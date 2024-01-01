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Інтелектуальне програмне забезпечення віртуальних помічників - Найпопулярніші застосунки - Канада
Інтелектуальні віртуальні помічники (IVA), також відомі як віртуальні агенти та цифрові співробітники, дозволяють компаніям спілкуватися зі своїми клієнтами або клієнтами в режимі розмови. Ці взаємодії імітують людські розмови та характеризуються природним перебігом. Однією з головних відмінностей між IVA та звичайним програмним забезпеченням для чат-ботів є складність їхніх розмовних можливостей. У той час як чат-боти зазвичай працюють на основі заздалегідь заданих відповідей і намагаються зрозуміти кілька намірів під час однієї взаємодії, IVA використовують можливості передової обробки природної мови (NLP), щоб інтерпретувати широкий спектр намірів з одного висловлювання. Крім того, IVA можуть сприймати відповіді, на які вони не були явно запрограмовані, завдяки своєму алгоритму машинного та глибокого навчання. Це дає їм змогу постійно покращувати своє розуміння різноманітних словників, у тому числі розмовної мови, і з часом надавати точніші відповіді, відповідні контексту. Крім того, IVA можуть адаптувати відповіді на основі сегментації користувачів або іншої наданої інформації, таким чином надаючи персоналізовану допомогу. IVA часто спеціалізуються на конкретних роботах або випадках використання, таких як маркетинг, обслуговування клієнтів і продажі. Вони також мають можливість інтегруватися з існуючими бізнес-системами, такими як програмне забезпечення CRM, що дозволяє їм використовувати створені людиною дані як вхідні дані для оновлення цих систем. Щоб бути класифікованим як інтелектуальний віртуальний помічник, продукт має відповідати кільком критеріям: * НЛП або розпізнавання мовлення: здатність розуміти розмовні запити за допомогою обробки природної мови або технологій розпізнавання мовлення. * Редагування потоку розмов: надання користувачам інструментів для редагування потоків розмов, що дозволяє налаштовувати та оптимізувати взаємодію. * Аналіз розмов: пропонує такі інструменти, як інформаційні панелі або звіти, для аналізу розмов, що дає змогу компаніям отримати розуміння взаємодії користувачів і підвищити продуктивність. * Маршрутизація людьми: можливість перенаправляти розмови до агентів-людей, коли це необхідно, забезпечуючи безперебійну ескалацію для складних запитів або ситуацій, що вимагають втручання людини. * Можливості людського циклу: увімкнення можливостей людського циклу для підтримки точності та життєздатності, дозволяючи нагляд або втручання людини для виправлення помилок або покращення продуктивності за потреби. Відповідаючи цим критеріям, IVA дають можливість компаніям надавати більш персоналізований, ефективний і привабливий досвід клієнтів через розмовні інтерфейси.
Запит на новий застосунок
Intercom
intercom.com
Intercom — це єдине комплексне рішення для обслуговування клієнтів, яке забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами за допомогою автоматизації та підтримки персоналом, забезпечуючи підвищену задоволеність клієнтів при зниженні витрат. Ми будуємо майбутнє, у якому більшість розмов із клієнтами успі...
Botpress
botpress.com
Botpress — це генеративна платформа штучного інтелекту для створення чат-ботів ChatGPT, що дозволяє користувачам створювати чат-боти з інтуїтивно зрозумілим досвідом створення на основі найновіших LLM і GPT від OpenAI. Платформа пропонує широкий спектр функцій, включаючи GPT-Native Engine і Convers...
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI — це комплексна платформа, розроблена для того, щоб допомогти компаніям створити робочу силу зі штучним інтелектом і керувати нею. Він надає інструменти та рішення для найму агентів ШІ, які можуть автоматизувати широкий спектр завдань, від продажів і маркетингу до підтримки клієнтів і о...
GPTConsole
gptconsole.ai
GPTConsole допомагає розробникам створювати веб-/мобільні програми та виконувати веб-автоматизацію за допомогою підказок. Він пропонує пакет NPM, який розробники можуть встановити на своїх локальних машинах. Ми запускаємо CLI з нескінченним контекстом і двома автономними агентами ШІ.
MarketingBlocks
marketingblocks.ai
Зустрічайте свого «людиноподібного» помічника з маркетингу ШІ! «Людиноподібний» Універсальний маркетинговий помічник зі штучним інтелектом, який за лічені хвилини пише, створює та розробляє всі ваші цільові сторінки, рекламні відео, рекламу, маркетингові тексти, графіку, гортання по електронній пош...
Neocom.ai
neocom.ai
Ми Neocom, енергійна та молода компанія Saas, яка прагне надати кожному онлайн-покупцю неймовірний досвід клієнтів. Ми допомагаємо підприємствам допомагати своїм клієнтам. Озброєні новітніми технологіями, ми є винятковою командою з великим досвідом. Наше рішення для керованих продажів на основі штуч...
Haptik
haptik.ai
Haptik допомагає брендам залучати, конвертувати, залучати та захоплювати користувачів завдяки персоналізованому розмовному досвіду, керованому штучним інтелектом, на 20 каналах і понад 100 мовами. З баченням створення найпривабливішої платформи розмовної торгівлі 21-го століття платформа Conversatio...
yellow.ai
yellow.ai
Yellow.ai дає можливість підприємствам створювати незабутні розмови з клієнтами за допомогою нашої генеративної платформи автоматизації обслуговування клієнтів на основі штучного інтелекту. Наше бачення полягає в тому, щоб рухатися до майбутнього повністю автономної підтримки клієнтів, яка відкриває...
Kindly
kindly.ai
Генеративні чат-боти на основі штучного інтелекту створені для автоматизації підтримки та збільшення продажів. Ми є одним із провідних постачальників чат-ботів преміум-класу в Європі, який спеціалізується на розробці рішень штучного інтелекту та автоматизації для обслуговування клієнтів і комуніка...
Sendbird
sendbird.com
Sendbird вважає, що розмови є основою побудови відносин із клієнтами. Таким чином, ми створили найбільш перевірену у світі платформу розмов для мобільних додатків у чаті, голосовому та відеозв’язку. Лідери галузі, як-от Virgin Mobile, Hinge і Paytm, використовують Sendbird для збільшення кількості т...
Cogram
cogram.com
Cogram — це потужний інструмент на основі штучного інтелекту, призначений для оптимізації віртуальних зустрічей і полегшення процесу створення нотаток і призначення завдань для професіоналів. Програмне забезпечення працює, транскрибуючи зустрічі в реальному часі, підсумовуючи розмови та ідентифікую...
Genesys Cloud
genesys.com
Платформі Genesys Cloud CX™ довіряють тисячі малих, середніх і великих підприємств, і вона визнана в усьому світі як провідне в галузі рішення для хмарного колл-центру та платформа взаємодії з клієнтами (CX). Незалежно від того, де починається або закінчується розмова з клієнтом, Genesys Cloud CX зм...
Gladly
gladly.com
Gladly — це єдине програмне забезпечення для обслуговування клієнтів, створене для людей, а не для квитків. AI революціонізує те, як ми працюємо та спілкуємося. Очікування споживачів щодо того, як їх знають і ставляться до брендів, ніколи не були такими високими. У той же час бренди перебувають під...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics діє як ваш надійний другий пілот для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у прийнятті рішень на основі даних. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві — спеціалісту з обробки даних, бізнес-аналітику чи фахівцю, який не займається ІТ — більше ...
Texthub
texthubai.com
Шукаєте інструмент, який може допомогти вам створити дивовижний код, зображення та текст? Не дивіться далі, ніж Texthub AI! Наша зручна платформа використовує потужність штучного інтелекту, щоб втілити ваші ідеї в життя. Спробуйте Texthub AI сьогодні та почніть творити!
Ultimate
ultimate.ai
Ultimate — провідна у світі платформа автоматизації підтримки клієнтів, яка допомагає компаніям масштабувати обслуговування клієнтів за допомогою розмовного та генеративного ШІ. Постійний лідер на платформі огляду G2, наша передова технологія та підтримка, орієнтована на клієнта, забезпечують автом...
Soul Machines
soulmachines.com
Soul Machines є лідером у гуманізації штучного інтелекту, створюючи автономно анімованих цифрових людей, які дають можливість організаціям переосмислити досвід клієнтів у сучасних цифрових світах і метавсесвіті. Soul Machines — єдина компанія із запатентованою технологією Digital Brain і Autonomous ...
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First — це платформа чат-ботів на основі штучного інтелекту, розроблена для революції в підтримці клієнтів і взаємодії з ними. Наш чат-бот Milly, керований штучним інтелектом, оснащений передовою технологією обробки природної мови, яка дозволяє йому розуміти запити клієнтів і відповідати на них...
Kait
kait.ai
KAIT, що розшифровується як Кувейтська технологія штучного інтелекту (ШІ), є першою розмовною платформою на основі штучного інтелекту в Кувейті та GCC. Завдяки легкій інтеграції з каналами соціальних мереж KAIT може вивести ваш бізнес на новий рівень обслуговування клієнтів, маркетингу та продажів.
Verint
verint.com
Verint Messaging™ — це спеціально створене рішення для інтеграції обміну повідомленнями в цифровий шлях клієнта та полегшення спілкування з клієнтами через обмін повідомленнями та соціальні канали в масштабі. Надаючи цифрове рішення для залучення клієнтів для каналів обміну повідомленнями, Verint по...
Gupshup
gupshup.io
Gupshup — це набір інструментів на основі штучного інтелекту, спрямованих на посилення взаємодії з клієнтами шляхом автоматизації розмов. Він містить різноманітні інструменти для створення та керування автоматизованими чат-ботами для різноманітної взаємодії з клієнтами. Ці інструменти розроблено дл...
Comm10
comm100.com
Comm100 є глобальним постачальником цифрового багатоканального програмного забезпечення для залучення клієнтів для освітніх, державних і комерційних організацій будь-якого розміру. За допомогою Comm100 організації можуть забезпечити чудовий цифровий досвід для клієнтів за допомогою настроюваного, ор...
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne — це єдиний візуальний чат (прямий чат, чат-бот і обмін повідомленнями) з інтегрованим каталогом для показу та рекомендації продуктів у режимі реального часу вашим клієнтам. Пропонуйте цілодобову персоналізовану допомогу через агентів або чат-бота через ваші соціальні канали, а також у вашому...
Dixa
dixa.com
Dixa дозволяє компаніям надавати клієнтам послуги такими, якими вони повинні бути. Ми допомагаємо керівникам служби підтримки клієнтів створювати легкий досвід для клієнтів і команд, що забезпечує лояльність. Dixa надає командам єдине уніфіковане уявлення про всі розмови, клієнтам – зручність зв’язу...
iAdvize
iadvize.com
iAdvize — це провідна розмовна платформа на базі Generative AI для електронної комерції. iAdvize, провідна платформа спілкування, дозволяє більш ніж 2000 брендам електронної комерції розгортати захоплюючу взаємодію з клієнтами на основі Trusted Generative AI, сприяючи спілкуванню за допомогою обмін...
Clickatell
clickatell.com
Clickatell є піонером у сфері мобільних повідомлень та інновацій Chat Commerce. Платформа Clickatell Chat Commerce Platform дозволяє брендам підключатися, взаємодіяти та здійснювати транзакції зі споживачами, надаючи інноваційні, інтуїтивно зрозумілі комерційні подорожі через зручність обміну повідо...
Brainwave
brainwave.so
Покращуйте свій бізнес за допомогою ШІ. Автоматизуйте взаємодію з клієнтами. Спростіть збір потенційних клієнтів і розклад зустрічей.
VOCALLS
vocalls.ai
Автоматизуйте будь-яку взаємодію з клієнтом. VOCALLS — це корпоративна розмовна платформа штучного інтелекту, яка автоматизує взаємодію з клієнтами як онлайн, так і офлайн для підвищення CX, що економить гроші та збільшує дохід. Наші рішення зі штучним інтелектом створені для ефективного керування...
ChatrHub
chatrhub.com
Є кращий спосіб обслуговування клієнтів. Прості, але потужні багатоканальні рішення для швидкого та економічного залучення клієнтів. ChatrHub — це багатоканальний штучний інтелект. чат-бот і рішення живого агента. Об’єднайте свої телефони, текстові повідомлення, віджет веб-сайту, соціальні мережі, ...
Marvin
heymarvin.com
Привіт, привіт, так приємно познайомитися. Ми Marvin, платформа якісного аналізу даних і репозиторій досліджень, розроблений, щоб допомогти вам централізувати всі знання клієнтів і розробляти орієнтовані на користувача продукти. Завдяки вдосконаленому штучному інтелекту ми автоматизуємо нудну частин...
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing є провідним постачальником голосових помічників ШІ для бізнесу. Наші голосові помічники зі штучним інтелектом, які працюють на основі нашої власної технології розмовного штучного інтелекту та OpenAI ChatGPT, розроблені для автоматизації вхідних дзвінків і вихідних викликів на будь-яко...
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks — це платформа підвищення продуктивності штучного інтелекту, яка допомагає компаніям зробити свою інформацію доступною та доступною для кожного працівника. Його помічник зі штучним інтелектом Dash миттєво відповідає на робочі запитання, створює відповідний вміст, знаходить документи, повід...
LivePerson
liveperson.com
LivePerson є світовим лідером корпоративних розмов. Сотні провідних світових брендів, включаючи HSBC, Chipotle і Virgin Media, використовують нашу платформу Conversational Cloud, щоб безпечно та відповідально спілкуватися з мільйонами споживачів. Ми забезпечуємо мільярд розмовних взаємодій щомісяця,...
Pypestream
pypestream.com
Pypestream — це платформа автоматизації самообслуговування, яка змінює те, як компанії залучають клієнтів і розширюють їх можливості. Заснована в 2015 році з переконанням, що клієнти заслуговують кращого, наша цифрова платформа забезпечує виняткове обслуговування клієнтів на будь-якому каналі в будь...
Mav
hiremav.com
Mav — це перший SMS-помічник на основі штучного інтелекту для торгових представників, які прагнуть розвиватися. Автоматизуйте зворотний зв’язок із потенційними клієнтами та клієнтами за допомогою текстових повідомлень. Незалежно від того, чи це планування зустрічей, кваліфікаційні перспективи чи під...
Upsy Shopping
upsyshopping.com
Upsy Shopping Helper — це інструмент штучного інтелекту для власників веб-магазинів, які прагнуть збільшити продажі та зробити клієнтів задоволеними. * Функція розумного пошуку Upsy оптимізована для мобільних користувачів, щоб допомогти відвідувачам швидко знайти потрібний продукт за допомогою зобр...
Slang.ai
slang.ai
Slang.ai — це інструмент штучного інтелекту, який функціонує як віртуальний телефонний агент. Він пропонує цілодобові можливості обробки викликів, гарантуючи, що клієнти можуть підключатися у зручний для них час. Вона розроблена з урахуванням гнучкості, що дозволяє користувачам адаптувати систему д...
Automatorr
automatorr.com
Послуги Automatorr включають: * Спеціалізований набір талантів на постійні, контрактні чи випадкові ролі. * Консультування, консалтинг і впровадження на всіх етапах розробки рішення, впровадження та підтримки. * Ми пропонуємо повністю керовані програмні рішення, які вирішують галузеві проблеми. Ці ...
Plum Voice
plumvoice.com
Plum Voice — це технологічна компанія CPaaS, яка надає автоматизовані технологічні рішення ШІ через програмовані хмарні платформи. Plum Voice дозволяє клієнтам вибирати з набору інтелектуальних віртуальних голосових агентів (IVA) або індивідуальних рішень - інтерактивна голосова відповідь (IVR), опи...
Moveo.AI
moveo.ai
Moveo.AI — це те, чим мав бути розмовний ШІ… Наша платформа корпоративного рівня, керована генеративним штучним інтелектом і власними моделями великих мов (LLM), революціонізує досвід клієнтів завдяки самовдосконалюючим розмовним агентам ШІ. Наша місія полягає в тому, щоб демістифікувати штучний ін...
Alltius
alltius.ai
Alltius — це платформа GenAI, яка без особливих зусиль підтримує корпоративні програми, веб-сайти та контакт-центри. З Alltius ви можете створювати вмілих, безпечних і точних помічників зі штучним інтелектом, які можуть удвічі збільшити продажі та зменшити витрати на підтримку на 50% за кілька тижні...
Mercury
mercury.ai
Mercury — це проста у використанні платформа обміну повідомленнями та чату на основі ШІ для автоматизації взаємодії з клієнтами. Це дозволяє компаніям надавати клієнтам ефективний досвід із вимірними результатами в чаті веб-сайту, WhatsApp і Facebook Messenger. Використовуючи розмовний штучний інте...
Flip CX
flipcx.com
Flip CX – це компанія, що займається розробкою програмного забезпечення, яка пропонує бізнесам голосовий штучний інтелект, схожий на Alexa, щоб оптимізувати свій телефонний канал для кращого обслуговування клієнтів. Flip CX підтримує Amazon Alexa, Ada, Simon, Attentive, Scop Venture Capital, Bullpe...
Hyro
hyro.ai
Hyro об’єднує світ, тисячі розмов за допомогою ШІ одночасно. Як компанія з адаптивних комунікацій №1, ми перетворюємо складні дані на простий діалог за допомогою автоматизації природної мови та комп’ютерної лінгвістики. Підприємства в США, включно з Baptist Health, Mercy Health і Rent.com, довіряють...
Teneo Developers
developers.teneo.ai
Teneo, платформа SaaS для розмовного штучного інтелекту, це середовище розробки та виконання для продуктивних команд. Знайдіть кілька ярликів нижче: * Голосовий бот і контактний центр * Багатомовний бот * Instant Messenger Bot * Продуктивність і вдосконалення бота * Співпраця та створення прототипів...
CBOT
cbot.ai
CBOT є провідною компанією розмовного штучного інтелекту, яка надає рішення корпоративного рівня для розмовного штучного інтелекту та генеративного штучного інтелекту. Ми спеціалізуємося на покращенні взаємодії з клієнтами у секторах фінансових послуг, електронної комерції, телекомунікацій та обслуг...
Kore.AI
kore.ai
Kore.ai є провідним постачальником передового штучного інтелекту з десятирічним досвідом у допомозі підприємствам реалізувати цінність бізнесу шляхом безпечного та відповідального використання штучного інтелекту. Інноваційна платформа компанії, інструменти та рішення без використання коду використов...
Hubtype
hubtype.com
Hubtype прокладає шлях до нової ери комунікацій, у якій бренди спілкуються зі своїми клієнтами невимушено, змістовно та надихаюче. Hubtype дає компаніям можливість вести прості, змістовні та орієнтовані на клієнта бесіди в широкому масштабі за допомогою розмовних додатків; нова технологія, яка виход...
Alanna.ai
alanna.ai
Аланна — це віртуальний помічник із закриття титульних компаній на основі штучного інтелекту! Вона розумна, винахідлива і завжди готова допомогти: * Обслуговування клієнтів: відповіді на загальні запитання та запитання щодо файлів у режимі 24/7/365 для Resware, SoftPro та RamQuest. * Введення замов...
Posh AI
posh.ai
Posh – це венчурна компанія з розмовного штучного інтелекту, яка вийшла з лабораторії штучного інтелекту MIT у 2018 році. Ми прагнемо демократизувати доступ до банківської справи та прискорити відповідальне впровадження штучного інтелекту для фінансових установ, змінюючи те, як вони служать своїм г...
Mosaicx
mosaicx.com
Mosaicx — це хмарний продукт, який використовує розмовний штучний інтелект, машинне навчання та технології обробки природної мови для автоматизації взаємодії з клієнтами та співробітниками. Його технологія IVA забезпечує швидке, просте, персоналізоване обслуговування за допомогою провідних у галузі ...
Mehery
mehery.com
Mehery – це молода компанія, якій вже рік, яка створює рішення в цифровому просторі. Його заснувала команда технократів і технологів із загальним понад 100-річним досвідом і великим досвідом у цифровізації корпоративних систем, цифровій трансформації великих підприємств і розбудові систем управлі...
Fundamento
fundamento.ai
Fundamento — це орієнтоване на підприємство рішення для автоматизації контакт-центру на базі штучного інтелекту, яке гарантує стабільне досягнення компаніями чудових бізнес-результатів за рахунок скорочення AHT, скорочення часу зміни та економії витрат.
Atomicwork
atomicwork.com
Atomicwork об’єднує ваших співробітників, ІТ-системи, відділ кадрів і автоматизацію бізнес-процесів, щоб підвищити продуктивність у вашій організації. Ми допомагаємо вам підвищити продуктивність співробітників і ефективність підприємства, забезпечуючи цифровий корпоративний досвід для всіх бізнес-п...
Arcanum
arcanum.ai
Arcanum прагне допомогти компаніям у 10 разів збільшити їхні потужності та звільнитися від повторюваних завдань за допомогою бек-офісних помічників ШІ Аркоса та Арчі. Зосереджуючись на бізнес-цінності, вони пристрасно прагнуть зробити інтеграцію технології штучного інтелекту в малий і середній бізне...
Cuber
cuber.ai
Cuber AI — це компанія SaaS, яка прагне підірвати ринок гіперавтоматизації за допомогою BotzForce, своєї недорогої платформи автоматизації. Ми змінюємо старий спосіб надання служби підтримки ІТ, автоматизації процесів продажів і підтримки клієнтів за допомогою генеративних рішень ШІ та автоматизації...
bluecap.ai
bluecap.ai
Виконуйте завдання швидше, розумніше та в масштабі. Уявіть собі підсумки майже в реальному часі, ініціюючи контекстні завдання та заповнюючи релевантну інформацію автоматизовано та бездоганно інтегровану у ваші робочі процеси: Google Workspace, Microsoft 360, Salesforce, Zoho тощо.
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday — це рішення для живого чату наступного покоління, яке поєднує в собі потужність штучного та людського інтелекту, щоб забезпечити найвищий рівень взаємодії з клієнтами, забезпечуючи персоналізовані розмови з клієнтами. Наш розмовний штучний інтелект діє як консьєрж першої лінії самообслугову...
babelforce
babelforce.com
babelforce — це комбінована голосова платформа, що об’єднує агентів і автоматизацію. Наша платформа дає вам можливість створювати умови для клієнтів, яких ви завжди хотіли, за допомогою інструментів, якими може скористатися кожен. Якщо ви можете намалювати це на дошці, ви можете створити це за допо...