Магазин вебзастосунків

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

WebCatalog Desktop

Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.

Завантажити WebCatalog Desktop
Дізнатися більше
Усі
Книги
Бізнес
Освіта
Розваги
Фінанси
Їжа і напої
Графіка та дизайн
Здоровʼя та фітнес
Стиль життя
Медицина
Музика та аудіо
Новини
Фото і відео
Продуктивність
Посилання
Покупки
Соціальні мережі
Розробка програмного забезпечення
Спорт
Подорожі
Утиліти
Погода
Служби обміну миттєвими повідомленнями
Категорії
Найпопулярніші
Нещодавно додані

Служби обміну миттєвими повідомленнями - Найпопулярніші застосунки - Узбекистан

Служби обміну миттєвими повідомленнями, які часто називають службами миттєвих повідомлень, революціонізують спілкування в реальному часі, дозволяючи людям обмінюватися текстовими повідомленнями, мультимедійним вмістом і навіть миттєво здійснювати голосові чи відеодзвінки. Ці платформи сприяють швидким і зручним розмовам, дозволяючи користувачам спілкуватися з друзями, родиною та колегами по всьому світу за лічені секунди. Популяризовані такими функціями, як групові чати, емодзі та обмін мультимедійними файлами, служби обміну миттєвими повідомленнями стали невід’ємною частиною сучасного спілкування, сприяючи плавному та інтерактивному обміну як в особистій, так і в професійній сферах.

Запит на новий застосунок


Telegram

Telegram

telegram.org

Telegram - хмарний додаток для миттєвих повідомлень і голосових дзвінків, що підтримує обмін файлами та секретні чати з шифруванням.

WhatsApp

WhatsApp

whatsapp.com

WhatsApp - безкоштовний месенджер для обміну текстовими та голосовими повідомленнями, здійснення дзвінків, а також обміну медіа та документами.

Nicegram

Nicegram

nicegram.app

Nicegram - це додаток для обміну повідомленнями на базі Telegram з можливістю налаштування, підтримкою кількох облікових записів та функціями приватності.

Discord

Discord

discord.com

Discord — це платформа для миттєвого обміну повідомленнями та VoIP, що дозволяє користувачам створювати спільноти для спілкування текстом, голосом і відео.

Snapchat

Snapchat

snapchat.com

Snapchat - це додаток для обміну мультимедійними повідомленнями, що дозволяє спілкуватися з друзями, ділитися історіями та переглядати новини.

WeChat

WeChat

wechat.com

WeChat - це універсальний додаток для обміну повідомленнями, соціальних мереж та мобільних платежів, розроблений Tencent.

Messenger

Messenger

messenger.com

Messenger - додаток для обміну повідомленнями, що підтримує текстові, голосові та відеодзвінки, а також обмін медіа та фінансовими операціями.

Skype

Skype

skype.com

Skype — це додаток для голосових та відеодзвінків, обміну повідомленнями та групових чатів через Інтернет, доступний на різних платформах.

Google Messages

Google Messages

messages.google.com

Google Messages - це додаток для обміну SMS та миттєвими повідомленнями на Android, що підтримує багаті послуги комунікації (RCS) та має веб-інтерфейс.

Zalo

Zalo

zalo.me

Zalo — це додаток для обміну повідомленнями з В'єтнаму, що забезпечує стабільний і приватний зв'язок через текстові повідомлення, дзвінки і групові чати.

Instagram Direct Messenger

Instagram Direct Messenger

instagram.com

Instagram Direct Messenger дозволяє надсилати повідомлення, фотографії, відео друзям в Instagram та Facebook, а також спілкуватися у відеочатах.

Text Free

Text Free

textfree.us

Text Free — додаток для безкоштовного надсилання текстів та дзвінків з отриманням безкоштовного номера телефону в США.

LinkedIn Messaging

LinkedIn Messaging

linkedin.com

Додаток LinkedIn Messaging дозволяє користувачам спілкуватися з контактами LinkedIn через повідомлення та інмеоси.

Yandex Messenger

Yandex Messenger

yandex.com

Yandex Messenger — платформа для комунікації між співробітниками, що дозволяє надсилати повідомлення, робити дзвінки та створювати групові чати.

MySMS

MySMS

mysms.com

MySMS - універсальний додаток для обміну повідомленнями, що дозволяє надсилати та отримувати SMS на кількох пристроях та синхронізувати історію повідомлень.

Reddit Chat

Reddit Chat

reddit.com

Чат Reddit дозволяє користувачам брати участь у реальних дискусіях у спільноті, обмінюючись думками та ідеями у підрядках на різні теми.

Threema

Threema

threema.ch

Threema - це додаток для обміну повідомленнями, який забезпечує шифрування даних, анонімність та підтримує текстові, голосові повідомлення та дзвінки.

GroupMe

GroupMe

groupme.com

GroupMe - це мобільний додаток для групового обміну повідомленнями, що дозволяє спілкуватися з друзями і родиною через групові чати та прямі повідомлення.

X Messages

X Messages

twitter.com

X Messages дозволяє користувачам вести приватні бесіди, надсилаючи текстові, зображення та відео, зберігаючи конфіденційність спілкування.

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.

Служби обміну миттєвими повідомленнями - Найпопулярніші застосунки - Узбекистан - WebCatalog