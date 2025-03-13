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Інтелектуальні віртуальні помічники (IVA), також відомі як віртуальні агенти та цифрові співробітники, дозволяють компаніям спілкуватися зі своїми клієнтами або клієнтами в режимі розмови. Ці взаємодії імітують людські розмови та характеризуються природним перебігом. Однією з головних відмінностей між IVA та звичайним програмним забезпеченням для чат-ботів є складність їхніх розмовних можливостей. У той час як чат-боти зазвичай працюють на основі заздалегідь заданих відповідей і намагаються зрозуміти кілька намірів під час однієї взаємодії, IVA використовують можливості передової обробки природної мови (NLP), щоб інтерпретувати широкий спектр намірів з одного висловлювання. Крім того, IVA можуть сприймати відповіді, на які вони не були явно запрограмовані, завдяки своєму алгоритму машинного та глибокого навчання. Це дає їм змогу постійно покращувати своє розуміння різноманітних словників, у тому числі розмовної мови, і з часом надавати точніші відповіді, відповідні контексту. Крім того, IVA можуть адаптувати відповіді на основі сегментації користувачів або іншої наданої інформації, таким чином надаючи персоналізовану допомогу. IVA часто спеціалізуються на конкретних роботах або випадках використання, таких як маркетинг, обслуговування клієнтів і продажі. Вони також мають можливість інтегруватися з існуючими бізнес-системами, такими як програмне забезпечення CRM, що дозволяє їм використовувати створені людиною дані як вхідні дані для оновлення цих систем. Щоб бути класифікованим як інтелектуальний віртуальний помічник, продукт має відповідати кільком критеріям: * НЛП або розпізнавання мовлення: здатність розуміти розмовні запити за допомогою обробки природної мови або технологій розпізнавання мовлення. * Редагування потоку розмов: надання користувачам інструментів для редагування потоків розмов, що дозволяє налаштовувати та оптимізувати взаємодію. * Аналіз розмов: пропонує такі інструменти, як інформаційні панелі або звіти, для аналізу розмов, що дає змогу компаніям отримати розуміння взаємодії користувачів і підвищити продуктивність. * Маршрутизація людьми: можливість перенаправляти розмови до агентів-людей, коли це необхідно, забезпечуючи безперебійну ескалацію для складних запитів або ситуацій, що вимагають втручання людини. * Можливості людського циклу: увімкнення можливостей людського циклу для підтримки точності та життєздатності, дозволяючи нагляд або втручання людини для виправлення помилок або покращення продуктивності за потреби. Відповідаючи цим критеріям, IVA дають можливість компаніям надавати більш персоналізований, ефективний і привабливий досвід клієнтів через розмовні інтерфейси.
Запит на новий застосунок
Intercom
intercom.com
Intercom - платформа для обслуговування клієнтів, що забезпечує автоматизацію комунікацій та підтримку через чат. Підтримує інтеграцію і управління даними клієнтів.
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI - це платформа для створення та управління агентами штучного інтелекту, яка автоматизує бізнес-процеси без коду.
Botpress
botpress.com
Botpress - платформа для створення чат-ботів на основі AI, що дозволяє користувачам легко розробляти та розгортати інтерактивні рішення для спілкування.
Haptik
haptik.ai
Haptik - платформа для автоматизації роботи з клієнтами, що використовує штучний інтелект для поліпшення обслуговування через різні канали.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai - платформа автоматизації обслуговування клієнтів на базі AI, яка допомагає підприємствам вести ефективні розмови з клієнтами без потреби в програмуванні.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics дозволяє користувачам аналізувати дані і отримувати корисні висновки для прийняття рішень у бізнесі.
Soul Machines
soulmachines.com
Soul Machines створює цифрових людей за допомогою штучного інтелекту для персоналізованих взаємодій та підтримки в різних сферах.
Kindly
kindly.ai
Kindly - чат-боти на основі AI для автоматизації підтримки клієнтів і продажів, підтримує понад 100 мов та інтегрується з різними CRM-системами.
Texthub
texthubai.com
Texthub - це платформа для створення текстів, кодів та зображень, що використовує штучний інтелект для покращення якості від написання до адаптації контенту.
Cogram
cogram.com
Cogram – це інструмент на основі AI для ведення нотаток та управління завданнями під час віртуальних зустрічей, забезпечуючи безпеку даних користувачів.
Gladly
gladly.com
Gladly - програма для обслуговування клієнтів, що централізує взаємодію на всіх каналах, дозволяючи компаніям надавати персоналізовані послуги.
MarketingBlocks
marketingblocks.ai
MarketingBlocks - це AI-асистент для створення маркетингових матеріалів, таких як копія, відео та графіка, без необхідності у технічних навичках.
Sendbird
sendbird.com
Sendbird - це платформа для інтеграції чату, голосу та відео в мобільні додатки, що підтримує приватні та групові спілкування.
GPTConsole
gptconsole.ai
GPTConsole допомагає розробникам створювати веб/мобільні додатки та виконувати автоматизацію через підказки, зокрема через CLI з автономними AI-агентами.
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX – хмарна платформа управління контактними центрами, що інтегрує канали зв'язку, застосування AI і аналітику для покращення обслуговування клієнтів.
Ultimate
ultimate.ai
Ultimate — це платформа автоматизації обслуговування клієнтів, що використовує штучний інтелект для підтримки комунікації через текстові канали.
Verint
verint.com
Verint - це платформа для управління досвідом клієнтів, яка допомагає бізнесу аналізувати зворотний зв'язок клієнтів і покращувати їхні стратегії залучення.
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First - платформа для чат-ботів на базі ШІ, що забезпечує підтримку клієнтів у реальному часі та інтегрується з вашими наявними системами.
Brainwave
brainwave.so
Brainwave - це додаток, який автоматизує взаємодію з клієнтами, спрощує збір контактів та планування зустрічей для бізнесу.
Kait
kait.ai
KAIT — це перша платформа діалогу з підтримкою ШІ в Кувейті та ССЗ, яка інтегрується з соціальними мережами для покращення обслуговування клієнтів та продажів.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne - це візуальний чат, що поєднує живе спілкування, чат-боти та каталог для реального часу підтримки клієнтів у бізнесі.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell - це платформа для мобільних повідомлень, що дозволяє підприємствам спілкуватися з клієнтами через SMS та інші канали.
Gupshup
gupshup.io
Gupshup – це набір інструментів для автоматизації чатботів, що покращує взаємодію з клієнтами через різні канали комунікації.
Dixa
dixa.com
Dixa - платформа обслуговування клієнтів, що поєднує спілкування, маршрутизацію запитів та аналітику, забезпечуючи ефективну підтримку через різні канали.
iAdvize
iadvize.com
iAdvize — платформа для електронної торгівлі, що покращує взаємодію з клієнтами через чат та підтримку, використовуючи генеративний ШІ.
Kore.AI
kore.ai
Kore.ai - платформа для створення та управління віртуальними помічниками й чатами на основі штучного інтелекту для бізнесу.
Marvin
heymarvin.com
Marvin - платформа для якісного аналізу даних, що централізує знання про клієнтів та допомагає у дослідженнях користувачів.
Arcanum
arcanum.ai
Arcanum - програма для автоматизації бізнес-процесів, що допомагає підвищити продуктивність компаній через інтеграцію штучного інтелекту.
ChatrHub
chatrhub.com
ChatrHub - це платформа для обслуговування клієнтів, що поєднує AI-чатботів та живих агентів, інтегрує комунікації з різних каналів для взаємодії з користувачами.
Zowie
getzowie.com
Zowie - це додаток для автоматизації обслуговування клієнтів, що підтримує багатоканальність та інтеграцію з популярними платформами, покращуючи якість підтримки.
CBOT
cbot.ai
CBOT - додаток, що надає рішення на основі штучного інтелекту для покращення взаємодії з клієнтами в фінансових послугах, електронній комерції та інших секторах.
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing – розробник голосових AI-асистентів для бізнесу, що автоматизує дзвінки та взаємодію з клієнтами, покращуючи ефективність без значних вкладень.
LivePerson
liveperson.com
LivePerson — платформа для універсальної комунікації між підприємствами та споживачами через різні канали, включаючи чат та голосові помічники.
Moveo.AI
moveo.ai
Moveo.AI - це платформа, що використовує штучний інтелект для автоматизації спілкування з клієнтами та покращення обслуговування в підприємствах.
VOCALLS
vocalls.ai
VOCALLS - платформа AI для автоматизації взаємодій з клієнтами вчергове покращує обслуговування, обробляючи запити через голос, чат і електронну пошту.
Hyro
hyro.ai
Hyro - це AI-платформа для автоматизації комунікацій, що покращує обслуговування клієнтів та оптимізує бізнес-процеси в різних галузях.
Teneo Developers
developers.teneo.ai
Teneo Developers – це платформа для розробки та управління розмовними рішеннями AI, що підтримує інтеграцію, аналіз та вдосконалення чатів та голосових ботів.
Hoory Conversations
hoory.com
Hoory - це помічник підтримки на базі штучного інтелекту, який автоматизує комунікації з клієнтами та надає цілодобову підтримку через різні канали.
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks – це платформа на базі AI для підвищення продуктивності, що забезпечує доступ до інформації, відповідає на запитання і інтегрується з Slack та іншими додатками.
Comm10
comm100.com
Comm10 - платформа для управління взаємодією з клієнтами через різні канали, включаючи чат, обробку запитів і аналітику.
Alanna.ai
alanna.ai
Alanna.ai - віртуальний помічник для титульних компаній, що надає консультації, обробляє замовлення та підтримує клієнтів в режимі 24/7.
Mav
hiremav.com
Mav - перший SMS-асистент на основі ШІ для продажників. Автоматизує спілкування з потенційними клієнтами через текстові повідомлення.
Alltius
alltius.ai
Alltius - платформа GenAI для створення AI-помічників, які покращують продажі та підтримку, знижують витрати та збільшують ефективність роботи.
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday – це рішення для живого чату, яке поєднує штучний та людський інтелект для покращення обслуговування клієнтів та автоматизації запитів.
Mercury
mercury.ai
Mercury - це платформа для автоматизації обслуговування клієнтів, що використовує ШІ для спілкування через чат на сайті, WhatsApp та Facebook Messenger.
Upsy Shopping
upsyshopping.com
Upsy Shopping Helper — це AI інструмент для власників веб-магазинів, що допомагає збільшити продажі та підвищити задоволення клієнтів.
Exceed.ai
exceed.ai
Exceed.ai - це платформа розмовного штучного інтелекту для автоматизації маркетингу і продажів, яка взаємодіє з потенційними клієнтами через електронну пошту, чат і SMS.
Hubtype
hubtype.com
Hubtype - це платформа для створення та управління чат-ботами, що дозволяє підприємствам автоматизувати комунікацію з клієнтами в різних каналах.
Slang.ai
slang.ai
Slang.ai - це AI інструмент, що слугує віртуальним телефонним агентом, забезпечуючи автоматичне управління дзвінками та обробку запитів клієнтів цілодобово.
Posh AI
posh.ai
Posh AI – платформа штучного інтелекту для фінансових установ, що автоматизує взаємодію з клієнтами через повідомлення та голосові канали.
Mehery
mehery.com
Mehery - застосунок для управління цифровими взаємозв'язками підприємств, спрощуючи цифрову трансформацію та взаємодію з клієнтами.
Automatorr
automatorr.com
Automatorr пропонує найм талантів, консультації та готові програмні рішення для специфічних проблем, а також доступ до фахівців через онлайн-ринок.
Atomicwork
atomicwork.com
Atomicwork - це платформа для автоматизації управління службами та підтримки працівників, інтегруючи ІТ, HR та бізнес-процеси.
Plum Voice
plumvoice.com
Plum Voice — це технологічна компанія, яка пропонує рішення з автоматизації за допомогою штучного інтелекту через програми у хмарі для бізнес-процесів.
Flip CX
flipcx.com
Flip CX - це програма на базі AI, яка оптимізує телефонне обслуговування клієнтів через голосові технології, спростуючи взаємодію підприємств з клієнтами.
Neocom.ai
neocom.ai
Neocom.ai — це платформа для онлайн-магазинів, що використовує штучний інтелект для покращення продажів і аналізу даних клієнтів.
DigitalGenius
digitalgenius.com
DigitalGenius - платформа для автоматизації обслуговування клієнтів у сфері електронної комерції, що використовує штучний інтелект та інтегрує різні канали зв'язку.
Floatbot
floatbot.ai
Floatbot - платформа для автоматизації обслуговування клієнтів за допомогою чат-ботів та голосових ботів без коду, що інтегрується з різними каналами зв'язку.
Certainly
certainly.io
Certainly – це платформа штучного інтелекту для створення чат-ботів, що покращує взаємодію користувачів в електронній торгівлі.
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