Програмне забезпечення для внутрішніх комунікацій - Найпопулярніші застосунки - Туніс

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для внутрішніх комунікацій, яке часто називають програмним забезпеченням обміну бізнес-повідомленнями, пропонує платформи обміну миттєвими повідомленнями як для прямого, так і для групового спілкування всередині організації. Ці інструменти розроблені таким чином, щоб бути зручними та ефективними, забезпечуючи швидку взаємодію між членами команди. Співробітникам більше не потрібно надсилати довгі електронні листи, щоб отримати короткі відповіді. Інструменти обміну діловими повідомленнями спрощують спілкування колег, роблячи його таким же легким, як спілкування з друзями в соціальних мережах або за допомогою текстових повідомлень. Багато з цих платформ включають такі функції, як емодзі та GIF, щоб сприяти справжнім і природним розмовам на робочому місці.
Запит на новий застосунок
Zoom
zoom.us
Zoom - це програмна програма відеозапису, розроблену Zoom Video Communications. Безкоштовна версія надає послугу відеочатів, яка дозволяє відразу до 100 пристроїв, з обмеженням часу на 40 хвилин на безкоштовні рахунки, що мають зустрічі з трьох або більше учасників. Користувачі мають можливість оновити, підписавшись на один із своїх планів, найвищий, що дозволяє до 1000 людей одночасно, без обмеження часу. Виконуючи пандемію Ковіда-19, було значне збільшення використання зуму та подібних продуктів для Віддалена робота, дистанційна освіта та соціальні відносини в Інтернеті.
Workplace
workplace.com
Workplace – це інструмент спілкування, який об’єднує всіх у вашій компанії, навіть якщо вони працюють віддалено. Використовуйте такі знайомі функції, як групи, чат і трансляція відео в прямому ефірі, щоб люди спілкувалися та працювали разом. Workplace – це корпоративна платформа підключення, розроблена Facebook, Inc., яка включає використання груп, обмін миттєвими повідомленнями та стрічку новин. Розробкою керують Жюльєн Кодорніу, віце-президент Workplace, і Карандіп Ананд, керівник Workplace.
ClickUp
clickup.com
Clickup-це всеосяжна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організувати та співпрацювати над роботою, використовуючи завдання, документи, чат, цілі, дошки тощо. Легко налаштовано лише за допомогою декількох кліків, ClickUp дозволяє командам усіх типів та розмірів, що забезпечують роботу більш ефективно, підвищуючи продуктивність до нових висот.
Microsoft Teams
microsoft.com
Команди Microsoft - це платформа комунікацій та співпраці, яка поєднує чат на робочому місці, відео -зустрічі, зберігання файлів та інтеграцію додатків. Сервіс інтегрується з Suite Office Office Office Office Office та має розширення, які можуть інтегруватися з продуктами, що не належать до Microsoft. Команди Microsoft є конкурентом таких служб, як Slack, і це шлях еволюції та оновлення з Microsoft Skype for Business.Microsoft оголосив команди на заході в Нью -Йорку та запустив послугу по всьому світу 14 березня 2017 року. Він був створений під час внутрішнього Хакатон у штаб -квартирі компанії, і в даний час очолює Брайан Макдональд, корпоративний віце -президент у Microsoft.
Connecteam
connecteam.com
Компанія ConnecteAm-це перший додаток для управління робочою силою, що містить надійний набір інструментів, розроблених для того, щоб допомогти організаціям з безліччю команд покращити спілкування, утримувати персонал та сприяти ефективності роботи. Connecteam дозволяє менеджерам поставити свої бізнес -процеси на автопілоті та зосередитись на зростанні бізнесу, а також звільнити працівників бути більш продуктивними, професійними та задоволеними. Заощадити час та підвищити продуктивність за допомогою мобільних перших спеціальних списків, форм та звітів; Розклад змін та відстеження робочого часу з годинником GPS; Спростіть спілкування працівників, підвищення професійних навичок, керування щоденними завданнями та багато іншого, все в одному додатку. Слідкуйте за безпечним та простим входом для адміністраторів системи з входом Active Directory (SSO).
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat - Безпечна співпраця для високорегульованих організацій, побудованих для організацій, які потребують більшого контролю над їх комунікаціями, вона дозволяє співпрацювати між колегами, партнерами, клієнтами, спільнотами та навіть платформами без компромісів щодо власності даних, налаштувань чи інтеграції. Десятки мільйонів користувачів у понад 150 країнах та організаціях, таких як Deutsche Bahn, ВМС США та Credit Suisse Trust Rocket.CHAT щодня, щоб підтримувати свої комунікації повністю приватними та безпечними.
Slack
slack.com
Slack - це власна платформа ділової комунікації, розроблена американською програмною компанією Slack Technologies. Slack пропонує безліч функцій у стилі IRC, включаючи стійкі чати (канали), організовані за темою, приватними групами та прямими повідомленнями.
Otter
otter.ai
Otter-це розумний додаток для запису, який дає можливість вам запам'ятати, шукати та ділитися голосових розмовами. Otter створює розумні голосові нотатки, що поєднують аудіо, транскрипцію, ідентифікацію динаміків, вбудовані фотографії та ключові фрази. Це допомагає діловим людям, журналістам та студентам бути більш зосередженими, спільними та ефективними у зустрічах, інтерв'ю, лекціях та де б не траплялися важливі розмови.
Zello
zello.com
Zello — це провідна програма для обміну голосовими повідомленнями «Натисни і говори» для команд і компаній у всьому світі, яка перетворює пристрої iOS, Android і Windows на рації, які також записують повідомлення, відстежують місцезнаходження та надсилають екстрені сповіщення. Адміністратори облікових записів додають, видаляють і групують команди за допомогою централізованої веб-консолі керування. Канали є гнучкими, щоб задовольнити потреби кожного клієнта, особливо тих, хто працює у сфері гостинності, виробництва, будівництва, транспорту та роздрібної торгівлі. Zello ідеально підходить для компаній, у яких працюють безстільні працівники, польові працівники, віддалені працівники та працівники-одинаки. Варіанти використання в цій категорії включають готелі з різними співробітниками, будівельні бригади на шумних робочих майданчиках і роздрібних продавців у торговому залі. Приєднуйтеся до мільйонів користувачів Zello, які спілкуються в режимі реального часу через будь-яку бездротову мережу або мережу передачі даних, щоб обмінюватися оновленнями, підключатися в надзвичайних ситуаціях і вирішувати проблеми. Zello обслуговує тисячі компаній і має понад 130 мільйонів користувачів по всьому світу. Поточні клієнти включають Honda, Restoration Hardware, Starwood/Marriott Hotels, Uniqlo, Waste Management (WM) і YRC Freight. Такі авторитетні джерела, як Wall Street Journal, New York Times, CBS, CNBC, USA Today і TechCrunch, визнають Zello надійним комунікаційним рішенням.
Rewatch
rewatch.com
Попрощайтеся з нескінченними зустрічами та конспектуванням. Rewatch — єдине рішення, яке поєднує в собі нотатник на основі штучного інтелекту, запис екрану та спільний відеоцентр, тож ви можете відмовитися від марних зустрічей, зменшити витрати та зосередитися на своїй роботі. Від загальних зустрічей до оновлень проектів Rewatch надає інформацію, яка потрібна вашій команді, під рукою. Залишайтеся на зв’язку, співпрацюйте швидше та просувайтеся вперед із Rewatch.
Workplace Chat
workplace.com
Чат на робочому місці - це веселий, інтуїтивний та швидкий спосіб зв’язатися з будь -ким, будь -коли і в будь -якому місці. Workplace - це платформа підключення підприємства, розроблена Facebook, Inc. і включає використання груп, миттєві повідомлення та канал новин. Розвиток очолює Жульєн Кодоніу, віце -президент на робочому місці, та Карандіп Ананд, керівник робочого місця.
RingCentral
ringcentral.com
Контактний центр RingCentral-це рішення для залучення клієнтів із всюдичанентом з голосовими та 30+ цифровими каналами, вдосконаленими варіантами AI для самообслуговування, таких як боти, проактивні інструменти пропаганди та інтелектуальні віртуальні агенти, які розуміють наміри клієнтів. Він пропонує понад 300 попередньо вбудованих інтеграції (включаючи провідні CRM) та повністю інтегроване, AI-силове управління робочою силою та аналітичне рішення. Контактний центр Ringcentral щільно інтегрований з рішенням MVP RingCentral, пропонуючи клієнтам переваги голосової інфраструктури підприємства та інтегрованих єдиних комунікацій, що дозволяють безперебійній міжфункціональній співпраці.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
Intercom
intercom.com
Домофон - єдине повне рішення щодо обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійний досвід клієнтів у автоматизації та підтримці людини, забезпечуючи підвищення задоволеності клієнтів, зменшуючи витрати. Ми будуємо майбутнє, де більшість розмов клієнтів успішно вирішуються, не потребуючи підтримки людини, звільняючи команду, щоб працювати над розмовами з клієнтами з більш високою цінністю. Понад 25 000 глобальних організацій, включаючи Atlassian, Amazon та Lyft Business, покладаються на домофон, щоб забезпечити неперевершений досвід користувачів у будь -якому масштабі. Платформа Intercom використовується для надсилання понад 500 мільйонів повідомлень на місяць і забезпечує взаємодію з понад 600 мільйонами щомісячних активних кінцевих користувачів. Заснований у 2011 році та підтриманий провідними венчурними капіталістами, включаючи Клейнера Перкінса, Bessemer Venture Partners та соціальний капітал, домофон виконує місію зробити Інтернет -бізнес особистим.
monday.com
monday.com
Понеділок.com - це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія зібрала 150 мільйонів доларів, виходячи з оцінки 1,9 мільярда доларів. Понеділок.com виграв нагороду Webby 2020 за продуктивність у програмах категорії, мобільних та голосових.
Prokeep
prokeep.com
Prokeep, заснована в 2016 році, є провідним програмним забезпеченням для оптових дистриб’юторів, яке керує клієнтським досвідом. Prokeep розвиває відносини та бізнес, перетворюючи спілкування на комерцію; збільшення продажів за рахунок централізованих комунікацій, покращення досвіду роботи з клієнтами завдяки кращому розумінню та можливостям залучення, а також підвищення продуктивності завдяки автоматизації систем. Prokeep використовують понад 8000 дистриб’юторів по всій Північній Америці, що забезпечує понад 11 мільйонів розмов і дохід понад 6 мільярдів доларів. Розвивайте свій дистриб'юторський бізнес. Побудуйте міцніші відносини з клієнтами. Підвищення продуктивності робочої сили. Усе завдяки Програмному забезпеченню Prokeep для керування досвідом клієнтів, створеному спеціально для дистриб’юторів, щоб процвітати на сучасних ринках. Prokeep: - використовується дистриб'юторами в 50 штатах, 10 провінціях і 2 територіях. - 11+ мільйонів розмов проходять через Prokeep - 82% розмов у Prokeep призводять до продажів або стосуються прибутку - економить 9 годин на одного працівника щомісяця - заощаджує 3000 доларів США на розбіжності підрядників на кожного користувача на місяць За допомогою Prokeep ви централізуєте зв’язок, щоб зробити замовлення більш ефективними, під’єднаєте сторонні системи для автоматизації операцій і скористаєтеся інформацією про клієнтів, щоб забезпечити більше залучення та заробити більше грошей.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby — це провідна хмарна комунікаційна платформа, яка дає змогу обмінюватися миттєвими повідомленнями для бізнесу для покращення командної співпраці, виняткового обслуговування клієнтів і запитів на мобільні платежі. Це допомагає відділам бізнес-обслуговування звертатися до потрібної людини в потрібний час. Використовуючи дані та ресурси, які компанії вже мають під рукою, Kimoby дозволяє легко підвищити залученість і продажі за допомогою миттєвих маркетингових кампаній, автоматичних нагадувань, мультимедійних файлів тощо.
Senter
senterhq.com
Senter — це просте програмне забезпечення для керування оглядами та SMS-маркетингу, яке підключається до повсякденних програм. Його легко налаштувати, швидко інтегрувати та легко надсилати потужні маркетингові SMS-кампанії.
Webex
webex.com
Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерованих запитань і відповідей, живих опитувань, чату, реакцій emoji та розпізнавання жестів • Дозвольте учасникам слухати їхньою мовою з живими перекладачами, які включені до сеансу • Занурюйтеся глибше в теми або заохочуйте зв’язки із секційними сесіями Проводьте професійні та спеціальні вебінари в масштабі • Керуйте сценою та вмістом, який бачить ваша аудиторія до, під час і після події • Керуйте реєстрацією відвідувачів за допомогою індивідуальних варіантів брендингу та тем • Відрепетируйте всю презентацію зі співучасниками перед прямим ефіром • Приймайте до 100 000 відвідувачів • Охоплюйте глобальну аудиторію за допомогою перекладів у режимі реального часу на понад 100 мов
Brosix
brosix.com
Brosix — це універсальне програмне забезпечення для безпечного обміну миттєвими повідомленнями, програма для чату, яка допомагає компаніям покращити внутрішню комунікацію та оптимізувати робочі процеси, гарантуючи безпеку та конфіденційність даних. Спілкування є ключем до підвищення ефективності на робочому місці. Канали обміну повідомленнями Brosix у реальному часі сприяють змістовній розмові практично в будь-якій ситуації. Спілкуйтеся один на один або в групах і здійснюйте кристально чисті аудіо- та відеодзвінки. Транслюйте повідомлення обраній аудиторії, створюйте власні кімнати чату та спілкуйтеся в дорозі завдяки універсальному мобільному додатку. У кожній груповій мережі Brosix є набір інструментів для спільної роботи для покращення командної роботи. Спільний доступ до екрана з віддаленим керуванням робочим столом, передача файлів, віртуальна дошка та миттєві знімки екрана бездоганно поєднуються з каналами зв’язку, щоб оптимізувати робочі процеси та співпрацю. Brosix — це безпечне, гнучке та повністю кероване рішення. Мережі Team Networks зашифровані наскрізно. Керуйте всім: від доступу користувачів до платформи до комунікаційних просторів, функцій і доступу до даних користувачів. Веб-доступ і програми для пристроїв і операційних систем Windows, Mac, Android, iOS і Linux дозволяють миттєво спілкуватися з будь-якого місця на будь-якому пристрої. Багатомовна підтримка дозволяє міжкультурним командам ефективніше передавати свої ідеї одна одній, дозволяючи їм з легкістю працювати та співпрацювати над проектами.
TextMarks
textmarks.com
TextMarks – це SMS-сервіс, який дає компаніям можливість миттєво охоплювати свою аудиторію безпосередньо на мобільних телефонах. Платформа обміну текстовими повідомленнями TextMarks дозволяє легко надсилати та планувати масові повідомлення, розповсюджувати інформацію та залучати потенційних клієнтів за допомогою SMS. З 2006 року надійна та надійна SMS-платформа TextMarks дозволила тисячам клієнтів розвивати свій бізнес, підвищувати залученість клієнтів і співробітників і надавати своєчасну інформацію понад 10 мільйонам користувачів у США. SMS-продукти включають: -SMS-маркетинг -Масовий обмін текстовими повідомленнями -Текст -for-Info -SMS Lead Generation -SMS для внутрішніх комунікацій
MessageDesk
messagedesk.com
MessageDesk — це розумніша та простіша програма для обміну текстовими повідомленнями для бізнесу. Ми допомагаємо організаціям будь-якого розміру виконувати роботу за допомогою простого у користуванні додатка для обміну текстовими повідомленнями, створеного для обслуговування, продажів і підтримки. Додайте текстові повідомлення на будь-який робочий номер телефону, включаючи VoIP і стаціонарні телефони. Використовуйте спільну командну скриньку SMS-повідомлень і масові текстові розсилки MessageDesk, щоб отримати потрібне повідомлення потрібним людям у потрібний час. Оптимізуйте спілкування через SMS і заощаджуйте час за допомогою запланованих текстових повідомлень, автовідповідачів на основі ключових слів, автоматизації та попередньо збережених шаблонів текстових повідомлень.
Nrby
nrby.com
Nrby — це розумніший спосіб спілкування мобільних команд. Створений ветеранами польових операцій із десятирічним досвідом, Nrby розроблено таким чином, щоб персоналом, підрядниками та менеджерами на мобільних пристроях, планшетах і настільних комп’ютерах було легко та інтуїтивно зрозуміло користуватися ним. Додаток має потужні можливості Location Intelligence, надаючи керівникам, директорам і менеджерам повний огляд усіх проектів, їх статусу, завдань, безпеки працівників тощо. Для отримання додаткової інформації відвідайте: https://nrby.com або надішліть електронний лист на [email protected], щоб дізнатися більше.
Thirdlane
thirdlane.com
Thirdlane Connect служить універсальним додатком для спілкування з клієнтами та командної співпраці, пропонуючи вашій команді набір функцій, включаючи чат, голосові та відеодзвінки, конференції, спільний доступ до екрана, спільний доступ до файлів та бездоганну інтеграцію з CRM та різними іншими бізнес-додатками. Забезпечуючи багатоканальне спілкування з клієнтами та командну співпрацю, Thirdlane Connect розроблений як для локальних, так і для віддалених співробітників, підтримує веб-браузери, пристрої iPhone, Android, а також комп’ютери Windows, Linux і Mac. Ця потужна програма повністю інтегрована з платформами Thirdlane Business Phone System або Thirdlane Multi Tenant PBX і працює на них. Ці платформи можна безпечно розгортати в різних налаштуваннях, як на місці, так і в приватних чи публічних хмарах, забезпечуючи гнучкість і безпеку вашої комунікаційної інфраструктури.
Edworking
edworking.com
Edworking - це платформа для вашої команди та вашої роботи. Одне рішення для команд із усім необхідним для роботи віддалено. Усі ваші завдання, файли, зображення та розмови в одному місці та лише унікальна підписка. Команди використовують Edworking для координації, спілкування та управління роботою. Наші клієнти перейшли від використання багатьох платформ для співпраці зі своєю командою, таких як Trello та Jira для управління завданнями, Slack та збільшення для спілкування, або Dropbox та їздити на передачу файлів, щоб просто Edworking. Це означає більше перемикання між програмами! Приєднуйтесь до нашої спільноти: https://t.me/edworkingapp
Samesurf
samesurf.com
Samesurf — це запатентована платформа для співпраці в режимі реального часу, яка дозволяє кільком людям взаємодіяти з однаковими онлайн-досвідами в режимі реального часу з будь-якого пристрою чи браузера без інсталяції чи кодування. Samesurf, який широко вважається винахідником сучасного спільного перегляду, також дозволяє учасникам (1) Миттєво завантажуйте та діліться документами та відео (2) Розмова або відеочат через VOIP і телефонні лінії (3) Відредагуйте конфіденційні поля введення або інші елементи екрана (4) Діліться офлайн-контентом (5) Отримайте поглиблену аналітику (6) Запис сеансів Samesurf підтримує різноманітні варіанти використання, які включають продажі, підтримку, навчання, телемедицину та віртуальні зустрічі.
Appward
appward.com
Розробники програмного забезпечення не розуміють ваш бізнес. З однієї групи ви отримуєте жорстке рішення, яке потребує дорогого та трудомісткого впровадження. З іншого ви отримуєте солянку відключених програм. Вони відчувають ваш біль. Appward пропонує інтелектуальний набір із понад 80 додатків у надзвичайно швидкому приватному робочому просторі, який допомагає вам керувати й покращувати всі функції у вашій організації, включаючи ERP, CRM, управління проектами, комунікації, управління співробітниками, операційну діяльність, якість, виробництво та ланцюг постачання.
CommBox
commbox.io
CommBox — це корпоративна багатоканальна платформа взаємодії зі штучним інтелектом, яка дозволяє брендам залучати клієнтів через усі канали за допомогою єдиного інтерфейсу, використовуючи багатоканальний зв’язок, цифрове залучення, автоматизацію бізнесу, розмовний ШІ та генеративні чат-боти ШІ. CommBox допомагає організаціям автоматизувати повторювану роботу, оптимізувати шляхи клієнтів, підвищити продуктивність команд обслуговування клієнтів і випереджати очікування клієнтів, що розвиваються, у цифровому ландшафті. CommBox дає змогу командам підтримки та продажів краще взаємодіяти з клієнтами через їхні улюблені канали обміну повідомленнями, такі як SMS, Messenger, WhatsApp, Google Business Messages тощо, за допомогою єдиної автономної комунікаційної платформи. Понад 350 корпоративних клієнтів CommBox отримують переваги від зниження операційних витрат у кол-центрах, підвищення задоволеності клієнтів і підвищення продуктивності агентів. Відкрийте для себе досвід CommBox: відвідайте www.commbox.io
Chatway
chatway.app
Chatway трансформує онлайн-взаємодію клієнтів за допомогою свого продукту живого чату для веб-сайтів. Пропонуючи спілкування в режимі реального часу, настроювані віджети та інтелектуальні чат-боти, він покращує взаємодію з користувачем. Чуйний на різних пристроях, Chatway дає можливість компаніям взаємодіяти, вирішувати проблеми та ефективно конвертувати потенційних клієнтів. Розвивайте свою онлайн-присутність і будуйте довгострокові відносини з клієнтами за допомогою Chatway.
Midlap
midlap.com
Midlap — це онлайн-інструмент для співпраці та мозкового штурму, де ми вирішуємо проблему, яка виникає через перемикання між кількома програмами для співпраці з вашою командою. Ми вирішуємо цю проблему, надаючи такі інструменти, як дошки, дошки Kanban, блок-схеми, файли, чат, події, діаграми Ганта тощо в одній програмі. Тож більше не потрібно перемикатися між різними програмами та робіть більше з Midlap.
Engynn
engynn-intranet.com
Інтранет, який вам сподобається. Шукаєте просте та соціальне програмне забезпечення внутрішньої мережі компанії? Тут ваш пошук в інтранеті закінчується! Почніть роботу з безкоштовною пробною версією за дві хвилини та дізнайтеся, чому компанії по всьому світу довіряють інтранет-програмному забезпеченню Engynn.
Superworks
superworks.com
Заголовок: Перетворіть своє робоче місце за допомогою HRMS Superworks: підвищення продуктивності та щастя працівників Superworks надає підприємствам та малий таголових верстатів створювати процвітаючі, продуктивні робочі місця, впорядковуючи HR та оперативні процеси. Наш всеосяжний Super HRMS Suite призначений для спрощення складних завдань та підвищення залучення працівників, що сприяє здійсненню відчутних результатів для вашого бізнесу. Ось що Superworks HRM може зробити для вас: * Обробка заробітної плати: автоматизувати завдання з оплати праці, усунути помилки та забезпечити своєчасні платежі для ваших працівників. * Безшовне управління командою: спростити на борту, відстежувати ефективність, сприяти співпраці та тримати свою команду. * Посилений досвід працівників: Superworks HRMS надає вашим працівникам інструментами самообслуговування та впорядкованим спілкуванням. * Підвищена ефективність: звільнити цінний час та ресурси шляхом автоматизації повторюваних завдань та здобуття цінних розумінь. * Масштабне зростання: Superworks HRMS зростає у вашому бізнесі, забезпечуючи гнучкість та підтримку, необхідну для досягнення успіху. Чому обирати суперворків? 1. Комплексний набір: одна інтегрована платформа для всіх ваших HR та оперативних потреб. 2. Інтерфейс, зручний для користувачів: простий у навчанні та використання, мінімізація часу тренувань та максимізації прийняття. 3. Масштабоване рішення: росте разом із вашим бізнесом, адаптуючись до ваших змін. 4. Спеціальна підтримка: її експертна команда тут, щоб підтримати вас на кожному кроці.
TalkFreely
talkfreely.com
Talkfreely забезпечує внутрішній канал зв’язку в режимі реального часу, який з’єднує кожного співробітника з усіма функціями, місцями та часовими поясами. Його легко розгорнути, і він надасть вашій організації інструменти, необхідні для формування та вимірювання залученості співробітників.
Cynoia
cynoia.com
Команди втомилися відстежувати потік інформації. Cynoia інтегрує безболісний процес із впровадженням синхронного зв’язку.
Oneteam
oneteam.io
Це може не здивувати вас, що з'єднання з робочою силою без стільниці є головним завданням. Вони розповсюджуються по декількох місцях, не сидять за комп’ютером, не мають ділової електронної адреси і часто працюють лише за сумісництвом, щоб назвати кілька причин. Такі методи старої школи, як інтранети, вибухи електронною поштою, паперові путівники та дошки оголошень, просто не вирізають їх. Вони створюють те, що ми дублюємо "розрив у стільниці". А вгадайте, що? Цей розрив може висунути залучення, вірність та успіх вашої команди, висунути найкращі таланти у двері та негативно впливати на зростання вашого бізнесу. У Oneteam ми створили Ultimate App для подолання цієї розриву. Подумайте про це як про свій всеосяжний інструментарій: безшовне спілкування, плавне на борту, інтерактивне eLearning, проникливі опитування та зручні контрольні списки: все, що вам потрібно, все в Oneteam. Сьогодні Oneteam прагне розкрити весь потенціал безлішних працівників у всьому світі і вже досяг успіху в подоланні безлічі для організацій, включаючи H&M, інструментарій, IBIS, Westcord Hotels та DPD. Центр працівників Oneteam, зручний для користувачів, полегшує доступ до необхідних оновлень та інформації на ходу. Переваги Oneteam: • Вбудовані функції програми для спілкування, навчання та залучення • Повністю налаштовано на потреби вашої організації • Легко в реалізації та управління
Matilda Workspace
matilda.io
Абсолютно нове робоче середовище «все в одному» для сучасних команд Впроваджуючи концепцію єдиного робочого простору, Matilda об’єднує потужний набір найкращих у своєму класі програм в одному місці, дозволяючи командам по всьому світу без зусиль об’єднуватися, створювати, координувати роботу та радувати своїх клієнтів. Завдяки своїй місії зі спрощення технологій Matilda дозволяє організаціям робити більше з меншими витратами, що робить його важливим інструментом як для стартапів, так і для компаній зі списку Fortune 500. Основні характеристики: - Потужні програми в комплекті: Matilda поставляється з набором потужних програм, включаючи Документи, Проекти, Таблиці, Чат, Клієнти та Copilot, що гарантує, що команди мають усі інструменти, необхідні для досягнення успіху. - Створюйте з легкістю: за допомогою Документів команди можуть спільно редагувати в режимі реального часу, що робить створення та координацію документів безперебійними. Ця функція має на меті замінити Google Docs, Notion і Coda, забезпечуючи більш інтегрований і ефективний досвід. - Спрощене керування проектами: функція Matilda Projects дозволяє легко керувати та відстежувати кожен аспект ваших проектів. Завдяки таким можливостям, як автоматичне планування, він розроблений, щоб замінити такі інструменти, як Jira, Trello та Asana. - Розширене керування даними: незважаючи на те, що таблиці з’являться незабаром, вони обіцяють перевизначити обробку даних шляхом синхронізації даних із сотень джерел або створення нових колекцій, щоб замінити такі інструменти, як Airtable, Notion і Segment. - Безперебійне спілкування: чат об’єднує всі командні комунікації в одне місце, інтегроване між проектами, завданнями та документами, забезпечуючи альтернативу Slack і MS Teams. - Управління взаємовідносинами з клієнтами: функція «Клієнти», яка незабаром буде випущена, дозволить командам без зусиль відстежувати потенційних клієнтів і керувати взаємодією з клієнтами в одному вдосконаленому інтерфейсі, щоб замінити Salesforce і Hubspot. - Допомога на основі штучного інтелекту: Copilot пропонує спеціальні помічники штучного інтелекту, які допомагають автоматизувати та оптимізувати робочі процеси, щоб замінити такі інструменти штучного інтелекту, як ChatGPT і Google Bard. Висновок: Matilda Workspace виділяється як всеохоплююче рішення, яке не тільки обіцяє оптимізувати та спростити роботу команд, але й охоплює майбутнє завдяки можливостям на базі штучного інтелекту та прихильності до сталого розвитку. Незалежно від того, керуєте ви проектами, координуєте роботу зі своєю командою, підтримуєте відносини з клієнтами чи використовуєте штучний інтелект для автоматизації, Matilda Workspace надає інтуїтивно зрозумілу, потужну та адаптовану платформу для процвітання будь-якої команди. Спробуйте Matilda сьогодні та відчуйте майбутнє роботи, створене, щоб допомогти вам виконувати проекти вчасно та щоразу.
Crypho
crypho.com
Crypho — це рішення «Програмне забезпечення як послуга» для корпоративного обміну файлами та зв’язку з наскрізним шифруванням.
Eko
ekoapp.com
Eko — це універсальна платформа для компаній з віддаленими працівниками. Переконайтесь, що ваші співробітники залишаються на зв’язку, залученими та продуктивними, працюючи вдома. Ефективно працюйте та співпрацюйте з будь-якого місця за допомогою функцій спільноти, засобів комунікації, управління проектами та центрів обміну знаннями. За допомогою Eko ви можете посилити комунікацію та співпрацю (чати та дзвінки 1-1/групи, обмін файлами, управління проектами, оголошення для всієї компанії), забезпечити навчання та розвиток (система управління знаннями компанії), підвищити операційну ефективність (цифрові робочі процеси, делегування завдань) ) та модернізувати управління людьми (база даних співробітників, форми та процеси HR). Eko є мультиплатформенним, настроюваним і зручним для інтеграції.
OurPeople
ourpeople.com
Проблема з командними комунікаціями? Не дивіться далі - учіси забезпечать саме те, що потрібно! Наші люди-це інноваційна технологія мобільних пристроїв, яка дозволяє малому, середній та підприємствам краще спілкуватися з усіма. Платформа пропонує ексклюзивні методи доставки, які орієнтовані на потрібну аудиторію, використовуючи теги, щоб забезпечити, щоб кожен, хто повинен отримати повідомлення, робить повідомлення. Наші люди надають численні інструменти для покращення спілкування, залучення та навчання для команд Frontline. Навіщо користуватися нашими людьми? * Важливі оновлення, прямо до вас. Користувачі можуть попрощатися з прокручуванням та привіт до цільових повідомлень. Більше нескінченних електронних листів "до всіх" - просто подивіться, що актуально. Термінові сповіщення про зустріч або вирішальні оновлення безпеки миттєво надаються на їхній телефон або пристрій на вибір. * Миттєвий чат. Користувачі можуть потрапити до відповідей, які їм потрібні, з командним чатом для груп чи людей, розроблених з урахуванням зайнятих людей. Чатів можна організувати за місцем розташування, проектом чи командою лише за кілька секунд на своєму телефоні - просто завантажити та почати спілкуватися. * Все в одному місці. Користувачі можуть знайти та ділитися файлами з того, де вони працюють. Доступ до Центру знань нашого віку з їхнього телефону забезпечує останні версії важливих відеороликів, PDF -файлів, текстових документів тощо. Все в їхніх пальцях, не потребуючи столу чи комп’ютера. * Форми та контрольні списки. Щоденні завдання спрощуються, що дозволяє користувачам швидко записувати важливу інформацію. Платформа усуває паперовий хаос, втрачені документи та погану подачу. Команда використовує однакові форми однаково щодня - просто заповнюють форму та виконуйте роботу. * Поміняйте зміни з телефону. Користувачі можуть залишатися в курсі змін та свопів, не перевіряючи електронні листи. Функція відкритих зрушень нашого віку дозволяє всій команді реєструвати, відстежувати та обкладатися. Вони можуть забронювати це, підтвердити це, і воно зареєстроване - доступне з будь -якого пристрою.
Unipile
unipile.com
Включіть API для електронної пошти та обміну повідомленнями, щоб сприяти прямим розмовам через LinkedIn, Gmail і WhatsApp у вашій програмі, підвищуючи продуктивність і задоволення користувачів.
Tipi
tipihub.com
Відповідайте у власний час, будь-де, у повній мірі, зберігаючи повну історію рішень.
TIMU
timu.com
Чати, зустрічі, завдання та сховище файлів – усе в одному місці. TIMU — це найкращий спосіб співпрацювати та зустрічатися з колегами, постачальниками та клієнтами.
Journyz
journyz.com
Journyz — це платформа SaaS, яка допомагає CXO налаштовувати унікальні бізнес-рішення та залучати до цих рішень усіх зацікавлених сторін. Journyz допомагає керівникам оцифрувати бізнес-процеси, які є унікальними для кожного підприємства (або навіть команди всередині підприємства), з’єднуючи користувачів із цінною інформацією для керівників, які будуть краще підготовлені для прийняття рішень на основі даних. Керівники можуть налаштувати користувальницький досвід, щоб залучити команди до бізнес-процесів за допомогою «збірників ігор», які включають керування завданнями, форми введення даних, чати, опитування, гейміфіковані виклики, внутрішні соціальні мережі тощо. Перегляди та інформаційні панелі Journyz забезпечують видимість і візуалізацію даних для всієї організації.
Jumppl
jumppl.com
Потужні та централізовані інструменти, які допоможуть зосередити вашу команду та інформувати клієнтів. Jumppl запобігає розповсюдженню даних ваших команд повсюди.
Nynja
nynja.io
Вбудовані рішення для зустрічей на вашому веб-сайті $9,99 на місяць, клієнти БЕЗКОШТОВНО! Повна платформа інструментів для вирішення зустрічей із вашим брендом! Що ви отримуєте... Аудіо- та відеоконференції - Спільний доступ до екрана Передача великих файлів - Миттєві чати один на один і групові чати Накопичувач даних - Автоматичний переклад у чаті на понад 101 мову. Подивіться, як це працює на вашому сайті NINJAworkspace.com https://youtu.be/pGznF2Ok954
Coast
coastapp.com
Coast — це універсальний робочий простір для команд, які хочуть краще керувати командними комунікаціями, завданнями, контрольними списками, плануванням і робочими процесами. З вашого телефону на робочий стіл Coast легко доступний звідусіль і в будь-який час. Тисячі команд і компаній використовують Coast для заміни електронних листів, текстових повідомлень, електронних таблиць і паперових контрольних списків і розкладів. Завдяки тому, що всі ваші співробітники працюють в одному місці, Coast підвищує продуктивність і підзвітність вашої команди та економить години часу щотижня.
BiPTT
biptt.com.br
BiPTT — це рішення Push To Talk із додатком для смартфонів і операційним програмним забезпеченням для керування місцезнаходженням користувача, записом повідомлень і багатьом іншим. Це спілкування в реальному часі в одній потужній програмі «Натисни і говори» (PTT). BiPTT ідеально підходить для компаній, у яких працюють безстільні працівники, яким потрібен ефективний і безпечний зв’язок у реальному часі.
Textellent
textellent.com
Надійні служби SMS-повідомлень для бізнесу Textellents надають SMS, MMS-повідомлення для програм обслуговування клієнтів, продажів і маркетингу. Рішення Textellent для ділових текстових повідомлень і маркетинг текстових повідомлень полегшують розробку, керування, вимірювання та інтеграцію кампаній SMS і MMS. Незалежно від того, чи використовується він для обслуговування клієнтів, продажів чи маркетингу, Textellent підтримує вашу подорож клієнта за допомогою простого у користуванні сервісу, який уможливлює текстові повідомлення для місцевих напрямків бізнесу та обслуговує підприємства будь-якого розміру. Також доступні надійне планування та нагадування про зустрічі, а також ключові слова та короткі коди для легкої реєстрації в програмах із сумісністю TCPA від AI. Крім того, текстові повідомлення для бізнесу безпосередньо з будь-якої веб-програми чи веб-сторінки також підтримуються через Textellent Messenger (безкоштовне розширення Google Chrome).
Deskree
deskree.com
Deskree — це хмарна платформа, яка спрощує й оптимізує розробку серверної частини та керування інфраструктурою для компаній і розробників.
TruHu
truhu.com
TruHu — це проста у користуванні платформа для спілкування співробітників, завдяки якій ваші співробітники будуть на зв’язку, зацікавлені та поінформовані — від офісу до роботи.
Zelos Team Management
getzelos.com
Найпростіший у використанні додаток для керування командою з простим плануванням, завданнями та чатами. Ідеально підходить для самостійного планування безстільної робочої сили, волонтерів або фрілансерів – на комп’ютері та мобільному! - Прості розклади - Відправлення та відстеження завдань - Чат у реальному часі - Внутрішня вікіпедія - Gamification Zelos надзвичайно простий у використанні для учасників, але все ще потужний для адміністраторів.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP – це платформа захисту інтересів співробітників, розроблена для того, щоб допомогти вам досягти бізнес-результатів, полегшивши обмін вмістом у соціальних мережах. Наша платформа дає нашим менеджерам Gaggle можливість підбирати вміст, яким їхні співробітники можуть поділитися. Ми також використовуємо новітню технологію на основі штучного інтелекту, щоб допомогти Gaggle Managers створювати один раз і назавжди поширювати унікальний вміст для кожного співробітника-захисника. Завдяки активізації соціальних медіа ваші співробітники створюють свої особисті бренди, одночасно розширюючи впізнаваність бренду компанії, можливості преси, залучення потенційних клієнтів і ефективність маркетингової кампанії. Учасники GaggleAMP отримують переваги від гейміфікації, таблиць лідерів і винагород за участь у заходах із захисту інтересів своїх співробітників, завдяки чому учасники можуть швидко та легко побачити переваги участі. Щоб дізнатися, наскільки ефективною для вашої компанії може бути програма захисту інтересів працівників, відвідайте наш калькулятор рентабельності інвестицій (електронна адреса не потрібна): https://www.gaggleamp.com/roi-calculator
Visibly
visibly.io
У світі, який споживає продукти, послуги та робочі місця на основі усної інформації, організації повинні надавати винятковий досвід тим, хто шукає роботу, співробітникам, клієнтам, партнерам і випускникам. Завдяки єдиній платформі Visibly об’єднує зацікавлених та поінформованих співробітників, щасливих і євангельських клієнтів. Відчутно допомагає організаціям керувати залученням, комунікаціями, досвідом і адвокацією серед усіх своїх співробітників і груп клієнтів.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ — це єдина внутрішня комунікаційна платформа на базі Smart Brevity® — формули кращої комунікації. Понад 600 організацій використовують штаб-квартиру для планування, написання, надсилання та вимірювання більш ефективних комунікацій сьогодні.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — це хмарна платформа, яка об’єднує людей і речі з простором, перетворюючи будівлі на розумні простори. Використовуючи потужність пристроїв Cisco як датчиків (Catalyst, Meraki, Webex) та екосистему Spaces, платформа прагне зробити будівлі безпечними, розумними, стійкими та бездоганними. Cisco Spaces використовує потужність апаратного забезпечення та датчиків Cisco (Catalyst, Meraki, Webex), що робить будівлі безпечними, розумними та стійкими з безперебійним обслуговуванням людей.
Socxly
socxly.com
Перший у своєму роді, набір інструментів маркетингу органічних соціальних медіа, який допоможе вам створити більше охоплення, представити свій вміст краще на ЗМІ, відстежувати та вимірювати свої акції. Це ваш комплект для інструментів для єдиного зупинки, щоб перетворити посилання, якими ви ділитеся в розумні посилання. Звичайно, ви можете скоротити свої посилання за допомогою Socxly. Але в цьому є набагато більше під капотом: присутні краще редагувати та створити. * Соціальні картки: Користувачі соціальних медіа натискають на зображення у своєму дописі. Ви втрачаєте клацання атрибуції та трафіку, розміщуючи зображення та посилання окремо в соціальних мережах. Socxly дозволяє розмістити свої зображення як соціальні картки, що можна натиснути, із власними власними зображеннями. * Власні посилання, брендуючи їх: Замість того, щоб публікувати посилання з загальними доменами, використовуйте власний бренд, кампанію та контекст із власними доменами. Відредагуйте та змініть задню половину посилань, щоб зробити їх актуальними для акцій, які ви робите. * Магніфізуйте свої посилання на сторонні сайти за допомогою банери CTA: Створіть, вставте та подайте банери CTA (Call to Action) на сторонніх вмісті коротких посилань для сприяння видимості бренду та перенаправлення трафіку на ваш веб-сайт або будь-яку цільову сторінку. * Поділіться файли як посилання для своєї аудиторії: PPT, Excels, PDF та багато іншого. Тепер ви можете поділитися ними в соціальних мережах, використовуючи коротке посилання на всіх каналах, звідки ваша аудиторія зможе їх завантажити. * Органічна кампанія: Створіть та публікуйте публікації органічної кампанії для своїх спільнот зацікавлених сторонів та впливових брендів, щоб поділитися та посилити їх на їх соціальні зв’язки, зі сторінок їх електронної пошти чи внутрішньої кампанії.
Spokn
getspokn.com
Spokn Stories — це найпростіший спосіб створювати відео про співробітників. За лічені хвилини ви можете створювати відео, які підвищують рівень ваших програм «Люди» та «Комунікації», заощаджують гроші, торкаючись власних внутрішніх голосів, і створюють більше людських стосунків. Spokn спрощує процес створення автентичних фірмових відео для внутрішніх комунікацій, DEI, адаптації, бренду талантів, рекрутингу чи L&D. Такі компанії, як Udemy, Snyk і LifeLabs та інші, покладаються на Spokn, щоб зняти достовірні історії співробітників.
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop перетворює ваш пристрій iOS, Android або Windows на потужний набір інструментів для продажу, презентацій і навчання. Створюйте приголомшливі інтерактивні презентації, які ваші колеги можуть завантажувати, презентувати та ділитися прямо зі своїх пристроїв. Підтримуйте свій вміст актуальним, відповідним бренду та готовим до будь-яких дистанційних презентацій продажів або показу з екрану на екран, які трапляються на вашому шляху. - Імпортуйте наявні активи з продажу та маркетингу та почніть створювати за лічені хвилини. Створюйте цікаві презентації з фотографіями, PDF-документами, посиланнями, відео, анімацією та інтерактивними формами чи калькуляторами. - Завантажуйте презентації для перегляду та презентації в автономному режимі — більше ніколи не турбуйтеся про ненадійний Wi-Fi! - Надсилайте вміст потенційним клієнтам прямо зі свого пристрою — потім відстежуйте, коли вони його відкривають, що дивляться та як довго. Доповніть свій наступний дзвінок спеціальним уявленням про те, що насправді цікавить вашого клієнта! - Підтримуйте свою команду продажів в курсі подій за допомогою push-повідомлень щоразу, коли ви оновлюєте презентацію. Більше не потрібно шукати останню версію або плутати клієнтів застарілим матеріалом. - Заощаджуйте витрати на друк, зменшуйте свій вуглецевий слід і садіть місцеві дерева в Новій Зеландії, перейшовши на цифрові презентації. Дізнайтеся більше на showcaseworkshop.com або отримайте безкоштовне демонстраційне відео на bit.ly/my-showcase-demo.
ChangeEngine
changeengine.com
Створення внутрішніх комунікацій та вмісту HR непросто. HR та маркетингові команди часто стикаються з викликом жонглювання декількома інструментами або покладаються на основні шаблони, які не захоплюють голос їх організації. Це призводить до непослідовного брендингу, трудомістких ручних процесів та повідомлень, які не можуть зв’язатися з працівниками. Але це не повинно бути таким. ChangeEngine поєднує в собі програмне забезпечення для внутрішнього комунікації, що працює на AI, з Creative Design Services для вирішення цих проблем. Він приносить інструменти автоматизації та персоналізації в одну платформу, що дозволяє командам безперешкодно доставляти повідомлення через Slack, команди, електронну пошту та SMS під час відстеження залучення до аналітики в режимі реального часу. У той же час, віддана творча команда ChangeEngine співпрацює з вами, щоб розробити відшліфовані, на бренді матеріали-як бюлетені, посібники та важливі кампанії-які виходять далеко за рамки того, що можуть запропонувати лише шаблони. Незалежно від того, що ви невелика команда з персоналу чи керуєте глобальними комунікаціями, ChangeEngine впорядковує ваш робочий процес і економить цінний час. Завдяки правильному поєднанні розумних технологій та людської творчості, ChangeEngine допомагає вам створити послідовні, змістовні комунікації, які зміцнюють зв’язки працівників та тримати всіх залучених. Йдеться не лише про інструменти; Йдеться про трансформацію того, як спілкується ваша команда. ChangeEngine дає вам все необхідне для створення продуманих, вражаючих повідомлень, все в одному місці.
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