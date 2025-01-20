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Програмне забезпечення для внутрішніх комунікацій - Найпопулярніші застосунки - Румунія
Програмне забезпечення для внутрішніх комунікацій, яке часто називають програмним забезпеченням обміну бізнес-повідомленнями, пропонує платформи обміну миттєвими повідомленнями як для прямого, так і для групового спілкування всередині організації. Ці інструменти розроблені таким чином, щоб бути зручними та ефективними, забезпечуючи швидку взаємодію між членами команди. Співробітникам більше не потрібно надсилати довгі електронні листи, щоб отримати короткі відповіді. Інструменти обміну діловими повідомленнями спрощують спілкування колег, роблячи його таким же легким, як спілкування з друзями в соціальних мережах або за допомогою текстових повідомлень. Багато з цих платформ включають такі функції, як емодзі та GIF, щоб сприяти справжнім і природним розмовам на робочому місці.
Запит на новий застосунок
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams — це платформа для спілкування та співпраці, яка поєднує чат на робочому місці, відеозустрічі, зберігання файлів та інтеграцію програм. Служба інтегрується з офісним пакетом Office 365 за підпискою та містить розширення, які можна інтегрувати з продуктами сторонніх виробників. Microsoft Teams є конкурентом таких служб, як Slack, і є шляхом еволюції та оновлення Microsoft Skype для бізнесу. Microsoft анонсувала Teams на заході в Нью-Йорку та запустила службу в усьому світі 14 березня 2017 року. Її було створено під час внутрішньої хакатон у штаб-квартирі компанії, який зараз очолює Браян Макдональд, корпоративний віце-президент Microsoft.
Zoom Web
zoom.us
Zoom — це програма відеотелефонії, розроблена компанією Zoom Video Communications. Безкоштовна версія надає послугу відеочату, яка дозволяє одночасно спілкуватися до 100 пристроїв, з 40-хвилинним обмеженням часу для безкоштовних облікових записів, які мають зустрічі трьох або більше учасників. Користувачі мають можливість оновити, підписавшись на один із його планів, причому найвищий дозволяє до 1000 людей одночасно без обмежень за часом. Під час пандемії COVID-19 спостерігалося значне збільшення використання Zoom і подібних продуктів для віддалена робота, дистанційна освіта та соціальні відносини в Інтернеті.
Slack
slack.com
Slack — це власна платформа бізнес-комунікації, розроблена американською програмною компанією Slack Technologies. Slack пропонує багато функцій у стилі IRC, включаючи постійні кімнати чату (канали), організовані за темами, приватні групи та прямі повідомлення.
ClickUp
clickup.com
ClickUp — це універсальна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організовувати та співпрацювати над роботою за допомогою завдань, документів, чату, цілей, дошок тощо. Легко налаштовується лише кількома клацаннями миші, ClickUp дозволяє командам усіх типів і розмірів виконувати роботу ефективніше, підвищуючи продуктивність до нових висот.
Workplace
workplace.com
Workplace – це інструмент спілкування, який об’єднує всіх у вашій компанії, навіть якщо вони працюють віддалено. Використовуйте такі знайомі функції, як групи, чат і трансляція відео в прямому ефірі, щоб люди спілкувалися та працювали разом. Workplace – це корпоративна платформа підключення, розроблена Facebook, Inc., яка включає використання груп, обмін миттєвими повідомленнями та стрічку новин. Розробкою керують Жюльєн Кодорніу, віце-президент Workplace, і Карандіп Ананд, керівник Workplace.
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala — це мобільний додаток і сервіс, призначений для спілкування у великих групах і керування роботою. Kaizala полегшує зв’язок і координацію роботи з усім вашим ланцюжком створення вартості, включаючи співробітників на місцях, постачальників, партнерів і клієнтів, де б вони не були. За допомогою Kaizala ви ефективно призначаєте й відстежуєте завдання або збираєте дані окремим особам чи великим групам, навіть якщо вони не входять до вашої організації.
Threema Work
threema.ch
Threema Work — це безпечний бізнес-месенджер, який відповідає вимогам GDPR, який полегшує мобільне спілкування в компаніях і організаціях. Додаток для обміну повідомленнями простий у використанні та не потребує номеру телефону чи електронної адреси. За допомогою Threema Broadcast компанії можуть охопити весь свій персонал, окремих одержувачів і зовнішніх партнерів одним клацанням миші. Threema MDM дозволяє адміністраторам попередньо налаштувати програму та переконатися, що вона використовується відповідно до корпоративної політики. Відео: Безпечний бізнес-повідомлення з Threema Work: https://threema.ch/work/secure-instant-messaging
Connecteam
connecteam.com
Connecteam — перша мобільна програма для управління робочою силою, яка містить надійний набір інструментів, розроблених, щоб допомогти організаціям, у яких немає робочих столів, покращити комунікацію, утримати персонал і підвищити операційну ефективність. Connecteam дозволяє менеджерам перевести свої бізнес-процеси на автопілот і зосередитися на розвитку бізнесу, а також звільнити співробітників, щоб бути більш продуктивними, професійними та задоволеними. Економте час і підвищте продуктивність за допомогою користувацьких контрольних списків, форм і звітів для мобільних пристроїв; Плануйте зміни та відстежуйте робочі години за допомогою годинника GPS; Спростіть спілкування співробітників, вдосконаліть професійні навички, керуйте щоденними завданнями та багато іншого в одній програмі. Забезпечте безпечний і простий вхід для системних адміністраторів за допомогою системи єдиного входу Active Directory (SSO).
Otter
otter.ai
Otter — це інтелектуальна програма для створення нотаток, яка дає змогу запам’ятовувати, шукати та ділитися голосовими розмовами. Otter створює розумні голосові нотатки, які поєднують аудіо, транскрипцію, ідентифікацію мовця, вбудовані фотографії та ключові фрази. Це допомагає діловим людям, журналістам і студентам бути більш зосередженими, співпрацювати та ефективніше під час зустрічей, інтерв’ю, лекцій та будь-де, де відбуваються важливі розмови.
Intercom
intercom.com
Intercom — це єдине комплексне рішення для обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами за допомогою автоматизації та підтримки персоналом, забезпечуючи підвищену задоволеність клієнтів при зниженні витрат. Ми будуємо майбутнє, у якому більшість розмов із клієнтами успішно вирішуються без потреби людської підтримки, що звільняє команду для роботи над розмовами з клієнтами більшої цінності. Понад 25 000 глобальних організацій, у тому числі Atlassian, Amazon і Lyft Business, покладаються на Intercom, щоб забезпечити неперевершений досвід користувачів у будь-якому масштабі. Платформа Intercom використовується для надсилання понад 500 мільйонів повідомлень на місяць і забезпечує взаємодію з понад 600 мільйонами активних кінцевих користувачів щомісяця. Intercom, заснована в 2011 році за підтримки провідних венчурних капіталістів, зокрема Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners і Social Capital, прагне зробити інтернет-бізнес персональним.
Element
element.io
Element — це безпечна комунікаційна платформа, побудована на Matrix: децентралізований протокол із наскрізним шифруванням. Об’єднайте свої команди, підвищте продуктивність і задоволеність робочим місцем, зберігаючи повне право власності на свої дані. Element є лідером у звіті Forrester Wave: Secure Communications. Легко співпрацюйте зі своїми партнерами, постачальниками чи клієнтами за допомогою відеодзвінків і обміну миттєвими повідомленнями: як електронна пошта для 21 століття. Ви навіть можете підключити свої облікові записи Slack, MS Teams, WhatsApp. З іншого боку, Element можна закрити для середовищ із високим рівнем безпеки, використовуючи безпечні прикордонні та міждоменні шлюзи та навіть розгортання з повітряним розривом. Оскільки мережа побудована на базі Matrix, завдяки децентралізованій архітектурі мережі немає єдиної точки відмови, що робить її ідеальною для критично важливих середовищ. Будь ласка, зв’яжіться з нами, щоб дізнатися, як ваш бізнес може отримати користь від Element.
Zello
zello.com
Zello — це провідна програма для обміну голосовими повідомленнями «Натисни і говори» для команд і компаній у всьому світі, яка перетворює пристрої iOS, Android і Windows на рації, які також записують повідомлення, відстежують місцезнаходження та надсилають екстрені сповіщення. Адміністратори облікових записів додають, видаляють і групують команди за допомогою централізованої веб-консолі керування. Канали є гнучкими, щоб задовольнити потреби кожного клієнта, особливо тих, хто працює у сфері гостинності, виробництва, будівництва, транспорту та роздрібної торгівлі. Zello ідеально підходить для компаній, у яких працюють безстільні працівники, польові працівники, віддалені працівники та працівники-одинаки. Варіанти використання в цій категорії включають готелі з різними співробітниками, будівельні бригади на шумних робочих майданчиках і роздрібних продавців у торговому залі. Приєднуйтеся до мільйонів користувачів Zello, які спілкуються в режимі реального часу через будь-яку бездротову мережу або мережу передачі даних, щоб обмінюватися оновленнями, підключатися в надзвичайних ситуаціях і вирішувати проблеми. Zello обслуговує тисячі компаній і має понад 130 мільйонів користувачів по всьому світу. Поточні клієнти включають Honda, Restoration Hardware, Starwood/Marriott Hotels, Uniqlo, Waste Management (WM) і YRC Freight. Такі авторитетні джерела, як Wall Street Journal, New York Times, CBS, CNBC, USA Today і TechCrunch, визнають Zello надійним комунікаційним рішенням.
Rewatch
rewatch.com
Попрощайтеся з нескінченними зустрічами та конспектуванням. Rewatch — єдине рішення, яке поєднує в собі нотатник на основі штучного інтелекту, запис екрану та спільний відеоцентр, тож ви можете відмовитися від марних зустрічей, зменшити витрати та зосередитися на своїй роботі. Від загальних зустрічей до оновлень проектів Rewatch надає інформацію, яка потрібна вашій команді, під рукою. Залишайтеся на зв’язку, співпрацюйте швидше та просувайтеся вперед із Rewatch.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
IRCCloud
irccloud.com
IRCCloud — це сучасний IRC-клієнт, за допомогою якого ви залишаєтеся на зв’язку без будь-якого багажу. Залишайтеся на зв’язку та отримувайте сповіщення, де б ви не були, завдяки нашим веб- та мобільним додаткам.
monday.com
monday.com
monday.com — це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія залучила 150 мільйонів доларів, виходячи з оцінки в 1,9 мільярда доларів. Monday.com отримав нагороду Webby Award 2020 за продуктивність у категорії «Додатки, мобільні та голосові зв’язки».
Moxo
moxo.com
Оптимізуйте зовнішні проекти з клієнтами, постачальниками та партнерами. З Moxo прискоріть робочі процеси від отримання облікового запису до адаптації та обслуговування. Координуйте роботу з клієнтами, постачальниками та партнерами для досягнення спільних результатів, відстеження етапів, обміну документами, збору схвалень тощо. Moxo підтримує робочі простори для проектів у різноманітних галузях, включаючи фінансові послуги, консалтинг, юридичні справи, бухгалтерський облік, охорону здоров’я тощо. Серед наших клієнтів такі компанії, як Citibank, FIS, Balfour Homes, AMCK Models, Hibernia College, BNP Paribas тощо. Наша команда має багату історію піонерства у сфері взаємодії: співзасновник і генеральний директор Moxo, Субра Іяр, був співзасновником і генеральним директором Webex, а співзасновник і технічний директор Moxo, Стенлі Хуанг, обіймав посади вищого інженерного менеджменту в Cisco Systems і WebEx.
Chatway
chatway.app
Chatway трансформує онлайн-взаємодію клієнтів за допомогою свого продукту живого чату для веб-сайтів. Пропонуючи спілкування в режимі реального часу, настроювані віджети та інтелектуальні чат-боти, він покращує взаємодію з користувачем. Чуйний на різних пристроях, Chatway дає можливість компаніям взаємодіяти, вирішувати проблеми та ефективно конвертувати потенційних клієнтів. Розвивайте свою онлайн-присутність і будуйте довгострокові відносини з клієнтами за допомогою Chatway.
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq — це програмне забезпечення для ділового спілкування, яке допомагає спростити та оптимізувати ваше спілкування за допомогою організованих розмов та інформації, яку легко знайти. Cliq створено для створення гібридного стилю роботи, коли ви можете ввійти в систему, щоб працювати з будь-якого пристрою з будь-якого місця. Це допомагає підвищити загальну продуктивність вашої команди та, у свою чергу, позитивно впливає на ефективність вашого бізнесу.
Mattermost
mattermost.com
Mattermost — це платформа з відкритим кодом для безпечної співпраці протягом усього життєвого циклу розробки програмного забезпечення. Сотні тисяч розробників по всьому світу довіряють Mattermost підвищити свою продуктивність, об’єднавши командне спілкування, керування завданнями та проектами, а також оркестровку робочого процесу в уніфіковану платформу для гнучкої розробки програмного забезпечення. Платформа Mattermost із відкритим кодом, заснована у 2016 році, обслуговує понад 800 000 робочих просторів у всьому світі за підтримки понад 4 000 учасників із усієї спільноти розробників. Компанія обслуговує понад 800 клієнтів, у тому числі Європейський парламент, NASA, Nasdaq, Samsung, SAP, ВПС США та Wealthfront, і має підтримку інвесторів світового рівня, зокрема Battery Ventures, Redpoint, S28 Capital, YC Continuity. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.mattermost.com.
Blink
joinblink.com
Blink — це програма для співробітників для перших і ключових працівників, яка містить інтранет, корпоративну соціальну мережу та безпечний месенджер в одному оптимізованому пакеті.
WorkJam
workjam.com
WorkJam є провідною платформою Digital Frontline Workplace. Завдяки керуванню завданнями, комунікаціям, навчанню, самообслуговуванню та ексклюзивній технології відкритого змінного ринку, розробленій для роботи з вашим поточним рішенням WFM. WorkJam, якому довіряють відомі бренди, зокрема Shell, Ulta, Couche-Tard, TJX, AEO, Woolworths та інші, надає все, що вам потрібно для вирівнювання передової лінії.
Verizon
verizon.com
Verizon — американський оператор бездротової мережі, який раніше діяв як окремий підрозділ Verizon Communications під назвою Verizon Wireless.
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat – безпечна співпраця для суворо регульованих організацій Створений для організацій, яким потрібен більший контроль над своїми комунікаціями, він забезпечує співпрацю між колегами, партнерами, клієнтами, спільнотами та навіть платформами без компромісів щодо власності на дані, налаштувань чи інтеграції. Десятки мільйонів користувачів у більш ніж 150 країнах і організаціях, таких як Deutsche Bahn, ВМС США та Credit Suisse, щодня довіряють Rocket.Chat, щоб забезпечити повну конфіденційність і безпеку їх спілкування.
Spike
spikenow.com
Spike вирішує хаос спілкування між командами та окремими людьми, об’єднуючи електронну пошту, командний чат, документи для спільної роботи та зустрічі в одній стрічці. Spike для особистого користування. Отримайте кращий досвід електронної пошти за допомогою розмовної електронної програми Spike, яка перетворює ваші електронні листи на чат. Це схоже на надто потужну платформу обміну повідомленнями, яка визначає пріоритетність найважливіших повідомлень, тож ви можете зосередитися на найважливіших речах. Використовуйте свою наявну електронну пошту та насолоджуйтеся безладною електронною поштою. Спайк для команд: чіткість спілкування для команд! Spike пропонує комплексний пакет продуктивності для команд. Він поєднує командний чат, електронну пошту, відеозустрічі, інструменти ШІ та документи для спільної роботи в єдину стрічку. Легко спілкуйтеся та співпрацюйте з внутрішніми командами та зовнішніми зацікавленими сторонами, включаючи колег, партнерів, клієнтів і постачальників, незалежно від того, використовують вони Spike чи ні. Spike — це перша служба бізнес-електронної пошти, розроблена для змістовної командної взаємодії. Підтримуйте послідовність бренду, використовуючи власний домен електронної пошти або купуючи спеціальний домен у Spike. Насолоджуйтесь безпечною, надійною електронною поштою та повідомленнями, які можна архівувати, що забезпечує безперебійне спілкування.
TextMarks
textmarks.com
TextMarks – це SMS-сервіс, який дає компаніям можливість миттєво охоплювати свою аудиторію безпосередньо на мобільних телефонах. Платформа обміну текстовими повідомленнями TextMarks дозволяє легко надсилати та планувати масові повідомлення, розповсюджувати інформацію та залучати потенційних клієнтів за допомогою SMS. З 2006 року надійна та надійна SMS-платформа TextMarks дозволила тисячам клієнтів розвивати свій бізнес, підвищувати залученість клієнтів і співробітників і надавати своєчасну інформацію понад 10 мільйонам користувачів у США. SMS-продукти включають: -SMS-маркетинг -Масовий обмін текстовими повідомленнями -Текст -for-Info -SMS Lead Generation -SMS для внутрішніх комунікацій
Kimoby
kimoby.com
Kimoby — це провідна хмарна комунікаційна платформа, яка дає змогу обмінюватися миттєвими повідомленнями для бізнесу для покращення командної співпраці, виняткового обслуговування клієнтів і запитів на мобільні платежі. Це допомагає відділам бізнес-обслуговування звертатися до потрібної людини в потрібний час. Використовуючи дані та ресурси, які компанії вже мають під рукою, Kimoby дозволяє легко підвищити залученість і продажі за допомогою миттєвих маркетингових кампаній, автоматичних нагадувань, мультимедійних файлів тощо.
MessageDesk
messagedesk.com
MessageDesk — це розумніша та простіша програма для обміну текстовими повідомленнями для бізнесу. Ми допомагаємо організаціям будь-якого розміру виконувати роботу за допомогою простого у користуванні додатка для обміну текстовими повідомленнями, створеного для обслуговування, продажів і підтримки. Додайте текстові повідомлення на будь-який робочий номер телефону, включаючи VoIP і стаціонарні телефони. Використовуйте спільну командну скриньку SMS-повідомлень і масові текстові розсилки MessageDesk, щоб отримати потрібне повідомлення потрібним людям у потрібний час. Оптимізуйте спілкування через SMS і заощаджуйте час за допомогою запланованих текстових повідомлень, автовідповідачів на основі ключових слів, автоматизації та попередньо збережених шаблонів текстових повідомлень.
Nrby
nrby.com
Nrby — це розумніший спосіб спілкування мобільних команд. Створений ветеранами польових операцій із десятирічним досвідом, Nrby розроблено таким чином, щоб персоналом, підрядниками та менеджерами на мобільних пристроях, планшетах і настільних комп’ютерах було легко та інтуїтивно зрозуміло користуватися ним. Додаток має потужні можливості Location Intelligence, надаючи керівникам, директорам і менеджерам повний огляд усіх проектів, їх статусу, завдань, безпеки працівників тощо. Для отримання додаткової інформації відвідайте: https://nrby.com або надішліть електронний лист на [email protected], щоб дізнатися більше.
Thirdlane
thirdlane.com
Thirdlane Connect служить універсальним додатком для спілкування з клієнтами та командної співпраці, пропонуючи вашій команді набір функцій, включаючи чат, голосові та відеодзвінки, конференції, спільний доступ до екрана, спільний доступ до файлів та бездоганну інтеграцію з CRM та різними іншими бізнес-додатками. Забезпечуючи багатоканальне спілкування з клієнтами та командну співпрацю, Thirdlane Connect розроблений як для локальних, так і для віддалених співробітників, підтримує веб-браузери, пристрої iPhone, Android, а також комп’ютери Windows, Linux і Mac. Ця потужна програма повністю інтегрована з платформами Thirdlane Business Phone System або Thirdlane Multi Tenant PBX і працює на них. Ці платформи можна безпечно розгортати в різних налаштуваннях, як на місці, так і в приватних чи публічних хмарах, забезпечуючи гнучкість і безпеку вашої комунікаційної інфраструктури.
Edworking
edworking.com
Edworking - це платформа для вашої команди та вашої роботи. Одне рішення для команд із усім необхідним для роботи віддалено. Усі ваші завдання, файли, зображення та розмови в одному місці та лише унікальна підписка. Команди використовують Edworking для координації, спілкування та управління роботою. Наші клієнти перейшли від використання багатьох платформ для співпраці зі своєю командою, таких як Trello та Jira для управління завданнями, Slack та збільшення для спілкування, або Dropbox та їздити на передачу файлів, щоб просто Edworking. Це означає більше перемикання між програмами! Приєднуйтесь до нашої спільноти: https://t.me/edworkingapp
Samesurf
samesurf.com
Samesurf — це запатентована платформа для співпраці в режимі реального часу, яка дозволяє кільком людям взаємодіяти з однаковими онлайн-досвідами в режимі реального часу з будь-якого пристрою чи браузера без інсталяції чи кодування. Samesurf, який широко вважається винахідником сучасного спільного перегляду, також дозволяє учасникам (1) Миттєво завантажуйте та діліться документами та відео (2) Розмова або відеочат через VOIP і телефонні лінії (3) Відредагуйте конфіденційні поля введення або інші елементи екрана (4) Діліться офлайн-контентом (5) Отримайте поглиблену аналітику (6) Запис сеансів Samesurf підтримує різноманітні варіанти використання, які включають продажі, підтримку, навчання, телемедицину та віртуальні зустрічі.
Appward
appward.com
Розробники програмного забезпечення не розуміють ваш бізнес. З однієї групи ви отримуєте жорстке рішення, яке потребує дорогого та трудомісткого впровадження. З іншого ви отримуєте солянку відключених програм. Вони відчувають ваш біль. Appward пропонує інтелектуальний набір із понад 80 додатків у надзвичайно швидкому приватному робочому просторі, який допомагає вам керувати й покращувати всі функції у вашій організації, включаючи ERP, CRM, управління проектами, комунікації, управління співробітниками, операційну діяльність, якість, виробництво та ланцюг постачання.
CommBox
commbox.io
CommBox — це корпоративна багатоканальна платформа взаємодії зі штучним інтелектом, яка дозволяє брендам залучати клієнтів через усі канали за допомогою єдиного інтерфейсу, використовуючи багатоканальний зв’язок, цифрове залучення, автоматизацію бізнесу, розмовний ШІ та генеративні чат-боти ШІ. CommBox допомагає організаціям автоматизувати повторювану роботу, оптимізувати шляхи клієнтів, підвищити продуктивність команд обслуговування клієнтів і випереджати очікування клієнтів, що розвиваються, у цифровому ландшафті. CommBox дає змогу командам підтримки та продажів краще взаємодіяти з клієнтами через їхні улюблені канали обміну повідомленнями, такі як SMS, Messenger, WhatsApp, Google Business Messages тощо, за допомогою єдиної автономної комунікаційної платформи. Понад 350 корпоративних клієнтів CommBox отримують переваги від зниження операційних витрат у кол-центрах, підвищення задоволеності клієнтів і підвищення продуктивності агентів. Відкрийте для себе досвід CommBox: відвідайте www.commbox.io
Midlap
midlap.com
Midlap — це онлайн-інструмент для співпраці та мозкового штурму, де ми вирішуємо проблему, яка виникає через перемикання між кількома програмами для співпраці з вашою командою. Ми вирішуємо цю проблему, надаючи такі інструменти, як дошки, дошки Kanban, блок-схеми, файли, чат, події, діаграми Ганта тощо в одній програмі. Тож більше не потрібно перемикатися між різними програмами та робіть більше з Midlap.
Engynn
engynn-intranet.com
Інтранет, який вам сподобається. Шукаєте просте та соціальне програмне забезпечення внутрішньої мережі компанії? Тут ваш пошук в інтранеті закінчується! Почніть роботу з безкоштовною пробною версією за дві хвилини та дізнайтеся, чому компанії по всьому світу довіряють інтранет-програмному забезпеченню Engynn.
Superworks
superworks.com
Ми в SUPERWORKS спеціалізуємося на революції підприємств, допомагаючи їм створювати динамічні робочі місця, які сприяють підвищенню продуктивності. Наш підхід зосереджений на пріоритеті людей, гарантуючи, що кожна людина відчуває себе мотивованою, цінною та реалізованою у своєму професійному середовищі. По суті, ми керуємось баченням лідерства в технологічній еволюції та надання нашим клієнтам необхідних інструментів для майбутнього успіху. Ми віримо в розширення можливостей компаній для досягнення експоненційного зростання завдяки потужності програмного забезпечення як послуги (SaaS). Наша місія полягає в наданні передових технологічних рішень, які не тільки спрощують бізнес-операції, але й оптимізують процеси, забезпечуючи ефективність і ефективність у всіх сферах.
TalkFreely
talkfreely.com
Talkfreely забезпечує внутрішній канал зв’язку в режимі реального часу, який з’єднує кожного співробітника з усіма функціями, місцями та часовими поясами. Його легко розгорнути, і він надасть вашій організації інструменти, необхідні для формування та вимірювання залученості співробітників.
Cynoia
cynoia.com
Команди втомилися відстежувати потік інформації. Cynoia інтегрує безболісний процес із впровадженням синхронного зв’язку.
Oneteam
oneteam.io
Знайомство з Oneteam. Можливо, вас не здивує те, що зв’язок із робочою силою без робочого столу є серйозною проблемою. Вони розкидані по різних місцях, не сидять за комп’ютером, не мають корпоративної адреси електронної пошти і часто працюють лише неповний робочий день – це кілька причин. Старі шкільні методи, як-от інтранети, електронні листи, паперові довідники та дошки оголошень, уже не підходять. Вони створюють те, що ми називаємо
Matilda Workspace
matilda.io
Абсолютно нове робоче середовище «все в одному» для сучасних команд Впроваджуючи концепцію єдиного робочого простору, Matilda об’єднує потужний набір найкращих у своєму класі програм в одному місці, дозволяючи командам по всьому світу без зусиль об’єднуватися, створювати, координувати роботу та радувати своїх клієнтів. Завдяки своїй місії зі спрощення технологій Matilda дозволяє організаціям робити більше з меншими витратами, що робить його важливим інструментом як для стартапів, так і для компаній зі списку Fortune 500. Основні характеристики: - Потужні програми в комплекті: Matilda поставляється з набором потужних програм, включаючи Документи, Проекти, Таблиці, Чат, Клієнти та Copilot, що гарантує, що команди мають усі інструменти, необхідні для досягнення успіху. - Створюйте з легкістю: за допомогою Документів команди можуть спільно редагувати в режимі реального часу, що робить створення та координацію документів безперебійними. Ця функція має на меті замінити Google Docs, Notion і Coda, забезпечуючи більш інтегрований і ефективний досвід. - Спрощене керування проектами: функція Matilda Projects дозволяє легко керувати та відстежувати кожен аспект ваших проектів. Завдяки таким можливостям, як автоматичне планування, він розроблений, щоб замінити такі інструменти, як Jira, Trello та Asana. - Розширене керування даними: незважаючи на те, що таблиці з’являться незабаром, вони обіцяють перевизначити обробку даних шляхом синхронізації даних із сотень джерел або створення нових колекцій, щоб замінити такі інструменти, як Airtable, Notion і Segment. - Безперебійне спілкування: чат об’єднує всі командні комунікації в одне місце, інтегроване між проектами, завданнями та документами, забезпечуючи альтернативу Slack і MS Teams. - Управління взаємовідносинами з клієнтами: функція «Клієнти», яка незабаром буде випущена, дозволить командам без зусиль відстежувати потенційних клієнтів і керувати взаємодією з клієнтами в одному вдосконаленому інтерфейсі, щоб замінити Salesforce і Hubspot. - Допомога на основі штучного інтелекту: Copilot пропонує спеціальні помічники штучного інтелекту, які допомагають автоматизувати та оптимізувати робочі процеси, щоб замінити такі інструменти штучного інтелекту, як ChatGPT і Google Bard. Висновок: Matilda Workspace виділяється як всеохоплююче рішення, яке не тільки обіцяє оптимізувати та спростити роботу команд, але й охоплює майбутнє завдяки можливостям на базі штучного інтелекту та прихильності до сталого розвитку. Незалежно від того, керуєте ви проектами, координуєте роботу зі своєю командою, підтримуєте відносини з клієнтами чи використовуєте штучний інтелект для автоматизації, Matilda Workspace надає інтуїтивно зрозумілу, потужну та адаптовану платформу для процвітання будь-якої команди. Спробуйте Matilda сьогодні та відчуйте майбутнє роботи, створене, щоб допомогти вам виконувати проекти вчасно та щоразу.
Crypho
crypho.com
Crypho — це рішення «Програмне забезпечення як послуга» для корпоративного обміну файлами та зв’язку з наскрізним шифруванням.
Eko
ekoapp.com
Eko — це універсальна платформа для компаній з віддаленими працівниками. Переконайтесь, що ваші співробітники залишаються на зв’язку, залученими та продуктивними, працюючи вдома. Ефективно працюйте та співпрацюйте з будь-якого місця за допомогою функцій спільноти, засобів комунікації, управління проектами та центрів обміну знаннями. За допомогою Eko ви можете посилити комунікацію та співпрацю (чати та дзвінки 1-1/групи, обмін файлами, управління проектами, оголошення для всієї компанії), забезпечити навчання та розвиток (система управління знаннями компанії), підвищити операційну ефективність (цифрові робочі процеси, делегування завдань) ) та модернізувати управління людьми (база даних співробітників, форми та процеси HR). Eko є мультиплатформенним, настроюваним і зручним для інтеграції.
OurPeople
auth.ourpeople.com
Проблеми з командним спілкуванням? Не шукайте далі, OurPeople надасть саме те, що ви шукаєте! OurPeople — це інноваційна мобільна технологія, яка дозволяє малим, середнім і корпоративним компаніям краще спілкуватися з усіма. Платформа OurPeople пропонує ексклюзивні методи доставки, націлені на потрібну аудиторію, з тегами, які гарантують, що всі, кому потрібно, отримають повідомлення. OurPeople надає багато інструментів для покращення спілкування, взаємодії та навчання для команд на передовій.
Unipile
unipile.com
Включіть API для електронної пошти та обміну повідомленнями, щоб сприяти прямим розмовам через LinkedIn, Gmail і WhatsApp у вашій програмі, підвищуючи продуктивність і задоволення користувачів.
Tipi
tipihub.com
Відповідайте у власний час, будь-де, у повній мірі, зберігаючи повну історію рішень.
TIMU
timu.com
Чати, зустрічі, завдання та сховище файлів – усе в одному місці. TIMU — це найкращий спосіб співпрацювати та зустрічатися з колегами, постачальниками та клієнтами.
Journyz
journyz.com
Journyz — це платформа SaaS, яка допомагає CXO налаштовувати унікальні бізнес-рішення та залучати до цих рішень усіх зацікавлених сторін. Journyz допомагає керівникам оцифрувати бізнес-процеси, які є унікальними для кожного підприємства (або навіть команди всередині підприємства), з’єднуючи користувачів із цінною інформацією для керівників, які будуть краще підготовлені для прийняття рішень на основі даних. Керівники можуть налаштувати користувальницький досвід, щоб залучити команди до бізнес-процесів за допомогою «збірників ігор», які включають керування завданнями, форми введення даних, чати, опитування, гейміфіковані виклики, внутрішні соціальні мережі тощо. Перегляди та інформаційні панелі Journyz забезпечують видимість і візуалізацію даних для всієї організації.
Jumppl
jumppl.com
Потужні та централізовані інструменти, які допоможуть зосередити вашу команду та інформувати клієнтів. Jumppl запобігає розповсюдженню даних ваших команд повсюди.
Nynja
nynja.io
Вбудовані рішення для зустрічей на вашому веб-сайті $9,99 на місяць, клієнти БЕЗКОШТОВНО! Повна платформа інструментів для вирішення зустрічей із вашим брендом! Що ви отримуєте... Аудіо- та відеоконференції - Спільний доступ до екрана Передача великих файлів - Миттєві чати один на один і групові чати Накопичувач даних - Автоматичний переклад у чаті на понад 101 мову. Подивіться, як це працює на вашому сайті NINJAworkspace.com https://youtu.be/pGznF2Ok954
Coast
coastapp.com
Coast — це універсальний робочий простір для команд, які хочуть краще керувати командними комунікаціями, завданнями, контрольними списками, плануванням і робочими процесами. З вашого телефону на робочий стіл Coast легко доступний звідусіль і в будь-який час. Тисячі команд і компаній використовують Coast для заміни електронних листів, текстових повідомлень, електронних таблиць і паперових контрольних списків і розкладів. Завдяки тому, що всі ваші співробітники працюють в одному місці, Coast підвищує продуктивність і підзвітність вашої команди та економить години часу щотижня.
BiPTT
biptt.com.br
BiPTT — це рішення Push To Talk із додатком для смартфонів і операційним програмним забезпеченням для керування місцезнаходженням користувача, записом повідомлень і багатьом іншим. Це спілкування в реальному часі в одній потужній програмі «Натисни і говори» (PTT). BiPTT ідеально підходить для компаній, у яких працюють безстільні працівники, яким потрібен ефективний і безпечний зв’язок у реальному часі.
Textellent
textellent.com
Надійні служби SMS-повідомлень для бізнесу Textellents надають SMS, MMS-повідомлення для програм обслуговування клієнтів, продажів і маркетингу. Рішення Textellent для ділових текстових повідомлень і маркетинг текстових повідомлень полегшують розробку, керування, вимірювання та інтеграцію кампаній SMS і MMS. Незалежно від того, чи використовується він для обслуговування клієнтів, продажів чи маркетингу, Textellent підтримує вашу подорож клієнта за допомогою простого у користуванні сервісу, який уможливлює текстові повідомлення для місцевих напрямків бізнесу та обслуговує підприємства будь-якого розміру. Також доступні надійне планування та нагадування про зустрічі, а також ключові слова та короткі коди для легкої реєстрації в програмах із сумісністю TCPA від AI. Крім того, текстові повідомлення для бізнесу безпосередньо з будь-якої веб-програми чи веб-сторінки також підтримуються через Textellent Messenger (безкоштовне розширення Google Chrome).
Deskree
deskree.com
Deskree — це хмарна платформа, яка спрощує й оптимізує розробку серверної частини та керування інфраструктурою для компаній і розробників.
TruHu
truhu.com
TruHu — це проста у користуванні платформа для спілкування співробітників, завдяки якій ваші співробітники будуть на зв’язку, зацікавлені та поінформовані — від офісу до роботи.
Showcase Workshop
showcaseworkshop.com
Showcase Workshop перетворює ваш пристрій iOS, Android або Windows на потужний набір інструментів для продажу, презентацій і навчання. Створюйте приголомшливі інтерактивні презентації, які ваші колеги можуть завантажувати, презентувати та ділитися прямо зі своїх пристроїв. Підтримуйте свій вміст актуальним, відповідним бренду та готовим до будь-яких дистанційних презентацій продажів або показу з екрану на екран, які трапляються на вашому шляху. - Імпортуйте наявні активи з продажу та маркетингу та почніть створювати за лічені хвилини. Створюйте цікаві презентації з фотографіями, PDF-документами, посиланнями, відео, анімацією та інтерактивними формами чи калькуляторами. - Завантажуйте презентації для перегляду та презентації в автономному режимі — більше ніколи не турбуйтеся про ненадійний Wi-Fi! - Надсилайте вміст потенційним клієнтам прямо зі свого пристрою — потім відстежуйте, коли вони його відкривають, що дивляться та як довго. Доповніть свій наступний дзвінок спеціальним уявленням про те, що насправді цікавить вашого клієнта! - Підтримуйте свою команду продажів в курсі подій за допомогою push-повідомлень щоразу, коли ви оновлюєте презентацію. Більше не потрібно шукати останню версію або плутати клієнтів застарілим матеріалом. - Заощаджуйте витрати на друк, зменшуйте свій вуглецевий слід і садіть місцеві дерева в Новій Зеландії, перейшовши на цифрові презентації. Дізнайтеся більше на showcaseworkshop.com або отримайте безкоштовне демонстраційне відео на bit.ly/my-showcase-demo.
Socxly
socxo.com
Перший у своєму роді набір органічних інструментів маркетингу в соціальних мережах, які допоможуть вам збільшити охоплення, краще представити свій вміст у ЗМІ, відстежувати та вимірювати ваші частки. Це ваш універсальний набір інструментів для перетворення посилань, якими ви ділитеся, у Smart Links. Звичайно, ви можете скоротити свої посилання за допомогою Socxly. Але під капотом є набагато більше: презентуйте краще, редагуючи та створюючи. * Соціальні картки: користувачі в соціальних мережах здебільшого натискають зображення у вашій публікації. Ви втрачаєте атрибуцію кліків і трафік, розміщуючи зображення та посилання окремо в соціальних мережах. Socxly дозволяє публікувати ваші зображення як клікабельні соціальні картки з вашими власними зображеннями. * Володійте посиланнями, брендуючи їх: замість публікації посилань із загальними доменами використовуйте власний бренд, кампанію та контекст із власними доменами. Відредагуйте та змініть задню половину посилань, щоб зробити їх релевантними тим, що ви робите. * Зробіть свої посилання на сайти третіх сторін за допомогою банерів CTA: створюйте, вставляйте та показуйте банери CTA (заклик до дії) на коротких посиланнях стороннього вмісту, щоб підвищити видимість бренду та перенаправити трафік назад на ваш веб-сайт або будь-яку цільову сторінку. * Поділіться файлами як посиланнями для вашої аудиторії: Ppts, Excels, PDF тощо. Тепер ви можете поділитися ними в соціальних мережах за допомогою короткого посилання на всі канали, звідки ваша аудиторія зможе їх завантажити. * Звичайна кампанія: створюйте та публікуйте дописи про звичайну кампанію для своїх спільнот зацікавлених сторін бренду та впливових осіб, щоб ділитися ними та розширювати їхні соціальні зв’язки з електронної пошти або внутрішніх сторінок кампанії.
Spokn
getspokn.com
Spokn Stories — це найпростіший спосіб створювати відео про співробітників. За лічені хвилини ви можете створювати відео, які підвищують рівень ваших програм «Люди» та «Комунікації», заощаджують гроші, торкаючись власних внутрішніх голосів, і створюють більше людських стосунків. Spokn спрощує процес створення автентичних фірмових відео для внутрішніх комунікацій, DEI, адаптації, бренду талантів, рекрутингу чи L&D. Такі компанії, як Udemy, Snyk і LifeLabs та інші, покладаються на Spokn, щоб зняти достовірні історії співробітників.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — це хмарна платформа, яка об’єднує людей і речі з простором, перетворюючи будівлі на розумні простори. Використовуючи потужність пристроїв Cisco як датчиків (Catalyst, Meraki, Webex) та екосистему Spaces, платформа прагне зробити будівлі безпечними, розумними, стійкими та бездоганними. Cisco Spaces використовує потужність апаратного забезпечення та датчиків Cisco (Catalyst, Meraki, Webex), що робить будівлі безпечними, розумними та стійкими з безперебійним обслуговуванням людей.