Інтелектуальне програмне забезпечення віртуальних помічників - Найпопулярніші застосунки - Палау

Alltius

alltius.ai

Alltius - це платформа Genai, яка без особливих зусиль забезпечує додатки для підприємств, веб -сайтів та контактних центрів. За допомогою Alltius ви можете створити майстерні, безпечні та точні помічники AI, які можуть 2 -кратні продажі та зменшити витрати на підтримку на 50% за тижні. Сучасні цифрові подорожі та підтримка подорожують. Незважаючи на високі інвестиції для їх покращення, клієнти все ще довго чекають, щоб вирішити свої запити агентами підтримки, тоді як покупці стикаються з невідповідними смолами з боку торгових агентів. Alltius перетворює продажі, підтримку та взаємодію з клієнтами з помічниками AI, які допомагають агентам продажів продати більше, агенти підтримки закривають квитки та клієнти, знаходяться необхідну інформацію. Клієнти Alltius побачили збільшення продажів у 2 рази, 1,9x у відхиленні квитків на самообслуговування та 5 разів у час вирішення квитків протягом тижнів впровадження. Alltius живляє найбільшими організаціями у страхуванні, фінансових послугах, SaaS, консалтингу тощо. Alltius відрізняється від проектів DIY, традиційного чату та інших інструментів AI з його вичерпними функціями та можливостями: * Універсальність з точки зору варіантів створення AI Assistants джерел знань: Alltius інтегрується з широким спектром джерел, включаючи API, URL -адреси, документи, квитки, відеоролики, структуровані бази даних, зображення, діаграми тощо. Навички: Він здатний виконувати різноманітні завдання, такі як відповіді на запити, створення смол продажів, порівняння даних, запис до баз даних, створення квитків, маркування та складання електронних листів. Канали: чат -боти AI можна розгорнути в різних каналах, включаючи API, віджети, слабкість та інші. * Час на цінність: Alltius доставляє ROI протягом тижнів, здатні створювати та тренувати помічників AI за лічені хвилини, перевірити та переробити за день, отримуйте розуміння клієнтів, рекомендації щодо вдосконалення продуктів та інше з першого дня автоматично оновити свої поширені запитання та інше. * Точність: Використовуйте помічники Gen AI, які не містять галюцинації за допомогою наших передових технологій сегментації та знань. * Ефективність витрат: Розгорніть помічники AI з 1/10 вартістю проектів саморобки з ефективним кешуванням, самостійними рішеннями та робочими процесами, що не належать до LILM. * Масштабованість: Працюйте в обсягах шкали підприємства з комфортним керуванням понад 100 к запитів щодня. * Безпека: надзвичайно безпечна платформа з сертифікованими рішеннями SOC2 та сертифікованими ISO, з додатковою приватною хмарою для остаточного захисту даних. Поряд з платформою, експертна команда Alltius з експертами з AI з CMU, BCG, Google, Meta та більше роботи разом з вами, щоб досягти своїх цілей AI Gen AI. Допомагати кожному керівництву або клієнту; миттєво, легко з Алтсієм.