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Інтелектуальне програмне забезпечення віртуальних помічників - Найпопулярніші застосунки - Катар
Інтелектуальні віртуальні помічники (IVA), також відомі як віртуальні агенти та цифрові співробітники, дозволяють компаніям спілкуватися зі своїми клієнтами або клієнтами в режимі розмови. Ці взаємодії імітують людські розмови та характеризуються природним перебігом. Однією з головних відмінностей між IVA та звичайним програмним забезпеченням для чат-ботів є складність їхніх розмовних можливостей. У той час як чат-боти зазвичай працюють на основі заздалегідь заданих відповідей і намагаються зрозуміти кілька намірів під час однієї взаємодії, IVA використовують можливості передової обробки природної мови (NLP), щоб інтерпретувати широкий спектр намірів з одного висловлювання. Крім того, IVA можуть сприймати відповіді, на які вони не були явно запрограмовані, завдяки своєму алгоритму машинного та глибокого навчання. Це дає їм змогу постійно покращувати своє розуміння різноманітних словників, у тому числі розмовної мови, і з часом надавати точніші відповіді, відповідні контексту. Крім того, IVA можуть адаптувати відповіді на основі сегментації користувачів або іншої наданої інформації, таким чином надаючи персоналізовану допомогу. IVA часто спеціалізуються на конкретних роботах або випадках використання, таких як маркетинг, обслуговування клієнтів і продажі. Вони також мають можливість інтегруватися з існуючими бізнес-системами, такими як програмне забезпечення CRM, що дозволяє їм використовувати створені людиною дані як вхідні дані для оновлення цих систем. Щоб бути класифікованим як інтелектуальний віртуальний помічник, продукт має відповідати кільком критеріям: * НЛП або розпізнавання мовлення: здатність розуміти розмовні запити за допомогою обробки природної мови або технологій розпізнавання мовлення. * Редагування потоку розмов: надання користувачам інструментів для редагування потоків розмов, що дозволяє налаштовувати та оптимізувати взаємодію. * Аналіз розмов: пропонує такі інструменти, як інформаційні панелі або звіти, для аналізу розмов, що дає змогу компаніям отримати розуміння взаємодії користувачів і підвищити продуктивність. * Маршрутизація людьми: можливість перенаправляти розмови до агентів-людей, коли це необхідно, забезпечуючи безперебійну ескалацію для складних запитів або ситуацій, що вимагають втручання людини. * Можливості людського циклу: увімкнення можливостей людського циклу для підтримки точності та життєздатності, дозволяючи нагляд або втручання людини для виправлення помилок або покращення продуктивності за потреби. Відповідаючи цим критеріям, IVA дають можливість компаніям надавати більш персоналізований, ефективний і привабливий досвід клієнтів через розмовні інтерфейси.
Запит на новий застосунок
Intercom
intercom.com
Intercom — це єдине комплексне рішення для обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами за допомогою автоматизації та підтримки персоналом, забезпечуючи підвищену задоволеність клієнтів при зниженні витрат. Ми будуємо майбутнє, у якому більшість розмов із клієнтами успішно вирішуються без потреби людської підтримки, що звільняє команду для роботи над розмовами з клієнтами більшої цінності. Понад 25 000 глобальних організацій, у тому числі Atlassian, Amazon і Lyft Business, покладаються на Intercom, щоб забезпечити неперевершений досвід користувачів у будь-якому масштабі. Платформа Intercom використовується для надсилання понад 500 мільйонів повідомлень на місяць і забезпечує взаємодію з понад 600 мільйонами активних кінцевих користувачів щомісяця. Intercom, заснована в 2011 році за підтримки провідних венчурних капіталістів, зокрема Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners і Social Capital, прагне зробити інтернет-бізнес персональним.
Zowie
getzowie.com
Zowie дає змогу компаніям, які продають онлайн, відхиляти квитки за допомогою потужної технології автоматизації, піклуватися про клієнтів за допомогою багатоканальної папки вхідних повідомлень і продавати більше, використовуючи покращений клієнтський контекст. Zowie може діяти як ваша автономна система обслуговування клієнтів або вдосконалювати ваші поточні інструменти, такі як Zendesk, Intercom, Gorgias та багато інших, за допомогою технології автоматизації. * Безкоштовний аналіз вашого потенціалу автоматизації | Знайте, що ви купуєте! * Безкоштовна багатоканальна скринька вхідних | Заощаджуйте на техніці. * Тонни інтеграції | Підключіться до Shopify, Magento, Klaviyo, Zapier і виведіть свою автоматизацію на новий рівень. Використовуйте Zowie і... 1. Відхиляйте до 60% повторюваних запитань за 4 тижні та скорочуйте час вирішення на 67%. 2. Догляд – дозволяє агентам вирішувати складні справи та підвищувати CSAT на 12%. 3. Продавайте – виявляйте намір купувати та залучайте до 40% більше клієнтів.
Cuber
cuber.ai
Cuber AI — це компанія SaaS, яка прагне підірвати ринок гіперавтоматизації за допомогою BotzForce, своєї недорогої платформи автоматизації. Ми змінюємо старий спосіб надання служби підтримки ІТ, автоматизації процесів продажів і підтримки клієнтів за допомогою генеративних рішень ШІ та автоматизації нового покоління. Наша платформа BotzForce дозволяє підприємствам ефективніше керувати трудомісткими та повторюваними завданнями та знижувати витрати за рахунок автоматизації інфраструктури за допомогою сучасних рішень, таких як розмовний штучний інтелект, хмарні можливості та проста платформа без коду. Штаб-квартира Cuber AI розташована в Кремнієвій долині, а офіси розташовані в Хайдарабаді, Індія.
bluecap.ai
bluecap.ai
Виконуйте завдання швидше, розумніше та в масштабі. Уявіть собі підсумки майже в реальному часі, ініціюючи контекстні завдання та заповнюючи релевантну інформацію автоматизовано та бездоганно інтегровану у ваші робочі процеси: Google Workspace, Microsoft 360, Salesforce, Zoho тощо.
Alltius
alltius.ai
Alltius - це платформа Genai, яка без особливих зусиль забезпечує додатки для підприємств, веб -сайтів та контактних центрів. За допомогою Alltius ви можете створити майстерні, безпечні та точні помічники AI, які можуть 2 -кратні продажі та зменшити витрати на підтримку на 50% за тижні. Сучасні цифрові подорожі та підтримка подорожують. Незважаючи на високі інвестиції для їх покращення, клієнти все ще довго чекають, щоб вирішити свої запити агентами підтримки, тоді як покупці стикаються з невідповідними смолами з боку торгових агентів. Alltius перетворює продажі, підтримку та взаємодію з клієнтами з помічниками AI, які допомагають агентам продажів продати більше, агенти підтримки закривають квитки та клієнти, знаходяться необхідну інформацію. Клієнти Alltius побачили збільшення продажів у 2 рази, 1,9x у відхиленні квитків на самообслуговування та 5 разів у час вирішення квитків протягом тижнів впровадження. Alltius живляє найбільшими організаціями у страхуванні, фінансових послугах, SaaS, консалтингу тощо. Alltius відрізняється від проектів DIY, традиційного чату та інших інструментів AI з його вичерпними функціями та можливостями: * Універсальність з точки зору варіантів створення AI Assistants джерел знань: Alltius інтегрується з широким спектром джерел, включаючи API, URL -адреси, документи, квитки, відеоролики, структуровані бази даних, зображення, діаграми тощо. Навички: Він здатний виконувати різноманітні завдання, такі як відповіді на запити, створення смол продажів, порівняння даних, запис до баз даних, створення квитків, маркування та складання електронних листів. Канали: чат -боти AI можна розгорнути в різних каналах, включаючи API, віджети, слабкість та інші. * Час на цінність: Alltius доставляє ROI протягом тижнів, здатні створювати та тренувати помічників AI за лічені хвилини, перевірити та переробити за день, отримуйте розуміння клієнтів, рекомендації щодо вдосконалення продуктів та інше з першого дня автоматично оновити свої поширені запитання та інше. * Точність: Використовуйте помічники Gen AI, які не містять галюцинації за допомогою наших передових технологій сегментації та знань. * Ефективність витрат: Розгорніть помічники AI з 1/10 вартістю проектів саморобки з ефективним кешуванням, самостійними рішеннями та робочими процесами, що не належать до LILM. * Масштабованість: Працюйте в обсягах шкали підприємства з комфортним керуванням понад 100 к запитів щодня. * Безпека: надзвичайно безпечна платформа з сертифікованими рішеннями SOC2 та сертифікованими ISO, з додатковою приватною хмарою для остаточного захисту даних. Поряд з платформою, експертна команда Alltius з експертами з AI з CMU, BCG, Google, Meta та більше роботи разом з вами, щоб досягти своїх цілей AI Gen AI. Допомагати кожному керівництву або клієнту; миттєво, легко з Алтсієм.
VOCALLS
vocalls.ai
Автоматизуйте будь-яку взаємодію з клієнтом. VOCALLS — це корпоративна розмовна платформа штучного інтелекту, яка автоматизує взаємодію з клієнтами як онлайн, так і офлайн для підвищення CX, що економить гроші та збільшує дохід. Наші рішення зі штучним інтелектом створені для ефективного керування як вхідними, так і вихідними повторюваними взаємодіями з клієнтами, щоб агенти могли зосередитися на більш складних завданнях. ШІ може працювати цілодобово, щоб швидко обробляти запити клієнтів через голос, чат і електронну пошту. * Voicebot: збільшити вихідні та вхідні виклики. * Чат-бот: залучайте більше клієнтів. * Emailbot: перерозподіліть час, витрачений на читання та призначення електронних листів. * LiveTranslate: перекладайте в реальному часі, щоб агенти могли допомогти кожному клієнту. Наші експерти тісно співпрацюють з клієнтами, щоб розробити рішення, яке відповідає їхнім потребам і поточному технологічному набору, включаючи IVR, CRM, телефонію та CCaaS. Ми пропонуємо постійну підтримку для забезпечення оптимальної продуктивності.
ChatrHub
chatrhub.com
Є кращий спосіб обслуговування клієнтів. Прості, але потужні багатоканальні рішення для швидкого та економічного залучення клієнтів. ChatrHub — це багатоканальний штучний інтелект. чат-бот і рішення живого агента. Об’єднайте свої телефони, текстові повідомлення, віджет веб-сайту, соціальні мережі, електронну пошту та командний чат в одну людину та штучний інтелект. електрична платформа. З ChatrHub... * Автоматичний чат і текстові повідомлення з клієнтами. * Використовуйте заздалегідь розроблені або спеціальні робочі процеси розмови. * Почніть роботу з легкого в установці віджета чату - і додайте його будь-де! * Передача розмов із чат-бота AI на живого агента. * Вимірюйте коефіцієнти конверсії та роздільної здатності та використовуйте дані для вдосконалення. * Підтримуйте центральне сховище розмов для подальшого використання.
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday — це рішення для живого чату наступного покоління, яке поєднує в собі потужність штучного та людського інтелекту, щоб забезпечити найвищий рівень взаємодії з клієнтами, забезпечуючи персоналізовані розмови з клієнтами. Наш розмовний штучний інтелект діє як консьєрж першої лінії самообслуговування, який допомагає клієнтам допомогти самим собі, і як чудовий віртуальний помічник, який допомагає підвищити ефективність роботи агентів з обслуговування клієнтів. Інтуїтивно зрозумілий агентський центр Heyday доступний на будь-якому пристрої, тож ви можете радувати клієнтів незалежно від того, перебуваєте ви за робочим столом чи в дорозі. З Heyday ви можете: * Автоматизуйте відповіді на запити першої лінії обслуговування клієнтів, кваліфікуйте клієнтів і автоматично сортуйте більш складні питання, щоб передавати їх потрібному агенту * Співпрацюйте з уніфікованою групою вхідних повідомлень, щоб забезпечити чудовий досвід роботи з клієнтами * Створюйте візки для покупок на льоту безпосередньо в чаті завдяки потужній інтеграції електронної комерції * Збирайте цінну інформацію про клієнтів, щоб збагатити свою CRM * Створюйте шаблони або використовуйте швидкі відповіді, рекомендовані штучним інтелектом, щоб підвищити ефективність і заощадити час * Перенацілюйте клієнтів на високоперсоніфікований рівень за допомогою сповіщень про відстеження замовлень, додаткових продажів продуктів, опитувань щодо задоволеності клієнтів тощо. * Налаштуйте сповіщення агента, щоб ніколи не пропустити жодного моменту * І більше! Heyday відкриває нову еру живого чату. Завантажте сьогодні, щоб надати своїй команді обслуговування клієнтів надздібності ШІ.
babelforce
babelforce.com
babelforce — це комбінована голосова платформа, що об’єднує агентів і автоматизацію. Наша платформа дає вам можливість створювати умови для клієнтів, яких ви завжди хотіли, за допомогою інструментів, якими може скористатися кожен. Якщо ви можете намалювати це на дошці, ви можете створити це за допомогою babelforce. * Автоматизуйте 90% рутинних завдань * Зекономте 1 мільйон євро на 50 агентських місць * Розгортайте VoiceBots понад 70 мовами * Створення систем самообслуговування та автоматизації робочих процесів * Додайте CCaaS корпоративного рівня до Zendesk та інших рішень
Mercury
mercury.ai
Mercury — це проста у використанні платформа обміну повідомленнями та чату на основі ШІ для автоматизації взаємодії з клієнтами. Це дозволяє компаніям надавати клієнтам ефективний досвід із вимірними результатами в чаті веб-сайту, WhatsApp і Facebook Messenger. Використовуючи розмовний штучний інтелект, щоб зняти тягар повторюваних запитів на обслуговування з команд, які працюють із клієнтами, Mercury звільняє живих агентів, щоб зосередитися на більш складних випадках використання. Інтеграція без використання коду з постачальниками CRM, платформами електронної комерції та інструментами розробки розмов дозволяє легко підключитися до Mercury. Це дає нетехнічним командам можливість створити складну автоматизацію обслуговування з мінімальними витратами на налаштування та швидким виходом на ринок, а також без плати за робоче місце для агентів підтримки в чаті.
Flip CX
flipcx.com
Flip CX – це компанія, що займається розробкою програмного забезпечення, яка пропонує бізнесам голосовий штучний інтелект, схожий на Alexa, щоб оптимізувати свій телефонний канал для кращого обслуговування клієнтів. Flip CX підтримує Amazon Alexa, Ada, Simon, Attentive, Scop Venture Capital, Bullpen і Forum Ventures.
iAdvize
iadvize.com
iAdvize — це провідна розмовна платформа на базі Generative AI для електронної комерції. iAdvize, провідна платформа спілкування, дозволяє більш ніж 2000 брендам електронної комерції розгортати захоплюючу взаємодію з клієнтами на основі Trusted Generative AI, сприяючи спілкуванню за допомогою обміну повідомленнями протягом усього шляху клієнта. Надаючи комплексне рішення для передпродажної роботи та підтримки клієнтів, iAdvize має одну місію — об’єднати бренди та їхніх клієнтів за допомогою змістовних розмов. Такі провідні бренди, як Samsung, Nespresso, OtterBox, Hyundai і Decathlon, розгорнули платформу, щоб збільшити свій онлайн-дохід, зменшити свої операційні витрати та підвищити лояльність клієнтів і залучити їх. Компанія iAdvize, заснована в 2010 році, налічує 230 співробітників у Бостоні, Парижі, Дюссельдорфі та Нанті (штаб-квартира).
Kenyt
kenyt.ai
Продукт Kenyt.AI — це платформа для спілкування з клієнтами, яка допомагає компаніям глибше взаємодіяти зі своїми клієнтами за допомогою високоякісного людського досвіду. Боти Kenyt Chatbots і Voicebots підтримують кілька мов і забезпечують чудову взаємодію з клієнтами завдяки передовому механізму штучного інтелекту з точністю 95%, що набагато вище, ніж у середньому по галузі. Система складається з кількох багаторазових робочих процесів, як-от вибір товару на порталі електронної комерції, обробка платежів, запис на зустріч тощо, і водночас створює постійний зворотний канал для маркетингу через програми обміну повідомленнями. Оскільки протягом наступних кількох років обчислення переходять від дотику/набору тексту до чату та голосу, Kenyt.AI із глибоким розмовним інтелектом та інтелектом робочого процесу має найкращі можливості для забезпечення високоякісного розмовного досвіду для компаній у всьому світі, використовуючи ринкові можливості понад 5 мільярдів доларів США. /рік. Команда засновників походить з IIT Roorkee та IIT Mumbai, кожен із яких має 15-річний досвід у відповідній галузі.
AutomationEdge
automationedge.com
AutomationEdge є найкращим постачальником рішень для гіперавтоматизації, роботизованої автоматизації процесів та ІТ-автоматизації. Його високопрогресивний інтелектуальний RPA об’єднує всі основні можливості, необхідні для автоматизації підприємства, як-от штучний інтелект, машинне навчання, чат-бот, ETL, готові інтеграції API та автоматизація ІТ. AutomationEdge уже надав своє інноваційне рішення великим транснаціональним компаніям у всьому світі, таким як American Express, Capita, Coty, ICICI Lombard, HDFC Life, Smart Dubai Government, Mashreq Bank і Genpact. AutomationEdge допомагає організаціям автоматизувати свої повсякденні, повторювані завдання, засновані на правилах, у різних галузях кадрів, ІТ, фронт-офісу, середнього офісу чи бек-офісу. AutomationEdge представлено в списку Salesforce AppExchange і BMC Marketplace.
Texthub
texthubai.com
Шукаєте інструмент, який може допомогти вам створити дивовижний код, зображення та текст? Не дивіться далі, ніж Texthub AI! Наша зручна платформа використовує потужність штучного інтелекту, щоб втілити ваші ідеї в життя. Спробуйте Texthub AI сьогодні та почніть творити!
Upsy Shopping
upsyshopping.com
Upsy Shopping Helper — це інструмент штучного інтелекту для власників веб-магазинів, які прагнуть збільшити продажі та зробити клієнтів задоволеними. * Функція розумного пошуку Upsy оптимізована для мобільних користувачів, щоб допомогти відвідувачам швидко знайти потрібний продукт за допомогою зображень. * Функція рекомендацій продукту штучного інтелекту спонукає клієнтів купувати більше, збільшуючи цінність кожного продажу. * Щоденні пропозиції та акції щодо нових надходжень прискорюють оборот запасів і спонукають клієнтів досліджувати ваш магазин. * Розумні поширені запитання звільняють вашу команду обслуговування клієнтів і зменшують залишення кошика. * Функція опитування Upsy збирає цінні відгуки клієнтів, щоб допомогти вам оптимізувати свій бізнес
Supervity
supervity.ai
Supervity (раніше Techforce.ai) дає змогу бізнес-командам досягати швидших результатів, дозволяючи їм швидко автоматизувати роботу та обмінюватися знаннями зі своїм AI Coach. Сьогодні понад 12 000 бізнес-користувачів – від відомих корпорацій до швидкозростаючих стартапів – використовують безкодову платформу Supervity з підтримкою ШІ, яка змінила робоче місце. Варіанти використання відрізняються в різних галузях і бізнес-функціях, допомагаючи компаніям покращити результати продажів до 30% і підвищити операційну продуктивність до 70%. Рішення, які пропонує Supervity, можуть охоплювати бізнес-процеси компаній-розробників та їхніх клієнтів. Рішення підтримує інтеграцію на основі інтерфейсу користувача та API для бізнес-команд для автоматизації ручної роботи. Платформа побудована на основі командної співпраці, щоб користувачі могли створювати автоматизовані засоби без коду та ділитися ними з колегами та клієнтами як багаторазовими цифровими навичками. Supervity також дає змогу компаніям, які працюють над продуктами, допомагати своїм кінцевим користувачам досягати швидших результатів за допомогою AI Coach. Це одна з небагатьох компаній, яка пропонує вбудовані можливості RPA, розмовного штучного інтелекту та оптичного розпізнавання штучного інтелекту «як послугу» в моделі з білим маркуванням. Наразі компанія співпрацює з такими великими системними інтеграторами, як KPMG, IBM і Accenture, і розробляє спеціальні рішення для галузі фінансових послуг, охорони здоров’я та федерального ринку.
Neocom.ai
neocom.ai
Ми Neocom, енергійна та молода компанія Saas, яка прагне надати кожному онлайн-покупцеві неймовірний досвід. Ми допомагаємо підприємствам допомагати своїм клієнтам. Озброєні новітніми технологіями, ми є винятковою командою з великим досвідом. Наше рішення для керованих продажів на основі штучного інтелекту дозволяє вам залучити відвідувачів і дозволити їм знайти свій ідеальний продукт на вашому веб-сайті. Крім того, ви можете зв’язатися з ними за допомогою функції автоматичної електронної пошти та проаналізувати дані першої та нульової сторін, які ви зібрали на платформі Neocom. Це призводить до більшого залучення, вищих коефіцієнтів конверсії, вищих AOV і менших прибутків. Ви також можете оптимізувати інші відділи, як-от відділ маркетингу чи закупівель, використовуючи дані, отримані через Neocom.
DigitalGenius
digitalgenius.com
DigitalGenius — це безкодова платформа взаємодії з клієнтами для електронної комерції та роздрібної торгівлі на основі штучного інтелекту. Їхнє рішення штучного інтелекту постійно навчається та розвивається на основі кожної взаємодії в їхній клієнтській мережі, використовуючи понад 50 попередньо створених варіантів використання, настроювані процеси та інтеграції, щоб зробити клієнтів щасливими. Вони співпрацюють із передовими компаніями електронної комерції та роздрібної торгівлі по всьому світу, такими як ON, Selfridges, G-Star, Volcom, Mytheresa та багатьма іншими, щоб покращити взаємодію з клієнтами в Інтернеті. З DigitalGenius вони: * Забезпечте легкий шлях покупця для клієнтів електронної комерції * Досягніть досконалості та майбутнього зростання за допомогою ШІ для електронної комерції * Впевнено керуйте непередбачуваними та сезонними стрибками обсягу * Завчасно вирішуйте проблеми до того, як клієнти зв’яжуться з ними * Відповідайте очікуванням споживачів онлайн і офлайн * Впроваджуйте та використовуйте автоматизацію електронної комерції в масштабах * Надайте агентам змогу успішно обслуговувати клієнтів у кожній точці взаємодії * Швидко досягайте нульового відставання за допомогою автоматизації відставання Вони допомагають компаніям забезпечити винятковий досвід клієнтів завдяки: * Платформа штучного інтелекту електронної комерції, що постійно розвивається та вдосконалюється, створена на основі досвіду передових компаній електронної комерції по всьому світу. * Понад 50 попередньо розроблених варіантів використання спеціально для електронної комерції, щоб легко керувати сезонними та непередбачуваними сплесками * Проактивна взаємодія, що забезпечує актуальну інформацію про доставку та повернення * Найкращі практики, отримані від мережі найбільш інноваційних компаній електронної комерції, що дозволяє адаптувати відповіді та подорожі * Настроювані інтеграції та процеси, адаптовані до вимог клієнтів Легкий доступ до DigitalGenius: * Хмарні технології (SaaS) * Завжди ввімкнено: 24/7 365 * Доступно кілька мов * Налаштуйте за 1 тиждень без інтеграції коду * Агностика каналів: самообслуговування, електронна пошта, боти, агенти, проактивність, попередній продаж і голос
Fundamento
fundamento.ai
Fundamento — це голосовий бот зі штучним інтелектом для корпоративних контакт-центрів. Голосовий бот Fundamento зі штучним інтелектом, спеціально створений для підприємств, зокрема в галузі фінансових послуг, може обробляти складні розмови з клієнтами за допомогою найкращих у своєму класі моделей вилучення об’єктів. Fundamento – це компанія, що фінансується Google, і вона активно співпрацює з такими компаніями, як Hero FinCorp, IIFL, Paisabazaar, над досягненням проривних покращень ефективності прибутків і збитків завдяки збільшенню масштабів і значному зниженню витрат. Клієнти Fundamento отримують переваги від: - Зниження витрат до 60% лише за 12 місяців - Безпрецедентне вдосконалення оптимізації воронки продажів - Помітне зниження AHT - Непохитний фокус на CSAT і CX як? Віртуальний агент Fundamento є інтуїтивно зрозумілим і легко вирішує типові проблеми, такі як затримка, помилки перетворення мовлення в текст (STT) і мовні ускладнення, які зазвичай зустрічаються у конкурентів. Його система також може вміло обробляти неструктуровані складні дані шляхом перекладу, транскрибування та розуміння намірів клієнта на кожному кроці. Fundamento працює з підприємствами в різних варіантах використання від простих до складних протягом життєвого циклу клієнта: - Обслуговування клієнтів - Кваліфікація керівника - Управління воронкою - Колекції - Перевірка даних
Alanna.ai
alanna.ai
Аланна — це віртуальний помічник із закриття титульних компаній на основі штучного інтелекту! Вона розумна, винахідлива і завжди готова допомогти: * Обслуговування клієнтів: відповіді на загальні запитання та запитання щодо файлів у режимі 24/7/365 для Resware, SoftPro та RamQuest. * Введення замовлень: відкриває нові замовлення в системі виробництва програмного забезпечення Resware, цілодобово та без вихідних. * Закриття: створює оцінку кінцевих витрат покупця та нетто-аркуш продавця цілодобово та без вихідних (тільки ResWare). * Обробка: збирає та обробляє інформацію про продавця/покупця через смарт-форми Alanna. * Підтримка: завчасно надсилає текстові повідомлення та електронні листи всім сторонам угоди. * Продажі: розширює можливості масових маркетингових кампаній із текстовими повідомленнями для маркетингу після закриття, утримання клієнтів і нового бізнесу. * Маркетинг: виступає в якості амбасадора вашого бренду, проводячи споживачів через процес отримання назви.
Soul Machines
soulmachines.com
Soul Machines є лідером у гуманізації штучного інтелекту, створюючи автономно анімованих цифрових людей, які дають можливість організаціям переосмислити досвід клієнтів у сучасних цифрових світах і метавсесвіті. Soul Machines — єдина компанія із запатентованою технологією Digital Brain і Autonomous Animation, яка надає повні можливості та переваги взаємодії людини й машини в безпрецедентний спосіб, який легко реагує на них.
Slang.ai
slang.ai
Slang.ai — це інструмент штучного інтелекту, який функціонує як віртуальний телефонний агент. Він пропонує цілодобові можливості обробки викликів, гарантуючи, що клієнти можуть підключатися у зручний для них час. Вона розроблена з урахуванням гнучкості, що дозволяє користувачам адаптувати систему для ефективного задоволення своїх конкретних потреб. Однією з ключових цінних пропозицій Slang.ai є його простота налаштування, що дає змогу швидко інтегрувати інструмент у існуючу комунікаційну інфраструктуру бізнесу. Основна увага цього інструменту зосереджена на задоволенні клієнтів, спрямованому на покращення досвіду клієнтів шляхом надійного та швидкого виконання їхніх запитів і запитів. Slang.ai підходить для підприємств будь-якого розміру, які прагнуть оптимізувати свою телекомунікаційну ефективність.
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First — це платформа чат-ботів на основі штучного інтелекту, розроблена для революції в підтримці клієнтів і взаємодії з ними. Наш чат-бот Milly, керований штучним інтелектом, оснащений передовою технологією обробки природної мови, яка дозволяє йому розуміти запити клієнтів і відповідати на них у режимі реального часу, 24/7. Завдяки повній інтеграції у ваш існуючий довідковий центр і легкому налаштуванню SAAS First забезпечує постійну взаємодію з брендом, скорочуючи час відповіді та покращуючи задоволеність клієнтів.
Posh AI
posh.ai
Posh — це венчурна компанія з розмовного штучного інтелекту, яка вийшла з лабораторії штучного інтелекту MIT у 2018 році. Ми прагнемо демократизувати доступ до банківської справи та прискорити відповідальне впровадження штучного інтелекту для фінансових установ, змінюючи те, як вони служать своїм громадам і співробітникам. Ми змінюємо спосіб зв’язку компаній, що надають фінансові послуги, зі своїми клієнтами та автоматизуємо робочий процес контакт-центру. Наша платформа AI охоплює канали обміну повідомленнями та голосу.
Mosaicx
mosaicx.com
Mosaicx — це хмарний продукт, який використовує розмовний штучний інтелект, машинне навчання та технології обробки природної мови для автоматизації взаємодії з клієнтами та співробітниками. Його технологія IVA забезпечує швидке, просте, персоналізоване обслуговування за допомогою провідних у галузі можливостей розпізнавання голосу та обміну цифровими повідомленнями, створюючи позитивні взаємодії, які сприяють підвищенню задоволеності клієнтів і співробітників. Mosaicx робить розмовний ШІ напрочуд простим.
Mehery
mehery.com
Mehery – це молода компанія, якій вже рік, яка створює рішення в цифровому просторі. Його заснувала команда технократів і технологів із загальним понад 100-річним досвідом і великим досвідом у цифровізації корпоративних систем, цифровій трансформації великих підприємств і розбудові систем управління соціальними медіа в масштабах. Mehery народилася з ідеї демократизувати взаємодію з клієнтами – інформаційну, активну, проактивну та реактивну в усіх цифрових активах організації. Ми вважаємо, що правильне оцифрування та надання можливості видобувати його без використання коду, без участі цифрового маркетингу, стане ключем до успіху підприємства. Наші клієнти є нашими партнерами у спільному успіху. Наша спільна подорож тільки почалася.
Mav
hiremav.com
Mav — це перший SMS-помічник на основі штучного інтелекту для торгових представників, які прагнуть розвиватися. Автоматизуйте зворотний зв’язок із потенційними клієнтами та клієнтами за допомогою текстових повідомлень. Незалежно від того, чи це планування зустрічей, кваліфікаційні перспективи чи підтримка потенційних клієнтів, Mav справляється з цим. Найміть Mav, розширте свій бізнес.
GPTConsole
gptconsole.ai
GPTConsole допомагає розробникам створювати веб-/мобільні програми та виконувати веб-автоматизацію за допомогою підказок. Він пропонує пакет NPM, який розробники можуть встановити на своїх локальних машинах. Ми запускаємо CLI з нескінченним контекстом і двома автономними агентами ШІ.
Brainwave
brainwave.so
Покращуйте свій бізнес за допомогою ШІ. Автоматизуйте взаємодію з клієнтами. Спростіть збір потенційних клієнтів і розклад зустрічей.
Automatorr
automatorr.com
Послуги Automatorr включають: * Спеціалізований набір талантів на постійні, контрактні чи випадкові ролі. * Консультування, консалтинг і впровадження на всіх етапах розробки рішення, впровадження та підтримки. * Ми пропонуємо повністю керовані програмні рішення, які вирішують галузеві проблеми. Ці рішення можна розгорнути за кілька днів, економічно та гарантують повернення інвестицій. * Отримайте доступ до понад 1000+ експертів через наш позаштатний онлайн-ринок талантів, щоб заповнити прогалини у вашій організації або завершити проекти в межах бюджету та вчасно.
Atomicwork
atomicwork.com
Atomicwork є провідним постачальником сучасного програмного забезпечення для управління послугами, яке дає змогу ІТ-командам автоматизувати підтримку співробітників і надання послуг за допомогою ШІ. Atomicwork об’єднує ваших співробітників, ІТ-системи, відділ кадрів і автоматизацію бізнес-процесів, щоб підвищити продуктивність у вашій організації. Atomicwork допомагає вам підвищити продуктивність співробітників і ефективність підприємства, забезпечуючи цифровий корпоративний досвід для всіх бізнес-процесів за допомогою автоматизації робочих процесів на основі ШІ.
Arcanum
arcanum.ai
Arcanum прагне допомогти компаніям у 10 разів збільшити їхні потужності та звільнитися від повторюваних завдань за допомогою бек-офісних помічників ШІ Аркоса та Арчі. Зосереджуючись на бізнес-цінності, вони пристрасно прагнуть зробити інтеграцію технології штучного інтелекту в малий і середній бізнес легкою, безпечною та доступною. Arcanum, заснований у 2016 році, розташований у Веллінгтоні, Нова Зеландія.
Plum Voice
plumvoice.com
Plum Voice — це технологічна компанія CPaaS, яка надає автоматизовані технологічні рішення ШІ через програмовані хмарні платформи. Plum Voice дозволяє клієнтам вибирати з набору інтелектуальних віртуальних голосових агентів (IVA) або індивідуальних рішень - інтерактивна голосова відповідь (IVR), опитування, обробка платежів тощо - для автоматизації повторюваних завдань, взаємодії з клієнтами та бізнес-процесів для економічної ефективності та економія коштів.
Moveo.AI
moveo.ai
Moveo.AI — це те, чим мав бути розмовний ШІ… Наша платформа корпоративного рівня, керована генеративним штучним інтелектом і власними моделями великих мов (LLM), революціонізує взаємодію з клієнтами завдяки самовдосконалюючим розмовним агентам ШІ. Наша місія полягає в тому, щоб демістифікувати штучний інтелект, зробити його доступним і простим у використанні, дати можливість підприємствам використовувати свої дані, масштабувати свої операції та підвищувати рівень обслуговування клієнтів. Співпрацюючи з компаніями по всьому світу, такими як Viva, Kaizen Gaming, Edenred і Allianz, Moveo.AI встановив надійну присутність у США, Греції та Бразилії. Завдяки глобальному охопленню понад 20 мовами наша платформа наразі обслуговує базу користувачів, яка перевищує 2 мільйони активних користувачів щомісяця.
Kait
kait.ai
KAIT, що розшифровується як Кувейтська технологія штучного інтелекту (ШІ), є першою розмовною платформою на основі штучного інтелекту в Кувейті та GCC. Завдяки легкій інтеграції з каналами соціальних мереж KAIT може вивести ваш бізнес на новий рівень обслуговування клієнтів, маркетингу та продажів.
Ultimate
ultimate.ai
Ultimate — провідна у світі платформа автоматизації підтримки клієнтів, яка допомагає компаніям масштабувати обслуговування клієнтів за допомогою розмовного та генеративного ШІ. Постійний лідер на платформі огляду G2, наша передова технологія та підтримка, орієнтована на клієнта, забезпечують автоматизований розмовний досвід у всіх текстових каналах зв’язку. Завдяки штучному інтелекту, створеному та дослідженому власними силами, і команді експертів із 150 співробітників, Ultimate нараховує гравців від DeepL до Deezer і Zendesk до Zalando серед своєї глобальної клієнтської бази. Такі компанії можуть розраховувати на досягнення рівня автоматизації в 60% у чаті, електронній пошті, обміні повідомленнями тощо — 109 мовами, цілодобово. Додатково до нашого послужного списку вимірної рентабельності інвестицій та економії коштів для компаній наш щойно запущений продукт, UltimateGPT, використовує ту саму генеративну технологію штучного інтелекту, що лежить в основі ChatGPT, щоб забезпечити точну автоматизацію підтримки за лічені хвилини.
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI — це комплексна платформа, розроблена для того, щоб допомогти компаніям створити робочу силу зі штучним інтелектом і керувати нею. Він надає інструменти та рішення для найму агентів ШІ, які можуть автоматизувати широкий спектр завдань, від продажів і маркетингу до підтримки клієнтів і операцій. Платформа пропонує конструктор без програмного коду, що дозволяє будь-кому легко створювати та розгортати потужні агенти ШІ без потреби передових технічних навичок.
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne — це єдиний візуальний чат (прямий чат, чат-бот і обмін повідомленнями) з інтегрованим каталогом для показу та рекомендації продуктів у режимі реального часу вашим клієнтам. Пропонуйте цілодобову персоналізовану допомогу через агентів або чат-бота через ваші соціальні канали, а також у вашому електронному магазині. Інтеграція з chatGPT для більш гуманізованого досвіду роботи з нашим чат-ботом.
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks — це платформа підвищення продуктивності штучного інтелекту, яка допомагає компаніям зробити свою інформацію доступною та доступною для кожного працівника. Його помічник зі штучним інтелектом Dash миттєво відповідає на робочі запитання, створює відповідний вміст, знаходить документи, повідомлення, завдання тощо. Окрім веб-інтерфейсу, Dash AI також має надійну інтеграцію Slack. Його можна додати до каналів компанії Slack, де він може автоматично відповідати на поширені запитання. Наразі Dashworks інтегрується з понад 20 додатками в технологічному наборі компанії.
Exceed.ai
exceed.ai
Exceed.ai — це розмовна платформа штучного інтелекту, яка допомагає розширити можливості маркетингу та продажів за допомогою автоматизації розмов, щоб фіксувати, залучати, спілкуватися, кваліфікацію та планувати зустрічі з потенційними клієнтами в масштабі, з персоналізованою двосторонньою розмовою через електронну пошту, чат на веб-сайті та SMS. Exceed.ai відкриває більше можливостей для отримання прибутку за допомогою вашого існуючого каналу, надає вашим потенційним клієнтам кращий досвід і більше часу для відділів продажів і маркетингу, щоб зосередитися на виконанні найефективнішої роботи, як-от налагодження стосунків із потенційними клієнтами, змістовні розмови та закриття угод. Exceed інтегрується з вашою CRM і платформою автоматизації маркетингу.
Certainly
certainly.io
Безумовно, має на меті допомогти компаніям створювати неймовірні умови для користувачів електронної комерції, замінюючи кліки розмовами. Програмне забезпечення Certainly Conversational AI легко підключається до всіх платформ, на яких ви ведете свій бізнес, і ми маємо клієнтів і партнерів у понад 20 країнах світу. Платформа Certainly Conversational AI Platform Chatbot Builder без коду пропонує цікавий і простий досвід створення. Продукт пропонує високоякісну взаємодію з користувачами в різних каналах, повну інтеграцію з десятками бізнес-систем і потужний власний штучний інтелект, який визначає будь-яку мову та пропонує готовий до використання вміст понад 14 мовами. Звичайно, йому довіряють такі бренди, як Carlsberg, Tiger of Sweden, Booking.com, Rockwool, Trustpilot, Siksilk, Deloitte, Zendesk і AKQA.
Gladly
gladly.com
Gladly — це єдине програмне забезпечення для обслуговування клієнтів, створене для людей, а не для квитків. AI революціонізує те, як ми працюємо та спілкуємося. Очікування споживачів щодо того, як їх знають і ставляться до брендів, ніколи не були такими високими. У той же час бренди змушені робити більше з меншими витратами, і вони повинні балансувати між економією грошей за допомогою штучного інтелекту та автоматизацією, водночас забезпечуючи споживачам досвід світового рівня. Правильний досвід створює зв’язок, лояльність і цінність клієнтів протягом усього життя. Програмне забезпечення для обслуговування клієнтів, створене на основі квитків, не справляється з цією напругою. І бренди, які покладаються на програмне забезпечення для продажу квитків, зазнають поразки в цій новій економіці. Роздуті стеки технологій. Дублікати квитків. Повторення та розчарування споживачів. Метушливі та збентежені агенти. Два невдалих досвіду обслуговування втратять клієнта на все життя. З радістю застосовує штучний інтелект по-іншому, щоб допомогти комерційним брендам забезпечувати індивідуальне обслуговування клієнтів на рівні консьєржа. За допомогою Gladly споживачі допомагають собі самі, коли вони хочуть, а агенти з обслуговування клієнтів перетворюються на супергероїв, досягаючи ефективності та продуктивності. Кожна розмова в Gladly починається з розуміння клієнта в реальному часі — хто він, його вподобання, історія розмов і покупок із брендом, кожна взаємодія в одному місці. І з кожним вбудованим каналом — VOICE, електронна пошта, SMS, чат, соціальні повідомлення, самообслуговування — бренди мають єдиний потік розмов зі своїми клієнтами протягом усього життя. Клієнтами Gladly є найулюбленіші бренди світу — Allbirds, Bombas, Crate & Barrel, Deckers, Eddie Bauer, FTD, Nordstrom, REI, Ulta Beauty і Warby Parker. Ці бренди та сотні інших використовують Gladly для створення лояльних клієнтів на все життя через глибокі зв’язки.
Botpress
botpress.com
Botpress — це генеративна платформа штучного інтелекту для створення чат-ботів ChatGPT, що дозволяє користувачам створювати чат-боти з інтуїтивно зрозумілим досвідом створення на основі найновіших LLM і GPT від OpenAI. Платформа пропонує широкий спектр функцій, включаючи GPT-Native Engine і Conversation Studio, яка надає редактор чат-ботів нового покоління. Крім того, платформа містить Hub, який є найбільшою колекцією інтеграцій, які користувачі можуть використовувати для інтеграції своїх чат-ботів з іншими інструментами та службами. Він також пропонує різноманітні ресурси, зокрема документацію, відеоуроки, SDK і форум спільноти на Discord. Botpress Cloud — це нова функція платформи, яку користувачі можуть випробувати, щоб швидше створювати та розгортати свої чат-боти, а Visual Flow Editor пропонує інтуїтивно зрозумілий візуальний редактор потоків, який дозволяє користувачам оживляти розмови своїх користувачів. Платформа також надає різноманітні готові інтеграції та навички, створені за допомогою найбільшої спільноти чат-ботів з відкритим вихідним кодом, що дозволяє користувачам пришвидшити процес створення. Користувачі можуть використовувати статистику платформи з аналізу аналітики, неправильного розуміння та аналізу настроїв, щоб постійно вдосконалювати свій чат-бот. Крім того, Botpress пропонує розгортання в один клік на всіх своїх каналах, щоб зустріти користувачів там, де вони є. Botpress довіряють тисячі організацій, і він створив різні шаблони, зокрема Shopping Companion, Health Bot Template, Banking Support, IT Assistant, Telco Billing Advisor, Fitness Friend, HR Helper і Language Tutor chatbots. Загалом, Botpress пропонує різноманітні інструменти та функції, які роблять створення та розгортання чат-ботів швидшим і легким.
MarketingBlocks
marketingblocks.ai
Зустрічайте свого «людиноподібного» помічника з маркетингу ШІ! «Людиноподібний» Універсальний маркетинговий помічник зі штучним інтелектом, який за лічені хвилини пише, створює та розробляє всі ваші цільові сторінки, рекламні відео, рекламу, маркетингові тексти, графіку, гортання по електронній пошті, озвучення, публікації в блогах, статті, зображення тощо. У БУДЬ-ЯКІЙ ніші та БУДЬ-ЯКОЮ мовою за допомогою лише ключового слова. * Без будь-яких технічних чи дизайнерських навичок * Без сплати непомірних комісій за складні інструменти * Без дорогих фрілансерів і агентств, які витрачають час * Готовий до використання у вашому бізнесі * Або продавати своїм клієнтам для ВЕЛИКОГО прибутку Штучний інтелект MarketingBlocks створює високорівневі маркетингові ресурси, схожі на людину (копію, дизайн, відео, графіку тощо) … настільки схожі на роботу досвідчених маркетологів, що неможливо помітити різницю. Те, на що у вас були б потрібні дні або навіть тижні, тепер можливо всього за кілька хвилин із MarketingBlocks AI. За допомогою цього революційного програмного забезпечення ви можете просто ввести ключове слово, і дозволити штучному інтелекту створити ВСЕ, що вам потрібно для вашого бізнесу – не лише для вас, але й для ваших клієнтів – і стягувати з них найвищу суму за ваші послуги.
Cogram
cogram.com
Cogram — це потужний інструмент на основі штучного інтелекту, призначений для оптимізації віртуальних зустрічей і полегшення процесу створення нотаток і призначення завдань для професіоналів. Програмне забезпечення працює, транскрибуючи зустрічі в реальному часі, підсумовуючи розмови та ідентифікуючи елементи дій, а також зберігаючи дані користувачів у безпеці. Функції Cogram включають автоматичні протоколи та підсумки, блискавичне налаштування, повну інтеграцію з CRM та корпоративну безпеку. Він також забезпечує конфіденційність користувачів, не зберігаючи аудіо- та відеозаписи зустрічей. Cogram — це універсальний інструмент, який можна використовувати для продажів, успіху клієнтів, управління проектами та внутрішніх зустрічей. Нарешті, Cogram дозволяє легко розпочати роботу за лічені хвилини та пропонує ресурси для успіху клієнта та угоди про рівень обслуговування на основі клієнта.
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing є провідним постачальником голосових помічників ШІ для бізнесу. Наші голосові помічники зі штучним інтелектом, які працюють на основі нашої власної технології розмовного штучного інтелекту та OpenAI ChatGPT, розроблені для автоматизації вхідних дзвінків і вихідних викликів на будь-якому етапі клієнтського шляху. Ми допомагаємо компаніям збільшувати доходи, підвищувати операційну ефективність і збагачувати їхній шлях до цифрових клієнтів, не вимагаючи великих інвестицій чи додаткової кількості персоналу. Наші багатомовні голосові помічники зі штучним інтелектом успішно автоматизували мільйони розмов між бізнес-клієнтами для малого та середнього бізнесу та підприємств у різних галузях, включаючи фінансові послуги, охорону здоров’я, страхування, електронну комерцію тощо. Curious Thing — це єдина технологія голосового штучного інтелекту, яка підтримує швидке розгортання в різних випадках використання: підтримка платежів, обробка запитів, запис на зустріч, обробка поширених запитань, кваліфікація потенційних клієнтів тощо.
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai дає можливість підприємствам створювати незабутні розмови з клієнтами за допомогою нашої генеративної платформи автоматизації обслуговування клієнтів на основі штучного інтелекту. Наше бачення полягає в тому, щоб рухатися до майбутнього повністю автономної підтримки клієнтів, яка відкриває неперевершену ефективність і значно знижує операційні витрати. Yellow.ai зі штаб-квартирою в Сан-Матео обслуговує понад 1000 підприємств, у тому числі Sony, Domino's, Hyundai, Ferrellgas, Waste Connections, Randstad, Tiket.com, Lulu Group International, Arabic Radio Network, Papa Johns, Hyundai, Volkswagen, ITC Ltd, OYO , Skoda Auto, у 85+ країнах. Наша платформа побудована на архітектурі з кількома LLM і постійно навчається понад 16 мільярдів бесід на рік, що дозволяє компаніям забезпечувати покращений досвід і будувати тривалі відносини з клієнтами. Yellow.ai, заснований у 2016 році з офісами в шести країнах, залучив понад 102 мільйони доларів США від інвесторів-блакитних фішок.
Genesys Cloud
genesys.com
Платформі Genesys Cloud CX™ довіряють тисячі малих, середніх і великих підприємств, і вона визнана в усьому світі як провідне в галузі рішення для хмарного колл-центру та платформа взаємодії з клієнтами (CX). Незалежно від того, де починається або закінчується розмова з клієнтом, Genesys Cloud CX змінює ваш досвід роботи з клієнтами. Він об’єднує статистичні дані між командами, інструментами та взаємодіями, щоб у вас були дані для легкого вирішення проблем клієнтів. Зустрічайте своїх клієнтів будь-де, будь-коли, на будь-якому каналі за допомогою набору цифрових каналів. * Автоматизуйте успішні результати Спростіть зв’язок із клієнтами через різні канали. Завдяки інтелектуальній автоматизації на всьому шляху клієнта ви можете використовувати отримані дані та статистику, щоб вживати правильних дій у потрібний час і досягати найкращих результатів. * Масштабні інновації Надайте своїм співробітникам і агентам колл-центру необхідну інформацію за допомогою інструменту, створеного для заохочення, покращення взаємодії з клієнтами та підвищення продуктивності вашої команди. * Переосмисліть досвід, який має значення Використовуйте Genesys Cloud CX як універсальну програму хмарного колл-центру та легко розширюйте набір сотнями пакетних інтеграцій. Скористайтеся всіма перевагами платформи взаємодії з клієнтами зі сторонніми інтеграціями та програмами, щоб ви могли охопити клієнтів будь-якої миті та будь-яким каналом. Завдяки комплексному набору цифрових можливостей у Genesys Cloud CX працівники кол-центру та клієнти можуть безперебійно спілкуватися в цифрових каналах, таких як чат, електронна пошта, текстові повідомлення та соціальні мережі. Покращуйте взаємодію з клієнтами за допомогою ботів і інтелектуального штучного інтелекту (ШІ) і звертайтеся до агента колл-центру, коли клієнти мають складніші потреби. Genesys переосмислює досвід клієнтів за допомогою інноваційного програмного забезпечення кол-центру. Наш відзначений нагородами Genesys Cloud CX розгортається за кілька днів, інтуїтивно зрозумілий у використанні та щотижня оновлюється. Завдяки інформаційним панелям у реальному часі, простим інструментам керування та аналітиці Genesys Cloud CX надає інформацію, необхідну для ведення вашого бізнесу. І ви перенесете свій контакт-центр і стратегію CX на завтра — незалежно від того, де знаходяться ваші агенти чи які канали вони обслуговують.
LivePerson
liveperson.com
LivePerson є світовим лідером корпоративних розмов. Сотні провідних світових брендів, включаючи HSBC, Chipotle і Virgin Media, використовують нашу платформу Conversational Cloud, щоб безпечно та відповідально спілкуватися з мільйонами споживачів. Ми забезпечуємо мільярд розмовних взаємодій щомісяця, надаючи унікальний багатий набір даних і інструменти безпеки, щоб розблокувати потужність Generative AI і Large Language Models для кращих бізнес-результатів. Завдяки рішенням LivePerson ви можете зрозуміти, чого хочуть клієнти, підключитися до потрібних каналів, допомогти своїм агентам і застосувати автоматизацію на основі штучного інтелекту — усе для вашого бізнесу та клієнтів. Ми називаємо цей дієвий цикл розмовним маховиком, і він лежить в основі всього, що ми робимо.
Haptik
haptik.ai
Haptik допомагає брендам залучати, конвертувати, залучати та захоплювати користувачів завдяки персоналізованому розмовному досвіду, керованому штучним інтелектом, на 20 каналах і понад 100 мовами. З баченням створення найпривабливішої платформи розмовної торгівлі 21-го століття платформа Conversational Commerce від Haptik дозволяє брендам створювати чудові враження, які покращують коефіцієнти конверсії на кожному етапі подорожі клієнта. Серед провідних клієнтів і партнерів Haptik – KFC, Whirlpool, Starhub, HP, Reliance Jio, CEAT, Disney Hotstar, OLA та Zurich Insurance.
Sendbird
sendbird.com
Sendbird вважає, що розмови є основою побудови відносин із клієнтами. Таким чином, ми створили найбільш перевірену в світі платформу розмов для мобільних додатків у чаті, голосі та відео. Лідери галузі, як-от Virgin Mobile, Hinge і Paytm, використовують Sendbird для збільшення кількості транзакцій і лояльності сотень мільйонів користувачів щомісяця. Насправді Sendbird підтримує розмови в програмі понад 300 мільйонів активних користувачів щомісяця, надсилаючи понад 7 мільярдів повідомлень на місяць 1200 клієнтам у всьому світі. Демонстрація Sendbird у дії тут: https://sendbird.com/products/demos Sendbird зі штаб-квартирою в Сан-Матео, Каліфорнія, підтримується re ICONIQ Growth, STEADFAST Capital Ventures, Tiger Global Management, Meritech Capital, Emergence Capital, Shasta Ventures, серпень Capital, Funders Club, World Innovation Lab та Y Combinator.
Pypestream
pypestream.com
Pypestream — це платформа автоматизації самообслуговування, яка змінює те, як компанії залучають клієнтів і розширюють їх можливості. Заснована в 2015 році з переконанням, що клієнти заслуговують кращого, наша цифрова платформа забезпечує виняткове обслуговування клієнтів на будь-якому каналі в будь-який час. Ми обслуговуємо клієнтів у багатьох галузях, насамперед підприємства зі списку Fortune 500, які прагнуть забезпечувати позитивний досвід клієнтів. Pypestream обслуговує компанії середнього та великого розміру в різних галузях, таких як страхування, охорона здоров’я, подорожі, телекомунікації, потокове передавання, фінансові послуги та електронна комерція, які прагнуть забезпечувати винятковий досвід клієнтів.
Dixa
dixa.com
Dixa дозволяє компаніям надавати клієнтам послуги такими, якими вони повинні бути. Dixa допомагає керівникам служби обслуговування клієнтів створювати легкий досвід для клієнтів і команд, що відкриває лояльність. Dixa надає командам єдине уніфіковане уявлення про всі розмови, клієнтам – зручність зв’язуватися через обраний канал, а керівникам – інформацію для постійного покращення обслуговування. Платформа обслуговування клієнтів Dixa Conversational Customer Service Platform поєднує в собі потужний штучний інтелект із людським дотиком, щоб забезпечити високоперсоналізований досвід обслуговування, який масштабується разом із зростанням вашого бізнесу. Команди та їхні клієнти отримують більше задоволення, а автоматизація допомагає підвищити ефективність і результативність обслуговування, що в кінцевому підсумку забезпечує реальну цінність бізнесу. Віддана команда Dixa, яка займається успіхом клієнтів, гарантує, що ви швидко налаштовані та працюєте, і співпрацює з вами на шляху до досягнення того, що Dixa називає Customer Friendship. Dixa підтримує понад 30 мільйонів розмов на рік, і їй довіряють такі провідні бренди, як Interflora, On, Wise, Deezer, Rapha, Too Good to Go, Hello Print і Wistia. Дізнайтеся більше, відвідавши dixa.com. Завдяки функціям розпізнавання клієнтів Dixa дає змогу дізнаватися ваших клієнтів, щойно вони звертаються. Dixa робить це шляхом миттєвого відображення історії розмов кожного клієнта з вашою компанією на часовій шкалі, а також історії їхніх замовлень. Це гарантує, що команди мають інформацію, необхідну для швидшого вирішення запитів клієнтів, одночасно надаючи більш персоналізовану підтримку. Гнучке ціноутворення та глобальна масштабованість дозволяють платити лише за те, що вам потрібно, і масштабувати без додаткових витрат чи зусиль. Усі типи розмов (телефон, електронна пошта, чат, Facebook Messenger, Instagram, Twitter і WhatsApp) розміщуються в чергах і автоматично направляються до відповідних агентів, а дані розмови перетворюються на аналітику в реальному часі. Функції Dixa включають VoIP, IVR, зворотний дзвінок, дзвінок за кнопкою, запис дзвінків, автоматизацію, швидкі відповіді, настроювані віджети чату, звіти в реальному часі та історичні звіти та розширену маршрутизацію. Зручний інтерфейс і легке налаштування Dixa були створені, щоб покращити роботу агента та дозволити командам зосередитися на клієнті, а не на програмному забезпеченні. Створена для вхідних кол-центрів, багатоканальних контакт-центрів і малих підприємств по всьому світу, Dixa надає агентам інструменти для надання виняткового обслуговування клієнтів, що призводить до зміцнення зв’язків між брендами та клієнтами.
Comm10
comm100.com
Comm100 є глобальним постачальником цифрового багатоканального програмного забезпечення для залучення клієнтів для освітніх, державних і комерційних організацій будь-якого розміру. За допомогою Comm100 організації можуть забезпечити чудовий цифровий досвід для клієнтів за допомогою настроюваного, орієнтованого на цінності чату в реальному часі, безпечного обміну повідомленнями, ботів на основі штучного інтелекту та автоматизації в одній інтегрованій консолі. Comm100 забезпечує нульовий час простою, найвищі стандарти безпеки та автоматизацію штучного інтелекту, що гарантує клієнтам отримання відповідей у будь-який час і в будь-якому місці.
Gupshup
gupshup.io
Gupshup — це набір інструментів на основі штучного інтелекту, спрямованих на посилення взаємодії з клієнтами шляхом автоматизації розмов. Він містить різноманітні інструменти для створення та керування автоматизованими чат-ботами для різноманітної взаємодії з клієнтами. Ці інструменти розроблено для автоматизації різних аспектів залучення клієнтів, включаючи залучення, маркетинг, комерцію та підтримку, спрямовані на максимізацію життєвої цінності клієнта та мінімізацію витрат на обслуговування. Основні функції охоплюють Conversation Cloud, розширене рішення для керування клієнтським досвідом, і ACE LLM, що пропонує генеративні можливості ШІ. Gupshup також надає інструменти для багатоканального обміну повідомленнями, включаючи попередньо затверджені шаблони WhatsApp, що полегшує двосторонні розмови з клієнтами в реальному часі. Окрім інструментів для чат-ботів, Gupshup пропонує Campaign Manager, Bot Studio, Agent Assist та моделі штучного інтелекту для ділових розмов. Ці функції забезпечують персоналізацію діалогів із клієнтами та захист даних користувачів. Як багатоканальне рішення, Gupshup також підтримує інтеграцію з різними каналами, такими як WhatsApp, SMS, бізнес-повідомлення Google тощо. Платформу можна використовувати в різних галузях, таких як BFSI, роздрібна торгівля, охорона здоров’я тощо.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell є піонером у сфері мобільних повідомлень та інновацій Chat Commerce. Платформа Clickatell Chat Commerce Platform дозволяє брендам підключатися, взаємодіяти та здійснювати транзакції зі споживачами, надаючи інноваційні, інтуїтивно зрозумілі комерційні подорожі через зручність обміну повідомленнями, безпечно та в масштабі. Глобальні бренди використовують перевірену платформу Chat Commerce від Clickatell, щоб зменшити витрати, максимізуючи цінність і підвищуючи якість обслуговування клієнтів на всіх етапах життєвого циклу споживача. Штаб-квартира Clickatell знаходиться в районі затоки та має офіси в Канаді, Південній Африці та Нігерії. Дізнайтесь більше на www.clickatell.com.
Boost.ai
boost.ai
Boost.ai, який прагне забезпечити винятковий досвід роботи з клієнтами, стоїть на передньому краї розмовного ШІ корпоративного рівня. Boost.ai, спрямований на забезпечення неперевершеної взаємодії між людьми та організаціями, використовує передові технології, щоб відповідально розширювати межі ШІ. Його власна платформа штучного інтелекту, що самонавчається, дозволяє компаніям автоматизувати взаємодію в масштабі, підвищуючи ефективність і сприяючи позитивним результатам. Віртуальні агенти Boost.ai, яким довіряють підприємства з різних галузей, стабільно підтримують рівень вирішення вище 90 відсотків, щодня автоматизуючи тисячі взаємодій. Заснована в 2016 році компанія Boost.ai підтримується Nordic Capital і працює зі своєї штаб-квартири в Санднесі, Норвегія, з глобальними офісами в таких містах, як Лос-Анджелес, Копенгаген і Лондон.
Espressive
espressive.com
Epressive надає готову для підприємства цифрову допомогу на робочому місці, яка знижує витрати, одночасно підвищуючи рівень досвіду, продуктивності та задоволеності співробітників з першого дня. Espressive Barista, наш віртуальний агент підтримки (VSA) для підприємства, поєднує в собі ідеальне поєднання цифрового досвіду, інтелекту та автоматизації, щоб надавати працівникам самодопомогу, яка перевищує людські можливості, щоб покращити досвід отримання допомоги на роботі. Бариста бере на себе роль обслуговуючого агента, привносячи найкращий людський досвід із найкращим штучним інтелектом. Використовуючи запатентовану та доменно-спеціальну велику мовну модель (LLM), Employee Language Cloud, а також інтеграцію з узагальненими LLMs, Barista автоматизує вирішення питань, проблем і запитів співробітників за допомогою персоналізованого досвіду, що призводить до прийняття працівниками 80 до 85 % і зменшена кількість дзвінків до служби підтримки від 50% до 70%.