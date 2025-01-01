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Інтелектуальне програмне забезпечення для захисту електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - Непал
Інтелектуальний захист електронної пошти, також відомий як безпека на рівні людини, відноситься до вдосконалених програмних рішень, спрямованих на захист співробітників від складних кібератак на основі електронної пошти. Використовуючи машинне навчання, ці інструменти вивчають минулі взаємодії з електронною поштою, поведінку користувачів і загрози електронною поштою, щоб визначити ризики та встановити нормальні моделі поведінки. Вони працюють, фільтруючи вхідні електронні листи, щоб виявляти та блокувати потенційні спроби фішингу, шкідливі вкладення та небезпечні посилання. Крім того, ці рішення відстежують вихідні електронні листи, щоб запобігти випадковому витоку даних, викраденню даних і зловживанню конфіденційною інформацією.
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HornetSecurity
hornetsecurity.com
365 Total Protection — це єдине рішення на ринку, яке охоплює всі аспекти безпеки, відповідності та резервного копіювання для Microsoft 365. Виберіть із різноманітних пакетів, які відповідають потребам вашого бізнесу, і насолоджуйтесь найсучаснішим захистом електронної пошти, який захищає від спаму,...
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. – це американська корпоративна компанія безпеки, розташована в Саннівейлі, штат Каліфорнія, яка надає програмне забезпечення як послугу та продукти для захисту вхідної електронної пошти, запобігання втраті вихідних даних, соціальних мереж, мобільних пристроїв, цифрових ризиків, шифр...
Mimecast
mimecast.com
Розширений захист електронної пошти на базі штучного інтелекту від Mimecast блокує найнебезпечніші атаки електронною поштою, від фішингу та програм-вимагачів до соціальної інженерії, шахрайства з платежами та видавання себе за іншу особу. Завдяки розширеній безпеці електронної пошти від Mimecast ви ...
IronVest
ironvest.com
IronVest InboxGuard, раніше називався «Retruster», — це єдине рішення для захисту від фішингу на базі штучного інтелекту, яке забезпечує навчання безпеки як контекстно, так і в режимі реального часу щодо фактичних фішингових електронних листів, які може отримати ваша організація. Ми доповнюємо наше ...
Mailinblack
mailinblack.com
Захистіть свій бізнес і співробітників від загроз за допомогою провідного рішення для захисту електронної пошти у Франції. Технології Mailinblack поєднують штучний і людський інтелект і вже більше 20 років визнаються компаніями, медичними закладами та державними установами. Приєднуйтесь до наших 14 ...
Zivver
zivver.com
Zivver — це просте рішення для захисту електронної пошти, яке дозволяє людям безпечно та впевнено ділитися інформацією та використовувати її. Завдяки інтелектуальному машинному навчанню та неперевершеному шифруванню ми покращуємо комунікацію електронною поштою, додаючи рівень конфіденційності до на...