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Програмне забезпечення для інтерактивного тестування безпеки додатків (IAST).
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Програмне забезпечення для інтерактивного тестування безпеки додатків (IAST). - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення Interactive Application Security Testing (IAST) перевіряє код програми зсередини під час її роботи, щоб виявити вразливі місця. Цей підхід відрізняється від статичного тестування безпеки додатків (SAST), яке аналізує код без його виконання, і динамічного тестування безпеки додатків (DAST), яке виконує тести поза програмою за допомогою методу чорної скриньки. IAST пропонує швидший процес тестування порівняно з SAST, що робить його привабливим для команд, які зосереджені на безперервній доставці. Однак швидкість IAST має певний компроміс: він забезпечує менш повне сканування, ніж SAST, оскільки оцінює код лише в певних точках, визначених тестувальниками. Програмне забезпечення IAST сповіщає тестувальників про вразливості, коли вони виявляються, і надає пропозиції щодо виправлення, щоб полегшити вирішення проблеми.

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OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText розробляє програмне забезпечення для управління інформацією підприємств, забезпечуючи обробку контенту та дотримання нормативних вимог.

Semgrep

Semgrep

semgrep.dev

Semgrep - це інструмент для аналізу коду, який виявляє вразливості та застосовує стандарти безпеки в розробці програмного забезпечення.

Akto

Akto

akto.io

Akto – платформа для безпеки API, що допомагає організаціям виявляти, тестувати та захищати свої API протягом всього життєвого циклу.

GuardRails

GuardRails

guardrails.io

GuardRails — платформа безпеки, що сканує додатки на вразливості та надає рекомендації у реальному часі, інтегрується у робочий процес розробників.

Data Theorem

Data Theorem

datatheorem.com

Додаток Data Theorem пропонує інтегровані рішення для закриття угод, обліку ескроу, управління транзакціями і електронного підпису.

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