Найпопулярніші Нещодавно додані Інтелектуальне програмне забезпечення для захисту електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - Фарерські Острови

Інтелектуальний захист електронної пошти, також відомий як безпека на рівні людини, відноситься до вдосконалених програмних рішень, спрямованих на захист співробітників від складних кібератак на основі електронної пошти. Використовуючи машинне навчання, ці інструменти вивчають минулі взаємодії з електронною поштою, поведінку користувачів і загрози електронною поштою, щоб визначити ризики та встановити нормальні моделі поведінки. Вони працюють, фільтруючи вхідні електронні листи, щоб виявляти та блокувати потенційні спроби фішингу, шкідливі вкладення та небезпечні посилання. Крім того, ці рішення відстежують вихідні електронні листи, щоб запобігти випадковому витоку даних, викраденню даних і зловживанню конфіденційною інформацією.