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Програмне забезпечення для інтерактивного тестування безпеки додатків (IAST). - Найпопулярніші застосунки - Північні Маріанські Острови
Програмне забезпечення Interactive Application Security Testing (IAST) перевіряє код програми зсередини під час її роботи, щоб виявити вразливі місця. Цей підхід відрізняється від статичного тестування безпеки додатків (SAST), яке аналізує код без його виконання, і динамічного тестування безпеки додатків (DAST), яке виконує тести поза програмою за допомогою методу чорної скриньки. IAST пропонує швидший процес тестування порівняно з SAST, що робить його привабливим для команд, які зосереджені на безперервній доставці. Проте швидкість IAST має певний компроміс: він забезпечує менш повне сканування, ніж SAST, оскільки оцінює код лише в певних точках, визначених тестувальниками. Програмне забезпечення IAST сповіщає тестувальників про вразливості, коли вони виявляються, і надає пропозиції щодо виправлення, щоб полегшити вирішення проблеми.
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OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для керування корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 р...
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep — це платформа безпеки додатків із широкими можливостями налаштування, створена для інженерів із безпеки та розробників. Semgrep сканує перший і сторонній код, щоб виявити проблеми безпеки, унікальні для організації, з наголосом на блискавичній швидкості надання ефективних, малошумних і зруч...
GuardRails
guardrails.io
GuardRails — це наскрізна платформа безпеки, яка полегшує роботу AppSec як для команд безпеки, так і для команд розробників. Ми скануємо, виявляємо та надаємо вказівки в режимі реального часу для раннього усунення вразливостей. Сотні команд по всьому світу довіряють створювати безпечніші програми. G...
Data Theorem
datatheorem.com
Рішення RamQuest включають наші повністю інтегровані рішення для закриття, умовного депонування, обробки зображень, управління транзакціями, дизайну та цифрового ринку. Вони доступні локально або в розміщеному середовищі.
Akto
akto.io
Akto є надійною платформою для команд із безпеки додатків і продуктів, які створюють програму безпеки API корпоративного рівня на всій лінії DevSecOps. Наш провідний у галузі набір рішень для виявлення API, керування безпекою API, виявлення конфіденційних даних і тестування безпеки API дозволяє орга...