Програмне забезпечення для інтерактивного тестування безпеки додатків (IAST). - Найпопулярніші застосунки - Андорра

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Програмне забезпечення Interactive Application Security Testing (IAST) перевіряє код програми зсередини під час її роботи, щоб виявити вразливі місця. Цей підхід відрізняється від статичного тестування безпеки додатків (SAST), яке аналізує код без його виконання, і динамічного тестування безпеки додатків (DAST), яке виконує тести поза програмою за допомогою методу чорної скриньки. IAST пропонує швидший процес тестування порівняно з SAST, що робить його привабливим для команд, які зосереджені на безперервній доставці. Однак швидкість IAST має певний компроміс: він забезпечує менш повне сканування, ніж SAST, оскільки оцінює код лише в певних точках, визначених тестувальниками. Програмне забезпечення IAST сповіщає тестувальників про вразливості, коли вони виявляються, і надає пропозиції щодо виправлення, щоб полегшити вирішення проблеми.
Запит на новий застосунок
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для керування корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 рік і визнана одним із 100 найкращих роботодавців Канади 2016 Mediacorp Canada Inc. Програмні програми OpenText керують вмістом або неструктурованими даними для великих компаній, уряду агентства та фірми професійного обслуговування. Свої продукти OpenText націлені на задоволення вимог щодо управління інформацією, включаючи керування великими обсягами вмісту, відповідність нормативним вимогам, а також керування мобільними та онлайн-доступами. У OpenText працює понад 14 000 співробітників у всьому світі, і компанія є публічною компанією, котирується на NASDAQ (OTEX). і фондова біржа Торонто (OTEX).
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep — це платформа безпеки додатків із широкими можливостями налаштування, створена для інженерів із безпеки та розробників. Semgrep сканує перший і сторонній код, щоб виявити проблеми безпеки, унікальні для організації, з наголосом на блискавичній швидкості надання ефективних, малошумних і зручних для розробників результатів. Зосередженість Semgrep на рейтингу надійності та доступності означає, що команди безпеки можуть відчувати себе комфортно, залучаючи розробників безпосередньо до своїх робочих процесів (наприклад, висвітлюючи висновки в PR-коментарах), а Semgrep легко інтегрується з інструментами CI та SCM для автоматизації цих політик. За допомогою Semgrep групи безпеки можуть змінювати ліворуч і масштабувати свої програми, не впливаючи на швидкість розробників. Завдяки 3400+ стандартним правилам і можливості легко створювати власні правила, Semgrep прискорює час, потрібний для впровадження та масштабування найкращої у своєму класі програми AppSec – і все це додає переваги з першого дня.
GuardRails
guardrails.io
GuardRails — це наскрізна платформа безпеки, яка полегшує роботу AppSec як для команд безпеки, так і для команд розробників. Ми скануємо, виявляємо та надаємо вказівки в режимі реального часу для раннього усунення вразливостей. Сотні команд по всьому світу довіряють створювати безпечніші програми. GuardRails плавно інтегрується в робочий процес розробників, тихо сканує під час кодування та показує, як виправляти проблеми безпеки на місці за допомогою навчання Just-in-Time. GuardRails зобов’язується підтримувати низький рівень шуму та повідомляти лише про серйозні вразливості, які стосуються вашої організації. GuardRails допомагає організаціям переносити безпеку всюди та створювати потужний конвеєр DevSecOps, щоб вони могли швидше виходити на ринок без ризику для безпеки.
Akto
akto.io
Akto є надійною платформою для команд із безпеки додатків і продуктів, які створюють програму безпеки API корпоративного рівня на всій лінії DevSecOps. Наш провідний у галузі набір рішень для виявлення API, керування безпекою API, виявлення конфіденційних даних і тестування безпеки API дозволяє організаціям отримати видимість у своїй безпеці API. Понад 1000 команд із захисту додатків у всьому світі довіряють Akto щодо своїх потреб щодо безпеки API. Варіанти використання Akto: 1. Виявлення API 2. Тестування безпеки API у CI/CD 3. Керування положенням безпеки API 4. Тестування автентифікації та авторизації 5. Викриття конфіденційних даних 6. Зсув ліворуч у DevSecOps
Data Theorem
datatheorem.com
Рішення RamQuest включають наші повністю інтегровані рішення для закриття, депонування, обробки зображень, управління транзакціями, проектування та цифрового ринку, і доступні локально або в розміщеному середовищі.
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