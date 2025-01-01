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Програмне забезпечення Interactive Application Security Testing (IAST) перевіряє код програми зсередини під час її роботи, щоб виявити вразливі місця. Цей підхід відрізняється від статичного тестування безпеки додатків (SAST), яке аналізує код без його виконання, і динамічного тестування безпеки додатків (DAST), яке виконує тести поза програмою за допомогою методу чорної скриньки. IAST пропонує швидший процес тестування порівняно з SAST, що робить його привабливим для команд, які зосереджені на безперервній доставці. Однак швидкість IAST має певний компроміс: він забезпечує менш повне сканування, ніж SAST, оскільки оцінює код лише в певних точках, визначених тестувальниками. Програмне забезпечення IAST сповіщає тестувальників про вразливості, коли вони виявляються, і надає пропозиції щодо виправлення, щоб полегшити вирішення проблеми.
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OpenText
opentext.com
OpenText розробляє програмне забезпечення для управління інформацією підприємств, забезпечуючи обробку контенту та дотримання нормативних вимог.
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep - це інструмент для аналізу коду, який виявляє вразливості та застосовує стандарти безпеки в розробці програмного забезпечення.
Akto
akto.io
Akto – платформа для безпеки API, що допомагає організаціям виявляти, тестувати та захищати свої API протягом всього життєвого циклу.
GuardRails
guardrails.io
GuardRails — платформа безпеки, що сканує додатки на вразливості та надає рекомендації у реальному часі, інтегрується у робочий процес розробників.
Data Theorem
datatheorem.com
Додаток Data Theorem пропонує інтегровані рішення для закриття угод, обліку ескроу, управління транзакціями і електронного підпису.
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