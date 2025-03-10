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Інтелектуальні віртуальні помічники (IVA), також відомі як віртуальні агенти та цифрові співробітники, дозволяють компаніям спілкуватися зі своїми клієнтами або клієнтами в режимі розмови. Ці взаємодії імітують людські розмови та характеризуються природним перебігом. Однією з головних відмінностей між IVA та звичайним програмним забезпеченням для чат-ботів є складність їхніх розмовних можливостей. У той час як чат-боти зазвичай працюють на основі заздалегідь заданих відповідей і намагаються зрозуміти кілька намірів під час однієї взаємодії, IVA використовують можливості передової обробки природної мови (NLP), щоб інтерпретувати широкий спектр намірів з одного висловлювання. Крім того, IVA можуть сприймати відповіді, на які вони не були явно запрограмовані, завдяки своєму алгоритму машинного та глибокого навчання. Це дає їм змогу постійно покращувати своє розуміння різноманітних словників, у тому числі розмовної мови, і з часом надавати точніші відповіді, відповідні контексту. Крім того, IVA можуть адаптувати відповіді на основі сегментації користувачів або іншої наданої інформації, таким чином надаючи персоналізовану допомогу. IVA часто спеціалізуються на конкретних роботах або випадках використання, таких як маркетинг, обслуговування клієнтів і продажі. Вони також мають можливість інтегруватися з існуючими бізнес-системами, такими як програмне забезпечення CRM, що дозволяє їм використовувати створені людиною дані як вхідні дані для оновлення цих систем. Щоб бути класифікованим як інтелектуальний віртуальний помічник, продукт має відповідати кільком критеріям: * НЛП або розпізнавання мовлення: здатність розуміти розмовні запити за допомогою обробки природної мови або технологій розпізнавання мовлення. * Редагування потоку розмов: надання користувачам інструментів для редагування потоків розмов, що дозволяє налаштовувати та оптимізувати взаємодію. * Аналіз розмов: пропонує такі інструменти, як інформаційні панелі або звіти, для аналізу розмов, що дає змогу компаніям отримати розуміння взаємодії користувачів і підвищити продуктивність. * Маршрутизація людьми: можливість перенаправляти розмови до агентів-людей, коли це необхідно, забезпечуючи безперебійну ескалацію для складних запитів або ситуацій, що вимагають втручання людини. * Можливості людського циклу: увімкнення можливостей людського циклу для підтримки точності та життєздатності, дозволяючи нагляд або втручання людини для виправлення помилок або покращення продуктивності за потреби. Відповідаючи цим критеріям, IVA дають можливість компаніям надавати більш персоналізований, ефективний і привабливий досвід клієнтів через розмовні інтерфейси.
Запит на новий застосунок
Zowie
getzowie.com
Zowie - це додаток для автоматизації обслуговування клієнтів, що підтримує багатоканальність та інтеграцію з популярними платформами, покращуючи якість підтримки.
Cuber
cuber.ai
Cuber AI — це компанія SaaS, яка прагне підірвати ринок гіперавтоматизації за допомогою BotzForce, своєї недорогої платформи автоматизації. Ми змінюємо старий спосіб надання служби підтримки ІТ, автоматизації процесів продажів і підтримки клієнтів за допомогою генеративних рішень ШІ та автоматизації нового покоління. Наша платформа BotzForce дозволяє підприємствам ефективніше керувати трудомісткими та повторюваними завданнями та знижувати витрати за рахунок автоматизації інфраструктури за допомогою сучасних рішень, таких як розмовний штучний інтелект, хмарні можливості та проста платформа без коду. Штаб-квартира Cuber AI розташована в Кремнієвій долині, а офіси розташовані в Хайдарабаді, Індія.
bluecap.ai
bluecap.ai
Виконуйте завдання швидше, розумніше та в масштабі. Уявіть собі підсумки майже в реальному часі, ініціюючи контекстні завдання та заповнюючи релевантну інформацію автоматизовано та бездоганно інтегровану у ваші робочі процеси: Google Workspace, Microsoft 360, Salesforce, Zoho тощо.
Alltius
alltius.ai
Alltius - це платформа Genai, яка без особливих зусиль забезпечує додатки для підприємств, веб -сайтів та контактних центрів. За допомогою Alltius ви можете створити майстерні, безпечні та точні помічники AI, які можуть 2 -кратні продажі та зменшити витрати на підтримку на 50% за тижні. Сучасні цифрові подорожі та підтримка подорожують. Незважаючи на високі інвестиції для їх покращення, клієнти все ще довго чекають, щоб вирішити свої запити агентами підтримки, тоді як покупці стикаються з невідповідними смолами з боку торгових агентів. Alltius перетворює продажі, підтримку та взаємодію з клієнтами з помічниками AI, які допомагають агентам продажів продати більше, агенти підтримки закривають квитки та клієнти, знаходяться необхідну інформацію. Клієнти Alltius побачили збільшення продажів у 2 рази, 1,9x у відхиленні квитків на самообслуговування та 5 разів у час вирішення квитків протягом тижнів впровадження. Alltius живляє найбільшими організаціями у страхуванні, фінансових послугах, SaaS, консалтингу тощо. Alltius відрізняється від проектів DIY, традиційного чату та інших інструментів AI з його вичерпними функціями та можливостями: * Універсальність з точки зору варіантів створення AI Assistants джерел знань: Alltius інтегрується з широким спектром джерел, включаючи API, URL -адреси, документи, квитки, відеоролики, структуровані бази даних, зображення, діаграми тощо. Навички: Він здатний виконувати різноманітні завдання, такі як відповіді на запити, створення смол продажів, порівняння даних, запис до баз даних, створення квитків, маркування та складання електронних листів. Канали: чат -боти AI можна розгорнути в різних каналах, включаючи API, віджети, слабкість та інші. * Час на цінність: Alltius доставляє ROI протягом тижнів, здатні створювати та тренувати помічників AI за лічені хвилини, перевірити та переробити за день, отримуйте розуміння клієнтів, рекомендації щодо вдосконалення продуктів та інше з першого дня автоматично оновити свої поширені запитання та інше. * Точність: Використовуйте помічники Gen AI, які не містять галюцинації за допомогою наших передових технологій сегментації та знань. * Ефективність витрат: Розгорніть помічники AI з 1/10 вартістю проектів саморобки з ефективним кешуванням, самостійними рішеннями та робочими процесами, що не належать до LILM. * Масштабованість: Працюйте в обсягах шкали підприємства з комфортним керуванням понад 100 к запитів щодня. * Безпека: надзвичайно безпечна платформа з сертифікованими рішеннями SOC2 та сертифікованими ISO, з додатковою приватною хмарою для остаточного захисту даних. Поряд з платформою, експертна команда Alltius з експертами з AI з CMU, BCG, Google, Meta та більше роботи разом з вами, щоб досягти своїх цілей AI Gen AI. Допомагати кожному керівництву або клієнту; миттєво, легко з Алтсієм.
VOCALLS
vocalls.ai
Автоматизуйте будь-яку взаємодію з клієнтом. VOCALLS — це корпоративна розмовна платформа штучного інтелекту, яка автоматизує взаємодію з клієнтами як онлайн, так і офлайн для підвищення CX, що економить гроші та збільшує дохід. Наші рішення зі штучним інтелектом створені для ефективного керування як вхідними, так і вихідними повторюваними взаємодіями з клієнтами, щоб агенти могли зосередитися на більш складних завданнях. ШІ може працювати цілодобово, щоб швидко обробляти запити клієнтів через голос, чат і електронну пошту. * Voicebot: збільшити вихідні та вхідні виклики. * Чат-бот: залучайте більше клієнтів. * Emailbot: перерозподіліть час, витрачений на читання та призначення електронних листів. * LiveTranslate: перекладайте в реальному часі, щоб агенти могли допомогти кожному клієнту. Наші експерти тісно співпрацюють з клієнтами, щоб розробити рішення, яке відповідає їхнім потребам і поточному технологічному набору, включаючи IVR, CRM, телефонію та CCaaS. Ми пропонуємо постійну підтримку для забезпечення оптимальної продуктивності.
ChatrHub
chatrhub.com
ChatrHub - це платформа для обслуговування клієнтів, що поєднує AI-чатботів та живих агентів, інтегрує комунікації з різних каналів для взаємодії з користувачами.
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday — це рішення для живого чату наступного покоління, яке поєднує в собі потужність штучного та людського інтелекту, щоб забезпечити найвищий рівень взаємодії з клієнтами, забезпечуючи персоналізовані розмови з клієнтами. Наш розмовний штучний інтелект діє як консьєрж першої лінії самообслуговування, який допомагає клієнтам допомогти самим собі, і як чудовий віртуальний помічник, який допомагає підвищити ефективність роботи агентів з обслуговування клієнтів. Інтуїтивно зрозумілий агентський центр Heyday доступний на будь-якому пристрої, тож ви можете радувати клієнтів незалежно від того, перебуваєте ви за робочим столом чи в дорозі. З Heyday ви можете: * Автоматизуйте відповіді на запити першої лінії обслуговування клієнтів, кваліфікуйте клієнтів і автоматично сортуйте більш складні питання, щоб передавати їх потрібному агенту * Співпрацюйте з уніфікованою групою вхідних повідомлень, щоб забезпечити чудовий досвід роботи з клієнтами * Створюйте візки для покупок на льоту безпосередньо в чаті завдяки потужній інтеграції електронної комерції * Збирайте цінну інформацію про клієнтів, щоб збагатити свою CRM * Створюйте шаблони або використовуйте швидкі відповіді, рекомендовані штучним інтелектом, щоб підвищити ефективність і заощадити час * Перенацілюйте клієнтів на високоперсоніфікований рівень за допомогою сповіщень про відстеження замовлень, додаткових продажів продуктів, опитувань щодо задоволеності клієнтів тощо. * Налаштуйте сповіщення агента, щоб ніколи не пропустити жодного моменту * І більше! Heyday відкриває нову еру живого чату. Завантажте сьогодні, щоб надати своїй команді обслуговування клієнтів надздібності ШІ.
babelforce
babelforce.com
babelforce — це комбінована голосова платформа, що об’єднує агентів і автоматизацію. Наша платформа дає вам можливість створювати умови для клієнтів, яких ви завжди хотіли, за допомогою інструментів, якими може скористатися кожен. Якщо ви можете намалювати це на дошці, ви можете створити це за допомогою babelforce. * Автоматизуйте 90% рутинних завдань * Зекономте 1 мільйон євро на 50 агентських місць * Розгортайте VoiceBots понад 70 мовами * Створення систем самообслуговування та автоматизації робочих процесів * Додайте CCaaS корпоративного рівня до Zendesk та інших рішень
Mercury
mercury.ai
Mercury — це проста у використанні платформа обміну повідомленнями та чату на основі ШІ для автоматизації взаємодії з клієнтами. Це дозволяє компаніям надавати клієнтам ефективний досвід із вимірними результатами в чаті веб-сайту, WhatsApp і Facebook Messenger. Використовуючи розмовний штучний інтелект, щоб зняти тягар повторюваних запитів на обслуговування з команд, які працюють із клієнтами, Mercury звільняє живих агентів, щоб зосередитися на більш складних випадках використання. Інтеграція без використання коду з постачальниками CRM, платформами електронної комерції та інструментами розробки розмов дозволяє легко підключитися до Mercury. Це дає нетехнічним командам можливість створити складну автоматизацію обслуговування з мінімальними витратами на налаштування та швидким виходом на ринок, а також без плати за робоче місце для агентів підтримки в чаті.
Flip CX
flipcx.com
Flip CX – це компанія, що займається розробкою програмного забезпечення, яка пропонує бізнесам голосовий штучний інтелект, схожий на Alexa, щоб оптимізувати свій телефонний канал для кращого обслуговування клієнтів. Flip CX підтримує Amazon Alexa, Ada, Simon, Attentive, Scop Venture Capital, Bullpen і Forum Ventures.
GPTConsole
gptconsole.ai
GPTConsole допомагає розробникам створювати веб/мобільні додатки та виконувати автоматизацію через підказки, зокрема через CLI з автономними AI-агентами.
Kenyt
kenyt.ai
Продукт Kenyt.AI — це платформа для спілкування з клієнтами, яка допомагає компаніям глибше взаємодіяти зі своїми клієнтами за допомогою високоякісного людського досвіду. Боти Kenyt Chatbots і Voicebots підтримують кілька мов і забезпечують чудову взаємодію з клієнтами завдяки передовому механізму штучного інтелекту з точністю 95%, що набагато вище, ніж у середньому по галузі. Система складається з кількох багаторазових робочих процесів, як-от вибір товару на порталі електронної комерції, обробка платежів, запис на зустріч тощо, і водночас створює постійний зворотний канал для маркетингу через програми обміну повідомленнями. Оскільки протягом наступних кількох років обчислення переходять від дотику/набору тексту до чату та голосу, Kenyt.AI із глибоким розмовним інтелектом та інтелектом робочого процесу має найкращі можливості для забезпечення високоякісного розмовного досвіду для компаній у всьому світі, використовуючи ринкові можливості понад 5 мільярдів доларів США. /рік. Команда засновників походить з IIT Roorkee та IIT Mumbai, кожен із яких має 15-річний досвід у відповідній галузі.
AutomationEdge
automationedge.com
AutomationEdge є найкращим постачальником рішень для гіперавтоматизації, роботизованої автоматизації процесів та ІТ-автоматизації. Його високопрогресивний інтелектуальний RPA об’єднує всі основні можливості, необхідні для автоматизації підприємства, як-от штучний інтелект, машинне навчання, чат-бот, ETL, готові інтеграції API та автоматизація ІТ. AutomationEdge уже надав своє інноваційне рішення великим транснаціональним компаніям у всьому світі, таким як American Express, Capita, Coty, ICICI Lombard, HDFC Life, Smart Dubai Government, Mashreq Bank і Genpact. AutomationEdge допомагає організаціям автоматизувати свої повсякденні, повторювані завдання, засновані на правилах, у різних галузях кадрів, ІТ, фронт-офісу, середнього офісу чи бек-офісу. AutomationEdge представлено в списку Salesforce AppExchange і BMC Marketplace.
Texthub
texthubai.com
Texthub - це платформа для створення текстів, кодів та зображень, що використовує штучний інтелект для покращення якості від написання до адаптації контенту.
Upsy Shopping
upsyshopping.com
Upsy Shopping Helper — це інструмент штучного інтелекту для власників веб-магазинів, які прагнуть збільшити продажі та зробити клієнтів задоволеними. * Функція розумного пошуку Upsy оптимізована для мобільних користувачів, щоб допомогти відвідувачам швидко знайти потрібний продукт за допомогою зображень. * Функція рекомендацій продукту штучного інтелекту спонукає клієнтів купувати більше, збільшуючи цінність кожного продажу. * Щоденні пропозиції та акції щодо нових надходжень прискорюють оборот запасів і спонукають клієнтів досліджувати ваш магазин. * Розумні поширені запитання звільняють вашу команду обслуговування клієнтів і зменшують залишення кошика. * Функція опитування Upsy збирає цінні відгуки клієнтів, щоб допомогти вам оптимізувати свій бізнес
Supervity
supervity.ai
Supervity (раніше Techforce.ai) дає змогу бізнес-командам досягати швидших результатів, дозволяючи їм швидко автоматизувати роботу та обмінюватися знаннями зі своїм AI Coach. Сьогодні понад 12 000 бізнес-користувачів – від відомих корпорацій до швидкозростаючих стартапів – використовують безкодову платформу Supervity з підтримкою ШІ, яка змінила робоче місце. Варіанти використання відрізняються в різних галузях і бізнес-функціях, допомагаючи компаніям покращити результати продажів до 30% і підвищити операційну продуктивність до 70%. Рішення, які пропонує Supervity, можуть охоплювати бізнес-процеси компаній-розробників та їхніх клієнтів. Рішення підтримує інтеграцію на основі інтерфейсу користувача та API для бізнес-команд для автоматизації ручної роботи. Платформа побудована на основі командної співпраці, щоб користувачі могли створювати автоматизовані засоби без коду та ділитися ними з колегами та клієнтами як багаторазовими цифровими навичками. Supervity також дає змогу компаніям, які працюють над продуктами, допомагати своїм кінцевим користувачам досягати швидших результатів за допомогою AI Coach. Це одна з небагатьох компаній, яка пропонує вбудовані можливості RPA, розмовного штучного інтелекту та оптичного розпізнавання штучного інтелекту «як послугу» в моделі з білим маркуванням. Наразі компанія співпрацює з такими великими системними інтеграторами, як KPMG, IBM і Accenture, і розробляє спеціальні рішення для галузі фінансових послуг, охорони здоров’я та федерального ринку.
Neocom.ai
neocom.ai
Ми Neocom, енергійна та молода компанія Saas, яка прагне надати кожному онлайн-покупцеві неймовірний досвід. Ми допомагаємо підприємствам допомагати своїм клієнтам. Озброєні новітніми технологіями, ми є винятковою командою з великим досвідом. Наше рішення для керованих продажів на основі штучного інтелекту дозволяє вам залучити відвідувачів і дозволити їм знайти свій ідеальний продукт на вашому веб-сайті. Крім того, ви можете зв’язатися з ними за допомогою функції автоматичної електронної пошти та проаналізувати дані першої та нульової сторін, які ви зібрали на платформі Neocom. Це призводить до більшого залучення, вищих коефіцієнтів конверсії, вищих AOV і менших прибутків. Ви також можете оптимізувати інші відділи, як-от відділ маркетингу чи закупівель, використовуючи дані, отримані через Neocom.
DigitalGenius
digitalgenius.com
DigitalGenius — це безкодова платформа взаємодії з клієнтами для електронної комерції та роздрібної торгівлі на основі штучного інтелекту. Їхнє рішення штучного інтелекту постійно навчається та розвивається на основі кожної взаємодії в їхній клієнтській мережі, використовуючи понад 50 попередньо створених варіантів використання, настроювані процеси та інтеграції, щоб зробити клієнтів щасливими. Вони співпрацюють із передовими компаніями електронної комерції та роздрібної торгівлі по всьому світу, такими як ON, Selfridges, G-Star, Volcom, Mytheresa та багатьма іншими, щоб покращити взаємодію з клієнтами в Інтернеті. З DigitalGenius вони: * Забезпечте легкий шлях покупця для клієнтів електронної комерції * Досягніть досконалості та майбутнього зростання за допомогою ШІ для електронної комерції * Впевнено керуйте непередбачуваними та сезонними стрибками обсягу * Завчасно вирішуйте проблеми до того, як клієнти зв’яжуться з ними * Відповідайте очікуванням споживачів онлайн і офлайн * Впроваджуйте та використовуйте автоматизацію електронної комерції в масштабах * Надайте агентам змогу успішно обслуговувати клієнтів у кожній точці взаємодії * Швидко досягайте нульового відставання за допомогою автоматизації відставання Вони допомагають компаніям забезпечити винятковий досвід клієнтів завдяки: * Платформа штучного інтелекту електронної комерції, що постійно розвивається та вдосконалюється, створена на основі досвіду передових компаній електронної комерції по всьому світу. * Понад 50 попередньо розроблених варіантів використання спеціально для електронної комерції, щоб легко керувати сезонними та непередбачуваними сплесками * Проактивна взаємодія, що забезпечує актуальну інформацію про доставку та повернення * Найкращі практики, отримані від мережі найбільш інноваційних компаній електронної комерції, що дозволяє адаптувати відповіді та подорожі * Настроювані інтеграції та процеси, адаптовані до вимог клієнтів Легкий доступ до DigitalGenius: * Хмарні технології (SaaS) * Завжди ввімкнено: 24/7 365 * Доступно кілька мов * Налаштуйте за 1 тиждень без інтеграції коду * Агностика каналів: самообслуговування, електронна пошта, боти, агенти, проактивність, попередній продаж і голос
Cognigy
cognigy.com
Cognigy робить революцію в індустрії обслуговування клієнтів, використовуючи найсучаснішу технологію ШІ на ринку. Його відзначене нагородами рішення Cognigy.AI дає можливість компаніям надавати виняткові послуги, які є миттєвими, персоналізованими, будь-якою мовою та будь-яким каналом. Ідеально поєднуючи Generative і Conversational AI для створення AI Agents, Cognigy формує майбутнє обслуговування клієнтів, підвищуючи задоволеність клієнтів і підтримуючи співробітників у режимі реального часу. Створений на основі провідної у світі платформи розмовного штучного інтелекту, Cognigy.AI пропонує клієнтам наступне покоління з набором готових рішень, включаючи голосових агентів штучного інтелекту, агентів цифрового чату штучного інтелекту та агента Copilot. Оснащена десятками попередньо підготовлених навичок, платформа бездоганно працює з існуючими корпоративними системами та вчиться у ваших агентів, надаючи їм надздібності. Понад 1000 брендів у всьому світі довіряють Cognigy та її широкій партнерській мережі створити агентів обслуговування клієнтів AI для свого бізнесу. Вражаюче портфоліо клієнтів Cognigy по всьому світу включає Bosch, Frontier Airlines, Lufthansa Group, Mercedes-Benz і Toyota.
Fundamento
fundamento.ai
Fundamento — це голосовий бот зі штучним інтелектом для корпоративних контакт-центрів. Голосовий бот Fundamento зі штучним інтелектом, спеціально створений для підприємств, зокрема в галузі фінансових послуг, може обробляти складні розмови з клієнтами за допомогою найкращих у своєму класі моделей вилучення об’єктів. Fundamento – це компанія, що фінансується Google, і вона активно співпрацює з такими компаніями, як Hero FinCorp, IIFL, Paisabazaar, над досягненням проривних покращень ефективності прибутків і збитків завдяки збільшенню масштабів і значному зниженню витрат. Клієнти Fundamento отримують переваги від: - Зниження витрат до 60% лише за 12 місяців - Безпрецедентне вдосконалення оптимізації воронки продажів - Помітне зниження AHT - Непохитний фокус на CSAT і CX як? Віртуальний агент Fundamento є інтуїтивно зрозумілим і легко вирішує типові проблеми, такі як затримка, помилки перетворення мовлення в текст (STT) і мовні ускладнення, які зазвичай зустрічаються у конкурентів. Його система також може вміло обробляти неструктуровані складні дані шляхом перекладу, транскрибування та розуміння намірів клієнта на кожному кроці. Fundamento працює з підприємствами в різних варіантах використання від простих до складних протягом життєвого циклу клієнта: - Обслуговування клієнтів - Кваліфікація керівника - Управління воронкою - Колекції - Перевірка даних
Alanna.ai
alanna.ai
Аланна — це віртуальний помічник із закриття титульних компаній на основі штучного інтелекту! Вона розумна, винахідлива і завжди готова допомогти: * Обслуговування клієнтів: відповіді на загальні запитання та запитання щодо файлів у режимі 24/7/365 для Resware, SoftPro та RamQuest. * Введення замовлень: відкриває нові замовлення в системі виробництва програмного забезпечення Resware, цілодобово та без вихідних. * Закриття: створює оцінку кінцевих витрат покупця та нетто-аркуш продавця цілодобово та без вихідних (тільки ResWare). * Обробка: збирає та обробляє інформацію про продавця/покупця через смарт-форми Alanna. * Підтримка: завчасно надсилає текстові повідомлення та електронні листи всім сторонам угоди. * Продажі: розширює можливості масових маркетингових кампаній із текстовими повідомленнями для маркетингу після закриття, утримання клієнтів і нового бізнесу. * Маркетинг: виступає в якості амбасадора вашого бренду, проводячи споживачів через процес отримання назви.
Soul Machines
soulmachines.com
Soul Machines створює цифрових людей за допомогою штучного інтелекту для персоналізованих взаємодій та підтримки в різних сферах.
Slang.ai
slang.ai
Slang.ai — це інструмент штучного інтелекту, який функціонує як віртуальний телефонний агент. Він пропонує цілодобові можливості обробки викликів, гарантуючи, що клієнти можуть підключатися у зручний для них час. Вона розроблена з урахуванням гнучкості, що дозволяє користувачам адаптувати систему для ефективного задоволення своїх конкретних потреб. Однією з ключових цінних пропозицій Slang.ai є його простота налаштування, що дає змогу швидко інтегрувати інструмент у існуючу комунікаційну інфраструктуру бізнесу. Основна увага цього інструменту зосереджена на задоволенні клієнтів, спрямованому на покращення досвіду клієнтів шляхом надійного та швидкого виконання їхніх запитів і запитів. Slang.ai підходить для підприємств будь-якого розміру, які прагнуть оптимізувати свою телекомунікаційну ефективність.
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First - платформа для чат-ботів на базі ШІ, що забезпечує підтримку клієнтів у реальному часі та інтегрується з вашими наявними системами.
Posh AI
posh.ai
Posh — це венчурна компанія з розмовного штучного інтелекту, яка вийшла з лабораторії штучного інтелекту MIT у 2018 році. Ми прагнемо демократизувати доступ до банківської справи та прискорити відповідальне впровадження штучного інтелекту для фінансових установ, змінюючи те, як вони служать своїм громадам і співробітникам. Ми змінюємо спосіб зв’язку компаній, що надають фінансові послуги, зі своїми клієнтами та автоматизуємо робочий процес контакт-центру. Наша платформа AI охоплює канали обміну повідомленнями та голосу.
Mosaicx
mosaicx.com
Mosaicx — це хмарний продукт, який використовує розмовний штучний інтелект, машинне навчання та технології обробки природної мови для автоматизації взаємодії з клієнтами та співробітниками. Його технологія IVA забезпечує швидке, просте, персоналізоване обслуговування за допомогою провідних у галузі можливостей розпізнавання голосу та обміну цифровими повідомленнями, створюючи позитивні взаємодії, які сприяють підвищенню задоволеності клієнтів і співробітників. Mosaicx робить розмовний ШІ напрочуд простим.
Mehery
mehery.com
Mehery – це молода компанія, якій вже рік, яка створює рішення в цифровому просторі. Його заснувала команда технократів і технологів із загальним понад 100-річним досвідом і великим досвідом у цифровізації корпоративних систем, цифровій трансформації великих підприємств і розбудові систем управління соціальними медіа в масштабах. Mehery народилася з ідеї демократизувати взаємодію з клієнтами – інформаційну, активну, проактивну та реактивну в усіх цифрових активах організації. Ми вважаємо, що правильне оцифрування та надання можливості видобувати його без використання коду, без участі цифрового маркетингу, стане ключем до успіху підприємства. Наші клієнти є нашими партнерами у спільному успіху. Наша спільна подорож тільки почалася.
Mav
hiremav.com
Mav — це перший SMS-помічник на основі штучного інтелекту для торгових представників, які прагнуть розвиватися. Автоматизуйте зворотний зв’язок із потенційними клієнтами та клієнтами за допомогою текстових повідомлень. Незалежно від того, чи це планування зустрічей, кваліфікаційні перспективи чи підтримка потенційних клієнтів, Mav справляється з цим. Найміть Mav, розширте свій бізнес.
Ultimate
ultimate.ai
Ultimate — це платформа автоматизації обслуговування клієнтів, що використовує штучний інтелект для підтримки комунікації через текстові канали.
Brainwave
brainwave.so
Brainwave - це додаток, який автоматизує взаємодію з клієнтами, спрощує збір контактів та планування зустрічей для бізнесу.
Automatorr
automatorr.com
Послуги Automatorr включають: * Спеціалізований набір талантів на постійні, контрактні чи випадкові ролі. * Консультування, консалтинг і впровадження на всіх етапах розробки рішення, впровадження та підтримки. * Ми пропонуємо повністю керовані програмні рішення, які вирішують галузеві проблеми. Ці рішення можна розгорнути за кілька днів, економічно та гарантують повернення інвестицій. * Отримайте доступ до понад 1000+ експертів через наш позаштатний онлайн-ринок талантів, щоб заповнити прогалини у вашій організації або завершити проекти в межах бюджету та вчасно.
Atomicwork
atomicwork.com
Atomicwork є провідним постачальником сучасного програмного забезпечення для управління послугами, яке дає змогу ІТ-командам автоматизувати підтримку співробітників і надання послуг за допомогою ШІ. Atomicwork об’єднує ваших співробітників, ІТ-системи, відділ кадрів і автоматизацію бізнес-процесів, щоб підвищити продуктивність у вашій організації. Atomicwork допомагає вам підвищити продуктивність співробітників і ефективність підприємства, забезпечуючи цифровий корпоративний досвід для всіх бізнес-процесів за допомогою автоматизації робочих процесів на основі ШІ.
Arcanum
arcanum.ai
Arcanum - програма для автоматизації бізнес-процесів, що допомагає підвищити продуктивність компаній через інтеграцію штучного інтелекту.
Plum Voice
plumvoice.com
Plum Voice — це технологічна компанія CPaaS, яка надає автоматизовані технологічні рішення ШІ через програмовані хмарні платформи. Plum Voice дозволяє клієнтам вибирати з набору інтелектуальних віртуальних голосових агентів (IVA) або індивідуальних рішень - інтерактивна голосова відповідь (IVR), опитування, обробка платежів тощо - для автоматизації повторюваних завдань, взаємодії з клієнтами та бізнес-процесів для економічної ефективності та економія коштів.
Moveo.AI
moveo.ai
Moveo.AI — це те, чим мав бути розмовний ШІ… Наша платформа корпоративного рівня, керована генеративним штучним інтелектом і власними моделями великих мов (LLM), революціонізує взаємодію з клієнтами завдяки самовдосконалюючим розмовним агентам ШІ. Наша місія полягає в тому, щоб демістифікувати штучний інтелект, зробити його доступним і простим у використанні, дати можливість підприємствам використовувати свої дані, масштабувати свої операції та підвищувати рівень обслуговування клієнтів. Співпрацюючи з компаніями по всьому світу, такими як Viva, Kaizen Gaming, Edenred і Allianz, Moveo.AI встановив надійну присутність у США, Греції та Бразилії. Завдяки глобальному охопленню понад 20 мовами наша платформа наразі обслуговує базу користувачів, яка перевищує 2 мільйони активних користувачів щомісяця.
Kait
kait.ai
KAIT — це перша платформа діалогу з підтримкою ШІ в Кувейті та ССЗ, яка інтегрується з соціальними мережами для покращення обслуговування клієнтів та продажів.
iAdvize
iadvize.com
iAdvize — платформа для електронної торгівлі, що покращує взаємодію з клієнтами через чат та підтримку, використовуючи генеративний ШІ.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai - платформа автоматизації обслуговування клієнтів на базі AI, яка допомагає підприємствам вести ефективні розмови з клієнтами без потреби в програмуванні.
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks — це платформа підвищення продуктивності штучного інтелекту, яка допомагає компаніям зробити свою інформацію доступною та доступною для кожного працівника. Його помічник зі штучним інтелектом Dash миттєво відповідає на робочі запитання, створює відповідний вміст, знаходить документи, повідомлення, завдання тощо. Окрім веб-інтерфейсу, Dash AI також має надійну інтеграцію Slack. Його можна додати до каналів компанії Slack, де він може автоматично відповідати на поширені запитання. Наразі Dashworks інтегрується з понад 20 додатками в технологічному наборі компанії.
Exceed.ai
exceed.ai
Exceed.ai — це розмовна платформа штучного інтелекту, яка допомагає розширити можливості маркетингу та продажів за допомогою автоматизації розмов, щоб фіксувати, залучати, спілкуватися, кваліфікацію та планувати зустрічі з потенційними клієнтами в масштабі, з персоналізованою двосторонньою розмовою через електронну пошту, чат на веб-сайті та SMS. Exceed.ai відкриває більше можливостей для отримання прибутку за допомогою вашого існуючого каналу, надає вашим потенційним клієнтам кращий досвід і більше часу для відділів продажів і маркетингу, щоб зосередитися на виконанні найефективнішої роботи, як-от налагодження стосунків із потенційними клієнтами, змістовні розмови та закриття угод. Exceed інтегрується з вашою CRM і платформою автоматизації маркетингу.
Certainly
certainly.io
Безумовно, має на меті допомогти компаніям створювати неймовірні умови для користувачів електронної комерції, замінюючи кліки розмовами. Програмне забезпечення Certainly Conversational AI легко підключається до всіх платформ, на яких ви ведете свій бізнес, і ми маємо клієнтів і партнерів у понад 20 країнах світу. Платформа Certainly Conversational AI Platform Chatbot Builder без коду пропонує цікавий і простий досвід створення. Продукт пропонує високоякісну взаємодію з користувачами в різних каналах, повну інтеграцію з десятками бізнес-систем і потужний власний штучний інтелект, який визначає будь-яку мову та пропонує готовий до використання вміст понад 14 мовами. Звичайно, йому довіряють такі бренди, як Carlsberg, Tiger of Sweden, Booking.com, Rockwool, Trustpilot, Siksilk, Deloitte, Zendesk і AKQA.
Gladly
gladly.com
Gladly - програма для обслуговування клієнтів, що централізує взаємодію на всіх каналах, дозволяючи компаніям надавати персоналізовані послуги.
Botpress
botpress.com
Botpress - платформа для створення чат-ботів на основі AI, що дозволяє користувачам легко розробляти та розгортати інтерактивні рішення для спілкування.
MarketingBlocks
marketingblocks.ai
MarketingBlocks - це AI-асистент для створення маркетингових матеріалів, таких як копія, відео та графіка, без необхідності у технічних навичках.
Cogram
cogram.com
Cogram – це інструмент на основі AI для ведення нотаток та управління завданнями під час віртуальних зустрічей, забезпечуючи безпеку даних користувачів.
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI - це платформа для створення та управління агентами штучного інтелекту, яка автоматизує бізнес-процеси без коду.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne - це візуальний чат, що поєднує живе спілкування, чат-боти та каталог для реального часу підтримки клієнтів у бізнесі.
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX – хмарна платформа управління контактними центрами, що інтегрує канали зв'язку, застосування AI і аналітику для покращення обслуговування клієнтів.
LivePerson
liveperson.com
LivePerson — платформа для універсальної комунікації між підприємствами та споживачами через різні канали, включаючи чат та голосові помічники.
Haptik
haptik.ai
Haptik - платформа для автоматизації роботи з клієнтами, що використовує штучний інтелект для поліпшення обслуговування через різні канали.
Sendbird
sendbird.com
Sendbird - це платформа для інтеграції чату, голосу та відео в мобільні додатки, що підтримує приватні та групові спілкування.
Pypestream
pypestream.com
Pypestream — це платформа автоматизації самообслуговування, яка змінює те, як компанії залучають клієнтів і розширюють їх можливості. Заснована в 2015 році з переконанням, що клієнти заслуговують кращого, наша цифрова платформа забезпечує виняткове обслуговування клієнтів на будь-якому каналі в будь-який час. Ми обслуговуємо клієнтів у багатьох галузях, насамперед підприємства зі списку Fortune 500, які прагнуть забезпечувати позитивний досвід клієнтів. Pypestream обслуговує компанії середнього та великого розміру в різних галузях, таких як страхування, охорона здоров’я, подорожі, телекомунікації, потокове передавання, фінансові послуги та електронна комерція, які прагнуть забезпечувати винятковий досвід клієнтів.
Intercom
intercom.com
Intercom - платформа для обслуговування клієнтів, що забезпечує автоматизацію комунікацій та підтримку через чат. Підтримує інтеграцію і управління даними клієнтів.
Dixa
dixa.com
Dixa - платформа обслуговування клієнтів, що поєднує спілкування, маршрутизацію запитів та аналітику, забезпечуючи ефективну підтримку через різні канали.
Comm10
comm100.com
Comm10 - платформа для управління взаємодією з клієнтами через різні канали, включаючи чат, обробку запитів і аналітику.
Kore.AI
kore.ai
Kore.ai - платформа для створення та управління віртуальними помічниками й чатами на основі штучного інтелекту для бізнесу.
Boost.ai
boost.ai
Boost.ai, який прагне забезпечити винятковий досвід роботи з клієнтами, стоїть на передньому краї розмовного ШІ корпоративного рівня. Boost.ai, спрямований на забезпечення неперевершеної взаємодії між людьми та організаціями, використовує передові технології, щоб відповідально розширювати межі ШІ. Його власна платформа штучного інтелекту, що самонавчається, дозволяє компаніям автоматизувати взаємодію в масштабі, підвищуючи ефективність і сприяючи позитивним результатам. Віртуальні агенти Boost.ai, яким довіряють підприємства з різних галузей, стабільно підтримують рівень вирішення вище 90 відсотків, щодня автоматизуючи тисячі взаємодій. Заснована в 2016 році компанія Boost.ai підтримується Nordic Capital і працює зі своєї штаб-квартири в Санднесі, Норвегія, з глобальними офісами в таких містах, як Лос-Анджелес, Копенгаген і Лондон.
Espressive
espressive.com
Epressive надає готову для підприємства цифрову допомогу на робочому місці, яка знижує витрати, одночасно підвищуючи рівень досвіду, продуктивності та задоволеності співробітників з першого дня. Espressive Barista, наш віртуальний агент підтримки (VSA) для підприємства, поєднує в собі ідеальне поєднання цифрового досвіду, інтелекту та автоматизації, щоб надавати працівникам самодопомогу, яка перевищує людські можливості, щоб покращити досвід отримання допомоги на роботі. Бариста бере на себе роль обслуговуючого агента, привносячи найкращий людський досвід із найкращим штучним інтелектом. Використовуючи запатентовану та доменно-спеціальну велику мовну модель (LLM), Employee Language Cloud, а також інтеграцію з узагальненими LLMs, Barista автоматизує вирішення питань, проблем і запитів співробітників за допомогою персоналізованого досвіду, що призводить до прийняття працівниками 80 до 85 % і зменшена кількість дзвінків до служби підтримки від 50% до 70%.
Hyro
hyro.ai
Hyro з'єднує світ, тисячі розмов, що працюють на AI, одночасно. Як компанія з адаптивних комунікацій №1, ми перетворюємо складні дані на простий діалог з автоматизацією природної мови та обчислювальною лінгвістикою. Підприємства по всій території США, включаючи Health Baptist Health, Mercy Health та Rent.com, Trust Hyro, щоб замінити свої жорсткі, на основі намірів чатів та систем IVR з адаптивним розмовним досвідом, який є простим, швидким та масштабованим. Наше бачення полягає в тому, щоб автоматизувати цифрові взаємодії в будь -яких розмовних умовах, 24/7, щоб компанії могли легко спілкуватися, конвертувати більше та збирати діючі розуміння клієнтів по дорозі.
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