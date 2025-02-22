Програмне забезпечення для внутрішніх комунікацій - Найпопулярніші застосунки - Таїланд

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для внутрішніх комунікацій, яке часто називають програмним забезпеченням обміну бізнес-повідомленнями, пропонує платформи обміну миттєвими повідомленнями як для прямого, так і для групового спілкування всередині організації. Ці інструменти розроблені таким чином, щоб бути зручними та ефективними, забезпечуючи швидку взаємодію між членами команди. Співробітникам більше не потрібно надсилати довгі електронні листи, щоб отримати короткі відповіді. Інструменти обміну діловими повідомленнями спрощують спілкування колег, роблячи його таким же легким, як спілкування з друзями в соціальних мережах або за допомогою текстових повідомлень. Багато з цих платформ включають такі функції, як емодзі та GIF, щоб сприяти справжнім і природним розмовам на робочому місці.
Запит на новий застосунок
Microsoft Teams
microsoft.com
Команди Microsoft - це платформа комунікацій та співпраці, яка поєднує чат на робочому місці, відео -зустрічі, зберігання файлів та інтеграцію додатків. Сервіс інтегрується з Suite Office Office Office Office Office та має розширення, які можуть інтегруватися з продуктами, що не належать до Microsoft. Команди Microsoft є конкурентом таких служб, як Slack, і це шлях еволюції та оновлення з Microsoft Skype for Business.Microsoft оголосив команди на заході в Нью -Йорку та запустив послугу по всьому світу 14 березня 2017 року. Він був створений під час внутрішнього Хакатон у штаб -квартирі компанії, і в даний час очолює Брайан Макдональд, корпоративний віце -президент у Microsoft.
Zoom
zoom.us
Zoom - це програмна програма відеозапису, розроблену Zoom Video Communications. Безкоштовна версія надає послугу відеочатів, яка дозволяє відразу до 100 пристроїв, з обмеженням часу на 40 хвилин на безкоштовні рахунки, що мають зустрічі з трьох або більше учасників. Користувачі мають можливість оновити, підписавшись на один із своїх планів, найвищий, що дозволяє до 1000 людей одночасно, без обмеження часу. Виконуючи пандемію Ковіда-19, було значне збільшення використання зуму та подібних продуктів для Віддалена робота, дистанційна освіта та соціальні відносини в Інтернеті.
monday.com
monday.com
Понеділок.com - це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія зібрала 150 мільйонів доларів, виходячи з оцінки 1,9 мільярда доларів. Понеділок.com виграв нагороду Webby 2020 за продуктивність у програмах категорії, мобільних та голосових.
ClickUp
clickup.com
Clickup-це всеосяжна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організувати та співпрацювати над роботою, використовуючи завдання, документи, чат, цілі, дошки тощо. Легко налаштовано лише за допомогою декількох кліків, ClickUp дозволяє командам усіх типів та розмірів, що забезпечують роботу більш ефективно, підвищуючи продуктивність до нових висот.
Otter
otter.ai
Otter-це розумний додаток для запису, який дає можливість вам запам'ятати, шукати та ділитися голосових розмовами. Otter створює розумні голосові нотатки, що поєднують аудіо, транскрипцію, ідентифікацію динаміків, вбудовані фотографії та ключові фрази. Це допомагає діловим людям, журналістам та студентам бути більш зосередженими, спільними та ефективними у зустрічах, інтерв'ю, лекціях та де б не траплялися важливі розмови.
Element
element.io
Element — це безпечна комунікаційна платформа, побудована на Matrix: децентралізований протокол із наскрізним шифруванням. Об’єднайте свої команди, підвищте продуктивність і задоволеність робочим місцем, зберігаючи повне право власності на свої дані. Element є лідером у звіті Forrester Wave: Secure Communications. Легко співпрацюйте зі своїми партнерами, постачальниками чи клієнтами за допомогою відеодзвінків і обміну миттєвими повідомленнями: як електронна пошта для 21 століття. Ви навіть можете підключити свої облікові записи Slack, MS Teams, WhatsApp. З іншого боку, Element можна закрити для середовищ із високим рівнем безпеки, використовуючи безпечні прикордонні та міждоменні шлюзи та навіть розгортання з повітряним розривом. Оскільки мережа побудована на базі Matrix, завдяки децентралізованій архітектурі мережі немає єдиної точки відмови, що робить її ідеальною для критично важливих середовищ. Будь ласка, зв’яжіться з нами, щоб дізнатися, як ваш бізнес може отримати користь від Element.
Intercom
intercom.com
Домофон - єдине повне рішення щодо обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійний досвід клієнтів у автоматизації та підтримці людини, забезпечуючи підвищення задоволеності клієнтів, зменшуючи витрати. Ми будуємо майбутнє, де більшість розмов клієнтів успішно вирішуються, не потребуючи підтримки людини, звільняючи команду, щоб працювати над розмовами з клієнтами з більш високою цінністю. Понад 25 000 глобальних організацій, включаючи Atlassian, Amazon та Lyft Business, покладаються на домофон, щоб забезпечити неперевершений досвід користувачів у будь -якому масштабі. Платформа Intercom використовується для надсилання понад 500 мільйонів повідомлень на місяць і забезпечує взаємодію з понад 600 мільйонами щомісячних активних кінцевих користувачів. Заснований у 2011 році та підтриманий провідними венчурними капіталістами, включаючи Клейнера Перкінса, Bessemer Venture Partners та соціальний капітал, домофон виконує місію зробити Інтернет -бізнес особистим.
Slack
slack.com
Slack - це власна платформа ділової комунікації, розроблена американською програмною компанією Slack Technologies. Slack пропонує безліч функцій у стилі IRC, включаючи стійкі чати (канали), організовані за темою, приватними групами та прямими повідомленнями.
Webex
webex.com
Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерованих запитань і відповідей, живих опитувань, чату, реакцій emoji та розпізнавання жестів • Дозвольте учасникам слухати їхньою мовою з живими перекладачами, які включені до сеансу • Занурюйтеся глибше в теми або заохочуйте зв’язки із секційними сесіями Проводьте професійні та спеціальні вебінари в масштабі • Керуйте сценою та вмістом, який бачить ваша аудиторія до, під час і після події • Керуйте реєстрацією відвідувачів за допомогою індивідуальних варіантів брендингу та тем • Відрепетируйте всю презентацію зі співучасниками перед прямим ефіром • Приймайте до 100 000 відвідувачів • Охоплюйте глобальну аудиторію за допомогою перекладів у режимі реального часу на понад 100 мов
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
Lark
larksuite.com
Lark — це універсальна платформа для співпраці для команд, які прагнуть оптимізувати робочі процеси та швидше досягти бізнес-результатів. Завдяки зручному користуванню на настільних і мобільних пристроях Lark гарантує ефективну роботу команд з будь-якого місця. Lark — це супердодаток для роботи, який об’єднує чати, робочі процеси, електронні листи, документи, таблиці, керування проектами та зустрічі в одному місці. Ваша команда може планувати, виконувати та синхронізувати роботу без збоїв і зосереджуватися на тому, що важливо для вашого бізнесу.
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq — це програмне забезпечення для ділового спілкування, яке допомагає спростити та оптимізувати ваше спілкування за допомогою організованих розмов та інформації, яку легко знайти. Cliq створено для створення гібридного стилю роботи, коли ви можете ввійти в систему, щоб працювати з будь-якого пристрою з будь-якого місця. Це допомагає підвищити загальну продуктивність вашої команди та, у свою чергу, позитивно впливає на ефективність вашого бізнесу.
Zello
zello.com
Zello — це провідна програма для обміну голосовими повідомленнями «Натисни і говори» для команд і компаній у всьому світі, яка перетворює пристрої iOS, Android і Windows на рації, які також записують повідомлення, відстежують місцезнаходження та надсилають екстрені сповіщення. Адміністратори облікових записів додають, видаляють і групують команди за допомогою централізованої веб-консолі керування. Канали є гнучкими, щоб задовольнити потреби кожного клієнта, особливо тих, хто працює у сфері гостинності, виробництва, будівництва, транспорту та роздрібної торгівлі. Zello ідеально підходить для компаній, у яких працюють безстільні працівники, польові працівники, віддалені працівники та працівники-одинаки. Варіанти використання в цій категорії включають готелі з різними співробітниками, будівельні бригади на шумних робочих майданчиках і роздрібних продавців у торговому залі. Приєднуйтеся до мільйонів користувачів Zello, які спілкуються в режимі реального часу через будь-яку бездротову мережу або мережу передачі даних, щоб обмінюватися оновленнями, підключатися в надзвичайних ситуаціях і вирішувати проблеми. Zello обслуговує тисячі компаній і має понад 130 мільйонів користувачів по всьому світу. Поточні клієнти включають Honda, Restoration Hardware, Starwood/Marriott Hotels, Uniqlo, Waste Management (WM) і YRC Freight. Такі авторитетні джерела, як Wall Street Journal, New York Times, CBS, CNBC, USA Today і TechCrunch, визнають Zello надійним комунікаційним рішенням.
Workplace Chat
workplace.com
Workplace Chat – це веселий, інтуїтивно зрозумілий і швидкий спосіб спілкуватися з ким завгодно, будь-де та будь-де. Workplace – це корпоративна платформа підключення, розроблена Facebook, Inc., яка включає використання груп, обмін миттєвими повідомленнями та стрічку новин. Розробкою керують Жюльєн Кодорніу, віце-президент Workplace, і Карандіп Ананд, керівник Workplace.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo - це платформа для досвіду працівників (EXP), яка спрощує спілкування та збільшує залучення, надаючи можливість працівникам бути почутими та допомагати всім відчувати себе включеним, незалежно від того, де вони працюють. Платформа об'єднує комунікації, залучення, інтранет та вимірювальні особливості в одному сучасному додатку для працівників, яка фіксує серцебиття організації та приносить її культуру в життя. Завдяки своєму простому дизайну працівники можуть легко використовувати Workvivo, щоб бути в курсі, займатися та зв’язуватися. Як результат, лідери компанії отримують кращий нагляд та прямий, нефільтрований канал, щоб охопити та взаємодіяти з людьми та по -справжньому відчути пульс та енергію компанії. Щорічно зростання понад 200% у річному обчисленні, 3 мільйони+ користувачів у понад 93+ країнах, а клієнти, починаючи від компаній Fortune 500 до технічних стартапів, Workvivo перебуває на місії-підняти досвід роботи кожного з працівників.
Mattermost
mattermost.com
Mattermost — це платформа з відкритим кодом для безпечної співпраці протягом усього життєвого циклу розробки програмного забезпечення. Сотні тисяч розробників по всьому світу довіряють Mattermost підвищити свою продуктивність, об’єднавши командне спілкування, керування завданнями та проектами, а також оркестровку робочого процесу в уніфіковану платформу для гнучкої розробки програмного забезпечення. Платформа Mattermost із відкритим кодом, заснована у 2016 році, обслуговує понад 800 000 робочих просторів у всьому світі за підтримки понад 4 000 учасників із усієї спільноти розробників. Компанія обслуговує понад 800 клієнтів, у тому числі Європейський парламент, NASA, Nasdaq, Samsung, SAP, ВПС США та Wealthfront, і має підтримку інвесторів світового рівня, зокрема Battery Ventures, Redpoint, S28 Capital, YC Continuity. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.mattermost.com.
Rewatch
rewatch.com
Попрощайтеся з нескінченними зустрічами та конспектуванням. Rewatch — єдине рішення, яке поєднує в собі нотатник на основі штучного інтелекту, запис екрану та спільний відеоцентр, тож ви можете відмовитися від марних зустрічей, зменшити витрати та зосередитися на своїй роботі. Від загальних зустрічей до оновлень проектів Rewatch надає інформацію, яка потрібна вашій команді, під рукою. Залишайтеся на зв’язку, співпрацюйте швидше та просувайтеся вперед із Rewatch.
Threema Work
threema.ch
Threema Work — це безпечний бізнес-месенджер, який відповідає вимогам GDPR, який полегшує мобільне спілкування в компаніях і організаціях. Додаток для обміну повідомленнями простий у використанні та не потребує номеру телефону чи електронної адреси. За допомогою Threema Broadcast компанії можуть охопити весь свій персонал, окремих одержувачів і зовнішніх партнерів одним клацанням миші. Threema MDM дозволяє адміністраторам попередньо налаштувати програму та переконатися, що вона використовується відповідно до корпоративної політики. Відео: Безпечний бізнес-повідомлення з Threema Work: https://threema.ch/work/secure-instant-messaging
Troop Messenger
troopmessenger.com
Troop Messenger — ідеальний і простий у використанні офісний інструмент обміну повідомленнями з бездоганним інтерфейсом користувача та UX. Функції та їх функціональні можливості добре розроблені для всіх програм, що робить процес навчання простим навіть для користувача-початківця. Він пропонує широкий спектр функцій, таких як обмін повідомленнями один на один, групові бесіди, попередній перегляд файлів, голосові та відеодзвінки, показ екрана, Burnout, Forkout тощо, щоб забезпечити безперервний робочий процес. Його було розроблено як безкоштовну бізнес-модель ціноутворення для підприємств усіх форм і розмірів, починаючи від малих, середніх, великих і урядових. Бізнес-користувачі, які зареєструвалися для безкоштовної пробної версії, можуть користуватися функціями версії Enterprise протягом перших 30 днів. Кожному корпоративному робочому місці потрібен чудовий інструмент спілкування та співпраці, щоб завжди залишатися на зв’язку один з одним. Troop Messenger — одне з таких програм для бізнес-комунікації, яке покращує роботу команд завдяки своєму потужному стеку функцій. Це дозволяє командам залишатися на зв’язку цілодобово на платформах Windows, Linux, Mac OS, Android та iOS. Один із найкращих безкоштовних бізнес-додатків на основі SaaS, доступних у будь-якому веб-переглядачі. Він надає варіанти доставки Self-Hosting, Custom App та API для задоволення різноманітних галузевих потреб. Де б ви не були в будь-якій точці земної кулі, просто увійдіть у веб-програму, програму для комп’ютера чи програму для мобільних пристроїв за допомогою облікових даних, щоб співпрацювати з колегами та мати доступ до роботи.
Podbean
podbean.com
Починаючи подкаст саме так, як ви хочете. За допомогою Podbean ви отримуєте весь пакет - надійний хостинг подкастів, необмежену кількість зберігання та пропускну здатність, рекламні інструменти, реклама подкастів та преміальний вміст. Понад 180 тисяч людей вибирають Podbean, щоб створити свої приголомшливі подкасти. Podbean - це послуга видавництва та монетизації подкастів, що надає безкоштовні та преміальні пакети хостингу для приватних осіб та підприємств. Podbean пропонує зручний для користувачів інтерфейс, який інтегрує інструменти публікації, управління, синдикації та аналізу в простий у користуванні пакет подкастингу. Ця веб-система дозволяє користувачам публікувати, керувати та просувати подкасти в середовищі, подібному до блогу, що вимагає мінімальних технічних знань. Поділи та вбудовані інструменти Podbean полегшують видавцям інтегрувати подкасти у власні веб -сайти, блоги та соціальні мережі, включаючи Facebook, Twitter, Tumblr, YouTube та WordPress. Додаток Podbean - це одне з найпопулярніших додатків для подкастів для iOS та Android, а також може бути використаний для відтворення подкастів через Amazon Alexa. Це чудовий варіант для аудиторії подкастів насолоджуватися улюбленими подкастами в будь -якому місці, будь -коли. Подкастери також можуть записувати та публікувати прямо з програми Podbean.
Front
front.com
Front — це сучасна платформа обслуговування клієнтів, яка допомагає компаніям радувати своїх клієнтів, залучати свої команди та будувати міцніший бізнес. Вони переосмислили службу підтримки для командної співпраці в реальному часі по кожному каналу зв’язку з клієнтами, а потім доповнили її штучним інтелектом і автоматизацією, щоб вирішувати проблеми та допомагати командам працювати швидше. Клієнти отримують винятковий сервіс, незалежно від того, чи шукають вони просту, миттєву відповідь або персоналізовану допомогу з найскладніших питань, — і вони отримують аналітику й уявлення, необхідні їхньому бізнесу для оптимізації взаємодії з клієнтами. Понад 8500 компаній усіх форм і розмірів, від ClickUp до Branch Insurance, Echo Global Logistics до Reed & Mackay, покладаються на Front, щоб надати кардинальні послуги, які завойовують і утримують клієнтів на все життя.
MessageDesk
messagedesk.com
MessageDesk — це розумніша та простіша програма для обміну текстовими повідомленнями для бізнесу. Ми допомагаємо організаціям будь-якого розміру виконувати роботу за допомогою простого у користуванні додатка для обміну текстовими повідомленнями, створеного для обслуговування, продажів і підтримки. Додайте текстові повідомлення на будь-який робочий номер телефону, включаючи VoIP і стаціонарні телефони. Використовуйте спільну командну скриньку SMS-повідомлень і масові текстові розсилки MessageDesk, щоб отримати потрібне повідомлення потрібним людям у потрібний час. Оптимізуйте спілкування через SMS і заощаджуйте час за допомогою запланованих текстових повідомлень, автовідповідачів на основі ключових слів, автоматизації та попередньо збережених шаблонів текстових повідомлень.
Connecteam
connecteam.com
Компанія ConnecteAm-це перший додаток для управління робочою силою, що містить надійний набір інструментів, розроблених для того, щоб допомогти організаціям з безліччю команд покращити спілкування, утримувати персонал та сприяти ефективності роботи. Connecteam дозволяє менеджерам поставити свої бізнес -процеси на автопілоті та зосередитись на зростанні бізнесу, а також звільнити працівників бути більш продуктивними, професійними та задоволеними. Заощадити час та підвищити продуктивність за допомогою мобільних перших спеціальних списків, форм та звітів; Розклад змін та відстеження робочого часу з годинником GPS; Спростіть спілкування працівників, підвищення професійних навичок, керування щоденними завданнями та багато іншого, все в одному додатку. Слідкуйте за безпечним та простим входом для адміністраторів системи з входом Active Directory (SSO).
Hibox
hibox.co
Hibox — це інструмент керування завданнями, який переосмислює спосіб спільної роботи команд. Hibox дозволяє створювати проекти, переглядати статус завдань, візуалізувати та планувати терміни за допомогою календаря, створювати підзавдання та повторювані завдання, отримувати сповіщення про завдання та багато іншого. Hibox інтегрує командний обмін повідомленнями та відеоконференції в одному інструменті, тож ви можете співпрацювати зі своїми колегами в режимі реального часу, не піднімаючи трубку та не координуючи особисті зустрічі. У Hibox є мобільний додаток для Android та iOS, тож ви можете керувати своїми завданнями та проектами з будь-якого місця.
Hive
hive.com
Hive допомагає командам рухатися швидше. Найкраща платформа управління проектами Hive включає всі необхідні та потрібні інструменти-а якщо ні, це створить їх для вас. За допомогою гнучких поглядів на проект та нескінченних налаштувань, Hive пропонує управління проектами на своїх умовах, успіх гарантовано. З такими функціями, як завдання завдання, відстеження термінів та спілкування в режимі реального часу, Hive допомагає тисячам команд у всьому світі виконувати свою роботу більш ефективно та вчасно. Використовуйте мобільний додаток, щоб легко переглядати проекти, коментувати завдання, товаришів по команді та керувати своїм списком справ. Основні особливості: - Пряма та постійна синхронізація з додатком -Створіть завдання та проекти на ходу - Прямий та груповий чат для зручності спілкування - вкладення, які дозволяють завантажувати файли безпосередньо з вашого телефону - Можливість коментувати та позначати товаришів по команді безпосередньо на картках дій - Налаштуйте свій досвід роботи у своїх проектах Hive використовується тисячами команд, що швидко рухаються, щоб допомогти: - Управління проектами - Інтеграція інструментів - ресурси - Час відстеження - Пробію та схвалення - Примітка - Управління завданнями - звітність та аналітика
Copilot
copilot.com
Набір продуктів Copilot надає бізнесу комплексне рішення для спілкування з клієнтами, платежів, обміну файлами, контрактів, форм, довідкових служб тощо. Крім того, Copilot дозволяє компаніям пропонувати своїм клієнтам уніфікований досвід роботи з фірмовим порталом клієнтів. Сьогодні на Copilot працюють сотні компаній, що надають технічні послуги та працюють у сферах технологій, маркетингу, фінансових послуг та інших. Компанія Copilot була заснована в 2020 році, залучила 10 мільйонів доларів Серії А в 2022 році, її штаб-квартира знаходиться в Нью-Йорку.
IRCCloud
irccloud.com
IRCCloud — це сучасний IRC-клієнт, за допомогою якого ви залишаєтеся на зв’язку без будь-якого багажу. Залишайтеся на зв’язку та отримувайте сповіщення, де б ви не були, завдяки нашим веб- та мобільним додаткам.
MangoApps
mangoapps.com
Залучайте, захоплюйте та об’єднуйте всю свою компанію! MangoApps — це уніфікована платформа для роботи з працівниками, яка поєднує інтранет, навчання, командну роботу та керування контентом у інформаційній панелі та робочому просторі. Наш зручний підхід із можливістю нескінченного налаштування вписується в те, як ваша компанія вже веде бізнес, створюючи єдиний цифровий центр, який усуває прірву між вашими робочими та прямими працівниками. Співробітники можуть знайти всю необхідну їм інформацію про компанію, а також інструменти для спілкування та співпраці на інформаційній панелі на основі віджетів, яка слугує єдиним джерелом правди. Наш продукт працює для команд будь-якого розміру в різних галузях і має всі функції безпеки, необхідні для розгортання в масштабі підприємства. Інтерфейс MangoApps базується на сучасних соціальних медіа з потоками, коментарями, реакціями емодзі, а також командними та проектними групами. Таким чином, співробітники наших клієнтів вважають його інтуїтивно зрозумілим і зручним. Крім того, розміщення всіх цих інструментів та інтеграція з більшістю інших корпоративних і корпоративних інструментів економить час і розчарування. Позначена фірмовим знаком вашої компанії, ваша команда може навіть не усвідомлювати, що MangoApps — це зовнішній інструмент — він здається природною частиною їхнього дня та робочого процесу. Надто багато організацій сьогодні покладаються на застарілі інтрамережі та засоби зв’язку, втрачаючи час і інформацію через чорну діру, якою є скринька вхідних повідомлень електронної пошти. MangoApps дає вам унікальну можливість об’єднати всі ваші команди, від працівників на передовій до корпоративних офісів, в єдиний центральний центр, який тримає їх усіх у курсі та на вершині своєї гри.
Blink
joinblink.com
Blink-це платформа для досвіду роботи з мобільним мобільним мобільним, яка з'єднує ваших людей, систем та культури в одному супер-додатку. Він подолає цифровий розрив між робочими та робочими робочими робочими роботами, що надходять комунікації працівників та залучення в провідних галузях, таких як McDonald's, Nokia, Domino's, JD Sports, Ratp Dev та Stagecoach.
uShare.to
web.ushare.to
uShare Teams — це центр спілкування вашої команди з: - Груповим чатом і мобільним обміном повідомленнями - Відео- та аудіоконференціями - Спільними документами, календарями, завданнями та нотатками - Робочими просторами команди uShare.to CX дозволяє організаціям залучати клієнтів протягом усього їхнього шляху. Він включає в себе: - Робочі області клієнта - Чат на веб-сайті та аудіо/відео - Спільний доступ до екрана та спільний перегляд - Універсальна папка вхідних повідомлень і кругова система
Wimi
wimi-teamwork.com
Wimi — найкращий універсальний інструмент для співпраці для бізнесу. Це не просто слова, Wimi включає в себе спеціальні робочі області: соціальні мережі, обмін файлами та диск, керування завданнями, спільний доступ до календаря, обмін миттєвими повідомленнями та відеоконференції. Завдяки цьому повному набору функцій, ретельно розробленому в інтуїтивно зрозумілому та потужному рішенні, тисячі компаній, починаючи від малих і закінчуючи компаніями зі списку Fortune 500, щодня економлять час і дозволяють своїм командам бути продуктивнішими.
Ryver
ryver.com
Зробіть більше та заощаджуйте гроші, співпрацюючи з усією вашою командою В ОДНОМУ ДОДАТКУ. Груповий чат + диспетчер завдань + голосові та відеодзвінки. Почніть безкоштовно сьогодні!
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat - Безпечна співпраця для високорегульованих організацій, побудованих для організацій, які потребують більшого контролю над їх комунікаціями, вона дозволяє співпрацювати між колегами, партнерами, клієнтами, спільнотами та навіть платформами без компромісів щодо власності даних, налаштувань чи інтеграції. Десятки мільйонів користувачів у понад 150 країнах та організаціях, таких як Deutsche Bahn, ВМС США та Credit Suisse Trust Rocket.CHAT щодня, щоб підтримувати свої комунікації повністю приватними та безпечними.
LumApps
lumapps.com
LumApps — це єдине пакетне рішення для інтрамережі, яке дозволяє співробітникам відчувати зв’язок зі своєю організацією та бути залученими до роботи з будь-якого місця. Забезпечуючи сучасну інтелектуальну цифрову штаб-квартиру, LumApps революціонізує залучення співробітників і продуктивність на роботі. LumApps використовує платформу на базі штучного інтелекту, щоб полегшити інтелектуальну, цілеспрямовану внутрішню комунікацію та централізувати важливі кадрові ресурси та бізнес-програми на одній платформі, незалежно від пакету для співпраці: Google Workspace або Microsoft 365. Надійна інтеграція з Microsoft і Google, а також 100+ конекторів OOTB до критично важливих бізнес-додатків (таких як Box, Salesforce, SAP SuccessFactors, ServiceNow, Slack, Workday тощо), що дозволяє організаціям отримати вигоду від своїх ІТ-інвестицій і підвищити індивідуальну та командну продуктивність. Маючи понад 5 мільйонів користувачів у всьому світі, LumApps продовжує працювати разом, щоб вирішувати проблеми та покращувати досвід співробітників і майбутнє роботи. LumApps визнано лідером у 2023 році Gartner® Magic Quadrant™ для упакованих рішень для внутрішньої мережі.
CommBox
commbox.io
CommBox — це корпоративна багатоканальна платформа взаємодії зі штучним інтелектом, яка дозволяє брендам залучати клієнтів через усі канали за допомогою єдиного інтерфейсу, використовуючи багатоканальний зв’язок, цифрове залучення, автоматизацію бізнесу, розмовний ШІ та генеративні чат-боти ШІ. CommBox допомагає організаціям автоматизувати повторювану роботу, оптимізувати шляхи клієнтів, підвищити продуктивність команд обслуговування клієнтів і випереджати очікування клієнтів, що розвиваються, у цифровому ландшафті. CommBox дає змогу командам підтримки та продажів краще взаємодіяти з клієнтами через їхні улюблені канали обміну повідомленнями, такі як SMS, Messenger, WhatsApp, Google Business Messages тощо, за допомогою єдиної автономної комунікаційної платформи. Понад 350 корпоративних клієнтів CommBox отримують переваги від зниження операційних витрат у кол-центрах, підвищення задоволеності клієнтів і підвищення продуктивності агентів. Відкрийте для себе досвід CommBox: відвідайте www.commbox.io
Deskree
deskree.com
Deskree — це хмарна платформа, яка спрощує й оптимізує розробку серверної частини та керування інфраструктурою для компаній і розробників.
Textellent
textellent.com
Надійні служби SMS-повідомлень для бізнесу Textellents надають SMS, MMS-повідомлення для програм обслуговування клієнтів, продажів і маркетингу. Рішення Textellent для ділових текстових повідомлень і маркетинг текстових повідомлень полегшують розробку, керування, вимірювання та інтеграцію кампаній SMS і MMS. Незалежно від того, чи використовується він для обслуговування клієнтів, продажів чи маркетингу, Textellent підтримує вашу подорож клієнта за допомогою простого у користуванні сервісу, який уможливлює текстові повідомлення для місцевих напрямків бізнесу та обслуговує підприємства будь-якого розміру. Також доступні надійне планування та нагадування про зустрічі, а також ключові слова та короткі коди для легкої реєстрації в програмах із сумісністю TCPA від AI. Крім того, текстові повідомлення для бізнесу безпосередньо з будь-якої веб-програми чи веб-сторінки також підтримуються через Textellent Messenger (безкоштовне розширення Google Chrome).
BiPTT
biptt.com.br
BiPTT — це рішення Push To Talk із додатком для смартфонів і операційним програмним забезпеченням для керування місцезнаходженням користувача, записом повідомлень і багатьом іншим. Це спілкування в реальному часі в одній потужній програмі «Натисни і говори» (PTT). BiPTT ідеально підходить для компаній, у яких працюють безстільні працівники, яким потрібен ефективний і безпечний зв’язок у реальному часі.
Coast
coastapp.com
Coast — це універсальний робочий простір для команд, які хочуть краще керувати командними комунікаціями, завданнями, контрольними списками, плануванням і робочими процесами. З вашого телефону на робочий стіл Coast легко доступний звідусіль і в будь-який час. Тисячі команд і компаній використовують Coast для заміни електронних листів, текстових повідомлень, електронних таблиць і паперових контрольних списків і розкладів. Завдяки тому, що всі ваші співробітники працюють в одному місці, Coast підвищує продуктивність і підзвітність вашої команди та економить години часу щотижня.
Thirdlane
thirdlane.com
Thirdlane Connect служить універсальним додатком для спілкування з клієнтами та командної співпраці, пропонуючи вашій команді набір функцій, включаючи чат, голосові та відеодзвінки, конференції, спільний доступ до екрана, спільний доступ до файлів та бездоганну інтеграцію з CRM та різними іншими бізнес-додатками. Забезпечуючи багатоканальне спілкування з клієнтами та командну співпрацю, Thirdlane Connect розроблений як для локальних, так і для віддалених співробітників, підтримує веб-браузери, пристрої iPhone, Android, а також комп’ютери Windows, Linux і Mac. Ця потужна програма повністю інтегрована з платформами Thirdlane Business Phone System або Thirdlane Multi Tenant PBX і працює на них. Ці платформи можна безпечно розгортати в різних налаштуваннях, як на місці, так і в приватних чи публічних хмарах, забезпечуючи гнучкість і безпеку вашої комунікаційної інфраструктури.
Edworking
edworking.com
Edworking - це платформа для вашої команди та вашої роботи. Одне рішення для команд із усім необхідним для роботи віддалено. Усі ваші завдання, файли, зображення та розмови в одному місці та лише унікальна підписка. Команди використовують Edworking для координації, спілкування та управління роботою. Наші клієнти перейшли від використання багатьох платформ для співпраці зі своєю командою, таких як Trello та Jira для управління завданнями, Slack та збільшення для спілкування, або Dropbox та їздити на передачу файлів, щоб просто Edworking. Це означає більше перемикання між програмами! Приєднуйтесь до нашої спільноти: https://t.me/edworkingapp
Samesurf
samesurf.com
Samesurf — це запатентована платформа для співпраці в режимі реального часу, яка дозволяє кільком людям взаємодіяти з однаковими онлайн-досвідами в режимі реального часу з будь-якого пристрою чи браузера без інсталяції чи кодування. Samesurf, який широко вважається винахідником сучасного спільного перегляду, також дозволяє учасникам (1) Миттєво завантажуйте та діліться документами та відео (2) Розмова або відеочат через VOIP і телефонні лінії (3) Відредагуйте конфіденційні поля введення або інші елементи екрана (4) Діліться офлайн-контентом (5) Отримайте поглиблену аналітику (6) Запис сеансів Samesurf підтримує різноманітні варіанти використання, які включають продажі, підтримку, навчання, телемедицину та віртуальні зустрічі.
Nynja
nynja.io
Вбудовані рішення для зустрічей на вашому веб-сайті $9,99 на місяць, клієнти БЕЗКОШТОВНО! Повна платформа інструментів для вирішення зустрічей із вашим брендом! Що ви отримуєте... Аудіо- та відеоконференції - Спільний доступ до екрана Передача великих файлів - Миттєві чати один на один і групові чати Накопичувач даних - Автоматичний переклад у чаті на понад 101 мову. Подивіться, як це працює на вашому сайті NINJAworkspace.com https://youtu.be/pGznF2Ok954
Jumppl
jumppl.com
Потужні та централізовані інструменти, які допоможуть зосередити вашу команду та інформувати клієнтів. Jumppl запобігає розповсюдженню даних ваших команд повсюди.
Matilda Workspace
matilda.io
Абсолютно нове робоче середовище «все в одному» для сучасних команд Впроваджуючи концепцію єдиного робочого простору, Matilda об’єднує потужний набір найкращих у своєму класі програм в одному місці, дозволяючи командам по всьому світу без зусиль об’єднуватися, створювати, координувати роботу та радувати своїх клієнтів. Завдяки своїй місії зі спрощення технологій Matilda дозволяє організаціям робити більше з меншими витратами, що робить його важливим інструментом як для стартапів, так і для компаній зі списку Fortune 500. Основні характеристики: - Потужні програми в комплекті: Matilda поставляється з набором потужних програм, включаючи Документи, Проекти, Таблиці, Чат, Клієнти та Copilot, що гарантує, що команди мають усі інструменти, необхідні для досягнення успіху. - Створюйте з легкістю: за допомогою Документів команди можуть спільно редагувати в режимі реального часу, що робить створення та координацію документів безперебійними. Ця функція має на меті замінити Google Docs, Notion і Coda, забезпечуючи більш інтегрований і ефективний досвід. - Спрощене керування проектами: функція Matilda Projects дозволяє легко керувати та відстежувати кожен аспект ваших проектів. Завдяки таким можливостям, як автоматичне планування, він розроблений, щоб замінити такі інструменти, як Jira, Trello та Asana. - Розширене керування даними: незважаючи на те, що таблиці з’являться незабаром, вони обіцяють перевизначити обробку даних шляхом синхронізації даних із сотень джерел або створення нових колекцій, щоб замінити такі інструменти, як Airtable, Notion і Segment. - Безперебійне спілкування: чат об’єднує всі командні комунікації в одне місце, інтегроване між проектами, завданнями та документами, забезпечуючи альтернативу Slack і MS Teams. - Управління взаємовідносинами з клієнтами: функція «Клієнти», яка незабаром буде випущена, дозволить командам без зусиль відстежувати потенційних клієнтів і керувати взаємодією з клієнтами в одному вдосконаленому інтерфейсі, щоб замінити Salesforce і Hubspot. - Допомога на основі штучного інтелекту: Copilot пропонує спеціальні помічники штучного інтелекту, які допомагають автоматизувати та оптимізувати робочі процеси, щоб замінити такі інструменти штучного інтелекту, як ChatGPT і Google Bard. Висновок: Matilda Workspace виділяється як всеохоплююче рішення, яке не тільки обіцяє оптимізувати та спростити роботу команд, але й охоплює майбутнє завдяки можливостям на базі штучного інтелекту та прихильності до сталого розвитку. Незалежно від того, керуєте ви проектами, координуєте роботу зі своєю командою, підтримуєте відносини з клієнтами чи використовуєте штучний інтелект для автоматизації, Matilda Workspace надає інтуїтивно зрозумілу, потужну та адаптовану платформу для процвітання будь-якої команди. Спробуйте Matilda сьогодні та відчуйте майбутнє роботи, створене, щоб допомогти вам виконувати проекти вчасно та щоразу.
Chatway
chatway.app
Chatway трансформує онлайн-взаємодію клієнтів за допомогою свого продукту живого чату для веб-сайтів. Пропонуючи спілкування в режимі реального часу, настроювані віджети та інтелектуальні чат-боти, він покращує взаємодію з користувачем. Чуйний на різних пристроях, Chatway дає можливість компаніям взаємодіяти, вирішувати проблеми та ефективно конвертувати потенційних клієнтів. Розвивайте свою онлайн-присутність і будуйте довгострокові відносини з клієнтами за допомогою Chatway.
Midlap
midlap.com
Midlap — це онлайн-інструмент для співпраці та мозкового штурму, де ми вирішуємо проблему, яка виникає через перемикання між кількома програмами для співпраці з вашою командою. Ми вирішуємо цю проблему, надаючи такі інструменти, як дошки, дошки Kanban, блок-схеми, файли, чат, події, діаграми Ганта тощо в одній програмі. Тож більше не потрібно перемикатися між різними програмами та робіть більше з Midlap.
Engynn
engynn-intranet.com
Інтранет, який вам сподобається. Шукаєте просте та соціальне програмне забезпечення внутрішньої мережі компанії? Тут ваш пошук в інтранеті закінчується! Почніть роботу з безкоштовною пробною версією за дві хвилини та дізнайтеся, чому компанії по всьому світу довіряють інтранет-програмному забезпеченню Engynn.
Superworks
superworks.com
Заголовок: Перетворіть своє робоче місце за допомогою HRMS Superworks: підвищення продуктивності та щастя працівників Superworks надає підприємствам та малий таголових верстатів створювати процвітаючі, продуктивні робочі місця, впорядковуючи HR та оперативні процеси. Наш всеосяжний Super HRMS Suite призначений для спрощення складних завдань та підвищення залучення працівників, що сприяє здійсненню відчутних результатів для вашого бізнесу. Ось що Superworks HRM може зробити для вас: * Обробка заробітної плати: автоматизувати завдання з оплати праці, усунути помилки та забезпечити своєчасні платежі для ваших працівників. * Безшовне управління командою: спростити на борту, відстежувати ефективність, сприяти співпраці та тримати свою команду. * Посилений досвід працівників: Superworks HRMS надає вашим працівникам інструментами самообслуговування та впорядкованим спілкуванням. * Підвищена ефективність: звільнити цінний час та ресурси шляхом автоматизації повторюваних завдань та здобуття цінних розумінь. * Масштабне зростання: Superworks HRMS зростає у вашому бізнесі, забезпечуючи гнучкість та підтримку, необхідну для досягнення успіху. Чому обирати суперворків? 1. Комплексний набір: одна інтегрована платформа для всіх ваших HR та оперативних потреб. 2. Інтерфейс, зручний для користувачів: простий у навчанні та використання, мінімізація часу тренувань та максимізації прийняття. 3. Масштабоване рішення: росте разом із вашим бізнесом, адаптуючись до ваших змін. 4. Спеціальна підтримка: її експертна команда тут, щоб підтримати вас на кожному кроці.
TalkFreely
talkfreely.com
Talkfreely забезпечує внутрішній канал зв’язку в режимі реального часу, який з’єднує кожного співробітника з усіма функціями, місцями та часовими поясами. Його легко розгорнути, і він надасть вашій організації інструменти, необхідні для формування та вимірювання залученості співробітників.
Cynoia
cynoia.com
Команди втомилися відстежувати потік інформації. Cynoia інтегрує безболісний процес із впровадженням синхронного зв’язку.
Oneteam
oneteam.io
Це може не здивувати вас, що з'єднання з робочою силою без стільниці є головним завданням. Вони розповсюджуються по декількох місцях, не сидять за комп’ютером, не мають ділової електронної адреси і часто працюють лише за сумісництвом, щоб назвати кілька причин. Такі методи старої школи, як інтранети, вибухи електронною поштою, паперові путівники та дошки оголошень, просто не вирізають їх. Вони створюють те, що ми дублюємо "розрив у стільниці". А вгадайте, що? Цей розрив може висунути залучення, вірність та успіх вашої команди, висунути найкращі таланти у двері та негативно впливати на зростання вашого бізнесу. У Oneteam ми створили Ultimate App для подолання цієї розриву. Подумайте про це як про свій всеосяжний інструментарій: безшовне спілкування, плавне на борту, інтерактивне eLearning, проникливі опитування та зручні контрольні списки: все, що вам потрібно, все в Oneteam. Сьогодні Oneteam прагне розкрити весь потенціал безлішних працівників у всьому світі і вже досяг успіху в подоланні безлічі для організацій, включаючи H&M, інструментарій, IBIS, Westcord Hotels та DPD. Центр працівників Oneteam, зручний для користувачів, полегшує доступ до необхідних оновлень та інформації на ходу. Переваги Oneteam: • Вбудовані функції програми для спілкування, навчання та залучення • Повністю налаштовано на потреби вашої організації • Легко в реалізації та управління
OurPeople
ourpeople.com
Проблема з командними комунікаціями? Не дивіться далі - учіси забезпечать саме те, що потрібно! Наші люди-це інноваційна технологія мобільних пристроїв, яка дозволяє малому, середній та підприємствам краще спілкуватися з усіма. Платформа пропонує ексклюзивні методи доставки, які орієнтовані на потрібну аудиторію, використовуючи теги, щоб забезпечити, щоб кожен, хто повинен отримати повідомлення, робить повідомлення. Наші люди надають численні інструменти для покращення спілкування, залучення та навчання для команд Frontline. Навіщо користуватися нашими людьми? * Важливі оновлення, прямо до вас. Користувачі можуть попрощатися з прокручуванням та привіт до цільових повідомлень. Більше нескінченних електронних листів "до всіх" - просто подивіться, що актуально. Термінові сповіщення про зустріч або вирішальні оновлення безпеки миттєво надаються на їхній телефон або пристрій на вибір. * Миттєвий чат. Користувачі можуть потрапити до відповідей, які їм потрібні, з командним чатом для груп чи людей, розроблених з урахуванням зайнятих людей. Чатів можна організувати за місцем розташування, проектом чи командою лише за кілька секунд на своєму телефоні - просто завантажити та почати спілкуватися. * Все в одному місці. Користувачі можуть знайти та ділитися файлами з того, де вони працюють. Доступ до Центру знань нашого віку з їхнього телефону забезпечує останні версії важливих відеороликів, PDF -файлів, текстових документів тощо. Все в їхніх пальцях, не потребуючи столу чи комп’ютера. * Форми та контрольні списки. Щоденні завдання спрощуються, що дозволяє користувачам швидко записувати важливу інформацію. Платформа усуває паперовий хаос, втрачені документи та погану подачу. Команда використовує однакові форми однаково щодня - просто заповнюють форму та виконуйте роботу. * Поміняйте зміни з телефону. Користувачі можуть залишатися в курсі змін та свопів, не перевіряючи електронні листи. Функція відкритих зрушень нашого віку дозволяє всій команді реєструвати, відстежувати та обкладатися. Вони можуть забронювати це, підтвердити це, і воно зареєстроване - доступне з будь -якого пристрою.
TIMU
timu.com
Чати, зустрічі, завдання та сховище файлів – усе в одному місці. TIMU — це найкращий спосіб співпрацювати та зустрічатися з колегами, постачальниками та клієнтами.
Tipi
tipihub.com
Відповідайте у власний час, будь-де, у повній мірі, зберігаючи повну історію рішень.
Unipile
unipile.com
Включіть API для електронної пошти та обміну повідомленнями, щоб сприяти прямим розмовам через LinkedIn, Gmail і WhatsApp у вашій програмі, підвищуючи продуктивність і задоволення користувачів.
Appward
appward.com
Розробники програмного забезпечення не розуміють ваш бізнес. З однієї групи ви отримуєте жорстке рішення, яке потребує дорогого та трудомісткого впровадження. З іншого ви отримуєте солянку відключених програм. Вони відчувають ваш біль. Appward пропонує інтелектуальний набір із понад 80 додатків у надзвичайно швидкому приватному робочому просторі, який допомагає вам керувати й покращувати всі функції у вашій організації, включаючи ERP, CRM, управління проектами, комунікації, управління співробітниками, операційну діяльність, якість, виробництво та ланцюг постачання.
Crypho
crypho.com
Crypho — це рішення «Програмне забезпечення як послуга» для корпоративного обміну файлами та зв’язку з наскрізним шифруванням.
Journyz
journyz.com
Journyz — це платформа SaaS, яка допомагає CXO налаштовувати унікальні бізнес-рішення та залучати до цих рішень усіх зацікавлених сторін. Journyz допомагає керівникам оцифрувати бізнес-процеси, які є унікальними для кожного підприємства (або навіть команди всередині підприємства), з’єднуючи користувачів із цінною інформацією для керівників, які будуть краще підготовлені для прийняття рішень на основі даних. Керівники можуть налаштувати користувальницький досвід, щоб залучити команди до бізнес-процесів за допомогою «збірників ігор», які включають керування завданнями, форми введення даних, чати, опитування, гейміфіковані виклики, внутрішні соціальні мережі тощо. Перегляди та інформаційні панелі Journyz забезпечують видимість і візуалізацію даних для всієї організації.
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