Усі
Книги
Бізнес
Освіта
Розваги
Фінанси
Їжа і напої
Ігри
Графіка та дизайн
Здоровʼя та фітнес
Стиль життя
Медицина
Музика та аудіо
Новини
Фото і відео
Продуктивність
Посилання
Покупки
Соціальні мережі
Розробка програмного забезпечення
Спорт
Подорожі
Утиліти
Погода
Інтелектуальне програмне забезпечення для захисту електронної пошти
Категорії
Найпопулярніші
Нещодавно додані

Інтелектуальне програмне забезпечення для захисту електронної пошти - Найпопулярніші застосунки

Інтелектуальний захист електронної пошти, також відомий як безпека на рівні людини, відноситься до вдосконалених програмних рішень, спрямованих на захист співробітників від складних кібератак на основі електронної пошти. Використовуючи машинне навчання, ці інструменти вивчають минулі взаємодії з електронною поштою, поведінку користувачів і загрози електронною поштою, щоб визначити ризики та встановити нормальні моделі поведінки. Вони працюють, фільтруючи вхідні електронні листи, щоб виявляти та блокувати потенційні спроби фішингу, шкідливі вкладення та небезпечні посилання. Крім того, ці рішення відстежують вихідні електронні листи, щоб запобігти випадковому витоку даних, викраденню даних і зловживанню конфіденційною інформацією.

Запит на новий застосунок


HornetSecurity

HornetSecurity

hornetsecurity.com

HornetSecurity забезпечує комплексний захист Microsoft 365, включаючи безпеку електронної пошти, резервне копіювання та архівування, з можливістю адаптації під потреби бізнесу.

Mimecast

Mimecast

mimecast.com

Mimecast — це рішення для забезпечення безпеки електронної пошти, яке блокує небезпечні загрози, використовуючи AI та машинне навчання.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint - платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, запобігання витоку даних та відповідність у цифрових комунікаціях.

IronVest

IronVest

ironvest.com

IronVest InboxGuard — це AI-рішення для захисту від фішингу, яке пропонує навчання безпосередньо на прикладах фішингових електронних листів.

Zivver

Zivver

zivver.com

Zivver - рішення для безпечного обміну електронною поштою та файлами із шифруванням та двофакторною автентифікацією, що спрощує спілкування без створення облікових записів.

Mailinblack

Mailinblack

mailinblack.com

Mailinblack – рішення для забезпечення безпеки електронної пошти, що захищає від фішингу, спаму та зловмисного програмного забезпечення.

Продукти

Переглянути

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.