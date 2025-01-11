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Програмне забезпечення для внутрішніх комунікацій - Найпопулярніші застосунки - Пакистан
Програмне забезпечення для внутрішніх комунікацій, яке часто називають програмним забезпеченням обміну бізнес-повідомленнями, пропонує платформи обміну миттєвими повідомленнями як для прямого, так і для групового спілкування всередині організації. Ці інструменти розроблені таким чином, щоб бути зручними та ефективними, забезпечуючи швидку взаємодію між членами команди. Співробітникам більше не потрібно надсилати довгі електронні листи, щоб отримати короткі відповіді. Інструменти обміну діловими повідомленнями спрощують спілкування колег, роблячи його таким же легким, як спілкування з друзями в соціальних мережах або за допомогою текстових повідомлень. Багато з цих платформ включають такі функції, як емодзі та GIF, щоб сприяти справжнім і природним розмовам на робочому місці.
Запит на новий застосунок
Zoom Web
zoom.us
Zoom — це програма відеотелефонії, розроблена компанією Zoom Video Communications. Безкоштовна версія надає послугу відеочату, яка дозволяє одночасно спілкуватися до 100 пристроїв, з 40-хвилинним обмеженням часу для безкоштовних облікових записів, які мають зустрічі трьох або більше учасників. Користувачі мають можливість оновити, підписавшись на один із його планів, причому найвищий дозволяє до 1000 людей одночасно без обмежень за часом. Під час пандемії COVID-19 спостерігалося значне збільшення використання Zoom і подібних продуктів для віддалена робота, дистанційна освіта та соціальні відносини в Інтернеті.
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams — це платформа для спілкування та співпраці, яка поєднує чат на робочому місці, відеозустрічі, зберігання файлів та інтеграцію програм. Служба інтегрується з офісним пакетом Office 365 за підпискою та містить розширення, які можна інтегрувати з продуктами сторонніх виробників. Microsoft Teams є конкурентом таких служб, як Slack, і є шляхом еволюції та оновлення Microsoft Skype для бізнесу. Microsoft анонсувала Teams на заході в Нью-Йорку та запустила службу в усьому світі 14 березня 2017 року. Її було створено під час внутрішньої хакатон у штаб-квартирі компанії, який зараз очолює Браян Макдональд, корпоративний віце-президент Microsoft.
Slack
slack.com
Slack — це власна платформа бізнес-комунікації, розроблена американською програмною компанією Slack Technologies. Slack пропонує багато функцій у стилі IRC, включаючи постійні кімнати чату (канали), організовані за темами, приватні групи та прямі повідомлення.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam — перша мобільна програма для управління робочою силою, яка містить надійний набір інструментів, розроблених, щоб допомогти організаціям, у яких немає робочих столів, покращити комунікацію, утримати персонал і підвищити операційну ефективність. Connecteam дозволяє менеджерам перевести свої бізнес-процеси на автопілот і зосередитися на розвитку бізнесу, а також звільнити співробітників, щоб бути більш продуктивними, професійними та задоволеними. Економте час і підвищте продуктивність за допомогою користувацьких контрольних списків, форм і звітів для мобільних пристроїв; Плануйте зміни та відстежуйте робочі години за допомогою годинника GPS; Спростіть спілкування співробітників, вдосконаліть професійні навички, керуйте щоденними завданнями та багато іншого в одній програмі. Забезпечте безпечний і простий вхід для системних адміністраторів за допомогою системи єдиного входу Active Directory (SSO).
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для залучення клієнтів із голосовими та понад 30 цифровими каналами, розширеними опціями штучного інтелекту для самообслуговування, такими як боти, проактивними інструментами для роботи з клієнтами та інтелектуальними віртуальними агентами, які розуміють наміри клієнта. Він пропонує понад 300 готових інтеграцій (включно з провідними CRM) і повністю інтегроване рішення для управління залученням персоналу та аналітики на основі ШІ. RingCentral Contact Center тісно інтегрований з рішенням RingCentral MVP, пропонуючи клієнтам переваги голосової інфраструктури корпоративного рівня та інтегрованих уніфікованих комунікацій, які забезпечують безперебійну міжфункціональну співпрацю.
Intercom
intercom.com
Intercom — це єдине комплексне рішення для обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами за допомогою автоматизації та підтримки персоналом, забезпечуючи підвищену задоволеність клієнтів при зниженні витрат. Ми будуємо майбутнє, у якому більшість розмов із клієнтами успішно вирішуються без потреби людської підтримки, що звільняє команду для роботи над розмовами з клієнтами більшої цінності. Понад 25 000 глобальних організацій, у тому числі Atlassian, Amazon і Lyft Business, покладаються на Intercom, щоб забезпечити неперевершений досвід користувачів у будь-якому масштабі. Платформа Intercom використовується для надсилання понад 500 мільйонів повідомлень на місяць і забезпечує взаємодію з понад 600 мільйонами активних кінцевих користувачів щомісяця. Intercom, заснована в 2011 році за підтримки провідних венчурних капіталістів, зокрема Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners і Social Capital, прагне зробити інтернет-бізнес персональним.
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq — це програмне забезпечення для ділового спілкування, яке допомагає спростити та оптимізувати ваше спілкування за допомогою організованих розмов та інформації, яку легко знайти. Cliq створено для створення гібридного стилю роботи, коли ви можете ввійти в систему, щоб працювати з будь-якого пристрою з будь-якого місця. Це допомагає підвищити загальну продуктивність вашої команди та, у свою чергу, позитивно впливає на ефективність вашого бізнесу.
IRCCloud
irccloud.com
IRCCloud — це сучасний IRC-клієнт, за допомогою якого ви залишаєтеся на зв’язку без будь-якого багажу. Залишайтеся на зв’язку та отримувайте сповіщення, де б ви не були, завдяки нашим веб- та мобільним додаткам.
ClickUp
clickup.com
ClickUp — це універсальна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організовувати та співпрацювати над роботою за допомогою завдань, документів, чату, цілей, дошок тощо. Легко налаштовується лише кількома клацаннями миші, ClickUp дозволяє командам усіх типів і розмірів виконувати роботу ефективніше, підвищуючи продуктивність до нових висот.
Otter
otter.ai
Otter — це інтелектуальна програма для створення нотаток, яка дає змогу запам’ятовувати, шукати та ділитися голосовими розмовами. Otter створює розумні голосові нотатки, які поєднують аудіо, транскрипцію, ідентифікацію мовця, вбудовані фотографії та ключові фрази. Це допомагає діловим людям, журналістам і студентам бути більш зосередженими, співпрацювати та ефективніше під час зустрічей, інтерв’ю, лекцій та будь-де, де відбуваються важливі розмови.
ProofHub
proofhub.com
ProofHub, заснований у 2012 році, є хмарною платформою для керування проектами та командної співпраці, яку використовують команди по всьому світу. ProofHub — це програма для керування роботою з найвищим рейтингом, яка була розроблена, щоб допомогти командам у повсякденній роботі та використовується понад 85 000 команд у всьому світі, включаючи Netflix, Google, NASA, Nike та Trip Advisor. ProofHub — це напрочуд просте, але потужне програмне забезпечення для керування проектами, яке забезпечує консолідоване уявлення про завдання та прогрес. Це програмне забезпечення для керування проектами дозволяє командам спілкуватися під час роботи з будь-якого місця за допомогою будь-якого пристрою. З багатим набором функцій, розміщених в одному місці, цей онлайн-інструмент SaaS розроблений, щоб допомогти компаніям швидко планувати, координувати, організовувати та виконувати проекти будь-якого розміру. ProofHub — це економічно ефективне рішення, яке використовують команди та підприємства будь-якого розміру в різних секторах. ProofHub може допомогти компаніям структурувати свій робочий процес, заощаджуючи час і ресурси, завдяки функціям, починаючи від керування завданнями до відстеження часу, індивідуальних робочих процесів до онлайн-перевірки та багато іншого. ProofHub пропонує безліч функцій для співпраці, таких як чат, обговорення, оголошення, інтеграція сторонніх розробників, передача файлів тощо. ProofHub має зрозумілий, простий макет із невеликою кривою навчання, завдяки якому користувачі почуваються як удома. Окрім англійської, ProofHub доступний німецькою, іспанською, португальською, французькою, російською, італійською, голландською, китайською (Тайвань), турецькою та польською мовами. ProofHub — це економічно ефективне рішення, яке можуть використовувати команди та підприємства в різних секторах. ProofHub надає всі функції, необхідні для ефективного виконання роботи, від створення проекту до призначення завдань, відстеження прогресу, взаємодії з вашою командою та, зрештою, завершення проектів вчасно.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
monday.com
monday.com
monday.com — це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія залучила 150 мільйонів доларів, виходячи з оцінки в 1,9 мільярда доларів. Monday.com отримав нагороду Webby Award 2020 за продуктивність у категорії «Додатки, мобільні та голосові зв’язки».
Guru
getguru.com
Enterprise AI Search, Intranet і Wiki на одній платформі. Гуру живе в інструментах, якими ви вже користуєтеся, тому не потрібно перемикати контекст. Знаходьте інформацію в будь-якій програмі, зверніться за допомогою експерта, якщо ви не можете її знайти, і дозвольте Гуру завчасно виявляти прогалини в знаннях, дублювати знання та перекладати їх на 100 мов. Це як розумний друг для вас та решти ваших компанії.
Element
element.io
Element — це безпечна комунікаційна платформа, побудована на Matrix: децентралізований протокол із наскрізним шифруванням. Об’єднайте свої команди, підвищте продуктивність і задоволеність робочим місцем, зберігаючи повне право власності на свої дані. Element є лідером у звіті Forrester Wave: Secure Communications. Легко співпрацюйте зі своїми партнерами, постачальниками чи клієнтами за допомогою відеодзвінків і обміну миттєвими повідомленнями: як електронна пошта для 21 століття. Ви навіть можете підключити свої облікові записи Slack, MS Teams, WhatsApp. З іншого боку, Element можна закрити для середовищ із високим рівнем безпеки, використовуючи безпечні прикордонні та міждоменні шлюзи та навіть розгортання з повітряним розривом. Оскільки мережа побудована на базі Matrix, завдяки децентралізованій архітектурі мережі немає єдиної точки відмови, що робить її ідеальною для критично важливих середовищ. Будь ласка, зв’яжіться з нами, щоб дізнатися, як ваш бізнес може отримати користь від Element.
Pumble
pumble.com
Pumble — це безкоштовна програма для командного чату, яка дозволяє співпрацювати командам будь-якого розміру. На відміну від інших програм командного чату, Pumble доступний для необмеженої кількості користувачів безкоштовно. Pumble — це онлайн-веб-програма, яка працює у браузері, але для зручності ви можете встановити її на свій комп’ютер або мобільний телефон.
Workplace
workplace.com
Workplace – це інструмент спілкування, який об’єднує всіх у вашій компанії, навіть якщо вони працюють віддалено. Використовуйте такі знайомі функції, як групи, чат і трансляція відео в прямому ефірі, щоб люди спілкувалися та працювали разом. Workplace – це корпоративна платформа підключення, розроблена Facebook, Inc., яка включає використання груп, обмін миттєвими повідомленнями та стрічку новин. Розробкою керують Жюльєн Кодорніу, віце-президент Workplace, і Карандіп Ананд, керівник Workplace.
Bitrix24
bitrix24.com
«Бітрікс24» — це програмне забезпечення, яке допомагає компаніям і підприємцям підвищувати ефективність внутрішньої та зовнішньої діяльності. Наша платформа пропонує CRM, Контакт-центр, Конструктор веб-сайтів, Інтернет-магазин, Маркетингові кампанії та інші інструменти продажу. Крім того, є безпечна інтрамережа, керування завданнями та проектами, обмін та зберігання файлів у реальному часі, засоби зв’язку та організація. Основи HR та AI вбудовані в структуру Бітрікс24. Бітрікс24 – це ініціатива компанії Бітрікс, Інк., запущена як хмарний сервіс у квітні 2012 року. Зараз він доступний у хмарі та локально. У 2024 році наша компанія налічує понад 12 мільйонів організацій. Бітрікс24 пишається тим, що обслуговує клієнтів від невеликих організацій до компаній зі списку Fortune 500.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — це хмарна платформа, яка об’єднує людей і речі з простором, перетворюючи будівлі на розумні простори. Використовуючи потужність пристроїв Cisco як датчиків (Catalyst, Meraki, Webex) та екосистему Spaces, платформа прагне зробити будівлі безпечними, розумними, стійкими та бездоганними. Cisco Spaces використовує потужність апаратного забезпечення та датчиків Cisco (Catalyst, Meraki, Webex), що робить будівлі безпечними, розумними та стійкими з безперебійним обслуговуванням людей.
Workplace Chat
workplace.com
Workplace Chat – це веселий, інтуїтивно зрозумілий і швидкий спосіб спілкуватися з ким завгодно, будь-де та будь-де. Workplace – це корпоративна платформа підключення, розроблена Facebook, Inc., яка включає використання груп, обмін миттєвими повідомленнями та стрічку новин. Розробкою керують Жюльєн Кодорніу, віце-президент Workplace, і Карандіп Ананд, керівник Workplace.
Lark
larksuite.com
Lark — це універсальна платформа для співпраці для команд, які прагнуть оптимізувати робочі процеси та швидше досягти бізнес-результатів. Завдяки зручному користуванню на настільних і мобільних пристроях Lark гарантує ефективну роботу команд з будь-якого місця. Lark — це супердодаток для роботи, який об’єднує чати, робочі процеси, електронні листи, документи, таблиці, керування проектами та зустрічі в одному місці. Ваша команда може планувати, виконувати та синхронізувати роботу без збоїв і зосереджуватися на тому, що важливо для вашого бізнесу.
Spike
spikenow.com
Spike вирішує хаос спілкування між командами та окремими людьми, об’єднуючи електронну пошту, командний чат, документи для спільної роботи та зустрічі в одній стрічці. Spike для особистого користування. Отримайте кращий досвід електронної пошти за допомогою розмовної електронної програми Spike, яка перетворює ваші електронні листи на чат. Це схоже на надто потужну платформу обміну повідомленнями, яка визначає пріоритетність найважливіших повідомлень, тож ви можете зосередитися на найважливіших речах. Використовуйте свою наявну електронну пошту та насолоджуйтеся безладною електронною поштою. Спайк для команд: чіткість спілкування для команд! Spike пропонує комплексний пакет продуктивності для команд. Він поєднує командний чат, електронну пошту, відеозустрічі, інструменти ШІ та документи для спільної роботи в єдину стрічку. Легко спілкуйтеся та співпрацюйте з внутрішніми командами та зовнішніми зацікавленими сторонами, включаючи колег, партнерів, клієнтів і постачальників, незалежно від того, використовують вони Spike чи ні. Spike — це перша служба бізнес-електронної пошти, розроблена для змістовної командної взаємодії. Підтримуйте послідовність бренду, використовуючи власний домен електронної пошти або купуючи спеціальний домен у Spike. Насолоджуйтесь безпечною, надійною електронною поштою та повідомленнями, які можна архівувати, що забезпечує безперебійне спілкування.
Chanty
chanty.com
Chanty — це хмарна платформа для співпраці, яка поєднує комунікацію, управління проектами та автоматизацію, щоб допомогти командам працювати разом ефективніше. Цей інструмент дозволяє вам: · спілкуватися в чаті з членами вашої команди; · Спілкуйтеся за допомогою групових і 1 на 1 аудіо/відеодзвінків і діліться своїм екраном; · Діліться миттєвими повідомленнями, файлами чи будь-яким іншим вмістом, який вам подобається; · Створювати, призначати, встановлювати дедлайни та обговорювати завдання безпосередньо в Chanty; · Інтеграція обміну повідомленнями з різними програмами, такими як Google Drive, Dropbox, Trello, GitHub, Zapier, Jira, Asana та багато інших; · Відстежуйте робочий процес команди за допомогою Kanban Board; · Переглядайте відео YouTube, GIF-файли та вміст соціальних мереж; · Швидкий доступ до всіх ваших чатів, завдань і файлів через Teambook. Chanty допомагає командам покращити продуктивність і ділове спілкування. Необмежена історія повідомлень, керування завданнями, обмін файлами та потужні сповіщення впорядковують і економлять ваш день. Співпрацюйте та ефективно спілкуйтеся в одному місці.
Vowel
vowel.com
Vowel — це інструмент для відеоконференцій і зустрічей на базі ШІ. Завдяки підведенню підсумків зустрічей на основі штучного інтелекту Vowel робить кожну зустріч більш інклюзивною та корисною, завдяки простому, безпечному та надійному досвіду. Проводьте, записуйте, транскрибуйте, кліпуйте, шукайте та діліться зустрічами — додатки не потрібні! Основні функції: - Підсумки нарад на основі штучного інтелекту доступні миттєво, коли ви покладете слухавку - Елементи дій на основі штучного інтелекту (пропонуються в режимі реального часу) - MeetingGPT, запитання та відповіді на нарадах на основі штучного інтелекту - Підсумки нарад Catch Me Up - Проводьте чудові відеозустрічі в ваш веб-переглядач - Записуйте та транскрибуйте одним клацанням миші, навіть якщо ви використовуєте безкоштовний план - Співпрацюйте над порядком денним і нотатками зустрічі в режимі реального часу (включаючи завдання) - Шукайте кожне коли-небудь сказане слово в усьому вмісті вашої зустрічі - Інтеграція Zapier - Кліп зустрічі моменти та діліться для миттєвого контексту - Зробіть зустрічі більш інклюзивними за допомогою відстеження часу розмови, емодзі, підняття рук тощо. Спробуйте Vowel безкоштовно сьогодні!
ChangeEngine
changeengine.com
Підвищення рівня лідерів відділу персоналу, щоб забезпечити співробітників найважливішими моментами. Проблема, з якою стикаються керівники персоналу, полягає в тому, що процес розробки досвіду співробітників здійснюється в розподілених командах, розрізнених системах управління персоналом і, у багатьох випадках, у електронних таблицях і PowerPoint. Щойно програми для роботи з людьми запускаються, спочатку з’являється галас, потім за шістдесят днів їх ховають під килимок, і вони переходять до наступної гострої потреби. Створення та виконання найкращих у своєму класі програм для роботи з персоналом, щоб ставитися до співробітників як до внутрішніх клієнтів, надзвичайно ручне та трудомістке — вони включають багато рухомих частин, таких як цілі, брендинг, контент, комунікації, графік, винагороди та рентабельність інвестицій. На гібридному робочому місці немає ефективного способу впоратися з цим. Ми тут, щоб змінити це — наша мета — підвищити роль керівників персоналу в усьому світі та допомогти їм з часом підтримувати ефективність роботи з персоналом. Ми надаємо їм можливість продемонструвати вплив організації людей їхній керівній команді та правлінню, допомагаючи їм отримати підтримку керівників і отримати більше внутрішнього бюджету, щоб експериментувати та запускати інноваційні кадрові програми.
Front
front.com
Front — це сучасна платформа обслуговування клієнтів, яка допомагає компаніям радувати своїх клієнтів, залучати свої команди та будувати міцніший бізнес. Вони переосмислили службу підтримки для командної співпраці в реальному часі по кожному каналу зв’язку з клієнтами, а потім доповнили її штучним інтелектом і автоматизацією, щоб вирішувати проблеми та допомагати командам працювати швидше. Клієнти отримують винятковий сервіс, незалежно від того, чи шукають вони просту, миттєву відповідь або персоналізовану допомогу з найскладніших питань, — і вони отримують аналітику й уявлення, необхідні їхньому бізнесу для оптимізації взаємодії з клієнтами. Понад 8500 компаній усіх форм і розмірів, від ClickUp до Branch Insurance, Echo Global Logistics до Reed & Mackay, покладаються на Front, щоб надати кардинальні послуги, які завойовують і утримують клієнтів на все життя.
Webex
webex.com
Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерованих запитань і відповідей, живих опитувань, чату, реакцій emoji та розпізнавання жестів • Дозвольте учасникам слухати їхньою мовою з живими перекладачами, які включені до сеансу • Занурюйтеся глибше в теми або заохочуйте зв’язки із секційними сесіями Проводьте професійні та спеціальні вебінари в масштабі • Керуйте сценою та вмістом, який бачить ваша аудиторія до, під час і після події • Керуйте реєстрацією відвідувачів за допомогою індивідуальних варіантів брендингу та тем • Відрепетируйте всю презентацію зі співучасниками перед прямим ефіром • Приймайте до 100 000 відвідувачів • Охоплюйте глобальну аудиторію за допомогою перекладів у режимі реального часу на понад 100 мов
Hibox
hibox.co
Hibox — це інструмент керування завданнями, який переосмислює спосіб спільної роботи команд. Hibox дозволяє створювати проекти, переглядати статус завдань, візуалізувати та планувати терміни за допомогою календаря, створювати підзавдання та повторювані завдання, отримувати сповіщення про завдання та багато іншого. Hibox інтегрує командний обмін повідомленнями та відеоконференції в одному інструменті, тож ви можете співпрацювати зі своїми колегами в режимі реального часу, не піднімаючи трубку та не координуючи особисті зустрічі. У Hibox є мобільний додаток для Android та iOS, тож ви можете керувати своїми завданнями та проектами з будь-якого місця.
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch — це розміщена платформа телефонії, яка надає розширені можливості функції виклику, що дає підприємствам доступне та конфігуроване рішення. Наша платформа дозволяє користувачам віддалено отримувати доступ до свого офісу, інтегрованого в єдину уніфіковану телефонну систему.
Thrive.App
thrive.app
Thrive.App, створений у 2011 році, надає програми для спілкування та залучення співробітників, щоб допомогти організаціям «посилити» внутрішні комунікації. Наша інтуїтивно зрозуміла система керування вмістом дозволяє будь-кому у вашій організації керувати комунікаціями вашої компанії, створюючи та додаючи вміст до єдиної комунікаційної платформи для співробітників і розповсюджуючи його на мобільні пристрої ваших команд. Наші клієнти варіюються від малого та середнього бізнесу до найбільших міжнародних організацій, які використовують платформу TheAppBuilder для створення та адаптації власних комунікаційних програм для співробітників, щоб покращити їхні внутрішні комунікації та ще більше залучити свої розподілені команди. Це програмне забезпечення як сервісне рішення дозволяє спеціалістам відділу кадрів, маркетингу, внутрішнього зв’язку, корпоративного зв’язку, ІТ та іншим фахівцям створювати та поширювати важливу, релевантну, своєчасну та налаштовану інформацію своїм «важкодоступним» командам. Ті, хто не має доступу або має обмежений доступ до електронної пошти. На відміну від інших, ми спеціалізуємося на надиханні та навчанні наших клієнтів у їхній подорожі до цифрової трансформації за допомогою нашої платформи SaaS та успішної адаптації та постійної підтримки клієнтів. Комунікаційна платформа Thrive для співробітників використовується клієнтами в багатьох галузях у всьому світі. Серед наших клієнтів: Carlsberg, SSE, Biffa, Fairchild Medical Center, Air France KLM, Santos Brasil, An Post, SGN та багато інших. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.thrive.app
Superworks
superworks.com
Ми в SUPERWORKS спеціалізуємося на революції підприємств, допомагаючи їм створювати динамічні робочі місця, які сприяють підвищенню продуктивності. Наш підхід зосереджений на пріоритеті людей, гарантуючи, що кожна людина відчуває себе мотивованою, цінною та реалізованою у своєму професійному середовищі. По суті, ми керуємось баченням лідерства в технологічній еволюції та надання нашим клієнтам необхідних інструментів для майбутнього успіху. Ми віримо в розширення можливостей компаній для досягнення експоненційного зростання завдяки потужності програмного забезпечення як послуги (SaaS). Наша місія полягає в наданні передових технологічних рішень, які не тільки спрощують бізнес-операції, але й оптимізують процеси, забезпечуючи ефективність і ефективність у всіх сферах.
Diligent Administrator
diligent.com
Diligent, провідний постачальник SaaS з управління, ризиків і відповідності (GRC), прискорює успіх організацій і керівників.
Copilot
copilot.com
Набір продуктів Copilot надає бізнесу комплексне рішення для спілкування з клієнтами, платежів, обміну файлами, контрактів, форм, довідкових служб тощо. Крім того, Copilot дозволяє компаніям пропонувати своїм клієнтам уніфікований досвід роботи з фірмовим порталом клієнтів. Сьогодні на Copilot працюють сотні компаній, що надають технічні послуги та працюють у сферах технологій, маркетингу, фінансових послуг та інших. Компанія Copilot була заснована в 2020 році, залучила 10 мільйонів доларів Серії А в 2022 році, її штаб-квартира знаходиться в Нью-Йорку.
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 — це платформа захисту інтересів працівників №1, яка допомагає вам розширити можливості ваших співробітників стати впливовими особами. Захист співробітників впливає на всі сфери вашого бізнесу, від маркетингу та продажів до HR та підбору персоналу. Отже, якщо ви прагнете збільшити охоплення та залученість, збільшити обсяг продажів або знайти свого наступного суперзіркового працівника, у DSMN8 є рішення. Ми полегшуємо організаціям посилення впливу своїх співробітників, допомагаючи їхнім співробітникам стати прихильниками бренду та ефективнішими соціальними продавцями. Наші інноваційні рішення дозволяють вашим співробітникам легко знаходити, створювати та ділитися схваленим компанією вмістом. Ось як це працює в найпростішому вигляді: Крок 1. Централізуйте вміст вашої організації в користувальницькій стрічці новин. Крок 2. Надайте працівникам доступ до схваленого компанією вмісту. Крок 3. Відстежуйте результати та рентабельність інвестицій за допомогою нашого провідного в галузі пакета аналітики. Найбільші світові компанії довіряють DSMN8 для забезпечення своїх програм захисту інтересів працівників, зокрема McKinsey, Nokia, Ipsos, AkzoNobel, Bayer, Abbott, DropBox, Aramex, GroupM і Snap Inc. Допомога нашим клієнтам у розширенні можливостей своїх співробітників – це те, що керує нашою роботою день і спонукає нас надавати передові рішення.
LumApps
lumapps.com
LumApps — це єдине пакетне рішення для інтрамережі, яке дозволяє співробітникам відчувати зв’язок зі своєю організацією та бути залученими до роботи з будь-якого місця. Забезпечуючи сучасну інтелектуальну цифрову штаб-квартиру, LumApps революціонізує залучення співробітників і продуктивність на роботі. LumApps використовує платформу на базі штучного інтелекту, щоб полегшити інтелектуальну, цілеспрямовану внутрішню комунікацію та централізувати важливі кадрові ресурси та бізнес-програми на одній платформі, незалежно від пакету для співпраці: Google Workspace або Microsoft 365. Надійна інтеграція з Microsoft і Google, а також 100+ конекторів OOTB до критично важливих бізнес-додатків (таких як Box, Salesforce, SAP SuccessFactors, ServiceNow, Slack, Workday тощо), що дозволяє організаціям отримати вигоду від своїх ІТ-інвестицій і підвищити індивідуальну та командну продуктивність. Маючи понад 5 мільйонів користувачів у всьому світі, LumApps продовжує працювати разом, щоб вирішувати проблеми та покращувати досвід співробітників і майбутнє роботи. LumApps визнано лідером у 2023 році Gartner® Magic Quadrant™ для упакованих рішень для внутрішньої мережі.
Assembly
joinassembly.com
Assembly — це сучасна платформа взаємодії, керована штучним інтелектом, яка оптимізує визнання, винагороди, внутрішню комунікацію та співпрацю в усій організації. Цей єдиний зручний центр пропонує комплексні та різноманітні рішення для взаємодії, включаючи оголошення, помічників на робочому місці зі штучним інтелектом, конкурси, опитування тощо. Assembly надає великий каталог винагород, таких як подарункові картки, індивідуальні подарунки, культурні винагороди та благодійні пожертви, сприяючи створенню культури на робочому місці, де працівники відчувають, що їх цінують, цінують і спілкуються. Потужна аналітика дає змогу менеджерам отримати уявлення про настрої компанії, забезпечуючи середовище, в якому співробітники відчувають себе почутими та зрозумілими. Визнайте свою команду значущим чином. Поєднайте основні цінності з визнанням, щоб заохочувати щоденне сприйняття командою. Збільште впізнаваність за допомогою великого каталогу винагород, включаючи подарункові картки, індивідуальні подарунки, культурні винагороди та благодійні пожертви. Автоматизуйте віхи та розпізнавання ювілеїв Святкуйте день народження чи ювілей кожного товариша по команді за допомогою автоматизованих користувацьких сповіщень. Безпроблемна інтеграція з Microsoft Teams і Slack Engage без проблем там, де ви вже працюєте, з безпечною інтеграцією та оновленням даних у реальному часі. Введіть дані один раз для негайної синхронізації між платформами. Підвищення залученості співробітників Використовуйте оновлення генерального директора та керівників, різні опитування співробітників, щотижневі перевірки та опитування про задоволеність, щоб покращити залучення. Оптимізуйте внутрішні комунікації. Використовуйте такі інструменти, як шаблони AMA, канали новин, шаблони довідки, канали груп, айсбрейки, управління ідеями, внутрішні вікі та інструменти для зустрічей, щоб покращити робочі процеси спілкування. Підвищення продуктивності команди Використовуйте щоденні підсумки, розпорядок дня, нотатки зустрічей, відгуки про продукти, списки виграшів і полегшену систему продажів CRM для підвищення продуктивності. Спростіть відділ кадрів і підбір персоналу. Впроваджуйте опитування щодо виплат працівникам, співбесіди при звільненні, оцінки eNPS, внутрішні реферали, запитання на співбесідах і відгуки про нових наймів разом із відстеженням робочого часу підрядників та іншими шаблонами для кадрів.
Nifty
nifty.pm
Nifty — це універсальний робочий простір для узгодження людей, проектів і функцій у вашій організації. З чатом, завданнями, цілями, документами та файлами в одному місці — Nifty дозволяє зосередитися на роботі, а не жонглювати інструментами. Nifty допомагає скоротити цикли розробки проекту та покращити продуктивність команди, об’єднавши всі важливі функції керування проектами в одному програмному забезпеченні. Кінцевим результатом є автоматизація прогресу, орієнтована на віхи, яка підтримує узгодженість усіх зацікавлених сторін, забезпечуючи дотримання організаційних цілей за графіком. Програмне забезпечення Nifty дозволяє вам керувати завданнями за допомогою подання Kanban, List і Timeline. Співпраця над Nifty є природною, оскільки кожен проект має окрему тему для обговорення, що заохочує проекти мати спеціальний центр знань. Nifty створено для заохочення міжвідомчої співпраці, як ніхто інший. Завдяки вбудованому календарю Nifty можна інтегрувати з Google, Outlook, а також обмінюватися файлами та документами.
uShare.to
web.ushare.to
uShare Teams — це центр спілкування вашої команди з: - Груповим чатом і мобільним обміном повідомленнями - Відео- та аудіоконференціями - Спільними документами, календарями, завданнями та нотатками - Робочими просторами команди uShare.to CX дозволяє організаціям залучати клієнтів протягом усього їхнього шляху. Він включає в себе: - Робочі області клієнта - Чат на веб-сайті та аудіо/відео - Спільний доступ до екрана та спільний перегляд - Універсальна папка вхідних повідомлень і кругова система
Workvivo
workvivo.com
Workvivo — це платформа досвіду співробітників (EXP), яка спрощує спілкування та підвищує взаємодію, надаючи можливість співробітникам бути почутими та допомагаючи кожному відчути себе причетним, незалежно від того, де вони працюють. Платформа об’єднує функції комунікації, залучення співробітників, внутрішньої мережі та вимірювання в одну сучасну програму для співробітників, яка вловлює серцебиття організації та втілює в життя її культуру. Заснована в 2017 році компанія Workvivo пережила значне зростання, що призвело до її придбання компанією Zoom у 2023 році. Workvivo забезпечує досвід співробітників у компаніях по всьому світу в усіх галузях, включаючи Amazon, Motherson, White Castle, Bupa та Ryanair.
Podbean
podbean.com
Початок подкасту саме так, як ви хочете. З Podbean ви отримуєте весь пакет — надійний хостинг подкастів, необмежену пам’ять і пропускну здатність, рекламні інструменти, рекламу подкастів і преміальний вміст. Понад 180 тисяч людей обирають Podbean для створення своїх приголомшливих подкастів. Спробуйте безкоштовно зараз.
WorkStep
workstep.com
Для роботодавців: програмне забезпечення WorkStep допомагає компаніям наймати та утримувати свою першорядну робочу силу по всьому ланцюжку постачання. Для тих, хто шукає роботу: мережа вакансій для людей, які виготовляють, доставляють, завантажують, ремонтують і виконують роботу. Взятися на роботу. Вивчайте нові навички. Будуйте кар'єру.
Crypho
crypho.com
Crypho — це рішення «Програмне забезпечення як послуга» для корпоративного обміну файлами та зв’язку з наскрізним шифруванням.
Nynja
nynja.io
Вбудовані рішення для зустрічей на вашому веб-сайті $9,99 на місяць, клієнти БЕЗКОШТОВНО! Повна платформа інструментів для вирішення зустрічей із вашим брендом! Що ви отримуєте... Аудіо- та відеоконференції - Спільний доступ до екрана Передача великих файлів - Миттєві чати один на один і групові чати Накопичувач даних - Автоматичний переклад у чаті на понад 101 мову. Подивіться, як це працює на вашому сайті NINJAworkspace.com https://youtu.be/pGznF2Ok954
Jumppl
jumppl.com
Потужні та централізовані інструменти, які допоможуть зосередити вашу команду та інформувати клієнтів. Jumppl запобігає розповсюдженню даних ваших команд повсюди.
Journyz
journyz.com
Journyz — це платформа SaaS, яка допомагає CXO налаштовувати унікальні бізнес-рішення та залучати до цих рішень усіх зацікавлених сторін. Journyz допомагає керівникам оцифрувати бізнес-процеси, які є унікальними для кожного підприємства (або навіть команди всередині підприємства), з’єднуючи користувачів із цінною інформацією для керівників, які будуть краще підготовлені для прийняття рішень на основі даних. Керівники можуть налаштувати користувальницький досвід, щоб залучити команди до бізнес-процесів за допомогою «збірників ігор», які включають керування завданнями, форми введення даних, чати, опитування, гейміфіковані виклики, внутрішні соціальні мережі тощо. Перегляди та інформаційні панелі Journyz забезпечують видимість і візуалізацію даних для всієї організації.
TIMU
timu.com
Чати, зустрічі, завдання та сховище файлів – усе в одному місці. TIMU — це найкращий спосіб співпрацювати та зустрічатися з колегами, постачальниками та клієнтами.
Tipi
tipihub.com
Відповідайте у власний час, будь-де, у повній мірі, зберігаючи повну історію рішень.
Unipile
unipile.com
Включіть API для електронної пошти та обміну повідомленнями, щоб сприяти прямим розмовам через LinkedIn, Gmail і WhatsApp у вашій програмі, підвищуючи продуктивність і задоволення користувачів.
Engynn
engynn-intranet.com
Інтранет, який вам сподобається. Шукаєте просте та соціальне програмне забезпечення внутрішньої мережі компанії? Тут ваш пошук в інтранеті закінчується! Почніть роботу з безкоштовною пробною версією за дві хвилини та дізнайтеся, чому компанії по всьому світу довіряють інтранет-програмному забезпеченню Engynn.
Thirdlane
thirdlane.com
Thirdlane Connect служить універсальним додатком для спілкування з клієнтами та командної співпраці, пропонуючи вашій команді набір функцій, включаючи чат, голосові та відеодзвінки, конференції, спільний доступ до екрана, спільний доступ до файлів та бездоганну інтеграцію з CRM та різними іншими бізнес-додатками. Забезпечуючи багатоканальне спілкування з клієнтами та командну співпрацю, Thirdlane Connect розроблений як для локальних, так і для віддалених співробітників, підтримує веб-браузери, пристрої iPhone, Android, а також комп’ютери Windows, Linux і Mac. Ця потужна програма повністю інтегрована з платформами Thirdlane Business Phone System або Thirdlane Multi Tenant PBX і працює на них. Ці платформи можна безпечно розгортати в різних налаштуваннях, як на місці, так і в приватних чи публічних хмарах, забезпечуючи гнучкість і безпеку вашої комунікаційної інфраструктури.
Edworking
edworking.com
Edworking - це платформа для вашої команди та вашої роботи. Одне рішення для команд із усім необхідним для роботи віддалено. Усі ваші завдання, файли, зображення та розмови в одному місці та лише унікальна підписка. Команди використовують Edworking для координації, спілкування та управління роботою. Наші клієнти перейшли від використання багатьох платформ для співпраці зі своєю командою, таких як Trello та Jira для управління завданнями, Slack та збільшення для спілкування, або Dropbox та їздити на передачу файлів, щоб просто Edworking. Це означає більше перемикання між програмами! Приєднуйтесь до нашої спільноти: https://t.me/edworkingapp
Samesurf
samesurf.com
Samesurf — це запатентована платформа для співпраці в режимі реального часу, яка дозволяє кільком людям взаємодіяти з однаковими онлайн-досвідами в режимі реального часу з будь-якого пристрою чи браузера без інсталяції чи кодування. Samesurf, який широко вважається винахідником сучасного спільного перегляду, також дозволяє учасникам (1) Миттєво завантажуйте та діліться документами та відео (2) Розмова або відеочат через VOIP і телефонні лінії (3) Відредагуйте конфіденційні поля введення або інші елементи екрана (4) Діліться офлайн-контентом (5) Отримайте поглиблену аналітику (6) Запис сеансів Samesurf підтримує різноманітні варіанти використання, які включають продажі, підтримку, навчання, телемедицину та віртуальні зустрічі.
Appward
appward.com
Розробники програмного забезпечення не розуміють ваш бізнес. З однієї групи ви отримуєте жорстке рішення, яке потребує дорогого та трудомісткого впровадження. З іншого ви отримуєте солянку відключених програм. Вони відчувають ваш біль. Appward пропонує інтелектуальний набір із понад 80 додатків у надзвичайно швидкому приватному робочому просторі, який допомагає вам керувати й покращувати всі функції у вашій організації, включаючи ERP, CRM, управління проектами, комунікації, управління співробітниками, операційну діяльність, якість, виробництво та ланцюг постачання.
CommBox
commbox.io
CommBox — це корпоративна багатоканальна платформа взаємодії зі штучним інтелектом, яка дозволяє брендам залучати клієнтів через усі канали за допомогою єдиного інтерфейсу, використовуючи багатоканальний зв’язок, цифрове залучення, автоматизацію бізнесу, розмовний ШІ та генеративні чат-боти ШІ. CommBox допомагає організаціям автоматизувати повторювану роботу, оптимізувати шляхи клієнтів, підвищити продуктивність команд обслуговування клієнтів і випереджати очікування клієнтів, що розвиваються, у цифровому ландшафті. CommBox дає змогу командам підтримки та продажів краще взаємодіяти з клієнтами через їхні улюблені канали обміну повідомленнями, такі як SMS, Messenger, WhatsApp, Google Business Messages тощо, за допомогою єдиної автономної комунікаційної платформи. Понад 350 корпоративних клієнтів CommBox отримують переваги від зниження операційних витрат у кол-центрах, підвищення задоволеності клієнтів і підвищення продуктивності агентів. Відкрийте для себе досвід CommBox: відвідайте www.commbox.io
Chatway
chatway.app
Chatway трансформує онлайн-взаємодію клієнтів за допомогою свого продукту живого чату для веб-сайтів. Пропонуючи спілкування в режимі реального часу, настроювані віджети та інтелектуальні чат-боти, він покращує взаємодію з користувачем. Чуйний на різних пристроях, Chatway дає можливість компаніям взаємодіяти, вирішувати проблеми та ефективно конвертувати потенційних клієнтів. Розвивайте свою онлайн-присутність і будуйте довгострокові відносини з клієнтами за допомогою Chatway.
Midlap
midlap.com
Midlap — це онлайн-інструмент для співпраці та мозкового штурму, де ми вирішуємо проблему, яка виникає через перемикання між кількома програмами для співпраці з вашою командою. Ми вирішуємо цю проблему, надаючи такі інструменти, як дошки, дошки Kanban, блок-схеми, файли, чат, події, діаграми Ганта тощо в одній програмі. Тож більше не потрібно перемикатися між різними програмами та робіть більше з Midlap.
Dex
getdex.com
Dex — це персональна CRM, яка нагадує вам про необхідність залишатися на зв’язку. Згадайте, де ви зупинилися, встановіть нагадування, щоб зв’язатися з нами, і побудуйте міцніші стосунки.
Matilda Workspace
matilda.io
Абсолютно нове робоче середовище «все в одному» для сучасних команд Впроваджуючи концепцію єдиного робочого простору, Matilda об’єднує потужний набір найкращих у своєму класі програм в одному місці, дозволяючи командам по всьому світу без зусиль об’єднуватися, створювати, координувати роботу та радувати своїх клієнтів. Завдяки своїй місії зі спрощення технологій Matilda дозволяє організаціям робити більше з меншими витратами, що робить його важливим інструментом як для стартапів, так і для компаній зі списку Fortune 500. Основні характеристики: - Потужні програми в комплекті: Matilda поставляється з набором потужних програм, включаючи Документи, Проекти, Таблиці, Чат, Клієнти та Copilot, що гарантує, що команди мають усі інструменти, необхідні для досягнення успіху. - Створюйте з легкістю: за допомогою Документів команди можуть спільно редагувати в режимі реального часу, що робить створення та координацію документів безперебійними. Ця функція має на меті замінити Google Docs, Notion і Coda, забезпечуючи більш інтегрований і ефективний досвід. - Спрощене керування проектами: функція Matilda Projects дозволяє легко керувати та відстежувати кожен аспект ваших проектів. Завдяки таким можливостям, як автоматичне планування, він розроблений, щоб замінити такі інструменти, як Jira, Trello та Asana. - Розширене керування даними: незважаючи на те, що таблиці з’являться незабаром, вони обіцяють перевизначити обробку даних шляхом синхронізації даних із сотень джерел або створення нових колекцій, щоб замінити такі інструменти, як Airtable, Notion і Segment. - Безперебійне спілкування: чат об’єднує всі командні комунікації в одне місце, інтегроване між проектами, завданнями та документами, забезпечуючи альтернативу Slack і MS Teams. - Управління взаємовідносинами з клієнтами: функція «Клієнти», яка незабаром буде випущена, дозволить командам без зусиль відстежувати потенційних клієнтів і керувати взаємодією з клієнтами в одному вдосконаленому інтерфейсі, щоб замінити Salesforce і Hubspot. - Допомога на основі штучного інтелекту: Copilot пропонує спеціальні помічники штучного інтелекту, які допомагають автоматизувати та оптимізувати робочі процеси, щоб замінити такі інструменти штучного інтелекту, як ChatGPT і Google Bard. Висновок: Matilda Workspace виділяється як всеохоплююче рішення, яке не тільки обіцяє оптимізувати та спростити роботу команд, але й охоплює майбутнє завдяки можливостям на базі штучного інтелекту та прихильності до сталого розвитку. Незалежно від того, керуєте ви проектами, координуєте роботу зі своєю командою, підтримуєте відносини з клієнтами чи використовуєте штучний інтелект для автоматизації, Matilda Workspace надає інтуїтивно зрозумілу, потужну та адаптовану платформу для процвітання будь-якої команди. Спробуйте Matilda сьогодні та відчуйте майбутнє роботи, створене, щоб допомогти вам виконувати проекти вчасно та щоразу.
Oneteam
oneteam.io
Знайомство з Oneteam. Можливо, вас не здивує те, що зв’язок із робочою силою без робочого столу є серйозною проблемою. Вони розкидані по різних місцях, не сидять за комп’ютером, не мають корпоративної адреси електронної пошти і часто працюють лише неповний робочий день – це кілька причин. Старі шкільні методи, як-от інтранети, електронні листи, паперові довідники та дошки оголошень, уже не підходять. Вони створюють те, що ми називаємо