Інтелектуальне програмне забезпечення для захисту електронної пошти - Найпопулярніші застосунки

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Інтелектуальний захист електронної пошти, також відомий як безпека на рівні людини, відноситься до вдосконалених програмних рішень, спрямованих на захист співробітників від складних кібератак на основі електронної пошти. Використовуючи машинне навчання, ці інструменти вивчають минулі взаємодії з електронною поштою, поведінку користувачів і загрози електронною поштою, щоб визначити ризики та встановити нормальні моделі поведінки. Вони працюють, фільтруючи вхідні електронні листи, щоб виявляти та блокувати потенційні спроби фішингу, шкідливі вкладення та небезпечні посилання. Крім того, ці рішення відстежують вихідні електронні листи, щоб запобігти випадковому витоку даних, викраденню даних і зловживанню конфіденційною інформацією.
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HornetSecurity
hornetsecurity.com
HornetSecurity забезпечує комплексний захист Microsoft 365, включаючи безпеку електронної пошти, резервне копіювання та архівування, з можливістю адаптації під потреби бізнесу.
Mimecast
mimecast.com
Mimecast — це рішення для забезпечення безпеки електронної пошти, яке блокує небезпечні загрози, використовуючи AI та машинне навчання.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint - платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, запобігання витоку даних та відповідність у цифрових комунікаціях.
IronVest
ironvest.com
IronVest InboxGuard — це AI-рішення для захисту від фішингу, яке пропонує навчання безпосередньо на прикладах фішингових електронних листів.
Zivver
zivver.com
Zivver - рішення для безпечного обміну електронною поштою та файлами із шифруванням та двофакторною автентифікацією, що спрощує спілкування без створення облікових записів.
Mailinblack
mailinblack.com
Mailinblack – рішення для забезпечення безпеки електронної пошти, що захищає від фішингу, спаму та зловмисного програмного забезпечення.
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