Інтелектуальне програмне забезпечення віртуальних помічників - Найпопулярніші застосунки - Катар

Dixa дозволяє компаніям надавати клієнтам послуги такими, якими вони повинні бути. Dixa допомагає керівникам служби обслуговування клієнтів створювати легкий досвід для клієнтів і команд, що відкриває лояльність. Dixa надає командам єдине уніфіковане уявлення про всі розмови, клієнтам – зручність зв’язуватися через обраний канал, а керівникам – інформацію для постійного покращення обслуговування. Платформа обслуговування клієнтів Dixa Conversational Customer Service Platform поєднує в собі потужний штучний інтелект із людським дотиком, щоб забезпечити високоперсоналізований досвід обслуговування, який масштабується разом із зростанням вашого бізнесу. Команди та їхні клієнти отримують більше задоволення, а автоматизація допомагає підвищити ефективність і результативність обслуговування, що в кінцевому підсумку забезпечує реальну цінність бізнесу. Віддана команда Dixa, яка займається успіхом клієнтів, гарантує, що ви швидко налаштовані та працюєте, і співпрацює з вами на шляху до досягнення того, що Dixa називає Customer Friendship. Dixa підтримує понад 30 мільйонів розмов на рік, і їй довіряють такі провідні бренди, як Interflora, On, Wise, Deezer, Rapha, Too Good to Go, Hello Print і Wistia. Дізнайтеся більше, відвідавши dixa.com. Завдяки функціям розпізнавання клієнтів Dixa дає змогу дізнаватися ваших клієнтів, щойно вони звертаються. Dixa робить це шляхом миттєвого відображення історії розмов кожного клієнта з вашою компанією на часовій шкалі, а також історії їхніх замовлень. Це гарантує, що команди мають інформацію, необхідну для швидшого вирішення запитів клієнтів, одночасно надаючи більш персоналізовану підтримку. Гнучке ціноутворення та глобальна масштабованість дозволяють платити лише за те, що вам потрібно, і масштабувати без додаткових витрат чи зусиль. Усі типи розмов (телефон, електронна пошта, чат, Facebook Messenger, Instagram, Twitter і WhatsApp) розміщуються в чергах і автоматично направляються до відповідних агентів, а дані розмови перетворюються на аналітику в реальному часі. Функції Dixa включають VoIP, IVR, зворотний дзвінок, дзвінок за кнопкою, запис дзвінків, автоматизацію, швидкі відповіді, настроювані віджети чату, звіти в реальному часі та історичні звіти та розширену маршрутизацію. Зручний інтерфейс і легке налаштування Dixa були створені, щоб покращити роботу агента та дозволити командам зосередитися на клієнті, а не на програмному забезпеченні. Створена для вхідних кол-центрів, багатоканальних контакт-центрів і малих підприємств по всьому світу, Dixa надає агентам інструменти для надання виняткового обслуговування клієнтів, що призводить до зміцнення зв’язків між брендами та клієнтами.