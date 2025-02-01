Інтелектуальне програмне забезпечення для захисту електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - Конго – Кіншаса

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Інтелектуальний захист електронної пошти, також відомий як безпека на рівні людини, відноситься до вдосконалених програмних рішень, спрямованих на захист співробітників від складних кібератак на основі електронної пошти. Використовуючи машинне навчання, ці інструменти вивчають минулі взаємодії з електронною поштою, поведінку користувачів і загрози електронною поштою, щоб визначити ризики та встановити нормальні моделі поведінки. Вони працюють, фільтруючи вхідні електронні листи, щоб виявляти та блокувати потенційні спроби фішингу, шкідливі вкладення та небезпечні посилання. Крім того, ці рішення відстежують вихідні електронні листи, щоб запобігти випадковому витоку даних, викраденню даних і зловживанню конфіденційною інформацією.
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Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. – це американська корпоративна компанія безпеки, розташована в Саннівейлі, Каліфорнія, яка надає програмне забезпечення як послугу та продукти для захисту вхідної електронної пошти, запобігання втраті вихідних даних, соціальних мереж, мобільних пристроїв, цифрових ризиків, шифрування електронної пошти, виявлення електронної пошти та електронної пошти. архівування.
HornetSecurity
hornetsecurity.com
365 Total Protection — це єдине рішення на ринку, яке охоплює всі аспекти безпеки, відповідності та резервного копіювання для Microsoft 365. Виберіть із різноманітних пакетів, які відповідають потребам вашого бізнесу, і насолоджуйтесь найсучаснішим захистом електронної пошти, який захищає від спаму, віруси, фішинг і програми-вимагачі; а також підписи електронної пошти та застереження. Ви також можете скористатися розширеним захистом від загроз (ATP), щоб захистити своїх користувачів від найскладніших атак електронною поштою, автоматизованою безперервною обробкою електронної пошти, щоб запобігти неочікуваним простоям, і відповідним законодавству архівуванням електронної пошти, щоб усі електронні листи були безпечними та доступними для пошуку. Ви навіть можете вибрати резервне копіювання та відновлення для кінцевих точок і даних Microsoft 365 у поштових скриньках, Teams, OneDrive та SharePoint. Спеціальна інтеграція 365 Total Protection із Microsoft 365 спрощує вашу роботу: від реєстрації до налаштування, до функцій і керування користувачами. Його центральна консоль — це ідеальне поєднання конфіденційності даних і простоти використання, що дає вам змогу робити більше й менше турбуватися.
IronVest
ironvest.com
IronVest InboxGuard, раніше називався «Retruster», — це єдине рішення для захисту від фішингу на базі штучного інтелекту, яке забезпечує навчання безпеки як контекстно, так і в режимі реального часу щодо фактичних фішингових електронних листів, які може отримати ваша організація. Ми доповнюємо наше рішення захоплюючою програмою навчання безпеки, яка пропонує постійно оновлюваний, релевантний і дуже захоплюючий вміст, який спеціально розроблений, щоб змінити поведінку співробітників і сприяти міцній культурі безпеки на вашому підприємстві.
Mimecast
mimecast.com
Розширений захист електронної пошти на базі штучного інтелекту від Mimecast блокує найнебезпечніші атаки електронною поштою, від фішингу та програм-вимагачів до соціальної інженерії, шахрайства з платежами та видавання себе за іншу особу. Завдяки розширеній безпеці електронної пошти від Mimecast ви отримуєте: - Найкращий захист у галузі: блокуйте загрози електронної пошти за допомогою провідного в галузі виявлення на основі штучного інтелекту, якому довіряють понад 42 000 клієнтів. - Гнучкість розгортання: виберіть свій варіант розгортання - безпека електронної пошти надається зі шлюзом або без нього. - Виявлення світового класу на основі штучного інтелекту: застосуйте потужність штучного інтелекту, машинне навчання та соціальні графіки, щоб зробити безпеку розумнішою та розширити можливості співробітників.
Zivver
zivver.com
Zivver — це просте рішення для захисту електронної пошти, яке дозволяє людям безпечно та впевнено ділитися інформацією та використовувати її. Завдяки інтелектуальному машинному навчанню та неперевершеному шифруванню ми покращуємо комунікацію електронною поштою, додаючи рівень конфіденційності до наявних клієнтів електронної пошти, щоб співробітники могли безпечно надсилати інформацію, не порушуючи робочі процеси.
Mailinblack
mailinblack.com
Захистіть свій бізнес і співробітників від загроз за допомогою провідного рішення для захисту електронної пошти у Франції. Технології Mailinblack поєднують штучний і людський інтелект і вже більше 20 років визнаються компаніями, медичними закладами та державними установами. Приєднуйтесь до наших 14 000 клієнтів, які отримують переваги від ефективного та оновлюваного рішення, адаптованого до їхньої організації, на додаток до служби підтримки світового рівня.
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