.
MangoApps
mangoapps.com
Залучайте, захоплюйте та об’єднуйте всю свою компанію! MangoApps — це уніфікована платформа для роботи з працівниками, яка поєднує інтранет, навчання, командну роботу та керування контентом у інформаційній панелі та робочому просторі. Наш зручний підхід із можливістю нескінченного налаштування вписується в те, як ваша компанія вже веде бізнес, створюючи єдиний цифровий центр, який усуває прірву між вашими робочими та прямими працівниками. Співробітники можуть знайти всю необхідну їм інформацію про компанію, а також інструменти для спілкування та співпраці на інформаційній панелі на основі віджетів, яка слугує єдиним джерелом правди. Наш продукт працює для команд будь-якого розміру в різних галузях і має всі функції безпеки, необхідні для розгортання в масштабі підприємства. Інтерфейс MangoApps базується на сучасних соціальних медіа з потоками, коментарями, реакціями емодзі, а також командними та проектними групами. Таким чином, співробітники наших клієнтів вважають його інтуїтивно зрозумілим і зручним. Крім того, розміщення всіх цих інструментів та інтеграція з більшістю інших корпоративних і корпоративних інструментів економить час і розчарування. Позначена фірмовим знаком вашої компанії, ваша команда може навіть не усвідомлювати, що MangoApps — це зовнішній інструмент — він здається природною частиною їхнього дня та робочого процесу. Надто багато організацій сьогодні покладаються на застарілі інтрамережі та засоби зв’язку, втрачаючи час і інформацію через чорну діру, якою є скринька вхідних повідомлень електронної пошти. MangoApps дає вам унікальну можливість об’єднати всі ваші команди, від працівників на передовій до корпоративних офісів, в єдиний центральний центр, який тримає їх усіх у курсі та на вершині своєї гри.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo - це платформа для досвіду працівників (EXP), яка спрощує спілкування та збільшує залучення, надаючи можливість працівникам бути почутими та допомагати всім відчувати себе включеним, незалежно від того, де вони працюють. Платформа об'єднує комунікації, залучення, інтранет та вимірювальні особливості в одному сучасному додатку для працівників, яка фіксує серцебиття організації та приносить її культуру в життя. Завдяки своєму простому дизайну працівники можуть легко використовувати Workvivo, щоб бути в курсі, займатися та зв’язуватися. Як результат, лідери компанії отримують кращий нагляд та прямий, нефільтрований канал, щоб охопити та взаємодіяти з людьми та по -справжньому відчути пульс та енергію компанії. Щорічно зростання понад 200% у річному обчисленні, 3 мільйони+ користувачів у понад 93+ країнах, а клієнти, починаючи від компаній Fortune 500 до технічних стартапів, Workvivo перебуває на місії-підняти досвід роботи кожного з працівників.
LumApps
lumapps.com
LumApps — це єдине пакетне рішення для інтрамережі, яке дозволяє співробітникам відчувати зв’язок зі своєю організацією та бути залученими до роботи з будь-якого місця. Забезпечуючи сучасну інтелектуальну цифрову штаб-квартиру, LumApps революціонізує залучення співробітників і продуктивність на роботі. LumApps використовує платформу на базі штучного інтелекту, щоб полегшити інтелектуальну, цілеспрямовану внутрішню комунікацію та централізувати важливі кадрові ресурси та бізнес-програми на одній платформі, незалежно від пакету для співпраці: Google Workspace або Microsoft 365. Надійна інтеграція з Microsoft і Google, а також 100+ конекторів OOTB до критично важливих бізнес-додатків (таких як Box, Salesforce, SAP SuccessFactors, ServiceNow, Slack, Workday тощо), що дозволяє організаціям отримати вигоду від своїх ІТ-інвестицій і підвищити індивідуальну та командну продуктивність. Маючи понад 5 мільйонів користувачів у всьому світі, LumApps продовжує працювати разом, щоб вирішувати проблеми та покращувати досвід співробітників і майбутнє роботи. LumApps визнано лідером у 2023 році Gartner® Magic Quadrant™ для упакованих рішень для внутрішньої мережі.
Haiilo
haiilo.com
Haiilo - це провідна платформа комунікацій для співробітників, що дає можливість вирівняти всю свою робочу силу, покращити залучення працівників та підвищити продуктивність праці. Haiilo допомагає підключити своїх працівників до мети через спілкування та громади. Більше 1000 міжнародних клієнтів, включаючи Amazon, Google, Deutsche Telekom, Salesforce та Deutsche Bahn, вже використовують хайло для досягнення, залучення та розуміння понад 2,5 мільйонів працівників щодня. Раніше Койо (Німеччина), Смерп (Фінляндія) та Джубіве (Франція)
Dex
getdex.com
Dex — це персональна CRM, яка нагадує вам про необхідність залишатися на зв’язку. Згадайте, де ви зупинилися, встановіть нагадування, щоб зв’язатися з нами, і побудуйте міцніші стосунки.
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeker надає можливість фронтовим підприємствам та їхнім працівникам цифровими рішеннями, необхідними для того, щоб зробити найкращу роботу. Заснована в 2012 році, платформа для мобільних пристроїв Beekeeker була розроблена та побудована для безмовних працівників, які-незважаючи на те, що 80% глобальної робочої сили-були хронічно недооцінені, коли мова йде про технології на робочому місці. Завдяки системі успіху Beekeeker Frontline, компанії можуть автоматизувати паперові процеси, спілкуватися з працівниками в режимі реального часу з будь-якого місця та покращувати залучення, продуктивність та безпеку команд Frontline.
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch — це розміщена платформа телефонії, яка надає розширені можливості функції виклику, що дає підприємствам доступне та конфігуроване рішення. Наша платформа дозволяє користувачам віддалено отримувати доступ до свого офісу, інтегрованого в єдину уніфіковану телефонну систему.
Workdeck
workdeck.com
Платформа на основі штучного інтелекту для роботи повністю оцифрованого робочого місця та перевірки роботи на місці, віддаленої та гібридної команди з однією інтуїтивно зрозумілою точкою взаємодії для продуктивної роботи з будь-якого місця. Інтегровані інструменти для: • Управління проектами / послугами • Виконання завдань • Планування ресурсів • Фінанси • Сховища документів • Спілкування (чат, обмін миттєвими повідомленнями) • Календарі • Керування відпустками • Запис часу • Управління покупками та витратами • Управління подорожами • Інтеграція з Google ( G-Suite) і Microsoft Office 365 • Веб-додатки та програми для смартфонів
TruHu
truhu.com
TruHu — це проста у користуванні платформа для спілкування співробітників, завдяки якій ваші співробітники будуть на зв’язку, зацікавлені та поінформовані — від офісу до роботи.
Deskree
deskree.com
Deskree — це хмарна платформа, яка спрощує й оптимізує розробку серверної частини та керування інфраструктурою для компаній і розробників.
Textellent
textellent.com
Надійні служби SMS-повідомлень для бізнесу Textellents надають SMS, MMS-повідомлення для програм обслуговування клієнтів, продажів і маркетингу. Рішення Textellent для ділових текстових повідомлень і маркетинг текстових повідомлень полегшують розробку, керування, вимірювання та інтеграцію кампаній SMS і MMS. Незалежно від того, чи використовується він для обслуговування клієнтів, продажів чи маркетингу, Textellent підтримує вашу подорож клієнта за допомогою простого у користуванні сервісу, який уможливлює текстові повідомлення для місцевих напрямків бізнесу та обслуговує підприємства будь-якого розміру. Також доступні надійне планування та нагадування про зустрічі, а також ключові слова та короткі коди для легкої реєстрації в програмах із сумісністю TCPA від AI. Крім того, текстові повідомлення для бізнесу безпосередньо з будь-якої веб-програми чи веб-сторінки також підтримуються через Textellent Messenger (безкоштовне розширення Google Chrome).
BiPTT
biptt.com.br
BiPTT — це рішення Push To Talk із додатком для смартфонів і операційним програмним забезпеченням для керування місцезнаходженням користувача, записом повідомлень і багатьом іншим. Це спілкування в реальному часі в одній потужній програмі «Натисни і говори» (PTT). BiPTT ідеально підходить для компаній, у яких працюють безстільні працівники, яким потрібен ефективний і безпечний зв’язок у реальному часі.
Crypho
crypho.com
Crypho — це рішення «Програмне забезпечення як послуга» для корпоративного обміну файлами та зв’язку з наскрізним шифруванням.
Matilda Workspace
matilda.io
Абсолютно нове робоче середовище «все в одному» для сучасних команд Впроваджуючи концепцію єдиного робочого простору, Matilda об’єднує потужний набір найкращих у своєму класі програм в одному місці, дозволяючи командам по всьому світу без зусиль об’єднуватися, створювати, координувати роботу та радувати своїх клієнтів. Завдяки своїй місії зі спрощення технологій Matilda дозволяє організаціям робити більше з меншими витратами, що робить його важливим інструментом як для стартапів, так і для компаній зі списку Fortune 500. Основні характеристики: - Потужні програми в комплекті: Matilda поставляється з набором потужних програм, включаючи Документи, Проекти, Таблиці, Чат, Клієнти та Copilot, що гарантує, що команди мають усі інструменти, необхідні для досягнення успіху. - Створюйте з легкістю: за допомогою Документів команди можуть спільно редагувати в режимі реального часу, що робить створення та координацію документів безперебійними. Ця функція має на меті замінити Google Docs, Notion і Coda, забезпечуючи більш інтегрований і ефективний досвід. - Спрощене керування проектами: функція Matilda Projects дозволяє легко керувати та відстежувати кожен аспект ваших проектів. Завдяки таким можливостям, як автоматичне планування, він розроблений, щоб замінити такі інструменти, як Jira, Trello та Asana. - Розширене керування даними: незважаючи на те, що таблиці з’являться незабаром, вони обіцяють перевизначити обробку даних шляхом синхронізації даних із сотень джерел або створення нових колекцій, щоб замінити такі інструменти, як Airtable, Notion і Segment. - Безперебійне спілкування: чат об’єднує всі командні комунікації в одне місце, інтегроване між проектами, завданнями та документами, забезпечуючи альтернативу Slack і MS Teams. - Управління взаємовідносинами з клієнтами: функція «Клієнти», яка незабаром буде випущена, дозволить командам без зусиль відстежувати потенційних клієнтів і керувати взаємодією з клієнтами в одному вдосконаленому інтерфейсі, щоб замінити Salesforce і Hubspot. - Допомога на основі штучного інтелекту: Copilot пропонує спеціальні помічники штучного інтелекту, які допомагають автоматизувати та оптимізувати робочі процеси, щоб замінити такі інструменти штучного інтелекту, як ChatGPT і Google Bard. Висновок: Matilda Workspace виділяється як всеохоплююче рішення, яке не тільки обіцяє оптимізувати та спростити роботу команд, але й охоплює майбутнє завдяки можливостям на базі штучного інтелекту та прихильності до сталого розвитку. Незалежно від того, керуєте ви проектами, координуєте роботу зі своєю командою, підтримуєте відносини з клієнтами чи використовуєте штучний інтелект для автоматизації, Matilda Workspace надає інтуїтивно зрозумілу, потужну та адаптовану платформу для процвітання будь-якої команди. Спробуйте Matilda сьогодні та відчуйте майбутнє роботи, створене, щоб допомогти вам виконувати проекти вчасно та щоразу.
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