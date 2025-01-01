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Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення для інтерактивного тестування безпеки додатків (IAST). - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення Interactive Application Security Testing (IAST) перевіряє код програми зсередини під час її роботи, щоб виявити вразливі місця. Цей підхід відрізняється від статичного тестування безпеки додатків (SAST), яке аналізує код без його виконання, і динамічного тестування безпеки додатків (DAST), яке виконує тести поза програмою за допомогою методу чорної скриньки. IAST пропонує швидший процес тестування порівняно з SAST, що робить його привабливим для команд, які зосереджені на безперервній доставці. Однак швидкість IAST має певний компроміс: він забезпечує менш повне сканування, ніж SAST, оскільки оцінює код лише в певних точках, визначених тестувальниками. Програмне забезпечення IAST сповіщає тестувальників про вразливості, коли вони виявляються, і надає пропозиції щодо виправлення, щоб полегшити вирішення проблеми.