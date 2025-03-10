IronVest

ironvest.com

IronVest InboxGuard, раніше називався «Retruster», — це єдине рішення для захисту від фішингу на базі штучного інтелекту, яке забезпечує навчання безпеки як контекстно, так і в режимі реального часу щодо фактичних фішингових електронних листів, які може отримати ваша організація. Ми доповнюємо наше рішення захоплюючою програмою навчання безпеки, яка пропонує постійно оновлюваний, релевантний і дуже захоплюючий вміст, який спеціально розроблений, щоб змінити поведінку співробітників і сприяти міцній культурі безпеки на вашому підприємстві.