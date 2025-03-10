GuardRails

guardrails.io

GuardRails — це наскрізна платформа безпеки, яка полегшує роботу AppSec як для команд безпеки, так і для команд розробників. Ми скануємо, виявляємо та надаємо вказівки в режимі реального часу для раннього усунення вразливостей. Сотні команд по всьому світу довіряють створювати безпечніші програми. GuardRails плавно інтегрується в робочий процес розробників, тихо сканує під час кодування та показує, як виправляти проблеми безпеки на місці за допомогою навчання Just-in-Time. GuardRails зобов’язується підтримувати низький рівень шуму та повідомляти лише про серйозні вразливості, які стосуються вашої організації. GuardRails допомагає організаціям переносити безпеку всюди та створювати потужний конвеєр DevSecOps, щоб вони могли швидше виходити на ринок без ризику для безпеки.