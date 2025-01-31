Програмне забезпечення для внутрішніх комунікацій - Найпопулярніші застосунки - Судан

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для внутрішніх комунікацій, яке часто називають програмним забезпеченням обміну бізнес-повідомленнями, пропонує платформи обміну миттєвими повідомленнями як для прямого, так і для групового спілкування всередині організації. Ці інструменти розроблені таким чином, щоб бути зручними та ефективними, забезпечуючи швидку взаємодію між членами команди. Співробітникам більше не потрібно надсилати довгі електронні листи, щоб отримати короткі відповіді. Інструменти обміну діловими повідомленнями спрощують спілкування колег, роблячи його таким же легким, як спілкування з друзями в соціальних мережах або за допомогою текстових повідомлень. Багато з цих платформ включають такі функції, як емодзі та GIF, щоб сприяти справжнім і природним розмовам на робочому місці.
Запит на новий застосунок
Zoom
zoom.us
Zoom — це програма відеотелефонії, розроблена компанією Zoom Video Communications. Безкоштовна версія надає послугу відеочату, яка дозволяє одночасно спілкуватися до 100 пристроїв, з 40-хвилинним обмеженням часу для безкоштовних облікових записів, які мають зустрічі трьох або більше учасників. Користувачі мають можливість оновити, підписавшись на один із його планів, причому найвищий дозволяє до 1000 людей одночасно без обмежень за часом. Під час пандемії COVID-19 спостерігалося значне збільшення використання Zoom і подібних продуктів для віддалена робота, дистанційна освіта та соціальні відносини в Інтернеті.
Copilot
copilot.com
Набір продуктів Copilot надає бізнесу комплексне рішення для спілкування з клієнтами, платежів, обміну файлами, контрактів, форм, довідкових служб тощо. Крім того, Copilot дозволяє компаніям пропонувати своїм клієнтам уніфікований досвід роботи з фірмовим порталом клієнтів. Сьогодні на Copilot працюють сотні компаній, що надають технічні послуги та працюють у сферах технологій, маркетингу, фінансових послуг та інших. Компанія Copilot була заснована в 2020 році, залучила 10 мільйонів доларів Серії А в 2022 році, її штаб-квартира знаходиться в Нью-Йорку.
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams — це платформа для спілкування та співпраці, яка поєднує чат на робочому місці, відеозустрічі, зберігання файлів та інтеграцію програм. Служба інтегрується з офісним пакетом Office 365 за підпискою та містить розширення, які можна інтегрувати з продуктами сторонніх виробників. Microsoft Teams є конкурентом таких служб, як Slack, і є шляхом еволюції та оновлення Microsoft Skype для бізнесу. Microsoft анонсувала Teams на заході в Нью-Йорку та запустила службу в усьому світі 14 березня 2017 року. Її було створено під час внутрішньої хакатон у штаб-квартирі компанії, який зараз очолює Браян Макдональд, корпоративний віце-президент Microsoft.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
Textellent
textellent.com
Надійні служби SMS-повідомлень для бізнесу Textellents надають SMS, MMS-повідомлення для програм обслуговування клієнтів, продажів і маркетингу. Рішення Textellent для ділових текстових повідомлень і маркетинг текстових повідомлень полегшують розробку, керування, вимірювання та інтеграцію кампаній SMS і MMS. Незалежно від того, чи використовується він для обслуговування клієнтів, продажів чи маркетингу, Textellent підтримує вашу подорож клієнта за допомогою простого у користуванні сервісу, який уможливлює текстові повідомлення для місцевих напрямків бізнесу та обслуговує підприємства будь-якого розміру. Також доступні надійне планування та нагадування про зустрічі, а також ключові слова та короткі коди для легкої реєстрації в програмах із сумісністю TCPA від AI. Крім того, текстові повідомлення для бізнесу безпосередньо з будь-якої веб-програми чи веб-сторінки також підтримуються через Textellent Messenger (безкоштовне розширення Google Chrome).
Statflo
statflo.com
Statflo надає провідну сумісну платформу ділових текстових повідомлень один на один для команд, які працюють із клієнтами. Ми дозволяємо компаніям радувати своїх клієнтів за допомогою персоналізованого спілкування та двосторонніх розмов за допомогою текстових повідомлень. Завдяки вбудованим інструментам продажів і базам даних CRM, автоматизованим правилам відповідності та цільовим кампаніям охоплення Statflo дозволяє компаніям залучати, утримувати та розширювати свою клієнтську базу на одній платформі.
Moxo
moxo.com
Оптимізуйте зовнішні проекти з клієнтами, постачальниками та партнерами. З Moxo прискоріть робочі процеси від отримання облікового запису до адаптації та обслуговування. Координуйте роботу з клієнтами, постачальниками та партнерами для досягнення спільних результатів, відстеження етапів, обміну документами, збору схвалень тощо. Moxo підтримує робочі простори для проектів у різноманітних галузях, включаючи фінансові послуги, консалтинг, юридичні справи, бухгалтерський облік, охорону здоров’я тощо. Серед наших клієнтів такі компанії, як Citibank, FIS, Balfour Homes, AMCK Models, Hibernia College, BNP Paribas тощо. Наша команда має багату історію піонерства у сфері взаємодії: співзасновник і генеральний директор Moxo, Субра Іяр, був співзасновником і генеральним директором Webex, а співзасновник і технічний директор Moxo, Стенлі Хуанг, обіймав посади вищого інженерного менеджменту в Cisco Systems і WebEx.
Aritic
aritic.com
Збільште свій процес продажів, оптимізувавши всю воронку продажів у Aritic CRM. Дізнайтеся, який потенційний клієнт має найвищу цінність конверсії. Керуйте своїми контактами на основі їхньої стадії продажів, поведінки та наміру купувати. Автоматично розподіляйте та розподіляйте завдання та контролюйте весь процес, поки угода не буде виграна або програна. Платформа Aritic — це уніфікована платформа автоматизації. Він включає автоматизацію маркетингу, автоматизацію зв’язку, програму CRM для конвеєра продажів, програму служби підтримки та стек автоматизації бізнесу, призначений для бізнесу B2B. Зараз існує понад 1800 компаній у всьому світі, які використовують DataAegis Software Pvt. Продукція ТОВ; яка є материнською компанією Aritic. Деякі з відомих клієнтів включають: Wunderman, Abbott, BTCC, Dunlop, Manipal Global, Pearson, Paradise Property, Snaplogy, Citrix, Moovely, Avisolve, Magnum і кілька компаній зі списку Fortune 500.
Workiro
workiro.com
Програма наступного покоління, яка унікальним чином поєднує в собі можливості керування завданнями, спілкуванням і документами, включно з електронним підписом, допомагаючи вам виконувати будь-яку роботу з будь-ким кращим чином.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby — це провідна хмарна комунікаційна платформа, яка дає змогу обмінюватися миттєвими повідомленнями для бізнесу для покращення командної співпраці, виняткового обслуговування клієнтів і запитів на мобільні платежі. Це допомагає відділам бізнес-обслуговування звертатися до потрібної людини в потрібний час. Використовуючи дані та ресурси, які компанії вже мають під рукою, Kimoby дозволяє легко підвищити залученість і продажі за допомогою миттєвих маркетингових кампаній, автоматичних нагадувань, мультимедійних файлів тощо.
Prokeep
prokeep.com
Prokeep, заснована в 2016 році, є провідним програмним забезпеченням для оптових дистриб’юторів, яке керує клієнтським досвідом. Prokeep розвиває відносини та бізнес, перетворюючи спілкування на комерцію; збільшення продажів за рахунок централізованих комунікацій, покращення досвіду роботи з клієнтами завдяки кращому розумінню та можливостям залучення, а також підвищення продуктивності завдяки автоматизації систем. Prokeep використовують понад 8000 дистриб’юторів по всій Північній Америці, що забезпечує понад 11 мільйонів розмов і дохід понад 6 мільярдів доларів. Розвивайте свій дистриб'юторський бізнес. Побудуйте міцніші відносини з клієнтами. Підвищення продуктивності робочої сили. Усе завдяки Програмному забезпеченню Prokeep для керування досвідом клієнтів, створеному спеціально для дистриб’юторів, щоб процвітати на сучасних ринках. Prokeep: - використовується дистриб'юторами в 50 штатах, 10 провінціях і 2 територіях. - 11+ мільйонів розмов проходять через Prokeep - 82% розмов у Prokeep призводять до продажів або стосуються прибутку - економить 9 годин на одного працівника щомісяця - заощаджує 3000 доларів США на розбіжності підрядників на кожного користувача на місяць За допомогою Prokeep ви централізуєте зв’язок, щоб зробити замовлення більш ефективними, під’єднаєте сторонні системи для автоматизації операцій і скористаєтеся інформацією про клієнтів, щоб забезпечити більше залучення та заробити більше грошей.
Senter
senterhq.com
Senter — це просте програмне забезпечення для керування оглядами та SMS-маркетингу, яке підключається до повсякденних програм. Його легко налаштувати, швидко інтегрувати та легко надсилати потужні маркетингові SMS-кампанії.
Webex
webex.com
Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерованих запитань і відповідей, живих опитувань, чату, реакцій emoji та розпізнавання жестів • Дозвольте учасникам слухати їхньою мовою з живими перекладачами, які включені до сеансу • Занурюйтеся глибше в теми або заохочуйте зв’язки із секційними сесіями Проводьте професійні та спеціальні вебінари в масштабі • Керуйте сценою та вмістом, який бачить ваша аудиторія до, під час і після події • Керуйте реєстрацією відвідувачів за допомогою індивідуальних варіантів брендингу та тем • Відрепетируйте всю презентацію зі співучасниками перед прямим ефіром • Приймайте до 100 000 відвідувачів • Охоплюйте глобальну аудиторію за допомогою перекладів у режимі реального часу на понад 100 мов
Brosix
brosix.com
Brosix — це універсальне програмне забезпечення для безпечного обміну миттєвими повідомленнями, програма для чату, яка допомагає компаніям покращити внутрішню комунікацію та оптимізувати робочі процеси, гарантуючи безпеку та конфіденційність даних. Спілкування є ключем до підвищення ефективності на робочому місці. Канали обміну повідомленнями Brosix у реальному часі сприяють змістовній розмові практично в будь-якій ситуації. Спілкуйтеся один на один або в групах і здійснюйте кристально чисті аудіо- та відеодзвінки. Транслюйте повідомлення обраній аудиторії, створюйте власні кімнати чату та спілкуйтеся в дорозі завдяки універсальному мобільному додатку. У кожній груповій мережі Brosix є набір інструментів для спільної роботи для покращення командної роботи. Спільний доступ до екрана з віддаленим керуванням робочим столом, передача файлів, віртуальна дошка та миттєві знімки екрана бездоганно поєднуються з каналами зв’язку, щоб оптимізувати робочі процеси та співпрацю. Brosix — це безпечне, гнучке та повністю кероване рішення. Мережі Team Networks зашифровані наскрізно. Керуйте всім: від доступу користувачів до платформи до комунікаційних просторів, функцій і доступу до даних користувачів. Веб-доступ і програми для пристроїв і операційних систем Windows, Mac, Android, iOS і Linux дозволяють миттєво спілкуватися з будь-якого місця на будь-якому пристрої. Багатомовна підтримка дозволяє міжкультурним командам ефективніше передавати свої ідеї одна одній, дозволяючи їм з легкістю працювати та співпрацювати над проектами.
TextMarks
textmarks.com
TextMarks – це SMS-сервіс, який дає компаніям можливість миттєво охоплювати свою аудиторію безпосередньо на мобільних телефонах. Платформа обміну текстовими повідомленнями TextMarks дозволяє легко надсилати та планувати масові повідомлення, розповсюджувати інформацію та залучати потенційних клієнтів за допомогою SMS. З 2006 року надійна та надійна SMS-платформа TextMarks дозволила тисячам клієнтів розвивати свій бізнес, підвищувати залученість клієнтів і співробітників і надавати своєчасну інформацію понад 10 мільйонам користувачів у США. SMS-продукти включають: -SMS-маркетинг -Масовий обмін текстовими повідомленнями -Текст -for-Info -SMS Lead Generation -SMS для внутрішніх комунікацій
MessageDesk
messagedesk.com
MessageDesk — це розумніша та простіша програма для обміну текстовими повідомленнями для бізнесу. Ми допомагаємо організаціям будь-якого розміру виконувати роботу за допомогою простого у користуванні додатка для обміну текстовими повідомленнями, створеного для обслуговування, продажів і підтримки. Додайте текстові повідомлення на будь-який робочий номер телефону, включаючи VoIP і стаціонарні телефони. Використовуйте спільну командну скриньку SMS-повідомлень і масові текстові розсилки MessageDesk, щоб отримати потрібне повідомлення потрібним людям у потрібний час. Оптимізуйте спілкування через SMS і заощаджуйте час за допомогою запланованих текстових повідомлень, автовідповідачів на основі ключових слів, автоматизації та попередньо збережених шаблонів текстових повідомлень.
Nrby
nrby.com
Nrby — це розумніший спосіб спілкування мобільних команд. Створений ветеранами польових операцій із десятирічним досвідом, Nrby розроблено таким чином, щоб персоналом, підрядниками та менеджерами на мобільних пристроях, планшетах і настільних комп’ютерах було легко та інтуїтивно зрозуміло користуватися ним. Додаток має потужні можливості Location Intelligence, надаючи керівникам, директорам і менеджерам повний огляд усіх проектів, їх статусу, завдань, безпеки працівників тощо. Для отримання додаткової інформації відвідайте: https://nrby.com або надішліть електронний лист на [email protected], щоб дізнатися більше.
Thirdlane
thirdlane.com
Thirdlane Connect служить універсальним додатком для спілкування з клієнтами та командної співпраці, пропонуючи вашій команді набір функцій, включаючи чат, голосові та відеодзвінки, конференції, спільний доступ до екрана, спільний доступ до файлів та бездоганну інтеграцію з CRM та різними іншими бізнес-додатками. Забезпечуючи багатоканальне спілкування з клієнтами та командну співпрацю, Thirdlane Connect розроблений як для локальних, так і для віддалених співробітників, підтримує веб-браузери, пристрої iPhone, Android, а також комп’ютери Windows, Linux і Mac. Ця потужна програма повністю інтегрована з платформами Thirdlane Business Phone System або Thirdlane Multi Tenant PBX і працює на них. Ці платформи можна безпечно розгортати в різних налаштуваннях, як на місці, так і в приватних чи публічних хмарах, забезпечуючи гнучкість і безпеку вашої комунікаційної інфраструктури.
Edworking
edworking.com
Edworking - це платформа для вашої команди та вашої роботи. Одне рішення для команд із усім необхідним для роботи віддалено. Усі ваші завдання, файли, зображення та розмови в одному місці та лише унікальна підписка. Команди використовують Edworking для координації, спілкування та управління роботою. Наші клієнти перейшли від використання багатьох платформ для співпраці зі своєю командою, таких як Trello та Jira для управління завданнями, Slack та збільшення для спілкування, або Dropbox та їздити на передачу файлів, щоб просто Edworking. Це означає більше перемикання між програмами! Приєднуйтесь до нашої спільноти: https://t.me/edworkingapp
Samesurf
samesurf.com
Samesurf — це запатентована платформа для співпраці в режимі реального часу, яка дозволяє кільком людям взаємодіяти з однаковими онлайн-досвідами в режимі реального часу з будь-якого пристрою чи браузера без інсталяції чи кодування. Samesurf, який широко вважається винахідником сучасного спільного перегляду, також дозволяє учасникам (1) Миттєво завантажуйте та діліться документами та відео (2) Розмова або відеочат через VOIP і телефонні лінії (3) Відредагуйте конфіденційні поля введення або інші елементи екрана (4) Діліться офлайн-контентом (5) Отримайте поглиблену аналітику (6) Запис сеансів Samesurf підтримує різноманітні варіанти використання, які включають продажі, підтримку, навчання, телемедицину та віртуальні зустрічі.
Appward
appward.com
Розробники програмного забезпечення не розуміють ваш бізнес. З однієї групи ви отримуєте жорстке рішення, яке потребує дорогого та трудомісткого впровадження. З іншого ви отримуєте солянку відключених програм. Вони відчувають ваш біль. Appward пропонує інтелектуальний набір із понад 80 додатків у надзвичайно швидкому приватному робочому просторі, який допомагає вам керувати й покращувати всі функції у вашій організації, включаючи ERP, CRM, управління проектами, комунікації, управління співробітниками, операційну діяльність, якість, виробництво та ланцюг постачання.
CommBox
commbox.io
CommBox — це корпоративна багатоканальна платформа взаємодії зі штучним інтелектом, яка дозволяє брендам залучати клієнтів через усі канали за допомогою єдиного інтерфейсу, використовуючи багатоканальний зв’язок, цифрове залучення, автоматизацію бізнесу, розмовний ШІ та генеративні чат-боти ШІ. CommBox допомагає організаціям автоматизувати повторювану роботу, оптимізувати шляхи клієнтів, підвищити продуктивність команд обслуговування клієнтів і випереджати очікування клієнтів, що розвиваються, у цифровому ландшафті. CommBox дає змогу командам підтримки та продажів краще взаємодіяти з клієнтами через їхні улюблені канали обміну повідомленнями, такі як SMS, Messenger, WhatsApp, Google Business Messages тощо, за допомогою єдиної автономної комунікаційної платформи. Понад 350 корпоративних клієнтів CommBox отримують переваги від зниження операційних витрат у кол-центрах, підвищення задоволеності клієнтів і підвищення продуктивності агентів. Відкрийте для себе досвід CommBox: відвідайте www.commbox.io
Chatway
chatway.app
Chatway трансформує онлайн-взаємодію клієнтів за допомогою свого продукту живого чату для веб-сайтів. Пропонуючи спілкування в режимі реального часу, настроювані віджети та інтелектуальні чат-боти, він покращує взаємодію з користувачем. Чуйний на різних пристроях, Chatway дає можливість компаніям взаємодіяти, вирішувати проблеми та ефективно конвертувати потенційних клієнтів. Розвивайте свою онлайн-присутність і будуйте довгострокові відносини з клієнтами за допомогою Chatway.
Midlap
midlap.com
Midlap — це онлайн-інструмент для співпраці та мозкового штурму, де ми вирішуємо проблему, яка виникає через перемикання між кількома програмами для співпраці з вашою командою. Ми вирішуємо цю проблему, надаючи такі інструменти, як дошки, дошки Kanban, блок-схеми, файли, чат, події, діаграми Ганта тощо в одній програмі. Тож більше не потрібно перемикатися між різними програмами та робіть більше з Midlap.
Engynn
engynn-intranet.com
Інтранет, який вам сподобається. Шукаєте просте та соціальне програмне забезпечення внутрішньої мережі компанії? Тут ваш пошук в інтранеті закінчується! Почніть роботу з безкоштовною пробною версією за дві хвилини та дізнайтеся, чому компанії по всьому світу довіряють інтранет-програмному забезпеченню Engynn.
Superworks
superworks.com
Ми в SUPERWORKS спеціалізуємося на революції підприємств, допомагаючи їм створювати динамічні робочі місця, які сприяють підвищенню продуктивності. Наш підхід зосереджений на пріоритеті людей, гарантуючи, що кожна людина відчуває себе мотивованою, цінною та реалізованою у своєму професійному середовищі. По суті, ми керуємось баченням лідерства в технологічній еволюції та надання нашим клієнтам необхідних інструментів для майбутнього успіху. Ми віримо в розширення можливостей компаній для досягнення експоненційного зростання завдяки потужності програмного забезпечення як послуги (SaaS). Наша місія полягає в наданні передових технологічних рішень, які не тільки спрощують бізнес-операції, але й оптимізують процеси, забезпечуючи ефективність і ефективність у всіх сферах.
TalkFreely
talkfreely.com
Talkfreely забезпечує внутрішній канал зв’язку в режимі реального часу, який з’єднує кожного співробітника з усіма функціями, місцями та часовими поясами. Його легко розгорнути, і він надасть вашій організації інструменти, необхідні для формування та вимірювання залученості співробітників.
Cynoia
cynoia.com
Команди втомилися відстежувати потік інформації. Cynoia інтегрує безболісний процес із впровадженням синхронного зв’язку.
Oneteam
oneteam.io
Знайомство з Oneteam. Можливо, вас не здивує те, що зв’язок із робочою силою без робочого столу є серйозною проблемою. Вони розкидані по різних місцях, не сидять за комп’ютером, не мають корпоративної адреси електронної пошти і часто працюють лише неповний робочий день – це кілька причин. Старі шкільні методи, як-от інтранети, електронні листи, паперові довідники та дошки оголошень, уже не підходять. Вони створюють те, що ми називаємо
Matilda Workspace
matilda.io
Абсолютно нове робоче середовище «все в одному» для сучасних команд Впроваджуючи концепцію єдиного робочого простору, Matilda об’єднує потужний набір найкращих у своєму класі програм в одному місці, дозволяючи командам по всьому світу без зусиль об’єднуватися, створювати, координувати роботу та радувати своїх клієнтів. Завдяки своїй місії зі спрощення технологій Matilda дозволяє організаціям робити більше з меншими витратами, що робить його важливим інструментом як для стартапів, так і для компаній зі списку Fortune 500. Основні характеристики: - Потужні програми в комплекті: Matilda поставляється з набором потужних програм, включаючи Документи, Проекти, Таблиці, Чат, Клієнти та Copilot, що гарантує, що команди мають усі інструменти, необхідні для досягнення успіху. - Створюйте з легкістю: за допомогою Документів команди можуть спільно редагувати в режимі реального часу, що робить створення та координацію документів безперебійними. Ця функція має на меті замінити Google Docs, Notion і Coda, забезпечуючи більш інтегрований і ефективний досвід. - Спрощене керування проектами: функція Matilda Projects дозволяє легко керувати та відстежувати кожен аспект ваших проектів. Завдяки таким можливостям, як автоматичне планування, він розроблений, щоб замінити такі інструменти, як Jira, Trello та Asana. - Розширене керування даними: незважаючи на те, що таблиці з’являться незабаром, вони обіцяють перевизначити обробку даних шляхом синхронізації даних із сотень джерел або створення нових колекцій, щоб замінити такі інструменти, як Airtable, Notion і Segment. - Безперебійне спілкування: чат об’єднує всі командні комунікації в одне місце, інтегроване між проектами, завданнями та документами, забезпечуючи альтернативу Slack і MS Teams. - Управління взаємовідносинами з клієнтами: функція «Клієнти», яка незабаром буде випущена, дозволить командам без зусиль відстежувати потенційних клієнтів і керувати взаємодією з клієнтами в одному вдосконаленому інтерфейсі, щоб замінити Salesforce і Hubspot. - Допомога на основі штучного інтелекту: Copilot пропонує спеціальні помічники штучного інтелекту, які допомагають автоматизувати та оптимізувати робочі процеси, щоб замінити такі інструменти штучного інтелекту, як ChatGPT і Google Bard. Висновок: Matilda Workspace виділяється як всеохоплююче рішення, яке не тільки обіцяє оптимізувати та спростити роботу команд, але й охоплює майбутнє завдяки можливостям на базі штучного інтелекту та прихильності до сталого розвитку. Незалежно від того, керуєте ви проектами, координуєте роботу зі своєю командою, підтримуєте відносини з клієнтами чи використовуєте штучний інтелект для автоматизації, Matilda Workspace надає інтуїтивно зрозумілу, потужну та адаптовану платформу для процвітання будь-якої команди. Спробуйте Matilda сьогодні та відчуйте майбутнє роботи, створене, щоб допомогти вам виконувати проекти вчасно та щоразу.
Crypho
crypho.com
Crypho — це рішення «Програмне забезпечення як послуга» для корпоративного обміну файлами та зв’язку з наскрізним шифруванням.
Eko
ekoapp.com
Eko — це універсальна платформа для компаній з віддаленими працівниками. Переконайтесь, що ваші співробітники залишаються на зв’язку, залученими та продуктивними, працюючи вдома. Ефективно працюйте та співпрацюйте з будь-якого місця за допомогою функцій спільноти, засобів комунікації, управління проектами та центрів обміну знаннями. За допомогою Eko ви можете посилити комунікацію та співпрацю (чати та дзвінки 1-1/групи, обмін файлами, управління проектами, оголошення для всієї компанії), забезпечити навчання та розвиток (система управління знаннями компанії), підвищити операційну ефективність (цифрові робочі процеси, делегування завдань) ) та модернізувати управління людьми (база даних співробітників, форми та процеси HR). Eko є мультиплатформенним, настроюваним і зручним для інтеграції.
OurPeople
auth.ourpeople.com
Проблеми з командним спілкуванням? Не шукайте далі, OurPeople надасть саме те, що ви шукаєте! OurPeople — це інноваційна мобільна технологія, яка дозволяє малим, середнім і корпоративним компаніям краще спілкуватися з усіма. Платформа OurPeople пропонує ексклюзивні методи доставки, націлені на потрібну аудиторію, з тегами, які гарантують, що всі, кому потрібно, отримають повідомлення. OurPeople надає багато інструментів для покращення спілкування, взаємодії та навчання для команд на передовій.
Unipile
unipile.com
Включіть API для електронної пошти та обміну повідомленнями, щоб сприяти прямим розмовам через LinkedIn, Gmail і WhatsApp у вашій програмі, підвищуючи продуктивність і задоволення користувачів.
Tipi
tipihub.com
Відповідайте у власний час, будь-де, у повній мірі, зберігаючи повну історію рішень.
TIMU
timu.com
Чати, зустрічі, завдання та сховище файлів – усе в одному місці. TIMU — це найкращий спосіб співпрацювати та зустрічатися з колегами, постачальниками та клієнтами.
Journyz
journyz.com
Journyz — це платформа SaaS, яка допомагає CXO налаштовувати унікальні бізнес-рішення та залучати до цих рішень усіх зацікавлених сторін. Journyz допомагає керівникам оцифрувати бізнес-процеси, які є унікальними для кожного підприємства (або навіть команди всередині підприємства), з’єднуючи користувачів із цінною інформацією для керівників, які будуть краще підготовлені для прийняття рішень на основі даних. Керівники можуть налаштувати користувальницький досвід, щоб залучити команди до бізнес-процесів за допомогою «збірників ігор», які включають керування завданнями, форми введення даних, чати, опитування, гейміфіковані виклики, внутрішні соціальні мережі тощо. Перегляди та інформаційні панелі Journyz забезпечують видимість і візуалізацію даних для всієї організації.
Jumppl
jumppl.com
Потужні та централізовані інструменти, які допоможуть зосередити вашу команду та інформувати клієнтів. Jumppl запобігає розповсюдженню даних ваших команд повсюди.
Nynja
nynja.io
Вбудовані рішення для зустрічей на вашому веб-сайті $9,99 на місяць, клієнти БЕЗКОШТОВНО! Повна платформа інструментів для вирішення зустрічей із вашим брендом! Що ви отримуєте... Аудіо- та відеоконференції - Спільний доступ до екрана Передача великих файлів - Миттєві чати один на один і групові чати Накопичувач даних - Автоматичний переклад у чаті на понад 101 мову. Подивіться, як це працює на вашому сайті NINJAworkspace.com https://youtu.be/pGznF2Ok954
Coast
coastapp.com
Coast — це універсальний робочий простір для команд, які хочуть краще керувати командними комунікаціями, завданнями, контрольними списками, плануванням і робочими процесами. З вашого телефону на робочий стіл Coast легко доступний звідусіль і в будь-який час. Тисячі команд і компаній використовують Coast для заміни електронних листів, текстових повідомлень, електронних таблиць і паперових контрольних списків і розкладів. Завдяки тому, що всі ваші співробітники працюють в одному місці, Coast підвищує продуктивність і підзвітність вашої команди та економить години часу щотижня.
BiPTT
biptt.com.br
BiPTT — це рішення Push To Talk із додатком для смартфонів і операційним програмним забезпеченням для керування місцезнаходженням користувача, записом повідомлень і багатьом іншим. Це спілкування в реальному часі в одній потужній програмі «Натисни і говори» (PTT). BiPTT ідеально підходить для компаній, у яких працюють безстільні працівники, яким потрібен ефективний і безпечний зв’язок у реальному часі.
Zelos Team Management
getzelos.com
Найпростіший у використанні додаток для керування командою з простим плануванням, завданнями та чатами. Ідеально підходить для самостійного планування безстільної робочої сили, волонтерів або фрілансерів – на комп’ютері та мобільному! - Прості розклади - Відправлення та відстеження завдань - Чат у реальному часі - Внутрішня вікіпедія - Gamification Zelos надзвичайно простий у використанні для учасників, але все ще потужний для адміністраторів.
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial — це платформа захисту інтересів працівників, яка перетворює працівників на впливових осіб, дозволяючи їм легко створювати та ділитися автентичним контентом. Деякі з найефективніших організацій у світі, включно з Qualtrics, Meta та Highspot, є клієнтами EveryoneSocial, які довіряють нам допомогу в розповсюдженні контенту в масштабах, розширюють впізнаваність їхнього бренду та сприяють розвитку бізнесу завдяки потужності мереж співробітників. Незалежно від того, чи ви невеликий стартап, чи глобальна компанія з тисячами співробітників, ваші потреби однакові. Вам потрібно рости, а щоб рости: Вам потрібно наймати. Вам потрібно продавати. Вам потрібно продавати.
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP – це платформа захисту інтересів співробітників, розроблена для того, щоб допомогти вам досягти бізнес-результатів, полегшивши обмін вмістом у соціальних мережах. Наша платформа дає нашим менеджерам Gaggle можливість підбирати вміст, яким їхні співробітники можуть поділитися. Ми також використовуємо новітню технологію на основі штучного інтелекту, щоб допомогти Gaggle Managers створювати один раз і назавжди поширювати унікальний вміст для кожного співробітника-захисника. Завдяки активізації соціальних медіа ваші співробітники створюють свої особисті бренди, одночасно розширюючи впізнаваність бренду компанії, можливості преси, залучення потенційних клієнтів і ефективність маркетингової кампанії. Учасники GaggleAMP отримують переваги від гейміфікації, таблиць лідерів і винагород за участь у заходах із захисту інтересів своїх співробітників, завдяки чому учасники можуть швидко та легко побачити переваги участі. Щоб дізнатися, наскільки ефективною для вашої компанії може бути програма захисту інтересів працівників, відвідайте наш калькулятор рентабельності інвестицій (електронна адреса не потрібна): https://www.gaggleamp.com/roi-calculator
Visibly
visibly.io
У світі, який споживає продукти, послуги та робочі місця на основі усної інформації, організації повинні надавати винятковий досвід тим, хто шукає роботу, співробітникам, клієнтам, партнерам і випускникам. Завдяки єдиній платформі Visibly об’єднує зацікавлених та поінформованих співробітників, щасливих і євангельських клієнтів. Відчутно допомагає організаціям керувати залученням, комунікаціями, досвідом і адвокацією серед усіх своїх співробітників і груп клієнтів.
Axios HQ
axioshq.com
Axios HQ — це єдина внутрішня комунікаційна платформа на базі Smart Brevity® — формули кращої комунікації. Понад 600 організацій використовують штаб-квартиру для планування, написання, надсилання та вимірювання більш ефективних комунікацій сьогодні.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — це хмарна платформа, яка об’єднує людей і речі з простором, перетворюючи будівлі на розумні простори. Використовуючи потужність пристроїв Cisco як датчиків (Catalyst, Meraki, Webex) та екосистему Spaces, платформа прагне зробити будівлі безпечними, розумними, стійкими та бездоганними. Cisco Spaces використовує потужність апаратного забезпечення та датчиків Cisco (Catalyst, Meraki, Webex), що робить будівлі безпечними, розумними та стійкими з безперебійним обслуговуванням людей.
Socxly
socxo.com
Перший у своєму роді набір органічних інструментів маркетингу в соціальних мережах, які допоможуть вам збільшити охоплення, краще представити свій вміст у ЗМІ, відстежувати та вимірювати ваші частки. Це ваш універсальний набір інструментів для перетворення посилань, якими ви ділитеся, у Smart Links. Звичайно, ви можете скоротити свої посилання за допомогою Socxly. Але під капотом є набагато більше: презентуйте краще, редагуючи та створюючи. * Соціальні картки: користувачі в соціальних мережах здебільшого натискають зображення у вашій публікації. Ви втрачаєте атрибуцію кліків і трафік, розміщуючи зображення та посилання окремо в соціальних мережах. Socxly дозволяє публікувати ваші зображення як клікабельні соціальні картки з вашими власними зображеннями. * Володійте посиланнями, брендуючи їх: замість публікації посилань із загальними доменами використовуйте власний бренд, кампанію та контекст із власними доменами. Відредагуйте та змініть задню половину посилань, щоб зробити їх релевантними тим, що ви робите. * Зробіть свої посилання на сайти третіх сторін за допомогою банерів CTA: створюйте, вставляйте та показуйте банери CTA (заклик до дії) на коротких посиланнях стороннього вмісту, щоб підвищити видимість бренду та перенаправити трафік назад на ваш веб-сайт або будь-яку цільову сторінку. * Поділіться файлами як посиланнями для вашої аудиторії: Ppts, Excels, PDF тощо. Тепер ви можете поділитися ними в соціальних мережах за допомогою короткого посилання на всі канали, звідки ваша аудиторія зможе їх завантажити. * Звичайна кампанія: створюйте та публікуйте дописи про звичайну кампанію для своїх спільнот зацікавлених сторін бренду та впливових осіб, щоб ділитися ними та розширювати їхні соціальні зв’язки з електронної пошти або внутрішніх сторінок кампанії.
Spokn
getspokn.com
Spokn Stories — це найпростіший спосіб створювати відео про співробітників. За лічені хвилини ви можете створювати відео, які підвищують рівень ваших програм «Люди» та «Комунікації», заощаджують гроші, торкаючись власних внутрішніх голосів, і створюють більше людських стосунків. Spokn спрощує процес створення автентичних фірмових відео для внутрішніх комунікацій, DEI, адаптації, бренду талантів, рекрутингу чи L&D. Такі компанії, як Udemy, Snyk і LifeLabs та інші, покладаються на Spokn, щоб зняти достовірні історії співробітників.
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop перетворює ваш пристрій iOS, Android або Windows на потужний набір інструментів для продажу, презентацій і навчання. Створюйте приголомшливі інтерактивні презентації, які ваші колеги можуть завантажувати, презентувати та ділитися прямо зі своїх пристроїв. Підтримуйте свій вміст актуальним, відповідним бренду та готовим до будь-яких дистанційних презентацій продажів або показу з екрану на екран, які трапляються на вашому шляху. - Імпортуйте наявні активи з продажу та маркетингу та почніть створювати за лічені хвилини. Створюйте цікаві презентації з фотографіями, PDF-документами, посиланнями, відео, анімацією та інтерактивними формами чи калькуляторами. - Завантажуйте презентації для перегляду та презентації в автономному режимі — більше ніколи не турбуйтеся про ненадійний Wi-Fi! - Надсилайте вміст потенційним клієнтам прямо зі свого пристрою — потім відстежуйте, коли вони його відкривають, що дивляться та як довго. Доповніть свій наступний дзвінок спеціальним уявленням про те, що насправді цікавить вашого клієнта! - Підтримуйте свою команду продажів в курсі подій за допомогою push-повідомлень щоразу, коли ви оновлюєте презентацію. Більше не потрібно шукати останню версію або плутати клієнтів застарілим матеріалом. - Заощаджуйте витрати на друк, зменшуйте свій вуглецевий слід і садіть місцеві дерева в Новій Зеландії, перейшовши на цифрові презентації. Дізнайтеся більше на showcaseworkshop.com або отримайте безкоштовне демонстраційне відео на bit.ly/my-showcase-demo.
ChangeEngine
changeengine.com
Підвищення рівня лідерів відділу персоналу, щоб забезпечити співробітників найважливішими моментами. Проблема, з якою стикаються керівники персоналу, полягає в тому, що процес розробки досвіду співробітників здійснюється в розподілених командах, розрізнених системах управління персоналом і, у багатьох випадках, у електронних таблицях і PowerPoint. Щойно програми для роботи з людьми запускаються, спочатку з’являється галас, потім за шістдесят днів їх ховають під килимок, і вони переходять до наступної гострої потреби. Створення та виконання найкращих у своєму класі програм для роботи з персоналом, щоб ставитися до співробітників як до внутрішніх клієнтів, надзвичайно ручне та трудомістке — вони включають багато рухомих частин, таких як цілі, брендинг, контент, комунікації, графік, винагороди та рентабельність інвестицій. На гібридному робочому місці немає ефективного способу впоратися з цим. Ми тут, щоб змінити це — наша мета — підвищити роль керівників персоналу в усьому світі та допомогти їм з часом підтримувати ефективність роботи з персоналом. Ми надаємо їм можливість продемонструвати вплив організації людей їхній керівній команді та правлінню, допомагаючи їм отримати підтримку керівників і отримати більше внутрішнього бюджету, щоб експериментувати та запускати інноваційні кадрові програми.
Guru
getguru.com
Enterprise AI Search, Intranet і Wiki на одній платформі. Гуру живе в інструментах, якими ви вже користуєтеся, тому не потрібно перемикати контекст. Знаходьте інформацію в будь-якій програмі, зверніться за допомогою експерта, якщо ви не можете її знайти, і дозвольте Гуру завчасно виявляти прогалини в знаннях, дублювати знання та перекладати їх на 100 мов. Це як розумний друг для вас та решти ваших компанії.
Zello
zello.com
Zello — це провідна програма для обміну голосовими повідомленнями «Натисни і говори» для команд і компаній у всьому світі, яка перетворює пристрої iOS, Android і Windows на рації, які також записують повідомлення, відстежують місцезнаходження та надсилають екстрені сповіщення. Адміністратори облікових записів додають, видаляють і групують команди за допомогою централізованої веб-консолі керування. Канали є гнучкими, щоб задовольнити потреби кожного клієнта, особливо тих, хто працює у сфері гостинності, виробництва, будівництва, транспорту та роздрібної торгівлі. Zello ідеально підходить для компаній, у яких працюють безстільні працівники, польові працівники, віддалені працівники та працівники-одинаки. Варіанти використання в цій категорії включають готелі з різними співробітниками, будівельні бригади на шумних робочих майданчиках і роздрібних продавців у торговому залі. Приєднуйтеся до мільйонів користувачів Zello, які спілкуються в режимі реального часу через будь-яку бездротову мережу або мережу передачі даних, щоб обмінюватися оновленнями, підключатися в надзвичайних ситуаціях і вирішувати проблеми. Zello обслуговує тисячі компаній і має понад 130 мільйонів користувачів по всьому світу. Поточні клієнти включають Honda, Restoration Hardware, Starwood/Marriott Hotels, Uniqlo, Waste Management (WM) і YRC Freight. Такі авторитетні джерела, як Wall Street Journal, New York Times, CBS, CNBC, USA Today і TechCrunch, визнають Zello надійним комунікаційним рішенням.
Legion
legion.co
Legion Technologies пропонує найінноваційнішу в галузі платформу управління персоналом. Це дозволяє підприємствам максимізувати ефективність праці та залученість співробітників одночасно. Платформа Legion WFM є інтелектуальною, автоматизованою та орієнтованою на співробітників. Доведено, що він забезпечує рентабельність інвестицій у 13 разів за рахунок оптимізації розкладу, зменшення відтоку, підвищення продуктивності та підвищення ефективності роботи. Legion пропонує передові технології на зручній платформі та мобільному додатку, які подобаються співробітникам. Покращене планування: - Стратегічні ідеї - Бюджетування праці - Прогнозування попиту Оптимізація виконання: - Оптимізація праці - Автоматизоване планування - Час і відвідуваність Розширення можливостей співробітників: - Комунікації на першому місці - Legion InstantPay - Ефективність і винагороди співробітників
WorkStep
workstep.com
Для роботодавців: програмне забезпечення WorkStep допомагає компаніям наймати та утримувати свою першорядну робочу силу по всьому ланцюжку постачання. Для тих, хто шукає роботу: мережа вакансій для людей, які виготовляють, доставляють, завантажують, ремонтують і виконують роботу. Взятися на роботу. Вивчайте нові навички. Будуйте кар'єру.
Joincube
joincube.com
Проста, інтуїтивно зрозуміла співпраця Мережева компанія отримує результати швидше. Будь сильнішим разом з Joincube.
goHappy
gohappyhub.com
goHappy робить революцію в тому, як роботодавці спілкуються та взаємодіють зі своїми працівниками на першому місці, надаючи їм найбільш інклюзивну та просту у використанні технологію без додатків, яку коли-небудь створювали. У світі, де безперервне спілкування з працівниками на першому місці має важливе значення, goHappy зрозумів, що рішення на основі додатків, щоденні бесіди та повідомлення на пінбордах просто не працюють. Ключ до успіху goHappy — це можливість роботодавцям охоплювати 100% своїх перших співробітників там, де вони вже є — у своїх текстових повідомленнях. Автоматизована подача з системи записів роботодавця означає, що їхні активні працівники завжди знаходяться в декількох секундах від отримання миттєвого зв’язку. Вони можуть охопити всіх своїх співробітників або певні групи за допомогою стандартних текстів або додавати відео, зображення, посилання, опитування тощо – усе це можна перекладати на обрану ними мову. Місія goHappy, заснована Шоном Бойєром, який також заснував Snagajob – найбільший у країні ринок погодинної роботи – і команду, яка має понад 100 років спільного досвіду залучення першочергових працівників, – допомогти ВСІМ працівникам на першому місці відчути себе більш цінними та зв’язаними, щоб вони могли досягти своїх повний потенціал. Завдяки потужним можливостям обміну повідомленнями та збору відгуків goHappy є лідером у розвитку залучення працівників на передовій роботі та прагне бути найкращою компанією у світі, яка допомагає роботодавцям максимізувати цю залученість.
Cleary
gocleary.com
Вітайте своїх співробітників у цифровому лобі для розподілених команд. Cleary виконує важку роботу, допомагаючи найкращим компаніям світу забезпечити найважливіші компоненти цифрового досвіду співробітників. - Куратор комунікацій. Керуйте змінами, керуйте залученням, зменшуйте перевантаження співробітників і зміцнюйте довіру за допомогою індивідуальних комунікацій. - Підключена культура. Створіть культуру, у якій кожен почуватиметься частиною компанії, будучи більш зв’язаним, менш ізольованим у цифровому середовищі. - Ефективність між командами. Надайте центральний віртуальний центр для швидкого пошуку та обміну найважливішою інформацією, щоб команди могли швидко співпрацювати. - Цілісно. Забезпечте цифровий досвід світового рівня для співробітників у будь-який момент, який має значення для розподілених команд, починаючи від дистанційної реєстрації та не тільки. Компанія Cleary, заснована у 2017 році зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, створює майбутнє роботи для деяких із найвідоміших імен у Кремнієвій долині. Нас підтримують Quiet, Crosslink Capital та інші потужні інвестори, як-от Дік Костоло, колишній генеральний директор Twitter, і Джордж Ху, операційний директор Twilio. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.gocleary.com.
Social Seeder
socialseeder.com
Social Seeder — це SaaS-рішення, яке допомагає HR-менеджерам, менеджерам із комунікацій і головним спеціалістам із забезпечення щастя: - підвищувати залученість співробітників за допомогою захисту інтересів співробітників, - створювати автентичний вплив за допомогою цифрового радіомовлення, - залучати нових талантів і посилювати зусилля з продажу в соціальних мережах. Наш високий рівень задоволеності клієнтів досягається рівними частинами завдяки простій у використанні платформі та базовій методології, яка уникає дешевої тактики гейміфікації та короткострокових результатів.
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