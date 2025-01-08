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Програмне забезпечення для внутрішніх комунікацій - Найпопулярніші застосунки - Французька Полінезія
Програмне забезпечення для внутрішніх комунікацій, яке часто називають програмним забезпеченням обміну бізнес-повідомленнями, пропонує платформи обміну миттєвими повідомленнями як для прямого, так і для групового спілкування всередині організації. Ці інструменти розроблені таким чином, щоб бути зручними та ефективними, забезпечуючи швидку взаємодію між членами команди. Співробітникам більше не потрібно надсилати довгі електронні листи, щоб отримати короткі відповіді. Інструменти обміну діловими повідомленнями спрощують спілкування колег, роблячи його таким же легким, як спілкування з друзями в соціальних мережах або за допомогою текстових повідомлень. Багато з цих платформ включають такі функції, як емодзі та GIF, щоб сприяти справжнім і природним розмовам на робочому місці.
Запит на новий застосунок
Zoom Web
zoom.us
Zoom — це програма відеотелефонії, розроблена компанією Zoom Video Communications. Безкоштовна версія надає послугу відеочату, яка дозволяє одночасно спілкуватися до 100 пристроїв, з 40-хвилинним обмеженням часу для безкоштовних облікових записів, які мають зустрічі трьох або більше учасників. Користувачі мають можливість оновити, підписавшись на один із його планів, причому найвищий дозволяє до 1000 людей одночасно без обмежень за часом. Під час пандемії COVID-19 спостерігалося значне збільшення використання Zoom і подібних продуктів для віддалена робота, дистанційна освіта та соціальні відносини в Інтернеті.
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams — це платформа для спілкування та співпраці, яка поєднує чат на робочому місці, відеозустрічі, зберігання файлів та інтеграцію програм. Служба інтегрується з офісним пакетом Office 365 за підпискою та містить розширення, які можна інтегрувати з продуктами сторонніх виробників. Microsoft Teams є конкурентом таких служб, як Slack, і є шляхом еволюції та оновлення Microsoft Skype для бізнесу. Microsoft анонсувала Teams на заході в Нью-Йорку та запустила службу в усьому світі 14 березня 2017 року. Її було створено під час внутрішньої хакатон у штаб-квартирі компанії, який зараз очолює Браян Макдональд, корпоративний віце-президент Microsoft.
Slack
slack.com
Slack — це власна платформа бізнес-комунікації, розроблена американською програмною компанією Slack Technologies. Slack пропонує багато функцій у стилі IRC, включаючи постійні кімнати чату (канали), організовані за темами, приватні групи та прямі повідомлення.
Otter
otter.ai
Otter — це інтелектуальна програма для створення нотаток, яка дає змогу запам’ятовувати, шукати та ділитися голосовими розмовами. Otter створює розумні голосові нотатки, які поєднують аудіо, транскрипцію, ідентифікацію мовця, вбудовані фотографії та ключові фрази. Це допомагає діловим людям, журналістам і студентам бути більш зосередженими, співпрацювати та ефективніше під час зустрічей, інтерв’ю, лекцій та будь-де, де відбуваються важливі розмови.
ClickUp
clickup.com
ClickUp — це універсальна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організовувати та співпрацювати над роботою за допомогою завдань, документів, чату, цілей, дошок тощо. Легко налаштовується лише кількома клацаннями миші, ClickUp дозволяє командам усіх типів і розмірів виконувати роботу ефективніше, підвищуючи продуктивність до нових висот.
monday.com
monday.com
monday.com — це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія залучила 150 мільйонів доларів, виходячи з оцінки в 1,9 мільярда доларів. Monday.com отримав нагороду Webby Award 2020 за продуктивність у категорії «Додатки, мобільні та голосові зв’язки».
Connecteam
connecteam.com
Connecteam — перша мобільна програма для управління робочою силою, яка містить надійний набір інструментів, розроблених, щоб допомогти організаціям, у яких немає робочих столів, покращити комунікацію, утримати персонал і підвищити операційну ефективність. Connecteam дозволяє менеджерам перевести свої бізнес-процеси на автопілот і зосередитися на розвитку бізнесу, а також звільнити співробітників, щоб бути більш продуктивними, професійними та задоволеними. Економте час і підвищте продуктивність за допомогою користувацьких контрольних списків, форм і звітів для мобільних пристроїв; Плануйте зміни та відстежуйте робочі години за допомогою годинника GPS; Спростіть спілкування співробітників, вдосконаліть професійні навички, керуйте щоденними завданнями та багато іншого в одній програмі. Забезпечте безпечний і простий вхід для системних адміністраторів за допомогою системи єдиного входу Active Directory (SSO).
Intercom
intercom.com
Intercom — це єдине комплексне рішення для обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами за допомогою автоматизації та підтримки персоналом, забезпечуючи підвищену задоволеність клієнтів при зниженні витрат. Ми будуємо майбутнє, у якому більшість розмов із клієнтами успішно вирішуються без потреби людської підтримки, що звільняє команду для роботи над розмовами з клієнтами більшої цінності. Понад 25 000 глобальних організацій, у тому числі Atlassian, Amazon і Lyft Business, покладаються на Intercom, щоб забезпечити неперевершений досвід користувачів у будь-якому масштабі. Платформа Intercom використовується для надсилання понад 500 мільйонів повідомлень на місяць і забезпечує взаємодію з понад 600 мільйонами активних кінцевих користувачів щомісяця. Intercom, заснована в 2011 році за підтримки провідних венчурних капіталістів, зокрема Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners і Social Capital, прагне зробити інтернет-бізнес персональним.
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq — це програмне забезпечення для ділового спілкування, яке допомагає спростити та оптимізувати ваше спілкування за допомогою організованих розмов та інформації, яку легко знайти. Cliq створено для створення гібридного стилю роботи, коли ви можете ввійти в систему, щоб працювати з будь-якого пристрою з будь-якого місця. Це допомагає підвищити загальну продуктивність вашої команди та, у свою чергу, позитивно впливає на ефективність вашого бізнесу.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
Workplace
workplace.com
Workplace – це інструмент спілкування, який об’єднує всіх у вашій компанії, навіть якщо вони працюють віддалено. Використовуйте такі знайомі функції, як групи, чат і трансляція відео в прямому ефірі, щоб люди спілкувалися та працювали разом. Workplace – це корпоративна платформа підключення, розроблена Facebook, Inc., яка включає використання груп, обмін миттєвими повідомленнями та стрічку новин. Розробкою керують Жюльєн Кодорніу, віце-президент Workplace, і Карандіп Ананд, керівник Workplace.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — це американська компанія, яка розробляє веб-програмне забезпечення, розташована в Чикаго, штат Іллінойс. Фірма була заснована в 1999 році Джейсоном Фрідом, Карлосом Сегурою та Ернестом Кімом як компанія веб-дизайну під назвою 37signals. З середини 2004 року фокус компанії змістився з веб-дизайну на розробку веб-додатків. Його першим комерційним застосуванням був Basecamp, а потім Backpack, Campfire і Highrise. Фреймворк веб-додатків із відкритим кодом Ruby on Rails спочатку створювався для внутрішнього використання в 37signals, а потім був публічно випущений у 2004 році. У лютому 2014 року компанія прийняла нову стратегію, повністю зосередившись на своєму флагманському продукті, пакеті програмного забезпечення під назвою Basecamp, і перейменування компанії з 37signals на Basecamp. Джейсон Фрід і Девід Хайнемейер Ганссон опублікували кілька книг під назвою 37signals.
Element
element.io
Element — це безпечна комунікаційна платформа, побудована на Matrix: децентралізований протокол із наскрізним шифруванням. Об’єднайте свої команди, підвищте продуктивність і задоволеність робочим місцем, зберігаючи повне право власності на свої дані. Element є лідером у звіті Forrester Wave: Secure Communications. Легко співпрацюйте зі своїми партнерами, постачальниками чи клієнтами за допомогою відеодзвінків і обміну миттєвими повідомленнями: як електронна пошта для 21 століття. Ви навіть можете підключити свої облікові записи Slack, MS Teams, WhatsApp. З іншого боку, Element можна закрити для середовищ із високим рівнем безпеки, використовуючи безпечні прикордонні та міждоменні шлюзи та навіть розгортання з повітряним розривом. Оскільки мережа побудована на базі Matrix, завдяки децентралізованій архітектурі мережі немає єдиної точки відмови, що робить її ідеальною для критично важливих середовищ. Будь ласка, зв’яжіться з нами, щоб дізнатися, як ваш бізнес може отримати користь від Element.
Verizon
verizon.com
Verizon — американський оператор бездротової мережі, який раніше діяв як окремий підрозділ Verizon Communications під назвою Verizon Wireless.
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala — це мобільний додаток і сервіс, призначений для спілкування у великих групах і керування роботою. Kaizala полегшує зв’язок і координацію роботи з усім вашим ланцюжком створення вартості, включаючи співробітників на місцях, постачальників, партнерів і клієнтів, де б вони не були. За допомогою Kaizala ви ефективно призначаєте й відстежуєте завдання або збираєте дані окремим особам чи великим групам, навіть якщо вони не входять до вашої організації.
Podbean
podbean.com
Початок подкасту саме так, як ви хочете. З Podbean ви отримуєте весь пакет — надійний хостинг подкастів, необмежену пам’ять і пропускну здатність, рекламні інструменти, рекламу подкастів і преміальний вміст. Понад 180 тисяч людей обирають Podbean для створення своїх приголомшливих подкастів. Спробуйте безкоштовно зараз.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase (раніше Nimbus) — це універсальний інструмент для співпраці з клієнтами на основі штучного інтелекту, розроблений, щоб допомогти професійним службам оптимізувати робочий процес і забезпечити виняткову взаємодію з клієнтськими порталами. Ця платформа надає професійним послугам сотні просунутих, але інтуїтивно зрозумілих функцій для співпраці в реальному часі, управління проектами та інформацією та навіть створення контенту. Пропонуйте послуги під своїм брендом і забезпечуйте виняткову персоналізовану взаємодію з клієнтами за допомогою порталів для клієнтів із білими мітками, які централізують спілкування, відстеження прогресу проекту та управління знаннями. Використовуйте інноваційний конструктор документів із функцією перетягування, щоб створювати інтерактивні супердокументи з будь-якими форматами файлів і вбудовувати з понад 2000 підтримуваних інтеграцій. Спробуйте дошки Kanban, інструменти відстеження проектів, редагування в реальному часі та інші функції в командних робочих просторах FuseBase (раніше Nimbus) для продуктивної співпраці. Оптимізуйте щоденні операції за допомогою вдосконаленого помічника зі штучним інтелектом FuseBase (раніше Nimbus), автоматизуйте такі завдання, як створення та переклад контенту, отримуйте статистику для прийняття рішень на основі даних і звільняйте час для масштабування бізнесу.
Spike
spikenow.com
Spike вирішує хаос спілкування між командами та окремими людьми, об’єднуючи електронну пошту, командний чат, документи для спільної роботи та зустрічі в одній стрічці. Spike для особистого користування. Отримайте кращий досвід електронної пошти за допомогою розмовної електронної програми Spike, яка перетворює ваші електронні листи на чат. Це схоже на надто потужну платформу обміну повідомленнями, яка визначає пріоритетність найважливіших повідомлень, тож ви можете зосередитися на найважливіших речах. Використовуйте свою наявну електронну пошту та насолоджуйтеся безладною електронною поштою. Спайк для команд: чіткість спілкування для команд! Spike пропонує комплексний пакет продуктивності для команд. Він поєднує командний чат, електронну пошту, відеозустрічі, інструменти ШІ та документи для спільної роботи в єдину стрічку. Легко спілкуйтеся та співпрацюйте з внутрішніми командами та зовнішніми зацікавленими сторонами, включаючи колег, партнерів, клієнтів і постачальників, незалежно від того, використовують вони Spike чи ні. Spike — це перша служба бізнес-електронної пошти, розроблена для змістовної командної взаємодії. Підтримуйте послідовність бренду, використовуючи власний домен електронної пошти або купуючи спеціальний домен у Spike. Насолоджуйтесь безпечною, надійною електронною поштою та повідомленнями, які можна архівувати, що забезпечує безперебійне спілкування.
Workplace Chat
workplace.com
Workplace Chat – це веселий, інтуїтивно зрозумілий і швидкий спосіб спілкуватися з ким завгодно, будь-де та будь-де. Workplace – це корпоративна платформа підключення, розроблена Facebook, Inc., яка включає використання груп, обмін миттєвими повідомленнями та стрічку новин. Розробкою керують Жюльєн Кодорніу, віце-президент Workplace, і Карандіп Ананд, керівник Workplace.
Bitrix24
bitrix24.com
«Бітрікс24» — це програмне забезпечення, яке допомагає компаніям і підприємцям підвищувати ефективність внутрішньої та зовнішньої діяльності. Наша платформа пропонує CRM, Контакт-центр, Конструктор веб-сайтів, Інтернет-магазин, Маркетингові кампанії та інші інструменти продажу. Крім того, є безпечна інтрамережа, керування завданнями та проектами, обмін та зберігання файлів у реальному часі, засоби зв’язку та організація. Основи HR та AI вбудовані в структуру Бітрікс24. Бітрікс24 – це ініціатива компанії Бітрікс, Інк., запущена як хмарний сервіс у квітні 2012 року. Зараз він доступний у хмарі та локально. У 2024 році наша компанія налічує понад 12 мільйонів організацій. Бітрікс24 пишається тим, що обслуговує клієнтів від невеликих організацій до компаній зі списку Fortune 500.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для залучення клієнтів із голосовими та понад 30 цифровими каналами, розширеними опціями штучного інтелекту для самообслуговування, такими як боти, проактивними інструментами для роботи з клієнтами та інтелектуальними віртуальними агентами, які розуміють наміри клієнта. Він пропонує понад 300 готових інтеграцій (включно з провідними CRM) і повністю інтегроване рішення для управління залученням персоналу та аналітики на основі ШІ. RingCentral Contact Center тісно інтегрований з рішенням RingCentral MVP, пропонуючи клієнтам переваги голосової інфраструктури корпоративного рівня та інтегрованих уніфікованих комунікацій, які забезпечують безперебійну міжфункціональну співпрацю.
Lark
larksuite.com
Lark — це універсальна платформа для співпраці для команд, які прагнуть оптимізувати робочі процеси та швидше досягти бізнес-результатів. Завдяки зручному користуванню на настільних і мобільних пристроях Lark гарантує ефективну роботу команд з будь-якого місця. Lark — це супердодаток для роботи, який об’єднує чати, робочі процеси, електронні листи, документи, таблиці, керування проектами та зустрічі в одному місці. Ваша команда може планувати, виконувати та синхронізувати роботу без збоїв і зосереджуватися на тому, що важливо для вашого бізнесу.
Blink
joinblink.com
Blink — це програма для співробітників для перших і ключових працівників, яка містить інтранет, корпоративну соціальну мережу та безпечний месенджер в одному оптимізованому пакеті.
Chatwork
chatwork.com
Chatwork – це програма для групового чату для бізнесу. Безпечний обмін повідомленнями, відеочат, керування завданнями та обмін файлами. Спілкування в реальному часі та підвищення продуктивності для команд.
Guru
getguru.com
Enterprise AI Search, Intranet і Wiki на одній платформі. Гуру живе в інструментах, якими ви вже користуєтеся, тому не потрібно перемикати контекст. Знаходьте інформацію в будь-якій програмі, зверніться за допомогою експерта, якщо ви не можете її знайти, і дозвольте Гуру завчасно виявляти прогалини в знаннях, дублювати знання та перекладати їх на 100 мов. Це як розумний друг для вас та решти ваших компанії.
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat – безпечна співпраця для суворо регульованих організацій Створений для організацій, яким потрібен більший контроль над своїми комунікаціями, він забезпечує співпрацю між колегами, партнерами, клієнтами, спільнотами та навіть платформами без компромісів щодо власності на дані, налаштувань чи інтеграції. Десятки мільйонів користувачів у більш ніж 150 країнах і організаціях, таких як Deutsche Bahn, ВМС США та Credit Suisse, щодня довіряють Rocket.Chat, щоб забезпечити повну конфіденційність і безпеку їх спілкування.
WorkJam
workjam.com
WorkJam є провідною платформою Digital Frontline Workplace. Завдяки керуванню завданнями, комунікаціям, навчанню, самообслуговуванню та ексклюзивній технології відкритого змінного ринку, розробленій для роботи з вашим поточним рішенням WFM. WorkJam, якому довіряють відомі бренди, зокрема Shell, Ulta, Couche-Tard, TJX, AEO, Woolworths та інші, надає все, що вам потрібно для вирівнювання передової лінії.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo — це платформа досвіду співробітників (EXP), яка спрощує спілкування та підвищує взаємодію, надаючи можливість співробітникам бути почутими та допомагаючи кожному відчути себе причетним, незалежно від того, де вони працюють. Платформа об’єднує функції комунікації, залучення співробітників, внутрішньої мережі та вимірювання в одну сучасну програму для співробітників, яка вловлює серцебиття організації та втілює в життя її культуру. Заснована в 2017 році компанія Workvivo пережила значне зростання, що призвело до її придбання компанією Zoom у 2023 році. Workvivo забезпечує досвід співробітників у компаніях по всьому світу в усіх галузях, включаючи Amazon, Motherson, White Castle, Bupa та Ryanair.
Teamwork
teamwork.com
TeamWork.com-єдина платформа з найкращими в класі клієнтських операцій у поєднанні з простим у користуванні управління проектами, яке люблять команди. Поставити роботу в часі та на бюджет, усуньте хаос клієнта та розумійте прибутковість, все на одній платформі. Штаб -квартира в Корку, Ірландія та заснована командою, яка раніше керувала агентством, Team Work.com має понад 20 000 клієнтів у всьому світі з глобальною командою з понад 350 працівників.
Mattermost
mattermost.com
Mattermost — це платформа з відкритим кодом для безпечної співпраці протягом усього життєвого циклу розробки програмного забезпечення. Сотні тисяч розробників по всьому світу довіряють Mattermost підвищити свою продуктивність, об’єднавши командне спілкування, керування завданнями та проектами, а також оркестровку робочого процесу в уніфіковану платформу для гнучкої розробки програмного забезпечення. Платформа Mattermost із відкритим кодом, заснована у 2016 році, обслуговує понад 800 000 робочих просторів у всьому світі за підтримки понад 4 000 учасників із усієї спільноти розробників. Компанія обслуговує понад 800 клієнтів, у тому числі Європейський парламент, NASA, Nasdaq, Samsung, SAP, ВПС США та Wealthfront, і має підтримку інвесторів світового рівня, зокрема Battery Ventures, Redpoint, S28 Capital, YC Continuity. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.mattermost.com.
Keeper
keepersecurity.com
Мільйони людей і тисячі компаній покладаються на платформу безпеки та керування паролями Keeper для керування, захисту та застосування надійних паролів для всіх облікових записів працівників, програм і сайтів. Співробітники можуть отримати доступ до Keeper на всіх мобільних операційних системах, комп’ютерах і браузерах. За допомогою Keeper ваш бізнес може автоматично генерувати надійні паролі, захищати конфіденційні файли в зашифрованому цифровому сховищі, безпечно ділитися записами з командами та бездоганно інтегруватися з SSO, LDAP і 2FA. Почніть 14-денну безкоштовну пробну версію зараз.
Nifty
nifty.pm
Nifty — це універсальний робочий простір для узгодження людей, проектів і функцій у вашій організації. З чатом, завданнями, цілями, документами та файлами в одному місці — Nifty дозволяє зосередитися на роботі, а не жонглювати інструментами. Nifty допомагає скоротити цикли розробки проекту та покращити продуктивність команди, об’єднавши всі важливі функції керування проектами в одному програмному забезпеченні. Кінцевим результатом є автоматизація прогресу, орієнтована на віхи, яка підтримує узгодженість усіх зацікавлених сторін, забезпечуючи дотримання організаційних цілей за графіком. Програмне забезпечення Nifty дозволяє вам керувати завданнями за допомогою подання Kanban, List і Timeline. Співпраця над Nifty є природною, оскільки кожен проект має окрему тему для обговорення, що заохочує проекти мати спеціальний центр знань. Nifty створено для заохочення міжвідомчої співпраці, як ніхто інший. Завдяки вбудованому календарю Nifty можна інтегрувати з Google, Outlook, а також обмінюватися файлами та документами.
Webex
webex.com
Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерованих запитань і відповідей, живих опитувань, чату, реакцій emoji та розпізнавання жестів • Дозвольте учасникам слухати їхньою мовою з живими перекладачами, які включені до сеансу • Занурюйтеся глибше в теми або заохочуйте зв’язки із секційними сесіями Проводьте професійні та спеціальні вебінари в масштабі • Керуйте сценою та вмістом, який бачить ваша аудиторія до, під час і після події • Керуйте реєстрацією відвідувачів за допомогою індивідуальних варіантів брендингу та тем • Відрепетируйте всю презентацію зі співучасниками перед прямим ефіром • Приймайте до 100 000 відвідувачів • Охоплюйте глобальну аудиторію за допомогою перекладів у режимі реального часу на понад 100 мов
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper надає передовим компаніям та їхнім працівникам цифрові рішення, необхідні для найкращої роботи. Заснована в 2012 році мобільна платформа Beekeeper була розроблена та створена для безстільних працівників, які, незважаючи на те, що становлять 80% робочої сили в усьому світі, постійно відчувають недостатнє обслуговування, коли справа доходить до технологій на робочому місці. За допомогою системи успіху Beekeeper’s Frontline Success System компанії можуть автоматизувати паперові процеси, спілкуватися зі співробітниками в режимі реального часу з будь-якого місця та підвищити залученість, продуктивність і безпеку перших команд.
IRCCloud
irccloud.com
IRCCloud — це сучасний IRC-клієнт, за допомогою якого ви залишаєтеся на зв’язку без будь-якого багажу. Залишайтеся на зв’язку та отримувайте сповіщення, де б ви не були, завдяки нашим веб- та мобільним додаткам.
Legion
legion.co
Legion Technologies пропонує найінноваційнішу в галузі платформу управління персоналом. Це дозволяє підприємствам максимізувати ефективність праці та залученість співробітників одночасно. Платформа Legion WFM є інтелектуальною, автоматизованою та орієнтованою на співробітників. Доведено, що він забезпечує рентабельність інвестицій у 13 разів за рахунок оптимізації розкладу, зменшення відтоку, підвищення продуктивності та підвищення ефективності роботи. Legion пропонує передові технології на зручній платформі та мобільному додатку, які подобаються співробітникам. Покращене планування: - Стратегічні ідеї - Бюджетування праці - Прогнозування попиту Оптимізація виконання: - Оптимізація праці - Автоматизоване планування - Час і відвідуваність Розширення можливостей співробітників: - Комунікації на першому місці - Legion InstantPay - Ефективність і винагороди співробітників
Front
front.com
Front — це сучасна платформа обслуговування клієнтів, яка допомагає компаніям радувати своїх клієнтів, залучати свої команди та будувати міцніший бізнес. Вони переосмислили службу підтримки для командної співпраці в реальному часі по кожному каналу зв’язку з клієнтами, а потім доповнили її штучним інтелектом і автоматизацією, щоб вирішувати проблеми та допомагати командам працювати швидше. Клієнти отримують винятковий сервіс, незалежно від того, чи шукають вони просту, миттєву відповідь або персоналізовану допомогу з найскладніших питань, — і вони отримують аналітику й уявлення, необхідні їхньому бізнесу для оптимізації взаємодії з клієнтами. Понад 8500 компаній усіх форм і розмірів, від ClickUp до Branch Insurance, Echo Global Logistics до Reed & Mackay, покладаються на Front, щоб надати кардинальні послуги, які завойовують і утримують клієнтів на все життя.
Missive
missiveapp.com
Missive був запущений у 2015 році з міста Квебек, Канада. На даний момент вона складається з 3 співзасновників і 2 співробітників. Missive — це програма, яка об’єднує вхідні та чат команди під одним дахом. Його створено з урахуванням співпраці, щоб централізувати спілкування вашої команди. Серед багатьох функцій Missive пропонує чотири ключові: - Вхідні команди. - Внутрішній командний чат. - Правила автоматизації робочих процесів. - Інтеграції.
Gitter
gitter.im
Gitter — це система обміну миттєвими повідомленнями та чатів із відкритим кодом для розробників і користувачів сховищ GitLab і GitHub. Gitter надається як програмне забезпечення як послуга з безкоштовною опцією, яка надає всі основні функції та можливість створити єдину приватну кімнату чату, а також варіанти платної підписки для окремих осіб і організацій, що дозволяє їм створювати довільну кількість приватних чатів. кімнати. Для окремих сховищ git на GitHub можна створити окремі чати. Конфіденційність чату відповідає налаштуванням приватності пов’язаного сховища GitHub: таким чином, чат для приватного (тобто лише для учасників) сховища GitHub також є приватним для тих, хто має доступ до сховища. Графічний бейдж, що посилається на кімнату чату, можна розмістити у файлі README сховища git, привертаючи до нього увагу всіх користувачів і розробників проекту. Користувачі можуть спілкуватися в чатах або отримувати доступ до приватних чатів для репозиторіїв, до яких вони мають доступ, увійшовши в Gitter через GitHub (що не передбачає передачі пароля GitHub користувача Gitter). Gitter схожий на Slack. Як і Slack, він автоматично реєструє всі повідомлення в хмарі.
Copilot
copilot.com
Набір продуктів Copilot надає бізнесу комплексне рішення для спілкування з клієнтами, платежів, обміну файлами, контрактів, форм, довідкових служб тощо. Крім того, Copilot дозволяє компаніям пропонувати своїм клієнтам уніфікований досвід роботи з фірмовим порталом клієнтів. Сьогодні на Copilot працюють сотні компаній, що надають технічні послуги та працюють у сферах технологій, маркетингу, фінансових послуг та інших. Компанія Copilot була заснована в 2020 році, залучила 10 мільйонів доларів Серії А в 2022 році, її штаб-квартира знаходиться в Нью-Йорку.
ProofHub
proofhub.com
ProofHub, заснований у 2012 році, є хмарною платформою для керування проектами та командної співпраці, яку використовують команди по всьому світу. ProofHub — це програма для керування роботою з найвищим рейтингом, яка була розроблена, щоб допомогти командам у повсякденній роботі та використовується понад 85 000 команд у всьому світі, включаючи Netflix, Google, NASA, Nike та Trip Advisor. ProofHub — це напрочуд просте, але потужне програмне забезпечення для керування проектами, яке забезпечує консолідоване уявлення про завдання та прогрес. Це програмне забезпечення для керування проектами дозволяє командам спілкуватися під час роботи з будь-якого місця за допомогою будь-якого пристрою. З багатим набором функцій, розміщених в одному місці, цей онлайн-інструмент SaaS розроблений, щоб допомогти компаніям швидко планувати, координувати, організовувати та виконувати проекти будь-якого розміру. ProofHub — це економічно ефективне рішення, яке використовують команди та підприємства будь-якого розміру в різних секторах. ProofHub може допомогти компаніям структурувати свій робочий процес, заощаджуючи час і ресурси, завдяки функціям, починаючи від керування завданнями до відстеження часу, індивідуальних робочих процесів до онлайн-перевірки та багато іншого. ProofHub пропонує безліч функцій для співпраці, таких як чат, обговорення, оголошення, інтеграція сторонніх розробників, передача файлів тощо. ProofHub має зрозумілий, простий макет із невеликою кривою навчання, завдяки якому користувачі почуваються як удома. Окрім англійської, ProofHub доступний німецькою, іспанською, португальською, французькою, російською, італійською, голландською, китайською (Тайвань), турецькою та польською мовами. ProofHub — це економічно ефективне рішення, яке можуть використовувати команди та підприємства в різних секторах. ProofHub надає всі функції, необхідні для ефективного виконання роботи, від створення проекту до призначення завдань, відстеження прогресу, взаємодії з вашою командою та, зрештою, завершення проектів вчасно.
Threema Work
threema.ch
Threema Work — це безпечний бізнес-месенджер, який відповідає вимогам GDPR, який полегшує мобільне спілкування в компаніях і організаціях. Додаток для обміну повідомленнями простий у використанні та не потребує номеру телефону чи електронної адреси. За допомогою Threema Broadcast компанії можуть охопити весь свій персонал, окремих одержувачів і зовнішніх партнерів одним клацанням миші. Threema MDM дозволяє адміністраторам попередньо налаштувати програму та переконатися, що вона використовується відповідно до корпоративної політики. Відео: Безпечний бізнес-повідомлення з Threema Work: https://threema.ch/work/secure-instant-messaging
Hive
hive.com
Hive допомагає командам рухатися швидше. Найкраща у своєму класі платформа керування проектами Hive містить усі необхідні інструменти, а якщо ні, ми створимо їх для вас. Завдяки гнучкому перегляду проекту та нескінченним налаштуванням Hive пропонує керування проектом на ваших умовах із гарантованим успіхом. Hive використовується тисячами швидкозмінних команд, щоб допомогти: - Управління проектами - Інструменти інтеграції - Ресурсне забезпечення - Відстеження часу - Перевірка та погодження - Нотатки - Управління завданнями - Звітність та аналітика
Rewatch
rewatch.com
Попрощайтеся з нескінченними зустрічами та конспектуванням. Rewatch — єдине рішення, яке поєднує в собі нотатник на основі штучного інтелекту, запис екрану та спільний відеоцентр, тож ви можете відмовитися від марних зустрічей, зменшити витрати та зосередитися на своїй роботі. Від загальних зустрічей до оновлень проектів Rewatch надає інформацію, яка потрібна вашій команді, під рукою. Залишайтеся на зв’язку, співпрацюйте швидше та просувайтеся вперед із Rewatch.
Speakap
speakap.com
Speakap надає фірмові комунікаційні платформи, які дозволяють компаніям вести структурований діалог зі своїм персоналом на першому місці, підтримувати та інформувати своїх безстільних працівників з будь-якого місця та в будь-який час. Рішення, доступне як на мобільних пристроях, так і на настільних комп’ютерах, об’єднує робочі сили та дає можливість співробітникам забезпечувати оптимальну взаємодію з клієнтами. Від обміну повідомленнями та новин до приватних груп і заходів, Speakap надає компаніям можливість надавати актуальний і своєчасний контент своїм працівникам і підтримує як розвиток бізнесу, так і утримання співробітників. Заснована в 2011 році, Speakap співпрацює з понад 400 організаціями по всьому світу в різних галузях, таких як готельний бізнес, роздрібна торгівля, виробництво тощо, і має офіси в Нью-Йорку, Лондоні, Амстердамі, Барселоні, Кельні та Брюсселі. Більше інформації можна знайти на сайті www.speakap.com.
Moxo
moxo.com
Оптимізуйте зовнішні проекти з клієнтами, постачальниками та партнерами. З Moxo прискоріть робочі процеси від отримання облікового запису до адаптації та обслуговування. Координуйте роботу з клієнтами, постачальниками та партнерами для досягнення спільних результатів, відстеження етапів, обміну документами, збору схвалень тощо. Moxo підтримує робочі простори для проектів у різноманітних галузях, включаючи фінансові послуги, консалтинг, юридичні справи, бухгалтерський облік, охорону здоров’я тощо. Серед наших клієнтів такі компанії, як Citibank, FIS, Balfour Homes, AMCK Models, Hibernia College, BNP Paribas тощо. Наша команда має багату історію піонерства у сфері взаємодії: співзасновник і генеральний директор Moxo, Субра Іяр, був співзасновником і генеральним директором Webex, а співзасновник і технічний директор Moxo, Стенлі Хуанг, обіймав посади вищого інженерного менеджменту в Cisco Systems і WebEx.
Twist
twist.com
Інструменти командної роботи, такі як електронна пошта та груповий чат, неорганізовані, нефункціональні та відволікають. Twist – це програма для командного спілкування, яка сприяє усвідомленому спілкуванню та дає сучасним командам центральне місце для розширення бази знань і організованих тематичних розмов, доступних кожному. Twist дає командам простір для повного обговорення складних ідей і проектів від початку до кінця, не змушуючи людей відчувати, що вони втрачають щось, якщо не реагують негайно.
Zello
zello.com
Zello — це провідна програма для обміну голосовими повідомленнями «Натисни і говори» для команд і компаній у всьому світі, яка перетворює пристрої iOS, Android і Windows на рації, які також записують повідомлення, відстежують місцезнаходження та надсилають екстрені сповіщення. Адміністратори облікових записів додають, видаляють і групують команди за допомогою централізованої веб-консолі керування. Канали є гнучкими, щоб задовольнити потреби кожного клієнта, особливо тих, хто працює у сфері гостинності, виробництва, будівництва, транспорту та роздрібної торгівлі. Zello ідеально підходить для компаній, у яких працюють безстільні працівники, польові працівники, віддалені працівники та працівники-одинаки. Варіанти використання в цій категорії включають готелі з різними співробітниками, будівельні бригади на шумних робочих майданчиках і роздрібних продавців у торговому залі. Приєднуйтеся до мільйонів користувачів Zello, які спілкуються в режимі реального часу через будь-яку бездротову мережу або мережу передачі даних, щоб обмінюватися оновленнями, підключатися в надзвичайних ситуаціях і вирішувати проблеми. Zello обслуговує тисячі компаній і має понад 130 мільйонів користувачів по всьому світу. Поточні клієнти включають Honda, Restoration Hardware, Starwood/Marriott Hotels, Uniqlo, Waste Management (WM) і YRC Freight. Такі авторитетні джерела, як Wall Street Journal, New York Times, CBS, CNBC, USA Today і TechCrunch, визнають Zello надійним комунікаційним рішенням.
Stackfield
stackfield.com
Stackfield — це універсальний інструмент для співпраці з Німеччини з усіма функціями, необхідними для спільної роботи команд: керування завданнями та проектами, відеоконференції, командний чат, спільна робота над документами тощо. Stackfield не тільки сумісний з DSGVO, але й відповідає найвищим стандартам конфіденційності та безпеки даних. Усі дані зберігаються в Німеччині, доступ за межами ЄС неможливий. Крім того, Stackfield є єдиним постачальником, який захищає все керування проектами та цілі робочі процеси за допомогою наскрізного шифрування. Таким чином, ніхто не може бачити вміст повідомлень чату, завдань або файлів - навіть співробітники Stackfield. Понад 10 000 компаній використовують універсальний інструмент для співпраці, щоб керувати своїми проектами, краще спілкуватися в команді та досягати своїх цілей.
Dex
getdex.com
Dex — це персональна CRM, яка нагадує вам про необхідність залишатися на зв’язку. Згадайте, де ви зупинилися, встановіть нагадування, щоб зв’язатися з нами, і побудуйте міцніші стосунки.
Pumble
pumble.com
Pumble — це безкоштовна програма для командного чату, яка дозволяє співпрацювати командам будь-якого розміру. На відміну від інших програм командного чату, Pumble доступний для необмеженої кількості користувачів безкоштовно. Pumble — це онлайн-веб-програма, яка працює у браузері, але для зручності ви можете встановити її на свій комп’ютер або мобільний телефон.
Zulip
zulip.com
Zulip — це потужна програма для групового чату з відкритим кодом, яка поєднує в собі безпосередність чату в реальному часі з перевагами продуктивності потокових розмов. Zulip використовується проектами з відкритим кодом, компаніями зі списку Fortune 500, великими органами стандартизації та іншими, яким потрібна система чату в реальному часі, яка дозволяє користувачам легко обробляти сотні чи тисячі повідомлень на день.
Happeo
happeo.com
Happeo – це інтранет на базі штучного інтелекту, який отримав рейтинг №1 для організацій Google Workspace. Ми створюємо цифрові домівки, де організації залишаються на зв’язку та підвищують ефективність, наводячи порядок в інформаційному хаосі, забезпечуючи структуроване управління знаннями та об’єднуючись як одна команда. Ми створюємо ці унікальні цифрові домівки для кожного клієнта та надаємо їм простір для подолання викликів, з якими стикаються внутрішні операції. Потім ми поєднуємо це з нашими можливостями штучного інтелекту, які інтуїтивно навчаються та розвиваються разом з компанією та кожним користувачем, автоматизують ручні, трудомісткі процеси та створюють організаційне узгодження за допомогою швидкого та інтелектуального виявлення інформації.
Chatway
chatway.app
Chatway трансформує онлайн-взаємодію клієнтів за допомогою свого продукту живого чату для веб-сайтів. Пропонуючи спілкування в режимі реального часу, настроювані віджети та інтелектуальні чат-боти, він покращує взаємодію з користувачем. Чуйний на різних пристроях, Chatway дає можливість компаніям взаємодіяти, вирішувати проблеми та ефективно конвертувати потенційних клієнтів. Розвивайте свою онлайн-присутність і будуйте довгострокові відносини з клієнтами за допомогою Chatway.
Chanty
chanty.com
Chanty — це хмарна платформа для співпраці, яка поєднує комунікацію, управління проектами та автоматизацію, щоб допомогти командам працювати разом ефективніше. Цей інструмент дозволяє вам: · спілкуватися в чаті з членами вашої команди; · Спілкуйтеся за допомогою групових і 1 на 1 аудіо/відеодзвінків і діліться своїм екраном; · Діліться миттєвими повідомленнями, файлами чи будь-яким іншим вмістом, який вам подобається; · Створювати, призначати, встановлювати дедлайни та обговорювати завдання безпосередньо в Chanty; · Інтеграція обміну повідомленнями з різними програмами, такими як Google Drive, Dropbox, Trello, GitHub, Zapier, Jira, Asana та багато інших; · Відстежуйте робочий процес команди за допомогою Kanban Board; · Переглядайте відео YouTube, GIF-файли та вміст соціальних мереж; · Швидкий доступ до всіх ваших чатів, завдань і файлів через Teambook. Chanty допомагає командам покращити продуктивність і ділове спілкування. Необмежена історія повідомлень, керування завданнями, обмін файлами та потужні сповіщення впорядковують і економлять ваш день. Співпрацюйте та ефективно спілкуйтеся в одному місці.
Flock
flock.com
Flock — це програма для спілкування та співпраці для сучасних команд і компаній. Flock розширює можливості команд, надаючи їм низку вбудованих інструментів продуктивності, таких як спільні нотатки, нагадування, завдання, опитування. Користувачі можуть спілкуватися з віддаленими командами через аудіо- та відеодзвінки. Спільний доступ до екрана дозволяє командам краще співпрацювати та обмінюватися інформацією. Flock також має глибоку інтеграцію з Google Drive. Інші популярні інтеграції сторонніх розробників включають Google Calendar, Analytics, JIRA, Asana, Github, Twitter, Facebook і багато іншого. Магазин додатків Flock дозволяє командам підключати програми до Flock і позбавляє від необхідності перемикатися між кількома інструментами для виконання роботи. Такі функції Flock, як розгортання останніх розмов, прості комбінації клавіш і попередній перегляд останнього повідомлення, дозволяють командам легко використовувати чати, а не окремо натискати вкладки чату. Чарівний пошук Flock автоматично відображає важливі особисті канали та контакти без необхідності вводити текст. Flock дозволяє легко перемикатися між командами, розмовами, програмами та багато іншого. Flock Apps ідеально поєднується з основним продуктом, забезпечуючи більш інтегрований досвід.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — це хмарна платформа, яка об’єднує людей і речі з простором, перетворюючи будівлі на розумні простори. Використовуючи потужність пристроїв Cisco як датчиків (Catalyst, Meraki, Webex) та екосистему Spaces, платформа прагне зробити будівлі безпечними, розумними, стійкими та бездоганними. Cisco Spaces використовує потужність апаратного забезпечення та датчиків Cisco (Catalyst, Meraki, Webex), що робить будівлі безпечними, розумними та стійкими з безперебійним обслуговуванням людей.
Trengo
trengo.com
Trengo — це всеосяжна платформа для залучення клієнтів, розроблена для оптимізації спілкування за кількома каналами, покращення взаємодії з клієнтами та командної співпраці. З акцентом на ефективність і автоматизацію Trengo дозволяє підприємствам легко керувати взаємодією з клієнтами з єдиного інтерфейсу.
Jostle
jostle.us
Платформа успіху співробітників Jostle – це місце, де всі спілкуються, спілкуються та святкують на роботі. Це серцебиття нашої власної компанії, і воно допомогло співробітникам понад 1000 організацій легко приєднатися та робити внески будь-де та будь-коли. Завдяки найкращим у галузі показникам участі ми вносимо радість у роботу та життя в організації.