Програмне забезпечення для інтерактивного тестування безпеки додатків (IAST). - Найпопулярніші застосунки - Гонконг, ОАР Китаю

Semgrep

semgrep.dev

Semgrep — це платформа безпеки додатків із широкими можливостями налаштування, створена для інженерів із безпеки та розробників. Semgrep сканує перший і сторонній код, щоб виявити проблеми безпеки, унікальні для організації, з наголосом на блискавичній швидкості надання ефективних, малошумних і зручних для розробників результатів. Зосередженість Semgrep на рейтингу надійності та доступності означає, що команди безпеки можуть відчувати себе комфортно, залучаючи розробників безпосередньо до своїх робочих процесів (наприклад, висвітлюючи висновки в PR-коментарах), а Semgrep легко інтегрується з інструментами CI та SCM для автоматизації цих політик. За допомогою Semgrep групи безпеки можуть змінювати ліворуч і масштабувати свої програми, не впливаючи на швидкість розробників. Завдяки 3400+ стандартним правилам і можливості легко створювати власні правила, Semgrep прискорює час, потрібний для впровадження та масштабування найкращої у своєму класі програми AppSec – і все це додає переваги з першого дня.